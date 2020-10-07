Гатимак (Gatimac) (169252) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Гатимак инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: gatifloxacin;
1 таблетка содержит гатифлоксацина сесквигидрата эквивалентно гатифлоксацину 400 мг;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, натрия крахмалгликолят (тип А), натрия лаурилсульфат, кремния диоксид коллоидный безводный, повидон, натрия кроскармеллоза, тальк, магния стеарат, гидроксипропилметилцеллюлоза, титана диоксид (Е 171), пропиленгликоль, диэтилфталат.
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые оболочкой.
Основные физико-химические свойства: круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой, от белого до почти белого цвета, с гладкой поверхностью с обеих сторон.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства для системного применения. Фторхинолоны.
Код АТС J01M A16.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия лекарственного средства связан с ингибированием ДНК-гиразы и топоизомеразы IV.
Гатифлоксацин, который относится к 8-метоксифторхинолонам, обладает антибактериальной активностью в отношении широкого диапазона грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов.
К препарату чувствительны:
грамположительные микроорганизмы: Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes;
грамотрицательные микроорганизмы: Haemophillus influenzae (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазы), Haemophilias раrаinfluenzae, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазы), Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Neisseria gonorrhoеae (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазы);
атипичные возбудители: C. pneumoniae, C. trachomatis, M. pneumoniae, L. рneumophilia, Ureaplasma;
умеренно чувствительны:
грамположительные микроорганизмы: Streptococcus milieri, Streptococcus mitior, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Staphylococcus cohnii, Staphylococcus epidermidis (включая метициллинрезистентные штаммы), Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus hominis, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus simulans, Corynebacterium diphtheriae;
грамотрицательные микроорганизмы: Bordetella pertussis, Klebsiella oxytoca, Enterobacter aerogenes, Enterobacter agglomerans, Enterobacter intermedius, Enterobacter sakazaki, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morganii, Providencia rettgeri, Providencia stuartii;
анаэробы: Bacteroides distasonis, Bacteroides eggerthii, Bacteroides fragilis, Bacteroides ovatus, Bacteroides thetaiotaomicron, Bacteroides uniformis, Fusobacterium spp., Porphyromonas spp., Porphyromonas anaerobius, Porphyromonas asaccharolyticus, Porphyromonas magnus, Prevotella spp., Propionibacterium spp., Ctostridium perfringens., Clostridium ramosum;
атипичные возбудители: Legionella pneumophila, Caxiella burnettii.
К гатифлоксацину чувствительны такие возбудители, как микобактерии туберкулеза, H. рylori.
Антибактериальное действие гатифлоксацина обеспечивается благодаря угнетению ДНК-гиразы и топоизомеразы IV. ДНК-гираза является важным ферментом, который участвует в репликации ДНК возбудителей. Топоизомераза IV является ферментом, который играет ведущую роль в разделении хромосом ДНК при делении бактериальной клетки.
Фармакокинетика.
Гатифлоксацин хорошо всасывается в пищеварительном тракте после перорального применения. Абсолютная биодоступность гатифлоксацина — 96%. Пик концентрации в плазме крови достигается через 1–2 часа после перорального применения.
Связывание с белками плазмы крови — 20%.
Гатифлоксацин хорошо проникает в ткани организма и быстро распределяется в биологических жидкостях: высокие концентрации создаются в легочной ткани, слизистой оболочке бронхов, придаточных пазухах носа, в альвеолярных макрофагах, тканях среднего уха, кожи, тканях и секрете предстательной железы, слюне, желчи, семенной жидкости, влагалище, матке, эндо- и миометрии, маточных трубах, яичниках.
Гатифлоксацин биотрансформируется в организме.
Гатифлоксацин выводится почками. Период полувыведения гатифлоксацина составляет от 7 до 14 часов и не зависит от дозы и режима применения.
В экспериментах на животных гатифлоксацин свободно проникает через плаценту и в грудное молоко.
