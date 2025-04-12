нельзя прекращать лечение внезапно, курс необходимо заканчивать медленно, с постепенным снижением дозы.

Препарат следует с осторожностью применять при сахарном диабете с резкими колебаниями уровня глюкозы в крови; симптомы гипогликемии могут быть скрыты (например тахикардия, ощущение сердцебиения, повышенное потоотделение); при полном голодании; метаболическом ацидозе; во время десенсибилизирующей терапии; AV-блокаде І степени; нарушениях периферического кровообращения (возможно увеличение жалоб, особенно в начале терапии); вазоспастической стенокардии.

Лечение АГ требует регулярного медицинского контроля. Течение реакций гиперчувствительности у пациентов, принимающих блокаторы β-адренорецепторов, может быть более тяжелым вследствие чрезмерной анафилактической реакции и сниженной адренергической контррегуляции. Перед началом лечения рекомендуют проводить исследование функции внешнего дыхания у пациентов с БА в анамнезе.

Препарат не следует одновременно применять с ингибиторами МАО, за исключением ингибиторов МАО типа В (селергин).

Общая анестезия. Необходимо обязательно предупредить врача-анестезиолога о применении блокаторов β-адренорецепторов. Не рекомендуют применять блокаторы β-адренорецепторов во время хирургических вмешательств. Это может повысить риск возникновения аритмий и ишемии миокарда. Дозу следует постепенно снизить и прекратить прием препарата приблизительно за 48 ч до общей анестезии.

Больным псориазом (в том числе в семейном анамнезе) блокаторы β-адренорецепторов назначают после тщательной оценки соотношения польза/риск.

Не следует применять препарат у пациентов с феохромоцитомой, если предварительно не достигнута эффективная блокада α-адренорецепторов.

Симптомы тиреотоксикоза могут быть замаскированы на фоне приема препарата.

Период беременности и кормления грудью. В период беременности препарат применяют только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Как правило, блокаторы β-адренорецепторов уменьшают кровоток в плаценте и могут повлиять на развитие плода. Необходимо контролировать кровоток в плаценте и матке. После родов новорожденные должны находиться под тщательным наблюдением. Симптомы гипогликемии и брадикардии можно ожидать на протяжении первых 3 сут. Данных относительно экскреции бисопролола в грудное молоко или влияния на детей грудного возраста нет. Поэтому применение препарата не рекомендуют в период кормления грудью.

Дети. Клинические данные относительно эффективности и безопасности применения препарата для лечения детей отсутствуют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. В индивидуальных случаях в начале лечения и при замене препарата, а также при взаимодействии с алкоголем применение препарата может влиять на деятельность, которая требует высокой скорости психических и физических реакций, принятия быстрого решения (например управление транспортными средствами, обслуживание машин и механизмов, работа на высоте и т.п.).