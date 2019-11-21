Бисопрол (Bisoprol) (169191) - инструкция по применению ATC-классификация
Бисопрол инструкция по применению
Фармакологические свойства
Бисопролол — высокоселективный блокатор β1-адренорецепторов. При применении в терапевтических дозах не имеет внутренней симпатомиметической активности и клинически выраженных мембраностабилизирующих свойств. Оказывает антиангинальное и гипотензивное действие. Уменьшает потребность миокарда в кислороде благодаря снижению ЧСС и уменьшению сердечного выброса и снижению АД, увеличивает снабжение миокарда кислородом за счет снижения конечно-диастолического давления и удлинения диастолы. Препарат имеет очень низкое сродство к β2-рецепторам гладких мышц бронхов и сосудов, а также к β2-рецепторам эндокринной системы.
Максимальный эффект бисопролола наступает через 3–4 ч после приема. Длительность действия после однократного приема составляет 24 ч. Максимальный антигипертензивный эффект достигается через 2 нед приема.
Фармакокинетика
Всасывание. После приема внутрь Бисопрол хорошо адсорбируется в ЖКТ. Биодоступность составляет около 90% после перорального применения и не зависит от приема пищи. Фармакокинетика бисопролола и концентрация в плазме крови линейные в диапазоне доз от 5 мг до 20 мг. Cmax в плазме крови достигается через 2–3 ч.
Распределение. Объем распределения составляет 3,5 л/кг массы тела. Связывание с белками плазмы крови составляет около 30%.
Метаболизм и выведение. Бисопролол выводится из организма двумя путями: 50% биотрансформируется в печени с образованием неактивных метаболитов и выделяется почками, 50% выделятся почками в неизмененном виде. Исследования in vitro с использованием микросом печени человека показали, что бисопролол метаболизируется с участием CYP 3A4 (≈95%), CYP 2D6 играет лишь небольшую роль. Общий клиренс бисопролола составляет 15 л/ч. T½ составляет 10–12 ч.
Показания Бисопрол
АГ; ИБС (стенокардия); хроническая сердечная недостаточность с систолической дисфункцией левого желудочка, в комбинации с ингибиторами АПФ, диуретиками, при необходимости — сердечными гликозидами.
Применение Бисопрол
таблетки следует принимать не разжевывая, утром натощак или во время завтрака, запивая небольшим количеством воды.
АГ; ИБС (стенокардия)
Рекомендованная доза составляет 5 мг/сут. В случае умеренной гипертензии (диастолическое давление до 105 мм рт. ст.) подходит доза 2,5 мг.
При необходимости суточная доза может быть повышена до 10 мг/сут. Максимальная рекомендованная доза составляет 20 мг/сут.
Изменение и коррекцию дозы устанавливает врач индивидуально, в зависимости от состояния пациента.
Бисопрол обязательно применяют с осторожностью у пациентов с АГ или ИБС, сопровождающейся сердечной недостаточностью.
Хроническая сердечная недостаточность с систолической дисфункцией левого желудочка в комбинации с ингибиторами АПФ, диуретиками, при необходимости — сердечными гликозидами.
Стандартная терапия хронической сердечной недостаточности: ингибиторы АПФ (или блокаторы ангиотензиновых рецепторов при непереносимости ингибиторов АПФ), блокаторы β-адренорецепторов, диуретики и при необходимости — сердечные гликозиды.
Бисопрол назначают для лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью без признаков обострения.
Лечение при хронической сердечной недостаточности Бисопролом начинается в соответствии с нижеприведенной схемой титрования и может корригироваться в зависимости от индивидуальных реакций организма (таблица).
