кларитромицин не взаимодействует с пероральными контрацептивами.

Применение нижеприведенных препаратов строго противопоказано из-за возможного развития тяжелых последствий взаимодействия. Повышение уровней цизаприда, пимозида и терфенадина в плазме крови отмечалось при их сопутствующем применении с кларитромицином, что может вызвать удлинение интервала Q–T и появление аритмии, в том числе желудочковой тахикардии, фибрилляцию желудочков и пируэтную желудочковую тахикардию. Подобные эффекты отмечались также при совместном применении астемизола и других макролидов. Эрготамин/дигидроэрготамин: одновременное применение кларитромицина и эрготамина или дигидроэрготамина ассоциировалось с появлением признаков острого эрготизма, который характеризовался вазоспазмом и ишемией конечностей и других тканей, включая ЦНС.

Влияние следующих лекарственных средств на концентрацию кларитромицина в крови известно или допускается, поэтому может понадобиться изменение дозы или применение альтернативной терапии.

Эфавиренз, невирапин, рифампицин, рифабутин и рифапентин: мощные индукторы ферментов цитохрома Р450, такие как эфавиренз, невирапин, рифампицин, рифабутин и рифапентин могут ускорять метаболизм кларитромицина, снижая его концентрацию в плазме крови, но повышая концентрацию 14-ОН-кларитромицина — микробиологически активного метаболита. Поскольку микробиологическая активность кларитромицина и 14-ОН-кларитромицина разная по отношению к разным бактериям, ожидаемый терапевтический эффект может быть не достигнут из-за общего применения кларитромицина и индукторов ферментов цитохрома Р450.

Флуконазол: равнозначные концентрации активного метаболита 14-ОН-кларитромицина существенно не изменялись при совместном применении с флуконазолом. Изменение дозы кларитромицина не требуется.

Ритонавир: применение ритонавира и кларитромицина приводило к значительному угнетению метаболизма кларитромицина. С max кларитромицина повышалась на 31%, C min — на 182% и AUC — на 77%. Отмечалось полное угнетение образования 14-ОН-кларитромицина. Из-за большого терапевтического окна снижать дозу кларитромицина у пациентов с нормальной функцией почек не следует. У пациентов с почечной недостаточностью необходимо корректирование дозы: при клиренсе креатинина 30–60 мл/мин дозу кларитромицина необходимо снизить на 50% до максимальной дозы — 1 таблетка пролонгированного действия в сутки; при клиренсе креатинина <30 мл/мин эту форму препарата не следует применять, поскольку она не позволяет адекватно снизить дозу. В этой группе пациентов можно применять таблетки кларитромицина немедленного высвобождения по 250 мг. Дозы кларитромицина, которые превышают 1 г/сут, не следует применять вместе с ритонавиром.

Влияние кларитромицина на фармакокинетику других лекарственных средств.

Антиаритмические средства. Есть постмаркетинговые сообщения о развитии пируэтной желудочковой тахикардии после одновременного применения кларитромицина с хинидином или дизопирамидом. Рекомендуется проводить ЭКГ-мониторирование для своевременного выявления удлинения интервала Q–T. Во время терапии кларитромицином нужно следить за концентрациями этих препаратов в плазме крови.

CYP 3A

Одновременное применение кларитромицина, известного ингибитора фермента CYP 3A, и препарата, который главным образом метаболизируется CYP 3A, может привести к повышению концентрации последнего в плазме крови, что, в свою очередь, может усилить или продлить его терапевтический эффект и риск возникновения побочных реакций. Следует соблюдать осторожность при применении кларитромицина у пациентов, которые принимают лекарственные средства — субстраты CYP 3A, особенно если CYP 3A-субстрат имеет узкий терапевтический диапазон (например карбамазепин) и экстенсивно метаболизируется этим энзимом.

Может понадобиться изменение дозы и, по возможности, тщательный мониторинг плазменных концентраций лекарственного средства, которое метаболизируется CYP 3A у пациентов, параллельно получающих кларитромицин.

