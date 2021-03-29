Арип Мт (Arip Mt) (169404) - инструкция по применению ATC-классификация
Арип Мт инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: аripiprazole;
1 таблетка содержит арипипразола 10 мг или 15 мг;
вспомогательные вещества: маннит (Е 421), кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат, кросповидон, гидроксипропилцеллюлоза, целлюлоза микрокристаллическая, кислота винная, ванилин, калия ацесульфам.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства:
таблетки по 10 мг: круглые, таблетки от белого до почти белого цвета с тиснением "10" на одной стороне и гладкие с другой стороны;
таблетки по 15 мг: круглые, таблетки от белого до почти белого цвета с тиснением "15" на одной стороне и гладкие с другой стороны.
Фармакотерапевтическая группа
Антипсихотические средства (нейролептики).
Код АТС N05A X12.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Терапевтическое действие арипипразола при шизофрении обусловлено сочетанием частичной агонистической активности в отношении D2-дофаминовых и 5HT1a-серотониновых рецепторов и антагонистической активностью в отношении 5HT2-серотониновых рецепторов.
Арипипразол обладает высокой аффинностью in vitro к D2- и D3-дофаминовым рецепторам, 5HT1a- и 5HT2a-серотониновым рецепторам и умеренной аффинностью к D4-дофаминовым, 5HT2c- и 5HT7-серотониновым рецепторам, α1-адренорецепторам и H1-гистаминовым рецепторам. Арипипразол характеризуется также умеренной аффинностью к участкам обратного захвата серотонина и отсутствием аффинности к мускариновым рецепторам. Арипипразол в экспериментах на животных проявлял антагонизм в отношении дофаминергической гиперактивности и агонизм относительно дофаминергической гипоактивности. Взаимодействием не только с дофаминовыми и серотониновыми рецепторами можно объяснить некоторые клинические эффекты арипипразола.
Фармакокинетика.
Активность лекарственного средства обусловлена действующим веществом — арипипразолом. Период полувыведения арипипразола составляет примерно 75 часов. Равновесная концентрация достигается через 14 дней. Кумуляция препарата при многократном приеме предсказуема. Показатели фармакокинетики арипипразола в равновесном состоянии пропорциональны дозе. Не отмечено суточных колебаний распределения арипипразола и его метаболита дегидроарипипразола. Установлено, что главный метаболит препарата в плазме крови человека, дегидроарипипразол, имеет такую же аффинность к D2-дофаминовым рецепторам, как и арипипразол.
Арипипразол быстро всасывается после приема. Максимальная концентрация (Сmax) арипипразола в плазме крови достигается через 3–5 часов. Абсолютная биодоступность составляет 87%. Прием пищи на биодоступность арипипразола не влияет.
При терапевтической концентрации более 99% арипипразола связывается с белками плазмы крови, главным образом с альбумином. Арипипразол подвергается пресистемному метаболизму лишь минимально. Арипипразол метаболизируется в печени тремя способами: дегидрированием, гидроксилированием и N-дезалкилированием. По данным экспериментов in vitro, дегидрирование и гидроксилирование арипипразола происходит под действием ферментов CYP3A4 и CYP2D6, а N-дезалкилирование катализируется ферментом CYP3A4. Арипипразол является основным компонентом препарата в крови. В равновесном состоянии площадь под кривой «концентрация — время» (AUC) дегидроарипипразола в плазме крови составляет около 39% от AUC арипипразола.
После однократного приема меченного [14C] арипипразола примерно 27% и 60% радиоактивности определяется в моче и кале соответственно. Менее 1% неизмененного арипипразола определяется в моче и примерно 18% принятой дозы в неизмененном виде выводится с калом. Общий клиренс арипипразола составляет 0,7 мл/мин/кг, главным образом за счет выведения через печень.
Показания
Взрослые.
Лечение шизофрении.
Лечение умеренных и тяжелых маниакальных эпизодов биполярного расстройства I типа.
