таблетки следует принимать не разжевывая, утром натощак или во время завтрака, запивая небольшим количеством воды.

АГ; ИБС (стенокардия)

Рекомендованная доза составляет 5 мг/сут. В случае умеренной гипертензии (диастолическое давление до 105 мм рт. ст.) подходит доза 2,5 мг.

При необходимости суточная доза может быть повышена до 10 мг/сут. Максимальная рекомендованная доза составляет 20 мг/сут.

Изменение и коррекцию дозы устанавливает врач индивидуально, в зависимости от состояния пациента.

Бисопрол обязательно применяют с осторожностью у пациентов с АГ или ИБС, сопровождающейся сердечной недостаточностью.

Хроническая сердечная недостаточность с систолической дисфункцией левого желудочка в комбинации с ингибиторами АПФ, диуретиками, при необходимости — сердечными гликозидами.

Стандартная терапия хронической сердечной недостаточности: ингибиторы АПФ (или блокаторы ангиотензиновых рецепторов при непереносимости ингибиторов АПФ), блокаторы β-адренорецепторов, диуретики и при необходимости — сердечные гликозиды.

Бисопрол назначают для лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью без признаков обострения.

Лечение при хронической сердечной недостаточности Бисопролом начинается в соответствии с нижеприведенной схемой титрования и может корригироваться в зависимости от индивидуальных реакций организма (таблица).

1,25 мг* бисопролола фумарата 1 раз в сутки в течение 1 нед, повышая до

2,5 мг бисопролола фумарата 1 раз в сутки в течение следующей 1 нед, повышая до

3,75 мг* бисопролола фумарата 1 раз в сутки в течение следующей 1 нед, повышая до

5 мг бисопролола фумарата 1 раз в сутки в течение следующих 4 нед, повышая до

7,5 мг* бисопролола фумарата 1 раз в сутки в течение следующих 4 нед, повышая до

10 мг бисопролола фумарата 1 раз в сутки как поддерживающая терапия.

Недели титрации Доза титрации (мг) 1-я 1,25* 2-я 2,5 3-я 3,75* 4-я 5 5-я 5 6-я 5 7-я 5 8-я 7,5* 9-я 7,5* 10-я 7,5* 11-я 7,5* 12-я 10