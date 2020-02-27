Гинкор Форт (Ginkor Fort) (169367) - инструкция по применению ATC-классификация
Гинкор Форт инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Лекарственное средство представляет собой венотонизирующее и ангиопротекторное средство, которое повышает венозный тонус, регулирует наполнение венозного русла и снижает проницаемость сосудистой стенки.
Лекарственное средство способно локально ингибировать определенные ингибиторы боли и воспаления (гистамин, брадикинин, серотонин), лизосомальные ферменты и свободные радикалы, приводящие к воспалению и дегенерации коллагеновых волокон.
Лекарственное средство стимулирует венозный возврат благодаря наличию в его составе гептаминола гидрохлорида.
Фармакокинетика. Фармакокинетические исследования с участием людей не проводились.
Показания Гинкор Форт
- симптоматическое лечение венозно-лимфатической недостаточности, которая проявляется в виде ощущения тяжести, парестезии и боли в ногах;
- лечение функциональных симптомов, связанных с геморроидальным кризом.
Применение Гинкор Форт
– венозно-лимфатическая недостаточность — назначают внутрь по 1 капсуле 2 раза в сутки (утром и вечером).
– Геморроидальный криз — 3–4 капсулы в сутки во время еды. Продолжительность приема в составе комплексного лечения — 7 дней.
Лекарственное средство желательно принимать во время еды.
Дети. Нет достаточного клинического опыта относительно применения препарата у детей, поэтому препарат не применяют в педиатрической практике.
Противопоказания
гиперчувствительность к компонентам препарата, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит (в фазе обострения).
Поскольку препарат содержит гептаминол, его не применяют при гипертиреозе; также не применяют одновременно с ингибиторами МАО в связи с риском АГ.
Побочные эффекты
в зависимости от частоты побочные реакции распределены на следующие категории: очень распространенные (≥1/10), распространенные (≥1/100, <1/10), нераспространенные (≥1/1000, <1/100), редкие (≥1/10 000, <1/1000), очень редкие (<1/10 000), с неизвестной частотой (имеющиеся данные не позволяют оценить частоту этих реакций).
Очень редко могут отмечать следующие побочные эффекты:
– желудочно-кишечные расстройства: боль в верхней части живота, дискомфорт в эпигастральной области, тошнота, диарея, диспепсия, метеоризм;
– со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, синкопе (в том числе вазовагальное), нарушение сна;
– со стороны кожи и подкожных тканей: гиперчувствительность, анафилактические реакции, включая ангионевротический отек, крапивницу, одышку, зуд, аллергический дерматит (экзематозный), сыпь, воспаление кожи, покраснение, экхимозы; тяжелые аллергические реакции;
– общие нарушения: усталость;
– со стороны сердца (частота неизвестна): АГ.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях на лекарственное средство важны. Это позволяет продолжать контроль за соотношением польза/риск лекарственного средства. Медицинских работников просят сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.
Особые указания
особые меры безопасности
Поскольку лекарственное средство содержит гептаминол, у пациентов с тяжелыми формами АГ необходимо контролировать АД в начале лечения.
Учитывая наличие Гинкго билоба (EGb 761) в составе лекарственного средства рекомендуется внимательно наблюдать за пациентами, одновременно принимающими лекарственные средства, метаболизируемыми цитохромом Р450 3А4. Сведения о злоупотреблениях Гинкго билоба (EGb 761) отсутствуют. Учитывая фармакологические характеристики лекарственного средства, Гинкго Билоб (EGb 761) не имеет потенциала для злоупотребления.
Пациенты с тенденцией к кровотечению (геморрагическое состояние) и при одновременном лечении антикоагулянтами и антитромбоцитарными препаратами должны проконсультироваться с врачом перед приемом этого лекарственного средства.
Лекарственные средства, содержащие гинкго, могут наращивать тенденцию к кровотечению. Поэтому прием этого лекарственного средства следует прекратить за 3–4 дня до любой операции.
У пациентов с эпилепсией потенциал дополнительных приступов, вызванных приемом препаратов, содержащих гинкго, не может быть исключен.
Не рекомендуется сопутствующее применение препаратов, содержащих гинкго и эфавиренз.
Геморроидальный криз: прием данного лекарственного средства нельзя применять как специфическое лечение других заболеваний прямой кишки. Лечение должно быть краткосрочным. Если симптомы быстро не исчезают, необходимо провести проктологическое осмотр и пересмотреть курс лечения.
Венозно-лимфатическая недостаточность: для усиления эффективности лекарственного средства необходимо:
– избегать пребывания на солнце и во время жары, длительного стояния, не допускать повышения массы тела;
– длительная походка и ношение поддерживающих чулок обеспечивает венозную циркуляцию.
Гептаминол, входящий в состав лекарственного средства, может вызвать положительную реакцию во время допинг-контроля у спортсменов.
Лекарственное средство с осторожностью следует назначать пациентам с тяжелыми заболеваниями печени и желчного пузыря.
Применение в период беременности и кормления грудью. Это лекарство нельзя применять во время беременности из-за вазоактивного эффекта гептаминола и антиагрегационной активности Гинкго билоба (EGb 761).
Неизвестно, проникает ли препарат в грудное молоко, поэтому не рекомендуется его принимать в период кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакций при управлении транспортными средствами или во время работы с другими механизмами. Исследований по оценке влияния на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами не проводили. Однако головокружение может ухудшить способность управлять автомобилем или другими механизмами.
Взаимодействия
противопоказано применение препарата одновременно с ингибиторами МАО, поскольку возможно повышение АД из-за содержащегося в препарате гептаминола.
Результаты клинических исследований взаимодействия с Гинкго билоба (EGb 761) продемонстрировали потенцирование или ингибирование активности изоферментов цитохрома Р450. Уровень концентрации мидазолама изменялся после сопутствующего приема Гинкго билоба (EGb 761), что позволяет предполагать наличие взаимодействия через CYP 3A4. Поэтому лекарственные средства, которые в основном метаболизируются через CYP 3A4 и имеют узкий терапевтический индекс, следует применять с осторожностью.
Если этот препарат принимают одновременно с антикоагулянтами (фенпрокумоном, варфарином) или антитромбоцитарными препаратами (клопидогрел, ацетилсалициловая кислота или другие НПВП), их эффект может изменяться.
Исследования, проведенные с варфарином, не показали каких-либо взаимодействий между варфарином и препаратами, содержащими гинкго, но необходимо проводить мониторинг при лечении содержащим гинко препаратом в любое время в начале, в конце или при изменении дозы или при замене лекарственных средств.
Исследование взаимодействия талинолола показало, что гинко может ингибировать n-гликопротеины в кишечнике. Это может увеличить влияние лекарственных средств, чувствительных к n-гликопротеинам в кишечнике, таких как дабигатрана этексилат. Необходимо принять меры при одновременном применении гинкго и дабигатрана.
Исследование взаимодействий показало, что Cmax для нифедипина может увеличиваться при гинкго. У некоторых людей это увеличение возможно до 100% с возникновением головокружения и увеличением интенсивности горячих приливов. Не рекомендуется сопутствующее применение препаратов, содержащих гинкго и эфавиренз.
Концентрация эфавиренза в плазме крови может снижаться вследствие индукции цитохрома CYP 3A4.
Передозировка
симптомы. Могут усиливаться проявления побочных реакций.
Лечение. Прекратить прием препарата. Рекомендуется вызвать рвоту или выполнить промывание желудка и провести симптоматическое лечение. При необходимости можно назначить перитонеальный диализ.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.