Профилактика новых маниакальных эпизодов у пациентов, которые уже перенесли эти эпизоды и которые поддавались лечению арипипразолом.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к арипипразолу или к любому другому компоненту, входящему в состав лекарственного средства.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Арипипразол потенциально может усиливать действие некоторых антигипертензивных лекарственных средств вследствие блокады α1-адренорецепторов.
Учитывая основное влияние арипипразола на центральную нервную систему, следует соблюдать осторожность при одновременном применении арипипразола с алкоголем и другими лекарственными средствами, влияющими на центральную нервную систему.
Следует соблюдать осторожность при одновременном применении арипипразола с лекарственными средствами, вызывающими удлинение интервала QT и нарушения уровня электролитов.
Потенциальное влияние других лекарственных средств на действие арипипразола
Не выявлено значительного влияния H2-блокатора рецепторов фамотидина, который вызывает значительное подавление секреции соляной кислоты в желудке, на фармакокинетику арипипразола.
Известны различные пути метаболизма арипипразола, в том числе с участием ферментов CYP2D6 и CYP3A4, но не ферментами CYP1A. Таким образом, для курящих не нужно менять дозу.
Хинидин и другие ингибиторы CYP2D6
Мощные ингибиторы CYP2D6 (хинидин) повышают уровень AUC арипипразола на 107%, в то время как максимальная концентрация (Cmax) оставалась неизменной.
AUC и Cmax дигидроарипипразола, активного метаболита снижается на 32% и 47%. Дозу арипипразола необходимо уменьшить наполовину при одновременном применении с хинидином. Другие ингибиторы CYP2D6, такие как флуоксетин и пароксетин, могут иметь подобное действие, и может потребоваться снижение дозы препарата.
Кетоконазол и другие ингибиторы CYP3A4
В ходе исследований выявлено, что мощные ингибиторы CYP3A4 (кетоконазол) повышали AUC и Cmax арипипразола на 63% и 37% соответственно. AUC и Cmax дегидроарипипразола повышались на 77% и 43% соответственно. Одновременное применение мощных ингибиторов CYP3A4 может приводить к повышенной концентрации в крови арипипразола. При одновременном применении кетоконазола или других мощных ингибиторов CYP3A4 следует взвесить потенциальную пользу и возможные риски для пациента. При одновременном применении кетоконазола рекомендованную дозу арипипразола необходимо уменьшить примерно наполовину. При применении других мощных ингибиторов CYP3A4, таких как итраконазол или ингибиторы ВИЧ-протеаз, ожидаются подобные эффекты, поэтому также необходимо снижение дозы. После прекращения приема ингибиторов CYP2D6 или CYP3A4 дозу арипипразола необходимо повысить до начального уровня. При одновременном применении слабых ингибиторов CYP3A4 (например дилтиазем) или CYP2D6 (например эсциталопрам) можно ожидать умеренного повышения концентрации арипипразола.
Карбамазепин и другие индукторы CYP3A4
Прием 30 мг арипипразола вместе с карбамазепином, мощным индуктором CYP3A4, сопровождался уменьшением Cmax и AUC арипипразола на 68% и 73% соответственно и снижением Cmax и AUC его активного метаболита дегидроарипипразола на 69% и 71% соответственно. Дозу арипипразола необходимо увеличить в 2 раза при одновременном применении с карбамазепином. Можно ожидать аналогичного действия при взаимодействии с другими мощными индукторами CYP3A4 (такими как рифампицин, рифабутин, фенитоин, фенобарбитал, примидон, эфавиренц, невирапин, зверобой). После отмены мощных индукторов CYP3A4 дозу арипипразола необходимо уменьшить до рекомендованной дозы.
Вальпроат и литий
При одновременном приеме вальпроата или лития и арипипразола не отмечалось клинически значимого влияния на концентрацию арипипразола, поэтому коррекция дозы не требуется.
