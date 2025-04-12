Памифос (Pamifos)
Памифос инструкция по применению
Состав
действующее вещество: pamidronic acid;
1 мл концентрата содержит натрия памидроната 3 мг, что соответствует 2,527 мг памидроновой кислоты;
вспомогательные вещества: натрия гидроксид, кислота хлористоводородная концентрированная, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Концентрат для приготовления раствора для инфузий.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость без видимых частиц.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, влияющие на структуру и минерализацию костей. Бисфосфонаты.
Код АТС M05B A03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Динатрия памидронат — активное вещество препарата Памифос — является сильнодействующим ингибитором резорбции костной ткани, которая осуществляется остеокластами. Памидронат вступает в тесную связь с кристаллами гидроксиапатита костной ткани и ингибирует образование и растворение этих кристаллов in vitro. Считается, что и in vivo торможение резорбции костной ткани может объясняться связыванием памидроната с минеральными веществами. Памидронат тормозит поступление предшественников остеокластов в костной ткани и их дальнейшее преобразование в зрелые остеокласты, которые отвечают за резорбцию этой ткани. Предполагают, что доминирующим механизмом действия бисфосфонатов, вступающих в связь с костной тканью как in vitro, так и in vivo, является их локальное и прямой антирезорбтивными влияние. Гиперкальциемия может приводить к уменьшению объема внеклеточной жидкости и снижению скорости клубочковой почечной фильтрации. Памифос, уменьшая выраженность гиперкальциемии, повышает скорость клубочковой фильтрации, что у большинства больных сопровождается снижением начального повышенного уровня креатинина в плазме крови.
Результаты клинических исследований применения Памифоса больным с костными метастазами (преимущественно остеолитического характера) злокачественных опухолей и миеломной болезнью показали, что препарат устраняет или замедляет прогрессирование изменений скелета и их последствий (переломы, компрессия спинного мозга, гиперкальциемия, потребность в лучевой терапии и хирургических вмешательствах), а также снижает выраженность боли, обусловленной поражением костей.
В случаях когда Памифос применяли в комбинации со стандартной противоопухолевой терапией, отмечалось замедление прогрессирования костных метастазов. Кроме того, было отмечено, что в случаях, когда имела место рефрактерность костных метастазов к цитотоксической и гормональной терапии, под влиянием Памифоса отмечалась стабилизация этих изменений или даже развитие склеротического процесса.
Пациенты с болезнью Педжета, которая характеризуется местным повышением костной резорбции и формирования изменений в костной ткани, хорошо реагировали на лечение Памифосом. Клиническая и биохимическая ремиссия заболевания была продемонстрирована на костях сцинтиграфии, которая уменьшает мочевой гидроксипролин и ЩФ в сыворотке крови, а также симптоматическое улучшение.
Фармакокинетика.
Общие свойства
Памидронат имеет высокое сродство с кальцифицированными тканями. В период проведения экспериментальных исследований полного выведения памидроната из организма животных не отмечали. Поэтому кальцифицированные ткани считаются «местом кажущейся элиминации» памидроната.
Всасывание
Динатрия памидронат применяется путем внутривенных инфузий. По определению, после завершения инфузии абсорбция считается полной.
Распределение
С начала инфузии концентрация памидроната в плазме крови быстро увеличивается, а в конце инфузии так же быстро снижается. Воображаемый период полувыведения памидроната в плазме крови составляет 0,8 часа. Поэтому равновесные концентрации памидроната достигаются при длительности инфузии более 2–3 ч. При внутривенной инфузии 60 мг препарата, которая длится более 1 часа, максимальная концентрация памидроната в плазме крови составляет около 10 нмоль/мл.
Количество динатрия памидроната в процентном выражении, которое задерживается в организме после введения каждой дозы препарата, у людей и животных одинаково. Таким образом, кумуляция памидроната в костной ткани не ограничена объемом этой ткани, а зависит исключительно от суммарной дозы введенного препарата. Связывание циркулирующего памидроната с белками плазмы крови относительно незначительное (около 54%) и повышается в случае патологического увеличения содержания кальция в крови.