Показания
Лечение инфекционно-воспалительных процессов, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами:
- инфекции дыхательных путей (в том числе обострение хронического бронхита, острый синусит, внебольничная пневмония);
- инфекции почек и мочевыделительной системы [в том числе осложненные инфекции мочевыводящих путей, острый пиелонефрит, неосложненные инфекции мочевыводящих путей (цистит)];
- неосложненная уретральная гонорея у мужчин;
- эндоцервикальная гонорея у женщин.
При обострении хронического бронхита, остром синусите и цистите лекарственное средство Гатимак следует применять только тогда, когда считается нецелесообразным применять антибактериальные препараты, которые обычно рекомендуются для лечения этих инфекций.
Необходимо учитывать официальные рекомендации по надлежащему применению антибактериальных препаратов.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к гатифлоксацину и к другим фторхинолонам в анамнезе или другим компонентам препарата. Сахарный диабет, заболевания центральной нервной системы (эпилепсия, сниженный судорожный порог).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Применение гатифлоксацина через 1 час после циметидина (1 раз в сутки на 200 мг) не влияет на фармакокинетику гатифлоксацина. Эти результаты указывают на то, что на всасывание гатифлоксацина не влияют антагонисты Н2-рецепторов гистамина, такие как циметидин и фамотидин.
Одновременное применение гатифлоксацина с антацидными лекарственными средствами уменьшает его биодоступность. Гатифлоксацин необходимо применять за 4 часа до приема сульфата железа, пищевых добавок, содержащих цинк, магний или железо (таких как поливитамины), или антациды, содержащие магний и алюминий, для исключения каких-либо значительных фармакокинетических взаимодействий.
Применение гатифлоксацина не влияет на системный клиренс внутривенного мидазолама. Суточная внутривенная доза мидазолама 0,0145 мг/кг не влияет на фармакокинетику гатифлоксацина. Эти результаты могут быть учтены при недостаточной эффективности гатифлоксацина при проведении исследований с изоферментом CYP3A4.
Одновременное применение гатифлоксацина и теофиллина не влияло на фармакокинетику ни одного из этих препаратов.
Совместное применение гатифлоксацина и варфарина не влияло на фармакокинетику ни одного из этих препаратов, протромбиновое время не менялось. Однако, поскольку для некоторых производных хинолина сообщалось об усилении эффекта варфарина или его производных, следует проводить соответствующие анализы коагуляции во время лечения.
Одновременное применение гатифлоксацина с сахароснижающими пероральными препаратами может привести к колебаниям уровня глюкозы (может возникать гипогликемия или гипергликемия) в крови, что требует тщательного контроля за показателями уровня глюкозы в крови в течение периода лечения гатифлоксацином. Если возникают опасные для здоровья пациента отклонения уровня глюкозы в крови, гатифлоксацин следует отменить.
Опасность развития желудочковых нарушений ритма при применении гатифлоксацина возрастает и становится реальной опасностью для больных старших возрастных групп, особенно для женщин, при имеющихся заболеваниях сердца, при одновременном применении лекарственных средств, которые увеличивают продолжительность интервала QT (цизаприд, эритромицин, антипсихотические препараты, трициклические антидепрессанты) или тормозят сердечный ритм (антиаритмические препараты класса IА (например, хинидин, прокаинамид) или класса III (амиодарон, соталол), вызывают гипокалиемию, а также при одновременном применении препаратов, имеющих конкурирующие пути метаболизма и меняющих концентрацию друг друга.
Параллельное применение гатифлоксацина и дигоксина не дало значительного эффекта относительно изменения фармакокинетики гатифлоксацина. Пациентов, принимающих дигоксин, необходимо проверять на признаки и симптомы токсичности. У пациентов, у которых обнаружили признаки или симптомы интоксикации дигоксином, концентрацию дигоксина в сыворотке крови следует проверить и дозу дигоксина откорректировать соответственно.
Системное выведение гатифлоксацина значительно повышается при одновременном применении гатифлоксацина и пробенецида.
