особые меры безопасности

Поскольку лекарственное средство содержит гептаминол, у пациентов с тяжелыми формами АГ необходимо контролировать АД в начале лечения.

Учитывая наличие Гинкго билоба (EGb 761) в составе лекарственного средства рекомендуется внимательно наблюдать за пациентами, одновременно принимающими лекарственные средства, метаболизируемыми цитохромом Р450 3А4. Сведения о злоупотреблениях Гинкго билоба (EGb 761) отсутствуют. Учитывая фармакологические характеристики лекарственного средства, Гинкго Билоб (EGb 761) не имеет потенциала для злоупотребления.

Пациенты с тенденцией к кровотечению (геморрагическое состояние) и при одновременном лечении антикоагулянтами и антитромбоцитарными препаратами должны проконсультироваться с врачом перед приемом этого лекарственного средства.

Лекарственные средства, содержащие гинкго, могут наращивать тенденцию к кровотечению. Поэтому прием этого лекарственного средства следует прекратить за 3–4 дня до любой операции.

У пациентов с эпилепсией потенциал дополнительных приступов, вызванных приемом препаратов, содержащих гинкго, не может быть исключен.

Не рекомендуется сопутствующее применение препаратов, содержащих гинкго и эфавиренз.

Геморроидальный криз: прием данного лекарственного средства нельзя применять как специфическое лечение других заболеваний прямой кишки. Лечение должно быть краткосрочным. Если симптомы быстро не исчезают, необходимо провести проктологическое осмотр и пересмотреть курс лечения.

Венозно-лимфатическая недостаточность: для усиления эффективности лекарственного средства необходимо:

– избегать пребывания на солнце и во время жары, длительного стояния, не допускать повышения массы тела;

– длительная походка и ношение поддерживающих чулок обеспечивает венозную циркуляцию.

Гептаминол, входящий в состав лекарственного средства, может вызвать положительную реакцию во время допинг-контроля у спортсменов.

Лекарственное средство с осторожностью следует назначать пациентам с тяжелыми заболеваниями печени и желчного пузыря.

Применение в период беременности и кормления грудью. Это лекарство нельзя применять во время беременности из-за вазоактивного эффекта гептаминола и антиагрегационной активности Гинкго билоба (EGb 761).

Неизвестно, проникает ли препарат в грудное молоко, поэтому не рекомендуется его принимать в период кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакций при управлении транспортными средствами или во время работы с другими механизмами. Исследований по оценке влияния на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами не проводили. Однако головокружение может ухудшить способность управлять автомобилем или другими механизмами.