Выведение
Считается, что памидронат не подвергается биотрансформации при выведении. После внутривенного введения около 20–55% введенной дозы памидроната обнаруживается в моче в течение 72 часов в неизмененном виде. Остальное задерживается в организме на неопределенно длительное время (в любом случае выведение памидроната не было зарегистрировано в период проведения экспериментальных исследований). И часть препарата (в процентном выражении), что задерживается в организме, не зависит ни от введенной дозы (в пределах 15–180 мг), ни от скорости инфузии (в пределах 1,25–60 мг/час). Выведение памидроната с мочой двухфазное, мнимые период полувыведения составляют соответственно 1,6 и 27 часов. Общий клиренс составляет около 180 мл/мин, а почечный клиренс — 54 мл/мин. Почечный клиренс памидроната коррелирует с клиренсом креатинина.
Фармакокинетика в отдельных группах пациентов
Печеночный и метаболический клиренс памидроната незначительный. Очевидно, именно поэтому нарушение функции печени не влияет на фармакокинетику памидроната. Также вследствие этого потенциал Памифоса по взаимодействию с другими лекарственными средствами незначительный как на метаболическом уровне, так и на уровне связывания с белками плазмы крови. У пациентов со значительными нарушениями функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин) среднее значение площади под кривой «концентрация-время» (AUC) увеличивается примерно в 2 раза. Скорость экскреции памидроната с мочой снижается со снижением клиренса креатинина, хотя общее количество памидроната, что выводится с мочой, существенно не зависит от изменения функции почек. Поэтому задержка памидроната в организме одинакова у пациентов с нарушениями функции почек и без нарушений функции почек. При применении Памифоса для лечения больных с нарушениями функции почек в рекомендуемой дозе специальной коррекции дозы не требуется.
Показания
Лечение заболеваний, сопровождающихся повышенной активностью остеокластов:
- метастазы злокачественных опухолей в костях (преимущественно остеолитического характера) и миеломная болезнь (множественная миелома) III стадии;
- гиперкальциемия, обусловленная злокачественными опухолями;
- болезнь Педжета.
Противопоказания
- Гиперчувствительность к динатрию памидронату, или к другим бисфосфонатам, или к любым компонентам препарата.
- Применение в период кормления грудью.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Сочетанное применение лекарственного средства Памифос с противоопухолевыми средствами, которые часто применяются, не сопровождалось любым значимым взаимодействием.
Одновременное применение других бисфосфонатов, антигиперкальцемических средств и кальцитонина может привести к гипокальциемии с соответствующими клиническими симптомами (парестезия, тетания, артериальная гипотензия).
Не применять одновременно с другими бисфосфонатами.
При комбинированном применении Памифоса и кальцитонина у больных с выраженной гиперкальциемией отмечался синергизм действия, что приводило к более значительному снижению концентрации кальция в сыворотке крови. Осторожность необходима при применении препарата с другими потенциально нефротоксичными препаратами. У больных множественной миеломой риск почечной дисфункции может быть увеличен, если препарат применять в комбинации с талидомидом. Поскольку памидронат связывается с костной тканью, теоретически он может препятствовать проведению сцинтиграфического исследования костной ткани. Следует с осторожностью применять памидронат в сочетании с антиангиогенными препаратами, поскольку у пациентов, которые одновременно лечились этими препаратами, наблюдалось увеличение частоты случаев остеонекроза челюсти (ОНЧ).
Особенности применения
- Памифос предназначен только для внутривенного применения.
- Готовый раствор применять немедленно после разведения.
- Памифос содержит 0,65 ммоль натрия в максимальной дозе 90 мг. Это следует учитывать пациентам, которым нужно контролировать содержание натрия в пище.
