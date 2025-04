Фармакодинамика. Кларитромицин — полусинтетический антибиотик группы макролидов. Антибактериальное действие кларитромицина определяется его связыванием с 5OS-рибосомальной субъединицей чувствительных бактерий и угнетением биосинтеза белка. Таблетки пролонгированного действия являются однородной кристаллической основой, которая при прохождении через ЖКТ обеспечивает продолжительное высвобождение действующего вещества. Кларитромицин активен in vitro в отношении широкого спектра аэробных и анаэробных грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе и у госпитальных штаммов. МПК кларитромицина вдвое меньше, чем МПК эритромицина.

Кларитромицин in vitro высокоэффективен относительно Legionella pneumophila и Mycoplasma pneumonie. Исследования in vitro показали, что штаммы Enterobacteriaceae и Pseudomonas, как и грамотрицательные бактерии, которые не продуцируют лактозы, нечувствительны к кларитромицину.

Кларитромицин активен in vitro и в клинической практике относительно большинства штаммов таких микроорганизмов: аэробные грамположительные микроорганизмы: Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Listeria monocytogenes; аэробные грамотрицательные микроорганизмы: Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Legionella pneumophila;

другие микроорганизмы: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae;

микобактерии: Mycobacterium leprae, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium avium complex, которые включают Mycobacterium avium, Mycobacterium intracellulare.

Бета-лактамазы микроорганизмов не влияют на эффективность кларитромицина.

Большинство метициллин- и оксациллинрезистентных штаммов стафилококков нечувствительны к кларитромицину.

Кларитромицин активен in vitro относительно большинства штаммов таких микроорганизмов, однако клиническая эффективность и безопасность его применения не установлены:

аэробные грамположительные микроорганизмы: Streptococcus agalactiae, Streptococci, Viridans group streptococci;

аэробные грамотрицательные микроорганизмы: Bordetella pertussis, Pasteurella multocida; другие микроорганизмы: Chlamydia trachomatis;

анаэробные грамположительные микроорганизмы: Clostridium perfringens, Peptococcus niger, Propionibacterium acnes;

анаэробные грамотрицательные микроорганизмы: Bacteriodes melaninogenicus;

спирохеты: Borrelia burgdorferi, Treponema pallidum;

кампилобактерии: Campylobacter jejuni.

Кларитромицин оказывает бактерицидное действие на несколько штаммов бактерий: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, H. pylori, Campylobacter spp.

Основным метаболитом кларитромицина в организме человека является микробиологически активный 14OH-кларитромицин. Для большинства микроорганизмов микробиологическая активность метаболита равна материнской субстанции или в 1–2 раза ниже, за исключением Н. influenzae, относительно которого эффективность метаболита вдвое выше. В условиях in vitro и in vivo материнская субстанция и ее основной метаболит проявляют или аддитивный, или синергический эффект относительно Н. influenzae в зависимости от штамма микроорганизма.

Фармакокинетика. Кларитромицин быстро всасывается в ЖКТ после перорального приема. Биодоступность препарата достигает 50%. Прием пищи не влияет на степень биодоступности препарата. Он практически не кумулирует в организме и его метаболическое распределение не изменяется при многократном применении. Связывание кларитромицина с белками плазмы крови составляет около 70% при концентрации 0,45–4,5 мкг/мл. Кларитромицин и его метаболит 14-гидроксикларитромицин широко распределяются в тканях и жидкостях организма. Уровень концентрации кларитромицина во всех тканях, кроме нервной системы, был в несколько раз выше, чем уровень концентрации препарата, циркулирующего в крови. Наибольшая его концентрация отмечена в тканях печени и легких, где соотношение ткань/плазма достигало 10–20. Фармакокинетический профиль кларитромицина нелинейный. У пациентов, которые принимали после еды 500 мг/сут кларитромицина с модифицированным высвобождением, пиковая постоянная концентрация кларитромицина и 14-гидроксикларитромицина в плазме составляла 1,3 и 0,48 мкг/мл соответственно. При повышении дозы до 1000 мг/сут постоянная концентрация составляла уже 2,4 и 0,67 мкг/мл соответственно. Т ½ кларитромицина и его метаболита составляла около 5,3 и 7,7 ч соответственно. При максимальной дозе и кларитромицина, и его гидроксилированного метаболита Т ½ имеет тенденцию к возрастанию. Кларитромицин экстенсивно метаболизируется в печени и около 30% его выводится с желчью. С мочой выводится около 40% введенной дозы кларитромицина. Препарат выделяется с грудным молоком. Продолжительность Т ½ увеличивается в разы в случае почечной недостаточности.

Нарушение функции печени: пациентам с умеренными или тяжелыми нарушениями функции печени, но с сохраненной функцией почек коррекция дозы кларитромицина не нужна.

Нарушение функции почек: при нарушении функции почек увеличиваются C max и C min в плазме крови, Т ½ и AUC кларитромицина и 14-OH-кларитромицина. Константа элиминации и выведение с мочой уменьшаются. Степень изменения этих показателей зависит от степени нарушения функции почек — чем тяжелее нарушение, тем сильнее выражены изменения показателей.

Пациенты пожилого возраста: у пациентов пожилого возраста уровень кларитромицина и 14-OH-кларитромицина в крови был выше, а выведение — медленнее по сравнению с людьми молодого возраста. Изменение фармакокинетики у людей пожилого возраста связано в первую очередь с нарушением функционального состояния почек, а не с возрастом.