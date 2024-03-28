ГАТИФЛОКСАЦИН (GATIFLOXACINUM) Действующее вещество
противомикробное средство группы фторхинолонов. Гатифлоксацин эффективен в отношении микроорганизмов, резистентных к пенициллинам, цефалоспоринам, аминогликозидам, макролидам и тетрациклинам. Не существует перекрестной устойчивости между гатифлоксацином и антибиотиками указанных классов. Гатифлоксацин является 8-метоксифторхинолоном, обладает широким спектром антибактериальной активности в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов:
грамположительные микроорганизмы:
чувствительные — Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes;
относительно чувствительные — Streptococcus milieri, Streptococcus mitior, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Staphylococcus cohnii, Staphylococcus epidermidis (включая метициллинрезистентные штаммы), Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus hominis, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus simulans, Corynebacterium diphtheriae;
грамотрицательные микроорганизмы:
чувствительные возбудители — Haemophillus influenzae (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу), Haemophilias parainfluenzae,Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу), Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Neisseria gonorrhoeae (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу);
относительно чувствительные — Bordetella pertussis, Klebsiella oxytoca, Enterobacter aerogenes, Enterobacter agglomerans, Enterobacter intermedius, Enterobacter sakazaki, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morganii, Providencia rettgeri, Providencia stuartii;
относительно чувствительные анаэробы: Bacteroides distasonis, Bacteroides eggerthii, Bacteroides fragilis, Bacteroides ovatus, Bacteroides thetaiotaomicron, Bacteroides uniformis, Fusobacterium spp., Porphyromonas spp., Porphyromonas anaerobius, Porphyromonas asaccharolyticus, Porphyromonas magnus, Prevotella spp., Propionibacterium spp., Ctostridium perfringens., Clostridium ramosum;
чувствительные атипичные возбудители: C. pneumoniae, C. trachomatis, M. pneumoniae, L. рneumophilia, Ureaplasma;
относительно чувствительные атипичные возбудители: Legionella pneumophila, Caxiella burnettii.
К гатифлоксацину чувствительны микобактерии туберкулеза, а также Н. рylori.
Гатифлоксацин эффективен в отношении бактерий, резистентных к β-лактамным и макролидным антибиотикам.
Антибактериальное действие гатифлоксацина обусловлено угнетением ДНК-гиразы и топоизомеразы IV. ДНК-гираза является важным ферментом, который принимает участие в репликации бактериальной ДНК. Топоизомераза IV — фермент, играющий важную роль в делении хромосом при делении бактериальной клетки. Абсолютная биодоступность гатифлоксацина — 96%. Cmax гатифлоксацина в плазме крови достигается через 1–2 ч после приема внутрь. Связывание с белками плазмы крови — приблизительно 20%. Гатифлоксацин хорошо проникает в большинство тканей организма и быстро распределяется в биологических жидкостях, высокие концентрации его создаются в легочной ткани, слизистой оболочке бронхов, придаточных пазух носа, в альвеолярных макрофагах, тканях среднего уха, коже, ткани и секрете предстательной железы, слюне, желчи, сперме, эндо- и миометрии, маточных трубах, яичниках.
Гатифлоксацин биотрансформируется в организме и выводится с мочой. T½ гатифлоксацина (7–14 ч) не зависит от дозы и режима применения.
Гатифлоксацин проникает через плаценту и поступает в грудное молоко. У женщин пожилого возраста отмечены повышение Cmax на 21%, увеличение AUC на 32% и более, медленная элиминация по сравнению с таковой у пациенток более молодого возраста. Фармакокинетика гатифлоксацина у детей в возрасте до 18 лет не изучалась.
Клиренс гатифлоксацина у лиц с почечной недостаточностью снижен. Для пациентов с клиренсом креатинина <30 мл/мин рекомендуется снизить дозу гатифлоксацина.