- Не применять с другими бисфосфонатами, поскольку последствия такого комбинированного лечения не изучались.
- Судороги могут возникать у пациентов с гиперкальциемией (обусловленной злокачественными опухолями), которым вводили другие электролиты.
Основные
Препарат Памифос не следует вводить внутривенно струйно, а только путем медленной инфузии после предварительного разведения. Перед применением препарата Памифос 3 мг/мл пациентов необходимо обследовать, чтобы убедиться, что они имеют достаточное количество жидкости в организме. Это особенно важно для пациентов, получающих диуретики. Очень важно в начале лечения гиперкальциемии, которая спровоцирована опухолью, проведение внутривенной регидратации для восстановления диуреза. Пациенты должны иметь достаточное количество жидкости в организме перед и в течение всего лечения натрием памидронатом, но гипергидратации следует избегать. С начала проведения терапии препаратом Памифос необходимо контролировать стандартные метаболические параметры, включая концентрацию кальция и фосфатов в сыворотке крови. Риск развития гипокальциемии повышен у больных, перенесших хирургическое вмешательство на щитовидной железе по поводу скрытого гипопаратиреоза.
У некоторых пациентов с гиперкальциемией, обусловленной злокачественными опухолями, были спровоцированы случаи судорог из-за изменений в электролитном составе, связанные с этим заболеванием с его эффективным лечением.
У пациентов с заболеваниями сердца, особенно у людей пожилого возраста, введение раствора натрия хлорида, используемого для приготовления инфузионного раствора, может спровоцировать сердечную недостаточность (острую левожелудочковую или хроническую). Развитие лихорадки (симптомов, напоминающих грипп) также может вызывать развитие этого осложнения.
Пациентам с анемией, лейкопенией, тромбоцитопенией следует регулярно проводить гематологические исследования. Безопасность и эффективность применения памидроната натрия для детей и подростков не установлены.
Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободный от натрия.
Почечная недостаточность
Были сообщения о нарушении функции почек (включая почечную недостаточность) из-за длительного применения Памифоса пациентам с множественной миеломой. Бисфосфонаты, в том числе и Памифос, связывают с токсическим воздействием на почки, который проявляется нарушением функции почек и потенциальной почечной недостаточностью. У пациентов после приема начальной или одноразовой дозы препарата возможно нарушение функции почек, которое будет прогрессировать до почечной недостаточности и диализа. Препарат выделяется почками в неизмененном виде, поэтому риск негативных почечных реакций, возможно, является большим у пациентов с нарушением функции почек. Препарат не следует назначать пациентам с тяжелыми нарушениями функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин), за исключением случаев, угрожающих жизни, — гиперкальциемии, обусловленной злокачественными опухолями, когда польза от лечения превышает потенциальный риск. Поскольку в отношении тяжелой почечной недостаточности имеются только ограниченные фармакокинетические данные, рекомендации по дозированию препарата для этой популяции пациентов предоставить нельзя. Из-за риска нарушения функции почек, которое, возможно, будет прогрессировать до почечной недостаточности, разовая доза препарата не должна превышать 90 мг, рекомендуется также соблюдать необходимую скорости введения. Как и при применении других внутривенных бисфосфонатов, рекомендуется контролировать функцию почек, например исследовать креатинин сыворотки крови до введения каждой дозы препарата. У пациентов, которым в течение длительного времени часто проводят инфузии Памифосом, особенно в тех случаях, когда у них есть сопутствующие заболевания почек или отмечается склонность к поражению почек вследствие основного заболевания (например, при миеломной болезни и/или гиперкальциемии, обусловленной злокачественными опухолями), необходимо периодически оценивать функцию почек (используя результаты стандартных лабораторных анализов и клинические данные). Эта рекомендация следует из сообщений о возможности нарушения функции почек (вплоть до развития почечной недостаточности) во время длительного лечения Памифосом пациентов с миеломной болезнью. Однако, поскольку в этих случаях отмечалось также прогрессирование основного заболевания и/или сопутствующих заболеваний почек, характер причинно-следственной связи между нарушением функции почек и применением Памифоса остался невыясненным. Пациенты, получавшие инфузии Памифоса для лечения костных метастазов или миеломы, должны воздержаться от дальнейшего приема препарата, если функция почек нарушилась. Инфузии Памифоса нельзя применять одновременно с другими бисфосфонатами, потому что их общее влияние не изучали.