Известно (или допускается), что следующие препараты или группы препаратов метаболизируются одним и тем самым CYP 3A изоферментом: альпразолам, астемизол, карбамазепин, цилостазол, цизаприд, циклоспорин, дизопирамид, алкалоиды рожков, ловастатин, метилпреднизолон, мидазолам, омепразол, пероральные антикоагулянты (например варфарин), пимозид, хинидин, рифабутин, сильденафил, симвастатин, такролимус, терфенадин, триазолам и винбластин. Подобный механизм взаимодействия отмечен при применении фенитоина, теофиллина и вальпроата, которые метаболизируются другим изоферментом системы цитохрома Р450.

Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы

Как и другие макролиды, кларитромицин приводил к повышению концентрации ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы, таких как ловастатин и симвастатин. Редко сообщалось о развитии рабдомиолиза у пациентов при сочетанном применении этих препаратов.

Омепразол. Применение кларитромицина в комбинации с омепразолом у взрослых здоровых добровольцев приводило к повышению равнозначных концентраций омепразола. При применении только омепразола среднее значение рН желудочного сока при измерении на протяжении 24 ч составляло 5,2, при совместном применении омепразола с кларитромицином — 5,7.

Пероральные антикоагулянты. Комбинированное применение кларитромицина и пероральных антикоагулянтов может потенцировать эффект последних, что требует тщательного контроля протромбинового времени у пациентов.

Сильденафил, тадалафил и варденафил. Существует вероятность повышения плазменных концентраций ингибиторов фосфодиэстеразы (сильденафила, тадалафила и варденафила) при их совместном применении с кларитромицином, что может требовать снижения дозы ингибиторов фосфодиэстеразы.

Теофиллин, карбамазепин. Результаты клинических исследований показали, что существует незначительное, но статистически значимое повышение концентрации теофиллина или карбамазепина в плазме крови при их одновременном применении с кларитромицином.

Толтеродин. Снижение дозы толтеродина может быть необходимо при его применении с кларитромицином.

Триазолбензодиазепин (например альпразолам, мидазолам, триазолам). Следует избегать комбинированного перорального применения мидазолама и кларитромицина. При в/в введении мидазолама с кларитромицином необходимо проводить тщательное мониторирование состояния пациента для своевременного корректирования дозы.

Следует придерживаться таких же мер безопасности при применении других бензодиазепинов, которые метаболизируются CYP 3A, включая триазолам и альпразолам. Для бензодиазепинов, элиминация которых не зависит от CYP 3A (темазепам, нитразепам, лоразепам), развитие клинически значимого взаимодействия с кларитромицином маловероятно.

Есть постмаркетинговые сообщения о лекарственном взаимодействии и развитии побочных явлений со стороны ЦНС (такие как сонливость и спутанность сознания) при совместном применении кларитромицина и триазолама. Необходимо мониторировать состояние пациента, учитывая возможность увеличения выраженности фармакологических эффектов со стороны ЦНС.

Другие виды взаимодействий

Колхицин. Колхицин является субстратом CYP 3A и Р-гликопротеина. Известно, что кларитромицин и другие макролиды способны подавлять CYP 3A и Р-гликопротеин. При одновременном применении кларитромицина и колхицина угнетение Р-гликопротеина и CYP 3A кларитромицином может привести к повышению экспозиции колхицина. Необходимо наблюдать за состоянием пациентов для выявления клинических симптомов токсичности колхицина.

Дигоксин. При постмаркетинговом наблюдении сообщалось о повышении концентрации дигоксина в плазме крови пациентов, у которых применяли кларитромицин вместе с дигоксином. У некоторых пациентов развились признаки дигиталисной токсичности, в том числе потенциально смертельная аритмия. Следует тщательно контролировать концентрацию дигоксина в плазме крови у пациентов при его применении с кларитромицином.

Зидовудин. Одновременное применение кларитромицина немедленного высвобождения и зидовудина у ВИЧ-инфицированных может вызывать снижение равных концентраций зидовудина в плазме крови. Этого можно избежать, соблюдая интервал между приемами кларитромицина и зидовудина. О таком взаимодействии при применении суспензии кларитромицина и зидовудина или дидеоксиназина у детей не сообщалось. Исследований взаимодействия таблеток кларитромицина пролонгированного действия и зидовудина не проводилось.

Возможно также двусторонне-направленное лекарственное взаимодействие между кларитромицином и атазановиром, интраконазолом, саквинавиром.

Верапамил. Сообщалось о развитии артериальной гипотензии, брадиаритмии и лактоацидоза при совместном применении кларитромицина и верапамила.