Во время доклинических и клинических исследований выявлено, что при одновременном применении фторхинолонов с нестероидными противовоспалительными препаратами может повышаться риск возникновения расстройств центральной нервной системы и судорог.
Особенности применения
Необходимо избегать применения гатифлоксацина пациентам, у которых возникали серьезные побочные реакции вследствие приема лекарственных средств, содержащих хинолоны или фторхинолоны (см. раздел «Побочные реакции»). Лечение таких пациентов гатифлоксацином следует начинать только при отсутствии альтернативных вариантов лечения и после тщательной оценки соотношения пользы и риска (см. также раздел «Противопоказания»).
Длительные, инвалидизирующие и потенциально необратимые серьезные побочные реакции.
Сообщалось о развитии очень редких длительных (в течение нескольких месяцев или лет), инвалидизирующих и потенциально необратимых серьезных побочных реакций, влияющих на различные системы органов (костно-мышечную, нервную системы, психику и органы чувств), у пациентов, получавших хинолоны и фторхинолоны, независимо от их возраста и наличия факторов риска. При появлении первых признаков или симптомов любой серьезной побочной реакции применение гатифлоксацина следует немедленно прекратить и обратиться за консультацией к врачу.
Тендинит и разрыв сухожилий.
Тендинит и разрывы сухожилий (особенно ахиллова сухожилия), иногда двусторонние, могут возникать в течение 48 часов от начала лечения хинолонами или фторхинолонами или даже через несколько месяцев после прекращения терапии. Пациенты старшего возраста, пациенты с нарушением функции почек или с трансплантированными органами, а также пациенты, которые принимают кортикостероиды, имеют более высокий риск развития тендинита и разрывов сухожилий. Учитывая это, следует избегать одновременного применения кортикостероидов с гатифлоксацином.
При появлении первых признаков тендинита (например, воспаление и отек, сопровождающийся болью) применение гатифлоксацина следует прекратить и рассмотреть альтернативное лечение. Пораженную конечность следует лечить должным образом (например, иммобилизация). Не следует применять кортикостероиды при возникновении признаков тендинопатии.
Удлинение интервала QT на электрокардиограмме. Гатифлоксацин может удлинять интервал QT у некоторых пациентов, что может приводить к повышению риска желудочковых аритмий, в том числе torsades des pointes. Редкие случаи torsades des pointes спонтанно возникали во время постмаркетингового применения производных хинолина, в том числе гатифлоксацина. Почти все эти случаи ассоциировались с одним или более следующими факторами риска: возраст от 60 лет, женский пол, базовое заболевания сердца и/или применение большого количества лекарственных средств. Выраженность удлинения интервала QT возрастает с повышением концентрации препарата, поэтому не следует превышать рекомендованные дозы. Гатифлоксацин не следует назначать пациентам с удлинением интервала QT в анамнезе, гиперкальциемией, декомпенсированной гипокалиемией, а также пациентам, которые получают антиаритмические средства класса IА (хинидин, прокаинамид) или класса III (амиодарон, соталол). Следует соблюдать осторожность при назначении гатифлоксацина пациентам, которые получают цизаприд, эритромицин, антипсихотические средства или трициклические антидепрессанты. Лекарственное средство необходимо с осторожностью назначать пациентам с заболеваниями сердца, такими как брадикардия и острая ишемия миокарда.
Аневризма/расслоение аорты.
Данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о повышенном риске развития аневризмы или расслоения аорты при применении фторхинолонов, особенно у пациентов пожилого возраста. Поэтому антибиотики из группы фторхинолонов следует применять только после тщательной оценки соотношения польза/риск и после рассмотрения других вариантов лечения для пациентов с аневризмой/расслоением аорты, пациентов с наличием случаев аневризмы аорты в семейном анамнезе и пациентов с факторами риска или состояниями, которые могут вызвать развитие аневризмы/расслоение аорты (например, синдром Марфана, сосудистый синдром Элерса — Данлоса, артериит Такаясу, гигантоклеточный артериит, болезнь Бехчета, гипертензия и атеросклероз).