Печеночная недостаточность
Поскольку нет данных о применении препарата пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью, конкретные рекомендации по дозированию препарата для этой популяции пациентов отсутствуют.
Добавки кальция и витамина D
В случае отсутствия гиперкальциемии у пациентов с литическими метастазами костей или множественной миеломой и у пациентов с болезнью Педжета, возможен риск возникновения дефицита кальция или витамина D; необходимо применять внутрь кальций и витамин D, чтобы минимизировать риск гипокальциемии у таких пациентов.
Остеонекроз челюсти (ОНЧ)
В клинических исследованиях и в постмаркетинговый период сообщалось о ОНЧ у пациентов, получавших памидронат. Начало лечения/новый курс лечения следует отложить для больных с незажившими открытыми поражениями мягких тканей в полости рта, за исключением случаев неотложных состояний. У пациентов с сопутствующими факторами риска до лечения бисфосфонатами целесообразно провести стоматологическое обследование с применением профилактических стоматологических процедур и сделать индивидуальную оценку соотношения риск/польза.
Оценивая риск развития ОНЩ, следует учитывать такие факторы риска:
- активность бисфосфонатов (высокий риск при применении сильнодействующих веществ), путь введения (высокий риск при парентеральном введении) и накопленная доза бисфосфонатов;
- рак, сопутствующие патологические состояния (например, анемия, коагулопатии, инфекция), курение;
- сопутствующая терапия: химиотерапия, ингибиторы ангиогенеза, лучевая терапия шеи и головы, кортикостероиды;
- стоматологические заболевания в анамнезе, плохая гигиена полости рта, заболевания пародонта, инвазивные стоматологические процедуры (например, удаление зубов), а также плохая подгонка протезов.
Во время лечения Памифосом (3 мг/мл) всем пациентам рекомендуется поддерживать надлежащую гигиену полости рта, проходить регулярные осмотры у стоматолога и немедленно сообщать о появлении таких симптомов, как подвижность зубов, боль или припухлость, незаживающие язвы или выделения. В то же время инвазивные стоматологические процедуры следует проводить только после тщательного обследования, избегая контакта с памидроновой кислотой. Если у пациентов во время терапии бисфосфонатами развивается остеонекрозе челюсти, стоматологическая хирургия может ухудшить состояние. Но не существует данных о том, что прекращение терапии бисфосфонатами снижает риск остеонекроза челюсти у пациентов, нуждающихся в проведении стоматологических процедур. Случаи остеонекроза (прежде всего челюсти) были зарегистрированы у пациентов, лечившихся бисфосфонатами, также наблюдались признаки местной инфекции, включая остеомиелит. Большинство отчетов ссылается на онкобольных, которым удаляли зубы; проводили другую челюстную хирургию. Вероятность остеонекроза челюсти увеличивается при наличии факторов риска, включая диагноз рак, сопроводительной терапии (например, химиотерапия, радиотерапия, терапия кортикостероидами) и сопутствующих заболеваний (например, анемия, коагулопатия, инфекция, предшествующие заболевания ротовой полости). Хотя причина не может быть определена, лучше избегать хирургических вмешательств на челюстях, поскольку выздоровление может затянуться. Ведение пациента, у которого развился остеонекроз челюсти, следует осуществлять в тесном сотрудничестве со стоматологом или хирургом-стоматологом с опытом лечения остеонекроза челюсти. Лечение памидроновой кислотой следует временно прекратить до улучшения состояния и смягчения факторов риска, если это возможно.