- 1,25 мг* бисопролола фумарата 1 раз в сутки в течение 1 нед, повышая до
- 2,5 мг бисопролола фумарата 1 раз в сутки в течение следующей 1 нед, повышая до
- 3,75 мг* бисопролола фумарата 1 раз в сутки в течение следующей 1 нед, повышая до
- 5 мг бисопролола фумарата 1 раз в сутки в течение следующих 4 нед, повышая до
- 7,5 мг* бисопролола фумарата 1 раз в сутки в течение следующих 4 нед, повышая до
- 10 мг бисопролола фумарата 1 раз в сутки как поддерживающая терапия.
|Недели титрации
|Доза титрации (мг)
|1-я
|1,25*
|2-я
|2,5
|3-я
|3,75*
|4-я
|5
|5-я
|5
|6-я
|5
|7-я
|5
|8-я
|7,5*
|9-я
|7,5*
|10-я
|7,5*
|11-я
|7,5*
|12-я
|10
*Применяют препараты бисопролола с возможностью такого дозирования.
Максимальная рекомендованная доза бисопролола фумарата составляет 10 мг 1 раз в сутки.
В начале лечения при стойкой хронической сердечной недостаточности требуется проводить регулярный мониторинг. На протяжении фазы титрования необходим контроль за показателями жизнедеятельности (АД, ЧСС) и симптомами прогрессирования сердечной недостаточности.
Модификация лечения
Если в фазу титрования или после нее наблюдается ухудшение сердечной недостаточности, развивается артериальная гипотензия или брадикардия, рекомендуется коррекция дозы препарата: может требоваться временное снижение дозы бисопролола или, возможно, приостановка лечения. После стабилизации состояния пациента терапию препаратом продолжать.
Курс лечения препаратом Бисопрол длительный.
Не следует прекращать терапию внезапно и изменять рекомендованную дозу без консультации с врачом, поскольку это может привести к ухудшению состояния пациента. При необходимости лечение препаратом следует завершать медленно, постепенно снижая дозу.
Пациенты с печеночной и почечной недостаточностью.
АГ, ИБС. Для пациентов с нарушением функций печени или почек легкой и средней степени тяжести подбор дозы обычно проводить не требуется. Для пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <20 мл/мин) и для пациентов с тяжелой печеченочной недостаточностью доза не должна превышать суточную дозу 10 мг.
Хроническая сердечная недостаточность. Нет данных о фармакокинетике бисопролола у пациентов с хронической сердечной недостаточностью одновременно с нарушениями функции печени и/или почек, поэтому повышать дозу необходимо с осторожностью.
Пациенты пожилого возраста не требуют коррекции дозы.
Противопоказания
- острая сердечная недостаточность или сердечная недостаточность в состоянии декомпенсации, требующая инотропной терапии;
- кардиогенный шок;
- AV-блокада II и III степени (за исключением таковой у пациентов с искусственным водителем ритма);
- синдром слабости синусового узла;
- выраженная синоатриальная блокада;
- симптоматическая брадикардия;
- симптоматическая артериальная гипотензия;
- тяжелая форма БА или тяжелые ХОЗЛ;
- поздние стадии нарушения периферического кровообращения или болезни Рейно;
- нелеченная феохромоцитома;
- метаболический ацидоз;
- повышенная чувствительность к бисопрололу или другим компонентам препарата.
Побочные эффекты
со стороны сердца: брадикардия, признаки ухудшения сердечной недостаточности (у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, АГ или ИБС); нарушения AV-проводимости, брадикардия (у пациентов с АГ или ИБС).
Со стороны нервной системы: головокружение*, головная боль*, синкопе.
Со стороны органа зрения: уменьшение слезовыделения (необходимо учитывать при ношении контактных линз), конъюнктивит.
Со стороны органа слуха: ухудшение слуха.
Со стороны дыхательной системы: бронхоспазм у пациентов с БА в анамнезе и хроническими обструктивными заболеваниями дыхательных путей; аллергический ринит.
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, диарея, запор.
Со стороны кожи и соединительных тканей: реакции гиперчувствительности — зуд, покраснение, высыпания, алопеция. При лечении блокаторами β-адренорецепторов возможно ухудшение состояния больных псориазом в виде псориатического высыпания.
Со стороны костно-мышечной системы: мышечная слабость, судороги.
Со стороны печени: гепатит.
Со стороны сосудистой системы: ощущение холода или онемения в конечностях, артериальная гипотензия (особенно у пациентов с сердечной недостаточностью), ортостатическая гипотензия.
