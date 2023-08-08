ПАМИДРОНОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM PAMIDRONICUM) Действующее вещество
ингибитор остеокластной резорбции костной ткани. Прочно связываясь с гидроксиапатитными кристаллами, ингибирует их растворение. Памидроновая кислота тормозит трансформацию предшественников остеокластов в зрелые остеокласты.
Противодействует остеолизу, индуцируемому злокачественными опухолями, снижает выраженность гиперкальциемии у больных онкологического профиля и обусловленных ею клинических проявлений, предотвращает или замедляет прогрессирование изменений скелета и их последствий (переломы, компрессия спинного мозга, потребность в лучевой терапии и хирургических вмешательствах), снижает выраженность болевого синдрома при поражении костей. В комбинации со стандартной противоопухолевой терапией замедляет прогрессирование костных метастазов, стабилизирует имеющиеся изменения.
После в/в инфузии около 20–55% памидроновой кислоты экскретируется в неизмененном виде с мочой в течение 72 ч. Оставшееся количество задерживается в организме (в кальцифицированных тканях) на неопределенно долгое время. Кажущийся общий плазменный клиренс составляет около 180 мл/мин, кажущийся почечный клиренс — около 54 мл/мин. Кажущийся T½ — около 0,8 ч.
Нарушение функции печени не влияет на фармакокинетику памидроновой кислоты. При нарушении функции почек скорость экскреции памидроновой кислоты с мочой снижается со снижением клиренса креатинина, однако общее количество выводимого с мочой памидроната не изменяется.
метастазы злокачественных опухолей в кости и миеломная болезнь; гиперкальциемия, обусловленная злокачественными опухолями; костная болезнь Педжета.
вводят только в/в капельно, медленно. Концентрация активного вещества в инфузионном р-ре не должна превышать 90 мг/250 мл. Скорость инфузии не должна превышать 60 мг/ч (1 мг/мин). Длительность инфузии — 2 ч.
Пациентам с миеломной болезнью и при гиперкальциемии, обусловленной злокачественными опухолями, назначают в дозе, не превышающей 90 мг (в 500 мл инфузионного р-ра); длительность инфузии должна составлять не менее 4 ч.
Взрослым и больным пожилого возраста при метастазах в костях и миеломной болезни вводят в дозе 90 мг в виде разовых инфузий, осуществляемых каждые 4 нед. У пациентов, получающих противоопухолевую химиотерапию с 3-недельными интервалами, памидроновую кислоту в дозе 90 мг также можно применять с 3-недельными интервалами.
При остеолизе, индуцированном опухолью, с сопутствующей гиперкальциемией следует провести регидратацию изотоническим р-ром натрия хлорида перед курсом лечения или во время него. Суммарную дозу памидроновой кислоты для одного курса лечения устанавливают в зависимости от концентрации кальция в крови. При концентрации кальция в крови менее 3 ммоль/л суммарная доза составляет 15–30 мг, при концентрации кальция 3–3,5 ммоль/л — 30–60 мг, при концентрации кальция 3,5–4 ммоль/л — 60–90 мг, а при концентрации кальция более 4 ммоль/л — 90 мг. Суммарная доза может быть введена как в виде однократной инфузии, так и нескольких инфузий, осуществляемых в течение 2–4 последовательных дней. Максимальная курсовая доза как для первого, так и для последующих курсов лечения составляет 90 мг. Существенное снижение концентрации кальция в крови обычно наблюдается через 24–48 ч после введения памидроновой кислоты, а нормализация этого показателя — в течение 3–7 дней. Если нормализация уровня кальция в крови в пределах указанного времени не достигается, возможно дополнительное введение.
повышенная чувствительность к памидроновой кислоте и другим бисфосфонатам.
обычно слабо выражены и преходящи. Наиболее часто отмечают бессимптомную гипокальциемию и гипертермию. Ниже перечислены побочные эффекты, отмечавшиеся менее чем в 1% случаев у пациентов с остеолизом, индуцированным опухолью, и с различными уровнями кальция в плазме крови. Однако в большинстве этих случаев причинная связь с применением памидроновой кислоты не установлена. Возможны анорексия, боль в области живота, запор, диарея, гастрит; тромбоцитопения; АГ, симптоматическая гипотензия, сердечная недостаточность; генерализованная боль, тревога, головная боль, спутанность сознания, бессонница, сонливость; сыпь на коже; флебит, отек; озноб, гриппоподобный синдром; усиление боли в костях, артралгия; увеит; гипокалиемия, гиперкалиемия, гипернатриемия, гиперфосфатемия.
нельзя вводить р-р памидроновой кислоты в/в струйно, поскольку высокая локальная концентрация активного вещества может вызвать местные реакции.
Нет опыта применения памидроновой кислоты в педиатрической практике.
Необходимо соблюдать осторожность при назначении пациентам с нарушением функции почек. Недостаточно данных о применении при тяжелой почечной недостаточности. В клинических испытаниях памидроновую кислоту назначали пациентам с умеренной почечной недостаточностью (уровень креатинина в плазме крови превышал нормальное значение в 2 раза) и осложнения при этом не развивались.
Памидроновая кислота связывается с костной тканью и может искажать результаты сцинтиграфического исследования скелета.
Клинического опыта применения памидроновой кислоты в период беременности нет. В эксперименте установлено, что памидроновая кислота проникает через плацентарный барьер и накапливается в костной ткани плода, поэтому применения памидроновой кислоты в период беременности следует избегать, если существует более безопасная альтернатива.
Неизвестно, поступает ли памидроновая кислота в грудное молоко. Поскольку содержание кальция в молоке высоко, памидроновая кислота в нем будет находиться в виде кальциевых комплексов, и, следовательно, не будет всасываться в пищеварительном тракте ребенка грудного возраста. Тем не менее из соображений безопасности в период лечения следует отказаться от кормления грудью.
при назначении памидроновой кислоты одновременно с противоопухолевыми препаратами взаимодействия не отмечены.
При одновременном применении с кальцитонином эффекты лекарственных средств суммируются и уровень кальция в плазме крови при гиперкальциемии снижается быстрее.
Памидроновую кислоту нельзя назначать вместе с другими бисфосфонатами, поскольку их сочетанное воздействие к настоящему времени не изучено.
Нельзя смешивать памидроновую кислоту с р-рами для в/в вливания, содержащими кальций.
может проявляться транзиторной гипокальциемией, парестезией. Необходимо наблюдать за состоянием пациента. В случае клинически значимой гипокальциемии в/в вводят глюконат кальция.