Серотониновый синдром
У пациентов, принимавших арипипразол, наблюдался серотониновый синдром, особенно при одновременном приеме серотонинергических лекарственных средств, таких как ингибиторы обратного захвата серотонина/ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина, или лекарственных средств, повышающих концентрацию арипипразола.
Влияние арипипразола на другие лекарственные средства
При приеме арипипразола в дозе 10–30 мг/сут отсутствует влияние на метаболизм субстратов CYP2D6 (отношение декстрометорфан/3-метоксиморфин), CYP2C9 (варфарин), CYP2C19 (омепразол) и CYP3A4 (декстрометорфан). Кроме того, арипипразол и его основной метаболит дегидроарипипразол не менял метаболизм с участием фермента CYP1A2 in vitro. Маловероятно клинически значимое влияние арипипразола на лекарственные средства, которые метаболизируются при участии этих ферментов. Таким образом, арипипразол не вызывает клинически значимых взаимодействий, опосредованных действием данных ферментов. При применении арипипразола одновременно с вальпроатом, литием или ламотриджином отсутствуют клинически важные изменения концентраций вальпроата, лития или ламотриджина.
Особенности применения
При лечении антипсихотическими препаратами клиническое улучшение может отмечаться в период от нескольких дней до нескольких недель. В течение данного периода необходимо тщательно наблюдать за пациентами.
Суицид
В некоторых случаях сразу же после применения или при смене нейролептиков, включая арипипразол, отмечалось суицидальное поведение, характерное для психических заболеваний и изменений настроения. При применении нейролептиков пациентам с высоким риском суицида необходимо тщательное медицинское наблюдение.
Сердечно-сосудистые расстройства
Арипипразол необходимо применять с осторожностью пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (с наличием в анамнезе перенесенного инфаркта миокарда или ишемической болезни сердца или сердечной недостаточностью и нарушениями проводимости), цереброваскулярными заболеваниями и состояниями, которые приводят к артериальной гипотензии (обезвоживание, гиповолемия и лечение антигипертензивными препаратами) или артериальной гипертензии, включая обострение или злокачественную гипертензию. При применении нейролептиков сообщалось о случаях тромбоэмболии венозных сосудов. Перед применением и при применении нейролептиков необходимо определить возможные факторы возникновения тромбоэмболии венозных сосудов и принять соответствующие меры.
Нарушение проводимости
В ходе исследований арипипразола отмечались случаи удлинения интервала QT по сравнению с плацебо. Арипипразол, как и другие нейролептики, необходимо применять с осторожностью пациентам с наличием в анамнезе удлинения интервала QT.
Поздняя дискинезия
Риск развития поздней дискинезии возрастает по мере увеличения длительности терапии нейролептиками, поэтому при появлении симптомов поздней дискинезии при применении арипипразола следует уменьшить дозу или отменить терапию. После отмены терапии эти симптомы могут временно усилиться или даже появиться после отмены.
Другие экстрапирамидные симптомы
При применении арипипразола у детей наблюдались акатизия и паркинсонизм. В случае появления признаков других экстрапирамидных симптомов следует рассмотреть возможность снижения дозы и вести тщательный клинический мониторинг состояния пациента.
Злокачественный нейролептический синдром (ЗНС)
При лечении нейролептиками, в том числе арипипразолом, описан угрожающий жизни симптомокомплекс, известный под названием злокачественный нейролептический синдром. Этот синдром проявляется гиперпирексией, мышечной ригидностью, нарушениями психики и нестабильностью вегетативной нервной системы (нерегулярный пульс и артериальное давление, тахикардия, потливость и аритмии сердца). Кроме того, иногда возникают увеличение активности креатинфосфокиназы, миоглобинурия (рабдомиолиз) и острая почечная недостаточность. В случае возникновения симптомов ЗНС или необъяснимой лихорадки все нейролептики, в том числе арипипразол, следует отменить.