В случае возникновения резкой абдоминальной боли, боли в груди или спине пациентам следует немедленно обратиться за неотложной медицинской помощью.
Нарушение уровня глюкозы в крови. Сообщалось о нарушении уровня глюкозы в крови при применении гатифлоксацина, включая симптоматическую гипер- и гипогликемию, особенно у больных сахарным диабетом, получающих сопутствующее лечение гипогликемическими средствами или инсулином. Пациентам, получающим лечение препаратом, нужно контролировать уровень сахара в крови, особенно необходимо тщательное наблюдение относительно признаков гипер- или гипогликемии в течение первых 3 дней лечения. В случае если уровень сахара уменьшился или повысился, применение препарата следует прекратить и обратиться за консультацией к врачу.
Разрыв сухожилий. Сообщалось о случаях разрыва сухожилий плеча, кисти и ахиллова сухожилия, которые требовали хирургического восстановления и приводили к длительной инвалидности у пациентов, получавших производные хинолина, в частности гатифлоксацин. Риск может повышаться при одновременном применении кортикостероидов, особенно у людей пожилого возраста. Лечение гатифлоксацином следует прекратить, если у пациента возникает боль, воспаление или разрыв сухожилия. Пациенту следует отдыхать и избегать физических нагрузок, пока не будет исключен диагноз тендинита или разрыва сухожилия.
Периферическая нейропатия. У пациентов, получавших хинолоны и фторхинолоны, были зарегистрированы случаи сенсорной или сенсомоторной полинейропатии, приводящие к парестезии, гипестезии, дизестезии или слабости. Пациентам, принимающим гатифлоксацин, нужно сообщать врачу о развитии симптомов нейропатии, таких как боль, жжение, покалывание, онемение или слабость, чтобы предотвратить развитие потенциально необратимого состояния.
Гиперчувствительность. Сообщалось о тяжелых, иногда летальных исходах гиперчувствительности и/или анафилактических реакций при лечении производными хинолина. Эти реакции могут возникать после первой дозы препарата. В случае появления высыпаний на коже или любых других признаков гиперчувствительности лечение гатифлоксацином следует прекратить.
Псевдомембранозный колит. При приеме антибиотиков изменяется флора кишечника и можно спровоцировать рост Clostridium difficile, которая первично вызывает антибиотико-ассоциированный колит. При применении гатифлоксацина сообщалось о случаях псевдомембранозного колита, который может угрожать жизни. Этот диагноз необходимо рассмотреть для пациентов с диареей, возникшей вследствие введения антибактериального средства.
Другое. Сообщалось о случаях повышения внутричерепного давления и психоза у пациентов, получавших производные хинолина. Препараты этого класса также могут вызывать стимуляцию нервной системы с тремором, неусидчивостью, головокружением, спутанностью сознания, галлюцинациями, паранойей, депрессией, ночным бредом и бессонницей. В этих случаях применение гатифлоксацина следует прекратить и принять соответствующие меры. Гатифлоксацин следует с осторожностью назначать пациентам с известными или подозреваемыми расстройствами центральной нервной системы, такими как выраженный атеросклероз.
Чтобы избежать фотосенсибилизации и фототоксичности во время лечения этим препаратом, следует избегать ультрафиолетового облучения. Людям пожилого возраста препарат следует применять с осторожностью.