инфекции у пациентов в возрасте старше 18 лет, вызванные чувствительными к гатифлоксацину возбудителями: дыхательных путей (в том числе острый бронхит, абсцесс легких, хронические респираторные инфекции в фазе обострения, кистозный фиброз, пневмония); почек и мочевых путей (в том числе острый и хронический пиелонефрит, простатит, цистит, хронические инфекции мочеполовой системы, в том числе осложненные); кожи и мягких тканей; костей и суставов; пищеварительного тракта; послеоперационные, сепсис, перитонит; у больных онкологического профиля. Бактериальный конъюнктивит, вызванный чувствительными к гатифлоксацину микроорганизмами.
Внутрь. При остром и хроническом бронхите в фазе обострения, пневмонии, инфекциях кожи и подкожной жировой клетчатки, остром пиелонефрите и осложненных инфекциях мочевых путей — 400 мг 1 раз в сутки или по 200 мг 2 раза в сутки в течение 7–10 дней.
При остром синусите — 400 мг 1 раз в сутки или по 200 мг 2 раза в сутки на протяжении 7–14 дней; при неосложненных инфекциях мочевых путей (цистит) — в начальной дозе 400 мг, затем 200 мг 1 раз в сутки в течение 3 дней; при неосложненном гонококковом уретрите у мужчин, гонококковом эндоцервиците и проктите у женщин — 400 мг однократно.
В/в инфузия. При остром и хроническом бронхите в фазе обострения, пневмонии, инфекциях кожи и подкожной жировой клетчатки, остром пиелонефрите и осложненных инфекциях мочевых путей — 400 мг 1 раз в сутки на протяжении 7–10 дней.
При остром синусите — 400 мг 1 раз в сутки на протяжении 7–14 дней; при неосложненных инфекциях мочевых путей — 400 мг однократно или 200 мг 1 раз в сутки на протяжении 3 дней; при осложненных инфекциях мочевых путей — 400 мг/сут в течение 7–14 дней; при неосложненном гонококковом уретрите у мужчин и неосложненном гонококковом эндоцервиците и проктите у женщин — 400 мг однократно.
В офтальмологии. Пациентам в возрасте от 1 года: день 1-й — по 1 капле препарата закапывают в пораженный глаз каждые 2 ч во время, когда пациент не спит; в целом — до 8 закапываний.
День 2–7-й — по 1 капле препарата закапывают в пораженный глаз 2–4 раза в сутки во время, когда пациент не спит. Продолжительность лечения — 7 дней.
повышенная чувствительность к гатифлоксацину и другим компонентам препарата, другим хинолонам. Безопасность гатифлоксацина в период беременности и кормления грудью, а также в педиатрической практике не установлена.
наиболее часто возникают рвота, диарея, вагинит, боль в животе, головная боль, головокружение; реже — нарушение вкуса, аллергические реакции, озноб, лихорадка, боль в спине, боль в груди, тахикардия, запор, диспепсия, глоссит, кандидоз ротовой полости, стоматит, язвы слизистой оболочки полости рта, периферические отеки, бессонница, парестезия, тремор, расширение сосудов, головокружение, диспноэ, фарингит, повышенное потоотделение, нарушение зрения, шум в ушах, дизурия и гематурия. Фотосенсибилизацию отмечали с той же частотой, что и при использовании плацебо. Хинолоны могут вызывать нарушения со стороны ЦНС, включая повышенную возбудимость, беспокойство, бессонницу, галлюцинации и др.
При применении офтальмологического раствора гатифлоксацина развивались следующие побочные реакции: усиление конъюнктивита, раздражение глаз, дисгевзия, боль в глазах, хемоз, конъюнктивальное кровоизлияние, сухость глаз, выделения из глаз, отек век, головная боль, повышенное слезотечение, кератит, папиллярный конъюнктивит, снижение остроты зрения.