Судороги
В клинических исследованиях арипипразола нечасто сообщалось о случаях судорог. Таким образом, арипипразол следует применять с осторожностью пациентам с наличием судорог в анамнезе или при состояниях, связанных с возникновением судорог (см. раздел «Побочные эффекты»).
Пациенты пожилого возраста с психозами при деменции.
Повышение риска летального исхода
В клинических исследованиях арипипразола у пациентов пожилого возраста с болезнью Альцгеймера (средний возраст 82 года) отмечался повышенный риск летального исхода по сравнению с плацебо. Уровень летальности составил при приеме арипипразола 3,5% по сравнению с 1,7% при приеме плацебо. Хотя были разные причины летального исхода, в частности сердечно-сосудистые заболевания (например сердечная недостаточность, внезапная сердечная смерть) и инфекции (например пневмония) (см. раздел «Побочные эффекты»).
Церебрососудистые побочные реакции.
Сообщалось о сердечно-сосудистых побочных реакциях (например, инсульт, преходящие ишемические атаки), включая летальные случаи (средний возраст 84 года, от 78 до 88 лет). Всего у 1,3% пациентов, получавших арипипразол, возникали сердечно-сосудистые побочные реакции по сравнению с 0,6% пациентов, получавших плацебо.
Это различие не является статистически значимым. Кроме того, в ходе исследований с применением фиксированной дозы отмечалась связь с приемом арипипразола и возникновением цереброваскулярных побочных реакций) (см. раздел «Побочные эффекты»).
Арипипразол не показан для лечения психозов при деменции.
Гипергликемия и сахарный диабет
Гипергликемия, в некоторых случаях выраженная и связанная с кетоацидозом, который может привести к гиперосмолярной коме и даже к летальному исходу, была отмечена у пациентов, принимавших атипичные нейролептики, включая арипипразол. Хотя связь между приемом атипичных нейролептиков и нарушениями гипергликемического типа остается невыясненной, больным, у которых обнаружен сахарный диабет, следует регулярно определять уровень глюкозы в крови при приеме атипичных нейролептиков. У пациентов, у которых присутствуют факторы риска возникновения сахарного диабета (ожирение, наличие сахарного диабета в семье), при приеме атипичных нейролептиков следует проводить определение уровня глюкозы в крови в начале курса и периодически в процессе приема препарата. Для любых пациентов, принимающих атипичные нейролептики, необходимо постоянное наблюдение за развитием симптомов гипергликемии, включая усиленную жажду, учащенное мочеиспускание, полифагия, слабость.
Гиперчувствительность
Как и при применении других лекарственных средств, возможны реакции гиперчувствительности/аллергические реакции (см. раздел «Побочные реакции»).
Увеличение массы тела
У пациентов с шизофренией или маниакальными эпизодами биполярного расстройства часто отмечается увеличение массы тела вследствие сопутствующей патологии, применения других нейролептиков, которые вызывают увеличение массы тела, образа жизни, что может привести к тяжелым осложнениям.
В ходе исследований у пациентов, принимавших арипипразол, отмечалось увеличение массы тела. У данных пациентов существуют значительные факторы риска, такие как наличие в анамнезе сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы или аденомы гипофиза. При значительном увеличении массы тела необходимо решить вопрос о снижении дозы.
Дисфагия
При применении нейролептиков, включая арипипразол, возможны нарушения моторики пищевода и аспирация. Арипипразол, как и другие нейролептики, необходимо применять с осторожностью пациентам с повышенным риском аспирационной пневмонии.
Патологическая склонность к азартным играм и другие нарушения контроля импульсов: у пациентов, которым был назначен арипипразол, были отмечены случаи патологической склонности и к азартным играм и неспособность контролировать эту склонность. Также сообщалось о гиперсексуальности, непреодолимому влечению к покупкам, переедании или неконтролируемой тяге к еде и других расстройствах импульсивного и компульсивного поведения. Важно, чтобы пациенты и лица, которые за ними ухаживают, сообщали врачу о развитии новых или вышеупомянутых расстройств во время лечения арипипразолом. Симптомы нарушения импульсного контроля могут быть связаны с основным расстройством; однако иногда сообщалось об исчезновении патологических влечений при уменьшении дозы препарата или при прекращении лечения. Расстройства импульсного контроля могут нанести вред пациенту и другим людям, если они не обнаружены. В случае развития таких расстройств во время приема арипипразола необходимо рассмотреть вопрос об уменьшении дозы или прекращении лечения.