При приеме антибактериальных препаратов сообщалось о тяжелых и иногда летальных последствиях, некоторые вследствие гиперчувствительности, а некоторые — при неясной этиологии. Клинические проявления могут включать один или несколько из приведенных симптомов: лихорадка, аллергический пневмонит, крапивница, сыпь или тяжелые дерматологические реакции (токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса — Джонсона), анафилактические реакции, некоторые реакции сопровождаются сердечно-сосудистым коллапсом, артериальной гипотензией/шоком, судорогами, потерей сознания, звоном в ушах, ангионевротическим отеком (включая язык, горло, гортань, лицо); острый респираторный дистресс, одышка; васкулит, артралгия, миалгия, сывороточная болезнь, интерстициальный нефрит, острое нарушение функции почек, гепатит, желтуха, острый некроз гепатоцитов или нарушение функций печени; анемия, включая гемолитическую или апластическую; тромбоцитопения, включая тромбоцитопеническую пурпуру, лейкопения, агранулоцитоз, панцитопения, и/или другие нарушения со стороны крови. При данных симптомах применение препарата следует прекратить и принять соответствующие меры (кислород, антигистаминные препараты, кортикостероиды, прессорные амины).
Следует соблюдать осторожность при назначении гатифлоксацина больным с нарушением функции почек. Поскольку гатифлоксацин выводится преимущественно почками, необходима коррекция доз гатифлоксацина для пациентов с клиренсом креатинина < 40 мл/мин. Пациентам, находящимся на гемодиализе, гатифлоксацин следует вводить после сеанса диализа. Режим лечения неосложненной гонореи (400 мг однократно) и неосложненных инфекций мочевых путей (200 мг в сутки в течение 3 дней) не требует коррекции доз для пациентов с нарушением функции почек.
Умеренное поражение печени не требует коррекции доз. Данных относительно выраженного нарушения функций печени нет.
Не следует употреблять алкоголь во время лечения гатифлоксацином.
Способ применения и дозы
Препарат принимают независимо от приема пищи, обычно 1 раз в сутки.
Дозировка для взрослых пациентов с нормальной функцией почек
|Показание
|Суточная доза
|Количество приемов в сутки
|Длительность лечения
|Обострение хронического бронхита
|400 мг
|1 раз
|5–7 суток
|Острый синусит
|400 мг
|1 раз
|10 суток
|Негоспитальная пневмония
|400 мг
|1 раз
|7–14 суток
|Неосложненные инфекции мочевого тракта (цистит)
|400 мг
|1 раз
|3 суток
|Осложненные инфекции мочевыделительного тракта
|400 мг
|1 раз
|7–10 суток
|Острый пиелонефрит
|400 мг
|1 раз
|7–10 суток
|Неосложненная уретральная гонорея у мужчин
|400 мг
|1 раз
|однократно
|Эндоцервикальная гонорея у женщин
|400 мг
|1 раз
|однократно
Поскольку гатифлоксацин выделяется в основном путем почечной экскреции, пациентам с клиренсом креатинина < 40 мл/мин, включая пациентов, находящихся на гемодиализе или длительном амбулаторном перитонеальном диализе, требуется коррекция режима дозирования.
Рекомендуются такие изменения дозирования препарата для пациентов с почечной недостаточностью
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Начальная доза
|Следующая доза
|≥ 40
|400 мг
|400 мг ежедневно
|< 40
|400 мг
|200 мг ежедневно
|Гемодиализ
|400 мг
|200 мг ежедневно
|Длительный амбулаторный перитонеальный диализ
|400 мг
|200 мг ежедневно
Схема с однократным применением препарата в дозе 400 мг (для лечения неосложненных инфекций мочевых путей и гонореи) не требует коррекции дозы для пациентов с нарушением функции почек.
Дети
Детям препарат противопоказан.
Побочные реакции
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, сывороточная болезнь, анафилактоидные реакции, васкулит, экзема, ангионевротический отек, анафилактический шок.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожная сыпь, зуд, крапивница, эритема, фотосенсибилизация, фототоксичность, экзема, аллергический дерматит, повышенная потливость, сухость кожи, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз.
Со стороны нервной системы*: ажитация, возбуждение, нарушение сознания, потеря сознания, депрессия, нервозность, беспокойство, тревожность, кошмары или паранойя, нарушение сна, бессонница, сонливость, беспокойный сон, парестезии, нарушения вкусовых ощущений, головокружение; головная боль, тремор, судороги, нейропатия.