Остеонекроз наружного слухового прохода
О остеонекрозе наружного слухового прохода сообщалось, в основном, в связи с длительной терапией бисфосфонатами. Факторы риска остеонекроза наружного слухового прохода включают применение стероида и химиотерапии и местные факторы риска, такие как инфекции или травмы. Вероятность остеонекроза наружного слухового прохода следует учитывать у больных, которые получают бисфосфонаты и обращаются с симптомами со стороны уха, в том числе с симптомами хронических инфекций уха.
Мышечно-скелетная боль
В постмаркетинговых наблюдениях была зарегистрировано выраженная боль в костях, суставах и/или мышцах, которая иногда приводила к неработоспособности пациентов, принимавших бисфосфонаты, в том числе инфузии Памифос. Однако такие сообщения были нечастыми. Время до появления симптомов после начала приема препарата варьирует от нескольких дней до нескольких месяцев. У большинства пациентов эти симптомы исчезали после прекращения лечения. У части пациентов возникал рецидив симптомов после того, как в схему лечения включали те же препараты или другие бисфосфонаты.
Атипичные переломы бедренной кости
Атипичные подвертельные и диафизарные переломы бедренной кости отмечались при терапии бисфосфонатами, прежде всего у пациентов, получающих длительное лечение остеопороза. Эти поперечные или короткие косые переломы могут происходить в любом месте вдоль бедра. Данные переломы имеют место после минимальных травм или нетравматических переломов, при этом некоторые пациенты испытывают боль в бедре или в паховой области, часто данный перелом имеет видимые черты стрессового перелома, после нескольких недель — нескольких месяцев они превращаются в перелом бедра. Переломы часто двусторонние, поэтому контралатеральная бедренная кость должна быть исследована у пациентов, которые лечатся бисфосфонатами, которые подверглись бедренным переломам. Также сообщалось о плохом заживления этих переломов. Следует рассмотреть решение о прекращении бисфосфонатной терапии у больных, у которых подозревают возникновение атипичных переломов бедренной кости, учитывая состояние пациента, на основе индивидуальной оценки риск-пользы. Во время лечения бисфосфонатами пациенты должны сообщать о любой боли в области бедра или паха, каждый пациент с симптомами должен быть обследован на наличие неполного перелома бедренной кости.
Способ применения и дозы
Препарат Памифос нельзя вводить внутривенно струйно.
Концентрат для инфузий перед введением следует дополнительно развести раствором для инфузий, который не содержит кальция (например, 0,9% раствором натрия хлорида или 5% раствором глюкозы). Концентрация Памифоса в инфузионном растворе не должна превышать 90 мг/250 мл. Полученный в результате этого раствор Памифоса вводить внутривенно медленно путем инфузии. Скорость инфузии препарата не должна превышать 60 мг/час (1 мг/мин). Обычно дозу Памифоса, что составляет 90 мг и содержится в 250 мл инфузионного раствора, вводят в течение 2 ч. Для пациентов с миеломной болезнью и при гиперкальциемии, обусловленной злокачественными опухолями, не рекомендуется превышать дозу Памифоса, что составляет 90 мг, и вводить ее в 500 мл инфузионного раствора больше 4 ч. Чтобы свести к минимуму реакции в месте инфузии препарата, инъекционную иглу необходимо аккуратно установить в просвете вены относительно большого диаметра. Динатрия памидронат следует применять под наблюдением врача, который располагает оборудованием для мониторинга клинических и биохимических эффектов. Пациентам, которые лечатся Памифосом 3 мг/мл, следует предоставить инструкцию по применению препарата.
Использовать только свежеприготовленный и прозрачный раствор.
С микробиологической точки зрения приготовленный препарат необходимо применить немедленно. Если не применить его немедленно, срок хранения и условия хранения при применении являются ответственностью пользователя и обычно не превышают 24 ч при температуре 2–8 °C, за исключением случаев, когда разведение происходит в контролируемых и валидизированных асептических условиях.