Пациенты с сопутствующим синдромом дефицита внимания и гиперактивности
Несмотря на высокую частоту наличия сопутствующего синдрома дефицита внимания и гиперактивности и биполярных расстройств, данные по безопасности одновременного применения арипипразола и стимуляторов ограничены, поэтому следует с осторожностью применять препарат Арип МТ.
Падение
Арипипразол может вызвать сонливость, ортостатическую гипотензию, двигательную и сенсорную нестабильность, которая может привести к падениям. Следует соблюдать осторожность при лечении пациентов с повышенным риском и назначать меньшую начальную дозу (например, для пациентов пожилого возраста или ослабленных; см. раздел «Способ применения и дозы»).
Способ применения и дозы
Таблетки применять взрослым внутрь.
Шизофрения. Рекомендованная начальная доза препарата составляет 10 или 15 мг 1 раз в сутки независимо от приема пищи. Поддерживающая доза составляет 15 мг в сутки. Эффективная доза — от 10 до 30 мг в сутки. Увеличение эффективности препарата при применении дозы более 15 мг не продемонстрировано, хотя некоторые пациенты, возможно, нуждаются в более высокой дозе. Максимальная суточная доза не должна превышать 30 мг.
Маниакальные эпизоды при биполярном расстройстве I типа. Рекомендованная начальная доза составляет 15 мг 1 раз в сутки независимо от приема пищи как при монотерапии, так и при комбинированной терапии. Некоторым пациентам требуется более высокая доза. Максимальная суточная доза не должна превышать 30 мг.
Профилактика повторных маниакальных эпизодов при биполярном расстройстве I типа. Для профилактики маниакальных эпизодов у пациентов, получавших арипипразол в качестве монотерапии или при комбинированной терапии, лечение следует продолжать в тех же дозах.
Корректировку суточной дозы или уменьшение дозы определяет врач, учитывая клиническое состояние пациента.
Пациенты с нарушениями функции печени
Пациентам с нарушениями функции печени средней и умеренной степени коррекция дозы не требуется. Имеющихся данных недостаточно, чтобы дать рекомендации пациентам с тяжелым нарушением функции печени. Таким пациентам дозу следует подбирать очень осторожно. Особая осторожность требуется при применении максимальной суточной дозы 30 мг.
Пациенты с нарушениями функции почек
Корректировка дозы не требуется.
Пациенты пожилого возраста
Эффективность арипипразола при лечении шизофрении с биполярным расстройством I степени у пациентов в возрасте от 65 лет не изучалась. Принимая во внимание более высокую чувствительность этой популяции пациентов, следует рассмотреть возможность применения более низких начальных доз лекарственного средства.
Пол
Коррекция дозы в зависимости от пола пациента не требуется.
Курение
Учитывая путь метаболизма арипипразола коррекция дозы для курильщиков не требуется.
Корректировка дозы при взаимодействии
При одновременном применении мощных ингибиторов CYP3А4 или CYP2D6 с aрипипразолом дозу последнего уменьшают. При применении ингибиторов CYP3А4 или CYP2D6 при комбинированной терапии дозу арипипразола следует увеличить.
При одновременном применении мощного индуктора CYP3А4 с арипипразола дозу препарата следует увеличить. При применении индуктора CYP3А4 при комбинированной терапии дозу арипипразола следует уменьшить до рекомендованной дозы.
Дети
Безопасность и эффективность применения арипипразола детям (в возрасте младше 18 лет) не изучались.
