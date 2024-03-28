при введении с гатифлоксацином через один катетер последовательно других препаратов его необходимо промыть до и после введения гатифлоксацина с помощью р-ра, который совместим с гатифлоксацином и используемыми препаратами.

Как и при назначении других хинолонов, у пациентов с сахарным диабетом может отмечаться симптоматическая гипер- или гипогликемия (чаще при одновременном лечении пероральными гипогликемизирующими препаратами, например глибуридом, или инсулинотерапии). У этих пациентов рекомендуется чаще контролировать уровень глюкозы в плазме крови.

Гатифлоксацин может вызвать удлинение интервала Q–T на ЭКГ у некоторых пациентов. Ввиду недостаточного клинического опыта гатифлоксацин не следует применять при удлинении интервала Q–T, у пациентов с гиперкальцемией и у тех, кто получает антиаритмические средства класса IА (хинидин, прокаинамид) или III класса (амиодарон, соталол). Не проведены фармакокинетические исследования для гатифлоксацина и препаратов, способных удлинять интервал Q–T (таких как цизаприд, эритромицин), антипсихотических средств и трициклических антидепрессантов, поэтому гатифлоксацин следует принимать с осторожностью при одновременном применении с этими препаратами.

Прием гатифлоксацина через 1 ч после блокатора Н 2 -рецепторов циметидина (внутрь 1 раз в сутки в дозе 200 мг) не оказывал влияния на фармакокинетику гатифлоксацина.

Гатифлоксацин не влияет на системный клиренс мидозолама при в/в введении. Мидазолам в суточной дозе 0,0145 мг/кг не влиял на фармакокинетику гатифлоксацина.

Одновременное применение гатифлоксацина и варфарина не влияло на фармакокинетику ни одного из препаратов, протромбиновое время не изменялось.

При одновременном применении гатифлоксацина и глибурида у пациентов с сахарным диабетом не отмечено значительных изменений фармакокинетики препаратов, уровень глюкозы в крови натощак не изменялся.

При одновременном применении гатифлоксацина и дигоксина не выявлено значительных изменений фармакокинетики гатифлоксацина, однако у некоторых пациентов повышалась концентрация дигоксина в крови. Требуется контроль концентрации дигоксина в плазме крови и при необходимости — коррекция дозы дигоксина.

Системный клиренс гатифлоксацина значительно повышается при одновременном применении гатифлоксацина и пробенецида.

У пациентов, которые получили варфарин, не выявлено значительных изменений времени свертывания крови при одновременном применении гатифлоксацина. Однако в связи с тем, что некоторые хинолоны усиливают эффект варфарина и аналогичных средств, при назначении подобной комбинации требуется контроль протромбинового времени.

При одновременном применении с НПВП хинолоны могут повышать риск развития побочных эффектов со стороны ЦНС, в том числе судорог.