После разведения в 5% растворе глюкозы или в 0,9% растворе натрия хлорида химическая и физическая стабильность при использовании была продемонстрирована в течение 96 ч при 25 °C.
Метастазы злокачественных опухолей в костях (преимущественно остеолитического характера) и миеломная болезнь.
Памифос следует применять в дозе 90 мг в виде одноразовых инфузий, которые проводить каждые 4 недели. У пациентов с метастазами злокачественных опухолей в костях, которые получают химиотерапию с трехнедельными интервалами, Памифос в дозе 90 мг можно применять с трехнедельными интервалами.
|Показания
|Образец лечения
|Раствор для инфузий мг/мл
|Скорость инфузии, мг/ч
|Метастазы в костях
|90 мг/2 ч каждые 4 недели
|90/250
|45
|Множественная миелома
|90 мг/2 ч каждые 4 недели
|90/500
|22,5
Гиперкальциемия, обусловленная злокачественными опухолями
|Начальный уровень кальция в крови
|Рекомендуемая суммарная доза препарата (мг)
|Концентрация препарата в растворе, мг/мл
|Максимальная скорость инфузии, мг/ч
|(ммоль/л)
|(мг%)
|Не больше 3
|Не больше 12
|15–30
|30/125
|22,5
|3–3,5
|12–14
|30–60
|30–125 60/250
|22,5
|3,5–4
|14–16
|60–90
|60/250 90/500
|22,5
|Более 4
|Больше 16
|90
|90/500
|22,5
Перед началом применения Памифоса или в процессе терапии рекомендуется провести регидратацию больного с помощью 0,9% раствора натрия хлорида. Суммарная доза Памифоса, которая применяется в течение курса лечения, зависит от исходного уровня кальция в сыворотке крови пациента. Приведенные ниже рекомендации составлены на основании клинических данных по неоткорректированным значений концентрации кальция. Однако приведенные в таблице диапазоны доз Памифоса можно применять и для тех значений уровня кальция, которые откорректированы после регидратации пациентов с учетом уровня белка или альбумина сыворотки крови.
Суммарную дозу Памифосу можно ввести как в течение однократной инфузии, так и с помощью нескольких инфузий, осуществляемых в течение 2–4 последовательных дней. Максимальная курсовая доза препарата (и для первого, и для последующих курсов лечения) составляет 90 мг. Повышение дозы не усиливает терапевтического эффекта. Существенное снижение концентрации кальция в сыворотке крови обычно наблюдается через 24–48 часов после введения Памифоса, а нормализация этого показателя — в течение 3–7 дней. Если нормализация уровня кальция в крови в пределах указанного времени не достигается, возможно дополнительное введение препарата. Длительность сохранения полученного эффекта у отдельных групп больных разная. При восстановлении гиперкальциемии следует проводить повторные курсы введения Памифоса. Клинический опыт, накопленный к этому времени, свидетельствует о том, что с увеличением количества курсов введения препарата эффективность Памифоса может снижаться.
Болезнь Педжета
Рекомендуемый курс лечения составляет в суммарной дозе 180 — 210 мг, которые следует вводить в единичных дозах или 30 мг 1 раз в неделю в течение 6 недель подряд, или 60 мг каждые 2 недели в течение 6 недель. Опыт применения в настоящее время показывает, что любые легкие и преходящие побочные эффекты обычно возникают после первой дозы. Поэтому при использовании унифицированных доз 60 мг рекомендуется начинать лечение с начальной дозы 30 мг с последующим применением 60 мг 1 раз в 2 недели (общая доза 210 мг). Каждая доза 30 мг или 60 мг должна быть разведена в 125 мл или 250 мл 0,9% раствора хлорида натрия соответственно, скорость введения не должна превышать 60 мг/ч (1 мг/мин). Этот курс или повышенные уровни дозировки в соответствии с тяжестью заболевания, вплоть до максимальной общей дозы 360 мг (в виде разделенных доз 60 мг), можно повторять каждые 6 месяцев до достижения ремиссии заболевания, и если происходит рецидив.