Побочные реакции
Краткий обзор профиля безопасности
Наиболее частыми побочными эффектами являются акатизия и тошнота. Каждый из указанных симптомов возникал более чем у 3% пациентов, принимавших арипипразол перорально.
Перечень побочных реакций
Все побочные реакции приведены по системе классов и органов и частотой: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 — < 1/10), нечасто (≥ 1/1000 — < 1/100), единичные (≥ 1/10000 — < 1/1000), редкие (< 1/10000), частота неизвестна (не могут быть оценены по имеющимся данным). В рамках каждой группы частоты побочных реакций приведены в порядке уменьшения проявлений.
Частота побочных реакций, зарегистрированных в постмаркетинговый период применения, не может быть оценена, поскольку они получены из спонтанных отчетов, поэтому частота этих побочных реакций классифицируется как неизвестная.
|Класс систем органов
|Часто
|Нечасто
|Частота неизвестна
|Со стороны крови и лимфатической системы
|Лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения
|Со стороны иммунной системы
|Аллергические реакции (например анафилактические реакции; ангионевротический отек, включая отек языка; отек языка, отек лица, зуд или крапивница)
|Со стороны эндокринной системы
|Гиперпролактинемия
|Диабетическая гиперосмолярная кома, диабетический кетоацидоз
|Со стороны обмена веществ и питания
|Сахарный диабет
|Гипергликемия
|Гипонатриемия, анорексия
|Со стороны психики
|Бессонница, беспокойство, возбуждение
|Депрессия, гиперсексуальнсть
|Попытки суицида, суицидальное мышление и завершенное самоубийство (см. раздел «Особенности применения»), патологическая тяга к азартным играм, расстройства импульсного контроля, компульсивное переедание, непреодолимая тяга к покупкам, пориомания, агрессивность, возбуждение, нервозность
|Со стороны нервной системы
|Акатизия, экстрапирамидные нарушения, тремор, головная боль, седативный эффект, сонливость, головокружение
|Поздняя дискинезия, дистония, синдром беспокойных ног
|Злокачественный нейролептический синдром (ЗНС), большой судорожный приступ, серотониновый синдром, нарушение речи
|Со стороны органов зрения
|Размытость поля зрения
|Диплопия, светобоязнь
|Окулогирный криз
|Со стороны сердца
|Тахикардия
|Внезапный летальный исход, пируэтная желудочковая тахикардия, желудочковая аритмия, остановка сердечной деятельности, брадикардия, удлинение интервала QT
|Со стороны сосудов
|Ортостатическая гипотензия
|Венозная тромбоэмболия (включая легочную эмболию и тромбоз глубоких вен), гипертензия, синкопе
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|Икота
|Аспирационная пневмония, ларингоспазм, орофарингеальный спазм
|Со стороны пищеварительной системы
|Запор, диспепсия, тошнота, избыточное слюноотделение, рвота
|Панкреатит, дисфагия, диарея, дискомфорт в животе, желудке
|Со стороны печени и желчевыводящих путей
|Печеночная недостаточность, гепатит, желтуха
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Сыпь, реакции фоточувствительности, аллопеция, усиленное потоотделение, реакция на лекарственное средство с эозинофилией и системными симптомами (DRESS)
|Со стороны скелетно-мышечной и соединительной тканей
|Рабдомиолиз, миалгия, ригидность мышц
|Со стороны почек и мочевыводящих путей
|Недержание мочи, задержка мочеиспускания
|Беременность, послеродовые и перинатальные состояния
|Синдром отмены у новорожденных (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»)
|Со стороны половых органов и молочной железы
|Приапизм
|Осложнения общего характера и реакции в месте введения
|Утомляемость
|Нарушения температурной регуляции (например гипотермия, пирексия), боль в грудной клетке, периферический отек
|Лабораторные исследования
|Увеличение массы тела, снижение массы тела, повышение уровня аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ), γ-глутамилтрансферазы (ГГТ), щелочной фосфатазы, глюкозы крови, гликозилированного гемоглобина, колебания уровня глюкозы крови, повышение уровня креатинфосфокиназы
Описание отдельных побочных реакций
Экстрапирамидные симптомы (ЭПС)
Шизофрения: в долгосрочном 52-недельном контролируемом исследовании у пациентов, получавших арипипразол, общая частота ЭПС (25,8%), включая паркинсонизм, акатизию, дистонию и дискинезию, была ниже, чем у пациентов, получавших галоперидол (57,3%). В долгосрочном 26-недельном плацебо-контролируемом исследовании частота ЭПС составила 19% у пациентов, получавших арипипразол, и 13,1% у пациентов, получавших плацебо. В другом долгосрочном 26-недельном контролируемом исследовании частота ЭПС составила 14,8% у пациентов, получавших арипипразол, и 15,1% у пациентов, получавших оланзапин.