Со стороны органов зрения*: нарушение зрения.
Со стороны органов слуха и равновесия*: звон в ушах, ототоксичность.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, брадикардия, сердцебиение, артериальная гипертензия, артериальная гипотензия, расширение сосудов, периферические отеки, удлинение интервала QT на ЭКГ, синкопе, torsades de pointes.
Со стороны пищеварительного тракта: боль в животе, анорексия, запор, диспепсия, вздутие живота, глоссит, гастрит, кандидоз ротовой полости, стоматит, язвы ротовой полости, изжога, диарея, нарушение аппетита, тошнота, рвота, жажда, сухость во рту, панкреатит, желудочно-кишечное кровотечение.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани*: артропатия, артралгия, миалгия, судороги мышц, нарушение суставного хряща, тендинит, тендовагинит, разрывы сухожилий.
Со стороны гепатобилиарной системы: повышение уровня печеночных ферментов, холестатическая желтуха, гепатит, боль в правом подреберье, острый некроз гепатоцитов, печеночная недостаточность.
Со стороны эндокринной системы: колебания уровня сахара в крови — гипогликемия (включая гипогликемическую кому), гипергликемия (включая гиперосмолярную некетонемическую гипергликемию).
Со стороны мочевыделительной системы: нарушение функции почек, включая острую почечную недостаточность; кристаллурия; преходящий нефрит, дизурия, вагинит, гематурия.
Со стороны дыхательной системы: одышка, одышка, фарингит.
Со стороны системы крови: нейтропения, анемия, включая гемолитическую и апластическую, тромбоцитопения, агранулоцитоз, панцитопения, тромбоцитопеническая пурпура, лейкопения или другие нарушения со стороны крови.
Лабораторные нарушения: повышение уровня аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ), щелочной фосфатазы, билирубина, амилазы, нарушение уровня электролитов, повышение МНО (международное нормализованное отношение)/протромбинового времени.
Общие расстройства*: лихорадка, жар, озноб, астения (слабость), боль в спине, боль в груди.
Другие побочные реакции могут проявляться при применении гатифлоксацина в составе монотерапии или комбинированной терапии: нарушения мышления, нарушение толерантности к алкоголю, артрит, бронхиальная астма (бронхоспазм), атаксия, боль в костях, брадикардия, боль в спине, хейлит, колит, цианоз, деперсонализация, дисфагия, боль в ушах, экхимозы, носовое кровотечение, эйфория, боль в глазах, светочувствительность глаз, желудочно-кишечные геморрагии, генерализованные отеки, гингивит, враждебность, галлюцинации, маточные кровотечения, гематурия, гиперестезия, гипервентиляция, гипогликемия, лимфаденопатия, макулопапулезная сыпь, метроррагия, мигрень, отек губ, миалгия, миастения, боль в шее, панические атаки, паранойя, паросмия, фотофобия, псевдомембранозный колит, психоз, птоз, ректальные кровотечения, стресс, субстернальная боль, везикуло-буллезная сыпь.
* Сообщалось о развитии очень редких длительных (в течение нескольких месяцев или лет), инвалидизирующих и потенциально необратимых серьезных побочных реакций, влияющих на различные системы органов [включая тендинит, разрыв сухожилия, артралгии, боли в конечностях, нарушение походки, нейропатию (ассоциированную с парестезией , депрессией, слабостью, нарушениями памяти, сна, слуха, зрения, вкуса и обоняния)], у пациентов, получавших хинолоны и фторхинолоны, независимо от наличия факторов риска (см. раздел «Особенности применения»).
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 таблеток в блистере, по 1 блистера в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
МАКЛЕОДС ФАРМАСЬЮТИКАЛС ЛИМИТЕД.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Плот № 25–27, Сюрвей № 366, Премьер Индастриал Истейт, Качигам, Даман 396 210, (Фаза II), Индия.