Применение пациентам с нарушениями функции почек
Препарат не следует применять для лечения больных с тяжелыми нарушениями функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин), за исключением случаев, которые несут угрозу для жизни, — гиперкальциемии, обусловленной злокачественными опухолями, где результат выше потенциального риски. Как и при применении других внутривенных бисфосфонатов, рекомендуется контролировать функцию почек, например исследовать креатинин сыворотки крови до введения каждой дозы препарата. У пациентов с метастазами злокачественных опухолей в костях или множественной миеломой, которые получают лекарственное средство Памифос, нужно прекратить терапию, если есть признаки нарушения функции почек, пока функция почек не вернется на 10% до первоначального значения. Эти рекомендации основаны на клинических исследованиях, в которых нарушение функции почек определялось следующим образом:
- у пациентов с нормальным исходным уровнем креатинина — повышение на 0,5 мг/мл;
- у пациентов с отклоненным от нормы начальным уровнем креатинина — повышение на 1,0 мг/дл.
Фармакокинетические исследования, которые проводили у пациентов с опухолями, с нормальной или пониженной функцией почек, показали, что коррекция дозы не требуется при состояниях от незначительного (клиренс креатинина 61–90 мл/мин) до среднего нарушения функции почек (клиренс креатинина 30–60 мл/мин). Для таких пациентов инфузия не должна превышать 90 мг/4 ч (около 20–22 мг/ч).
Применение для лечения пациентов с нарушениями функции печени.
Фармакокинетические исследования показали, что у пациентов с нарушениями функции печени от незначительного до умеренного степени тяжести коррекция дозы препарата не требуется. Натрия памидронат не исследовалась у пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени, поэтому рекомендаций по применению препарата этим пациентам нет.
Дети
Безопасность и эффективность применения препарата у детей неизвестны, поэтому не следует назначать Памифос этой категории пациентов.
Побочные реакции
Побочные реакции на препарат Памифос обычно слабо выражены и преходящие.
Нежелательными реакциями, которые встречаются чаще всего, является бессимптомая гипокальциемия и лихорадка (повышение температуры тела на 1–2 °С), обычно развиваются в первые 48 ч после инфузии препарата. Лихорадка, как правило, проходит самостоятельно и не требует лечения. Острые гриппоподобные реакции обычно развиваются только с первой инфузии памидроната. Местные воспаление мягких тканей в месте введения происходят часто (≥1/100, <1/10), особенно при введении высоких доз.
В одном из клинических исследований сравнивались побочные реакции при применении золедроната (4 мг) и памидроната (90 мг); количество мерцаний предсердий была выше в группе, принимавшей памидронат (12/556, 2,2%) по сравнению с исследовательской группой, принимавшей золедронат (3/563, 0,5%). Такой факт был обнаружен при клинических исследованиях, в которых принимали участие пациенты с постменопаузальным остеопорозом. Группа пациентов, которая принимала золедроновую кислоту (5 мг), имела высокий уровень мерцания предсердий по сравнению с плацебо (1,3% против 0,6%). Механизм возникновения мерцаний предсердий неизвестен.
В постмаркетинговых наблюдениях были зарегистрированы следующие реакции: атипичные подвертельные и диафизарные переломы бедренной кости (побочная реакция лекарственных средств класса бисфосфонатов).
Критерии оценки частоты побочных реакций: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10000 до <1/1000); очень редко (<1/10000), частота неизвестна (не может быть оценена).
Инфекции: очень часто — реактивация Herpes simplex и Herpes zoster.
Со стороны крови: часто — анемия, тромбоцитопения, лимфоцитопения; очень редко — лейкопения.