Маниакальные эпизоды при биполярном расстройстве I: в 12-недельном контролируемом исследовании частота ЭПС составила 23,5% у пациентов, получавших арипипразол, и 53,3% у пациентов, получавших галоперидол. В другом 12-недельном исследовании частота ЭПС составила 26,6% у пациентов, получавших арипипразол, и 17,6% у пациентов, получавших литий. На длительной 26-недельной фазе поддержания плацебо-контролируемого исследования частота ЭПС составила 18,2% у пациентов, получавших арипипразол, и 15,7% у пациентов, получавших плацебо.
Акатизия
В плацебо-контролируемых исследованиях частота акатизии у пациентов с биполярным расстройством составляла 12,1% при применении арипипразола и 3,2% при применении плацебо. У больных шизофренией частота акатизии составила 6,2% при применении арипипразола и 3,0% при применении плацебо.
Дистония
Для данного класса лекарственных средств характерны симптомы дистонии, удлиненного патологического сокращения мышц, которые могут возникать у пациентов в течение первых дней лечения. Симптомы дистонии включают спазм мышц шеи, который иногда прогрессирует до ощущения напряженности в горле, затруднения глотания, дыхания и/или протрузии языка. Поскольку эти симптомы могут возникать при применении низких доз, они возникают чаще и с тяжелым течением при применении в высоких дозах первого поколения нейролептиков. Повышенный риск возникновения острой дистонии отмечается у мужчин и пациентов младших возрастных групп.
Побочные реакции, отмечавшиеся при лечении арипипразола, включают злокачественный нейролептический синдром, позднюю дискинезию, судороги, цереброваскулярные побочные реакции и повышение летальности у пациентов пожилого возраста с деменцией, гипергликемией и сахарным диабетом (см. раздел «Особенности применения»).
Пролактин
В клинических испытаниях по утвержденным показаниям и в течение послерегистрационного периода наблюдали как увеличение, так и снижение уровня пролактина в сыворотке крови по сравнению с его исходным уровнем.
Лабораторные параметры
Сравнение лабораторных параметров (включая липидный спектр) у пациентов, получавших арипипразол и плацебо, не выявило клинически значимых различий. Повышение уровня КФК (креатинфосфокиназы), в основном преходящее и бессимптомное, наблюдалось у 3,5% пациентов, принимавших арипипразол, в группе плацебо этот показатель составлял 2,0%.
Маниакальные эпизоды биполярного расстройства
Очень часто — сонливость, экстрапирамидные расстройства, акатизия, слабость; часто — боль в верхней части живота, повышение частоты сердечных сокращений, увеличение массы тела, повышение аппетита, подергивания мышц, дискинезия.
Дозозависимые побочные реакции: экстрапирамидные расстройства, акатизия.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в стрипе, по 3 стрипа в картонной упаковке.
По 10 таблеток в блистере, по 3 блистера в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ТОРРЕНТ ФАРМАСЬЮТИКАЛС ЛТД.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Индрад Плант, Вилл. Индрад, Талука Кади, Дист. Мехсана Гуджарат 382721, Индия.