следует соблюдать осторожность при назначении гатифлоксацина пациентам с почечной недостаточностью. Клиническое обследование и соответствующие лабораторные исследования необходимо провести до начала лечения и на протяжении курса терапии, в случае необходимости снизить дозу гатифлоксацина.
Препарат следует с осторожностью применять у пациентов с острой ишемией миокарда. При первых проявлениях гиперчувствительности (сыпь на коже или другие аллергические реакции) гатифлоксацин немедленно отменяют.
Нельзя использовать для инъекций мутный р-р гатифлоксацина или р-р с осадком, а также препарат из флакона с нарушенной герметичностью. Так как препарат не содержит бактериостатических компонентов, необходимо придерживаться правил асептики при приготовлении инфузионного р-ра. Готовый р-р гатифлоксацина используют сразу же после приготовления.
при введении с гатифлоксацином через один катетер последовательно других препаратов его необходимо промыть до и после введения гатифлоксацина с помощью р-ра, который совместим с гатифлоксацином и используемыми препаратами.
Как и при назначении других хинолонов, у пациентов с сахарным диабетом может отмечаться симптоматическая гипер- или гипогликемия (чаще при одновременном лечении пероральными гипогликемизирующими препаратами, например глибуридом, или инсулинотерапии). У этих пациентов рекомендуется чаще контролировать уровень глюкозы в плазме крови.
Гатифлоксацин может вызвать удлинение интервала Q–T на ЭКГ у некоторых пациентов. Ввиду недостаточного клинического опыта гатифлоксацин не следует применять при удлинении интервала Q–T, у пациентов с гиперкальцемией и у тех, кто получает антиаритмические средства класса IА (хинидин, прокаинамид) или III класса (амиодарон, соталол). Не проведены фармакокинетические исследования для гатифлоксацина и препаратов, способных удлинять интервал Q–T (таких как цизаприд, эритромицин), антипсихотических средств и трициклических антидепрессантов, поэтому гатифлоксацин следует принимать с осторожностью при одновременном применении с этими препаратами.
Прием гатифлоксацина через 1 ч после блокатора Н2-рецепторов циметидина (внутрь 1 раз в сутки в дозе 200 мг) не оказывал влияния на фармакокинетику гатифлоксацина.
Гатифлоксацин не влияет на системный клиренс мидозолама при в/в введении. Мидазолам в суточной дозе 0,0145 мг/кг не влиял на фармакокинетику гатифлоксацина.
Одновременное применение гатифлоксацина и варфарина не влияло на фармакокинетику ни одного из препаратов, протромбиновое время не изменялось.
При одновременном применении гатифлоксацина и глибурида у пациентов с сахарным диабетом не отмечено значительных изменений фармакокинетики препаратов, уровень глюкозы в крови натощак не изменялся.
При одновременном применении гатифлоксацина и дигоксина не выявлено значительных изменений фармакокинетики гатифлоксацина, однако у некоторых пациентов повышалась концентрация дигоксина в крови. Требуется контроль концентрации дигоксина в плазме крови и при необходимости — коррекция дозы дигоксина.
Системный клиренс гатифлоксацина значительно повышается при одновременном применении гатифлоксацина и пробенецида.
У пациентов, которые получили варфарин, не выявлено значительных изменений времени свертывания крови при одновременном применении гатифлоксацина. Однако в связи с тем, что некоторые хинолоны усиливают эффект варфарина и аналогичных средств, при назначении подобной комбинации требуется контроль протромбинового времени.
При одновременном применении с НПВП хинолоны могут повышать риск развития побочных эффектов со стороны ЦНС, в том числе судорог.
в случае передозировки гатифлоксацина пациент должен находится под врачебным контролем. Проводят поддерживающее и симптоматическое лечение. При необходимости проводят регидратацию. Гатифлоксацин в незначительном количестве выводится из организма при проведении гемодиализа (приблизительно 14% на протяжении 4 ч) или перитонеального диализа (приблизительно 11% в течение 8 дней).