Со стороны иммунной системы: нечасто — аллергические реакции, включая анафилактоидные реакции, бронхоспазм/одышка, ангионевротический отек; очень редко — анафилактический шок.
Со стороны ЦНС: часто — симптоматическая гипокальциемия (парестезия, тетания, мышечные спазмы), головная боль, бессонница, сонливость; нечасто — судороги, возбуждение, головокружение, летаргия; очень редко — спутанность сознания, зрительные галлюцинации.
Со стороны органа зрения: часто — конъюнктивит; нечасто — увеит (ирит, иридоциклит); очень редко — склерит, эписклерит, ксантопсия; частота неизвестна — орбитальное воспаления.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: часто — артериальная гипертензия; нечасто — артериальная гипотензия; очень редко — левожелудочковая недостаточность (одышка, отек легких) или застойная сердечная недостаточность (отеки) вследствие гиперволемии; частота неизвестна — фибрилляция предсердий.
Со стороны дыхательной системы, грудной клетки и средостения: очень редко — острый респираторный дистресс-синдром, интерстициальное заболевание легких.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: часто — тошнота, рвота, анорексия, боль в животе, диарея, запор, гастрит; нечасто — диспепсия.
Со стороны кожи: часто — сыпь, нечасто — зуд.
Со стороны костно-мышечной системы: часто — транзиторные боли в костях, артралгия, миалгия; нечасто — мышечные спазмы; редко — атипичные подвертельные и диафизарные переломы бедренной кости; очень редко — остеонекроз наружного слухового прохода (побочная реакция, характерная для класса бисфосфонатов); частота неизвестна — остеонекрозе челюсти.
Со стороны почек: нечасто — острая почечная недостаточность; редко — фокально-сегментарный гломерулосклероз, включая разрушительный вариант, нефротический синдром; очень редко — осложнения уже имеющихся заболеваний почек, гематурия, нарушение почечных канальцев, тубулоинтерстициальный нефрит, гломерулонефропатия.
Общие нарушения: очень часто — лихорадка и гриппоподобные симптомы, которые редко сопровождаются недомоганием, ознобом, ощущением повышения утомляемости и приливами; часто — реакции в месте введения препарата (боль, покраснение, отечность, затвердение, флебит, тромбофлебит), генерализованная боль.
Биохимические нарушения: очень часто — гипокальциемия, гипофосфатемия; часто — гипокалиемия, гипомагниемия, повышение концентрации креатинина в сыворотке крови; нечасто — изменения функциональных печеночных проб, повышение концентрации мочевины в сыворотке крови; очень редко — гиперкалиемия, гипернатриемия.
Остеонекроз челюсти
Случаи остеонекроза (челюсти) были зарегистрированы в основном у онкологических больных, которых лечили препаратами, угнетающими резорбцию костей, такими как Памифос 3 мг/мл. Большинство из этих пациентов также получали химиотерапию и кортикостероиды и имели признаки местной инфекции, включая остеомиелит. Большинство отчетов ссылается на онкобольных, которым удаляли зубы либо проводили другую челюстную хирургию.
Случаи остеонекроза челюсти, в основе которых лежат опухоли (прогрессирующий рак молочной железы, множественная миелома), встречаются чаще.
Отчетность о подозреваемых нежелательных реакциях
Отчетность о подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного средства после получения регистрационного статуса имеет важное значение. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения польза/риск лекарственного средства. Врачи просят сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях (подробности ниже).
Срок годности
4 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте. Концентрат не требует особых условий хранения.
Упаковка
По 5 мл, 10 мл, 20 мл, 30 мл во флаконе № 1. По 1 флакону в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Медак Гезельшафт фюр клинише Шпециальпрепарате мбХ, Германия.
Medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate m.b.H., Germany.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Театерштрассе, 6, 22880 Ведель, Германия.
Theaterstrasse 6, 22880 Wedel, Germany.