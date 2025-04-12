Памифос предназначен только для внутривенного применения.

Готовый раствор применять немедленно после разведения.

Памифос содержит 0,65 ммоль натрия в максимальной дозе 90 мг. Это следует учитывать пациентам, которым нужно контролировать содержание натрия в пище.

Не применять с другими бисфосфонатами, поскольку последствия такого комбинированного лечения не изучались.

Судороги могут возникать у пациентов с гиперкальциемией (обусловленной злокачественными опухолями), которым вводили другие электролиты.

Основные

Препарат Памифос не следует вводить внутривенно струйно, а только путем медленной инфузии после предварительного разведения. Перед применением препарата Памифос 3 мг/мл пациентов необходимо обследовать, чтобы убедиться, что они имеют достаточное количество жидкости в организме. Это особенно важно для пациентов, получающих диуретики. Очень важно в начале лечения гиперкальциемии, которая спровоцирована опухолью, проведение внутривенной регидратации для восстановления диуреза. Пациенты должны иметь достаточное количество жидкости в организме перед и в течение всего лечения натрием памидронатом, но гипергидратации следует избегать. С начала проведения терапии препаратом Памифос необходимо контролировать стандартные метаболические параметры, включая концентрацию кальция и фосфатов в сыворотке крови. Риск развития гипокальциемии повышен у больных, перенесших хирургическое вмешательство на щитовидной железе по поводу скрытого гипопаратиреоза.

У некоторых пациентов с гиперкальциемией, обусловленной злокачественными опухолями, были спровоцированы случаи судорог из-за изменений в электролитном составе, связанные с этим заболеванием с его эффективным лечением.

У пациентов с заболеваниями сердца, особенно у людей пожилого возраста, введение раствора натрия хлорида, используемого для приготовления инфузионного раствора, может спровоцировать сердечную недостаточность (острую левожелудочковую или хроническую). Развитие лихорадки (симптомов, напоминающих грипп) также может вызывать развитие этого осложнения.

Пациентам с анемией, лейкопенией, тромбоцитопенией следует регулярно проводить гематологические исследования. Безопасность и эффективность применения памидроната натрия для детей и подростков не установлены.

Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободный от натрия.

Почечная недостаточность

Были сообщения о нарушении функции почек (включая почечную недостаточность) из-за длительного применения Памифоса пациентам с множественной миеломой. Бисфосфонаты, в том числе и Памифос, связывают с токсическим воздействием на почки, который проявляется нарушением функции почек и потенциальной почечной недостаточностью. У пациентов после приема начальной или одноразовой дозы препарата возможно нарушение функции почек, которое будет прогрессировать до почечной недостаточности и диализа. Препарат выделяется почками в неизмененном виде, поэтому риск негативных почечных реакций, возможно, является большим у пациентов с нарушением функции почек. Препарат не следует назначать пациентам с тяжелыми нарушениями функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин), за исключением случаев, угрожающих жизни, — гиперкальциемии, обусловленной злокачественными опухолями, когда польза от лечения превышает потенциальный риск. Поскольку в отношении тяжелой почечной недостаточности имеются только ограниченные фармакокинетические данные, рекомендации по дозированию препарата для этой популяции пациентов предоставить нельзя. Из-за риска нарушения функции почек, которое, возможно, будет прогрессировать до почечной недостаточности, разовая доза препарата не должна превышать 90 мг, рекомендуется также соблюдать необходимую скорости введения. Как и при применении других внутривенных бисфосфонатов, рекомендуется контролировать функцию почек, например исследовать креатинин сыворотки крови до введения каждой дозы препарата. У пациентов, которым в течение длительного времени часто проводят инфузии Памифосом, особенно в тех случаях, когда у них есть сопутствующие заболевания почек или отмечается склонность к поражению почек вследствие основного заболевания (например, при миеломной болезни и/или гиперкальциемии, обусловленной злокачественными опухолями), необходимо периодически оценивать функцию почек (используя результаты стандартных лабораторных анализов и клинические данные). Эта рекомендация следует из сообщений о возможности нарушения функции почек (вплоть до развития почечной недостаточности) во время длительного лечения Памифосом пациентов с миеломной болезнью. Однако, поскольку в этих случаях отмечалось также прогрессирование основного заболевания и/или сопутствующих заболеваний почек, характер причинно-следственной связи между нарушением функции почек и применением Памифоса остался невыясненным. Пациенты, получавшие инфузии Памифоса для лечения костных метастазов или миеломы, должны воздержаться от дальнейшего приема препарата, если функция почек нарушилась. Инфузии Памифоса нельзя применять одновременно с другими бисфосфонатами, потому что их общее влияние не изучали.

Печеночная недостаточность

Поскольку нет данных о применении препарата пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью, конкретные рекомендации по дозированию препарата для этой популяции пациентов отсутствуют.

Добавки кальция и витамина D

В случае отсутствия гиперкальциемии у пациентов с литическими метастазами костей или множественной миеломой и у пациентов с болезнью Педжета, возможен риск возникновения дефицита кальция или витамина D; необходимо применять внутрь кальций и витамин D, чтобы минимизировать риск гипокальциемии у таких пациентов.

