при применении Доларена необходим мониторинг за состоянием здоровья больного с жалобами на заболевания ЖКТ или наличием язвенных поражений желудка или кишечника в анамнезе; больного с язвенным колитом или болезнью Крона.

У вышеуказанных пациентов и пациентов, нуждающихся в сопутствующем применении лекарственных средств, содержащих низкие дозы ацетилсалициловой кислоты или других препаратов, которые могут повышать риск развития нежелательных реакций со стороны ЖКТ, следует рассмотреть целесообразность комбинированной терапии в сочетании с защитными препаратами (например ингибиторами протонной помпы или мизопростолом).

НПВП могут увеличить риск возникновения серьезных сердечно-сосудистых тромботических явлений, инфаркта миокарда и инсульта, которые могут оказаться летальными, в связи с чем Доларен не рекомендуется для купирования послеоперационной боли при аортокоронарном шунтировании.

В связи с применением НПВП, включая Доларен, сообщалось о тяжелых, летальных, кожных реакциях, включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Высокий риск этих реакций существует в начале терапии, лечение следует отменить при первых проявлениях кожной сыпи, язв слизистой оболочки или любых других проявлениях гиперчувствительности.

У пациентов, ранее не принимавших Доларен, в период лечения, как и во время терапии другими НПВП, в редких случаях могут развиться аллергические реакции, включая анафилактические и анафилактоидные реакции.

Благодаря своим фармакодинамическим свойствам Доларен может маскировать симптомы, характерные для инфекционно-воспалительных заболеваний.

С осторожностью следует применять препарат лицам пожилого возраста, особенно ослабленным. Таким пациентам и лицам с недостаточной массой тела рекомендуется применять препарат в самой низкой эффективной дозе.

Особая осторожность требуется у пациентов с БА, сезонным аллергическим ринитом, отеком слизистой оболочки носа, ХОБЛ или хроническими инфекциями дыхательной системы. Аллергические реакции на НПВП отмечаются чаще у таких пациентов. В случае назначения Доларена пациентам с нарушением функции печени необходим тщательный мониторинг их состояния, поскольку возможно его ухудшение. При применении Доларена могут повышаться уровень одного или нескольких печеночных ферментов. Поэтому показан регулярный контроль показателей функции печени. Если нарушения со стороны функциональных показателей печени сохраняются или усиливаются, развиваются жалобы или симптомы, указывающие на заболевание печени, а также при возникновении других побочных явлений (например эозинофилия, сыпь и др.), Доларен следует отменить. Следует учитывать, что гепатит при приеме Доларена может возникнуть без продромальных явлений.

Требуется соблюдать осторожность, применяя препарат Доларен у пациентов с печеночной порфирией, поскольку он может спровоцировать приступ.

Поскольку простагландины играют важную роль в поддержании почечного кровотока, особая осторожность необходима при лечении пациентов с нарушениями функции сердца или почек (в том числе функциональной почечной недостаточностью на фоне гиповолемии, нефротического синдрома, волчаночной нефропатии и декомпенсированного цирроза печени), пациентов с гипертензией в анамнезе, лиц пожилого возраста, больных, получающих диуретические средства, а также больных, у которых наблюдается значительное уменьшение объема циркулирующей плазмы крови любой этиологии, например до/после больших хирургических вмешательств. В этих случаях во время применения Доларена рекомендуется проводить регулярный контроль функции почек. Прекращение применения препарата обычно приводит к восстановлению функции почек к исходному уровню. При длительном применении Доларена, как и других НПВП, показан систематический контроль состава периферической крови.

Доларен, как и другие НПВП, может временно ингибировать агрегацию тромбоцитов. Поэтому пациентам с нарушениями гемостаза необходим тщательный контроль соответствующих лабораторных показателей.

Особые меры безопасности. При применении всех НПВП возможны желудочно-кишечные кровотечения, язвы и перфорации, которые могут быть фатальными и могут отмечаться в период лечения, с симптомами расстройств ЖКТ или при их отсутствии, либо у пациентов с серьезными желудочно-кишечными заболеваниями в анамнезе. В целом такие явления наиболее опасны для лиц пожилого возраста. Если у применяющих Доларен пациентов развиваются такие осложнения, препарат следует отменить.

Для снижения риска токсического воздействия на желудочно-кишечный тракт у пациентов с язвой в анамнезе, в частности осложненной кровотечением и перфорацией, а также у лиц пожилого возраста лечение следует начинать с наименьшей эффективной дозы и придерживаться ее в дальнейшем.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Пациентам, у которых во время применения Доларена наблюдаются нарушения зрения, головокружение или другие нарушения со стороны ЦНС, не следует управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью. Не применять в период беременности или кормления грудью.

Дети. Не применять детям в возрасте до 14 лет.