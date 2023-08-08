ПАМИДРОНОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM PAMIDRONICUM)

вводят только в/в капельно, медленно. Концентрация активного вещества в инфузионном р-ре не должна превышать 90 мг/250 мл. Скорость инфузии не должна превышать 60 мг/ч (1 мг/мин). Длительность инфузии — 2 ч.

Пациентам с миеломной болезнью и при гиперкальциемии, обусловленной злокачественными опухолями, назначают в дозе, не превышающей 90 мг (в 500 мл инфузионного р-ра); длительность инфузии должна составлять не менее 4 ч.

Взрослым и больным пожилого возраста при метастазах в костях и миеломной болезни вводят в дозе 90 мг в виде разовых инфузий, осуществляемых каждые 4 нед. У пациентов, получающих противоопухолевую химиотерапию с 3-недельными интервалами, памидроновую кислоту в дозе 90 мг также можно применять с 3-недельными интервалами.

При остеолизе, индуцированном опухолью, с сопутствующей гиперкальциемией следует провести регидратацию изотоническим р-ром натрия хлорида перед курсом лечения или во время него. Суммарную дозу памидроновой кислоты для одного курса лечения устанавливают в зависимости от концентрации кальция в крови. При концентрации кальция в крови менее 3 ммоль/л суммарная доза составляет 15–30 мг, при концентрации кальция 3–3,5 ммоль/л — 30–60 мг, при концентрации кальция 3,5–4 ммоль/л — 60–90 мг, а при концентрации кальция более 4 ммоль/л — 90 мг. Суммарная доза может быть введена как в виде однократной инфузии, так и нескольких инфузий, осуществляемых в течение 2–4 последовательных дней. Максимальная курсовая доза как для первого, так и для последующих курсов лечения составляет 90 мг. Существенное снижение концентрации кальция в крови обычно наблюдается через 24–48 ч после введения памидроновой кислоты, а нормализация этого показателя — в течение 3–7 дней. Если нормализация уровня кальция в крови в пределах указанного времени не достигается, возможно дополнительное введение.