Остеонекроз челюсти (ОНЧ)

В клинических исследованиях и в постмаркетинговый период сообщалось о ОНЧ у пациентов, получавших памидронат. Начало лечения/новый курс лечения следует отложить для больных с незажившими открытыми поражениями мягких тканей в полости рта, за исключением случаев неотложных состояний. У пациентов с сопутствующими факторами риска до лечения бисфосфонатами целесообразно провести стоматологическое обследование с применением профилактических стоматологических процедур и сделать индивидуальную оценку соотношения риск/польза.

Оценивая риск развития ОНЩ, следует учитывать такие факторы риска:

активность бисфосфонатов (высокий риск при применении сильнодействующих веществ), путь введения (высокий риск при парентеральном введении) и накопленная доза бисфосфонатов;

рак, сопутствующие патологические состояния (например, анемия, коагулопатии, инфекция), курение;

сопутствующая терапия: химиотерапия, ингибиторы ангиогенеза, лучевая терапия шеи и головы, кортикостероиды;

стоматологические заболевания в анамнезе, плохая гигиена полости рта, заболевания пародонта, инвазивные стоматологические процедуры (например, удаление зубов), а также плохая подгонка протезов.

Во время лечения Памифосом (3 мг/мл) всем пациентам рекомендуется поддерживать надлежащую гигиену полости рта, проходить регулярные осмотры у стоматолога и немедленно сообщать о появлении таких симптомов, как подвижность зубов, боль или припухлость, незаживающие язвы или выделения. В то же время инвазивные стоматологические процедуры следует проводить только после тщательного обследования, избегая контакта с памидроновой кислотой. Если у пациентов во время терапии бисфосфонатами развивается остеонекрозе челюсти, стоматологическая хирургия может ухудшить состояние. Но не существует данных о том, что прекращение терапии бисфосфонатами снижает риск остеонекроза челюсти у пациентов, нуждающихся в проведении стоматологических процедур. Случаи остеонекроза (прежде всего челюсти) были зарегистрированы у пациентов, лечившихся бисфосфонатами, также наблюдались признаки местной инфекции, включая остеомиелит. Большинство отчетов ссылается на онкобольных, которым удаляли зубы; проводили другую челюстную хирургию. Вероятность остеонекроза челюсти увеличивается при наличии факторов риска, включая диагноз рак, сопроводительной терапии (например, химиотерапия, радиотерапия, терапия кортикостероидами) и сопутствующих заболеваний (например, анемия, коагулопатия, инфекция, предшествующие заболевания ротовой полости). Хотя причина не может быть определена, лучше избегать хирургических вмешательств на челюстях, поскольку выздоровление может затянуться. Ведение пациента, у которого развился остеонекроз челюсти, следует осуществлять в тесном сотрудничестве со стоматологом или хирургом-стоматологом с опытом лечения остеонекроза челюсти. Лечение памидроновой кислотой следует временно прекратить до улучшения состояния и смягчения факторов риска, если это возможно.

Остеонекроз наружного слухового прохода

О остеонекрозе наружного слухового прохода сообщалось, в основном, в связи с длительной терапией бисфосфонатами. Факторы риска остеонекроза наружного слухового прохода включают применение стероида и химиотерапии и местные факторы риска, такие как инфекции или травмы. Вероятность остеонекроза наружного слухового прохода следует учитывать у больных, которые получают бисфосфонаты и обращаются с симптомами со стороны уха, в том числе с симптомами хронических инфекций уха.

Мышечно-скелетная боль

В постмаркетинговых наблюдениях была зарегистрировано выраженная боль в костях, суставах и/или мышцах, которая иногда приводила к неработоспособности пациентов, принимавших бисфосфонаты, в том числе инфузии Памифос. Однако такие сообщения были нечастыми. Время до появления симптомов после начала приема препарата варьирует от нескольких дней до нескольких месяцев. У большинства пациентов эти симптомы исчезали после прекращения лечения. У части пациентов возникал рецидив симптомов после того, как в схему лечения включали те же препараты или другие бисфосфонаты.

Атипичные переломы бедренной кости

Атипичные подвертельные и диафизарные переломы бедренной кости отмечались при терапии бисфосфонатами, прежде всего у пациентов, получающих длительное лечение остеопороза. Эти поперечные или короткие косые переломы могут происходить в любом месте вдоль бедра. Данные переломы имеют место после минимальных травм или нетравматических переломов, при этом некоторые пациенты испытывают боль в бедре или в паховой области, часто данный перелом имеет видимые черты стрессового перелома, после нескольких недель — нескольких месяцев они превращаются в перелом бедра. Переломы часто двусторонние, поэтому контралатеральная бедренная кость должна быть исследована у пациентов, которые лечатся бисфосфонатами, которые подверглись бедренным переломам. Также сообщалось о плохом заживления этих переломов. Следует рассмотреть решение о прекращении бисфосфонатной терапии у больных, у которых подозревают возникновение атипичных переломов бедренной кости, учитывая состояние пациента, на основе индивидуальной оценки риск-пользы. Во время лечения бисфосфонатами пациенты должны сообщать о любой боли в области бедра или паха, каждый пациент с симптомами должен быть обследован на наличие неполного перелома бедренной кости.