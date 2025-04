Фармакодинамика.

Динатрия памидронат — активное вещество препарата Памифос — является сильнодействующим ингибитором резорбции костной ткани, которая осуществляется остеокластами. Памидронат вступает в тесную связь с кристаллами гидроксиапатита костной ткани и ингибирует образование и растворение этих кристаллов in vitro. Считается, что и in vivo торможение резорбции костной ткани может объясняться связыванием памидроната с минеральными веществами. Памидронат тормозит поступление предшественников остеокластов в костной ткани и их дальнейшее преобразование в зрелые остеокласты, которые отвечают за резорбцию этой ткани. Предполагают, что доминирующим механизмом действия бисфосфонатов, вступающих в связь с костной тканью как in vitro, так и in vivo, является их локальное и прямой антирезорбтивными влияние. Гиперкальциемия может приводить к уменьшению объема внеклеточной жидкости и снижению скорости клубочковой почечной фильтрации. Памифос, уменьшая выраженность гиперкальциемии, повышает скорость клубочковой фильтрации, что у большинства больных сопровождается снижением начального повышенного уровня креатинина в плазме крови.

Результаты клинических исследований применения Памифоса больным с костными метастазами (преимущественно остеолитического характера) злокачественных опухолей и миеломной болезнью показали, что препарат устраняет или замедляет прогрессирование изменений скелета и их последствий (переломы, компрессия спинного мозга, гиперкальциемия, потребность в лучевой терапии и хирургических вмешательствах), а также снижает выраженность боли, обусловленной поражением костей.

В случаях когда Памифос применяли в комбинации со стандартной противоопухолевой терапией, отмечалось замедление прогрессирования костных метастазов. Кроме того, было отмечено, что в случаях, когда имела место рефрактерность костных метастазов к цитотоксической и гормональной терапии, под влиянием Памифоса отмечалась стабилизация этих изменений или даже развитие склеротического процесса.

Пациенты с болезнью Педжета, которая характеризуется местным повышением костной резорбции и формирования изменений в костной ткани, хорошо реагировали на лечение Памифосом. Клиническая и биохимическая ремиссия заболевания была продемонстрирована на костях сцинтиграфии, которая уменьшает мочевой гидроксипролин и ЩФ в сыворотке крови, а также симптоматическое улучшение.

Фармакокинетика.

Общие свойства

Памидронат имеет высокое сродство с кальцифицированными тканями. В период проведения экспериментальных исследований полного выведения памидроната из организма животных не отмечали. Поэтому кальцифицированные ткани считаются «местом кажущейся элиминации» памидроната.

Всасывание

Динатрия памидронат применяется путем внутривенных инфузий. По определению, после завершения инфузии абсорбция считается полной.

Распределение

С начала инфузии концентрация памидроната в плазме крови быстро увеличивается, а в конце инфузии так же быстро снижается. Воображаемый период полувыведения памидроната в плазме крови составляет 0,8 часа. Поэтому равновесные концентрации памидроната достигаются при длительности инфузии более 2–3 ч. При внутривенной инфузии 60 мг препарата, которая длится более 1 часа, максимальная концентрация памидроната в плазме крови составляет около 10 нмоль/мл.

Количество динатрия памидроната в процентном выражении, которое задерживается в организме после введения каждой дозы препарата, у людей и животных одинаково. Таким образом, кумуляция памидроната в костной ткани не ограничена объемом этой ткани, а зависит исключительно от суммарной дозы введенного препарата. Связывание циркулирующего памидроната с белками плазмы крови относительно незначительное (около 54%) и повышается в случае патологического увеличения содержания кальция в крови.

Выведение

Считается, что памидронат не подвергается биотрансформации при выведении. После внутривенного введения около 20–55% введенной дозы памидроната обнаруживается в моче в течение 72 часов в неизмененном виде. Остальное задерживается в организме на неопределенно длительное время (в любом случае выведение памидроната не было зарегистрировано в период проведения экспериментальных исследований). И часть препарата (в процентном выражении), что задерживается в организме, не зависит ни от введенной дозы (в пределах 15–180 мг), ни от скорости инфузии (в пределах 1,25–60 мг/час). Выведение памидроната с мочой двухфазное, мнимые период полувыведения составляют соответственно 1,6 и 27 часов. Общий клиренс составляет около 180 мл/мин, а почечный клиренс — 54 мл/мин. Почечный клиренс памидроната коррелирует с клиренсом креатинина.

Фармакокинетика в отдельных группах пациентов

Печеночный и метаболический клиренс памидроната незначительный. Очевидно, именно поэтому нарушение функции печени не влияет на фармакокинетику памидроната. Также вследствие этого потенциал Памифоса по взаимодействию с другими лекарственными средствами незначительный как на метаболическом уровне, так и на уровне связывания с белками плазмы крови. У пациентов со значительными нарушениями функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин) среднее значение площади под кривой «концентрация-время» (AUC) увеличивается примерно в 2 раза. Скорость экскреции памидроната с мочой снижается со снижением клиренса креатинина, хотя общее количество памидроната, что выводится с мочой, существенно не зависит от изменения функции почек. Поэтому задержка памидроната в организме одинакова у пациентов с нарушениями функции почек и без нарушений функции почек. При применении Памифоса для лечения больных с нарушениями функции почек в рекомендуемой дозе специальной коррекции дозы не требуется.