Со стороны репродуктивной системы: нарушение потенции.
Психические расстройства: депрессия, нарушения сна, ночные кошмары, галлюцинации.
Лабораторные показатели: повышение уровня ТГ в крови, повышение активности печеночных ферментов в плазме крови (АсАТ, АлАТ).
Общие расстройства: астения (у пациентов с хронической сердечной недостаточностью), утомляемость*, астения (у пациентов с АГ или ИБС).
*Относится только к пациентам с АГ или ИБС. Эти симптомы обычно возникают в начале терапии, слабо выражены и исчезают в течение первых 1–2 нед.
В случае возникновения побочных явлений или нежелательных реакций необходимо немедленно проинформировать врача.
Особые указания
препарат следует применять с осторожностью у пациентов при таких состояниях:
- бронхоспазм (при БА или ХОЗЛ);
- сахарный диабет с резкими колебаниями уровня глюкозы в крови, при этом симптомы гипогликемии (тахикардия, сердцебиение, потливость) могут быть скрытыми;
- строгая диета;
- проведение десенсибилизирующей терапии;
- AV-блокада I степени;
- стенокардия Принцметала;
- нарушения периферического кровообращения (в начале терапии возможно усиление жалоб);
- общая анестезия.
Необходимо обязательно предупредить врача-анестезиолога о приеме блокаторов β-адренорецепторов. У пациентов, которым планируется общая анестезия, применение блокаторов β-адренорецепторов снижает частоту случаев аритмии и ишемии миокарда на протяжении наркоза, интубации и в послеоперационный период. Рекомендовано продолжать применение блокаторов β-адренорецепторов во время интраоперационного периода. Анестезиолог должен учитывать потенциальное взаимодействие с другими лекарствами, которое может привести к брадиаритмии, рефлекторной тахикардии и снижению возможностей рефлекторного механизма компенсации падения АД. В случае отмены бисопролола перед оперативным вмешательством дозу следует постепенно снизить и прекратить прием препарата за 48 ч до общей анестезии.
В настоящее время нет достаточного терапевтического опыта лечения при хронической сердечной недостаточности у пациентов с такими заболеваниями и патологическими состояниями: сахарный диабет І типа, тяжелые нарушения функции почек, тяжелые нарушения функции печени, рестриктивная кардиомиопатия, врожденные пороки сердца, гемодинамически значимые приобретенные клапанные пороки сердца, инфаркт миокарда за последние 3 мес.
Комбинации бисопролола с антагонистами кальция типа верапамил или дилтиазем, с антиаритмическими препаратами первого класса и с гипотензивными средствами центрального действия не рекомендуются (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
При БА или других ХОЗЛ показана сопутствующая терапия бронходилататорами. В некоторых случаях на фоне приема препарата пациентам с БА из-за повышения тонуса дыхательных путей могут потребоваться более высокие дозы β2-симпатомиметиков.
Как и другие блокаторы β-адренорецепторов, бисопролол может усиливать чувствительность к аллергенам и усиливать анафилактические реакции. В таких случаях лечение адреналином не всегда дает позитивный терапевтический эффект.
Пациентам с псориазом (в том числе в анамнезе) следует применять блокаторы β-адренорецепторов (например бисопролол) после тщательного изучения соотношения польза/риск.
Пациентам с феохромоцитомой назначают препарат Бисопрол только на фоне предварительной терапии блокаторами α-адренорецепторов. Симптомы тиреотоксикоза могут быть замаскированы на фоне приема препарата. При применении препарата Бисопрол возможен позитивный результат при проведении допинг-контроля.
В начале лечения препаратом необходимо проводить регулярный мониторинг.
При необходимости терапию препаратом следует завершать медленно, постепенно снижая дозу.
Лечение препаратом Бисопрол не следует прекращать внезапно, если для этого нет четких показаний.
В состав таблеток Бисопрол 5 и 10 мг входит лактоза, поэтому этот препарат не рекомендуется принимать пациентам с редкой врожденной непереносимостью галактозы, с дефицитом лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.
Применение в период беременности или кормления грудью. В период беременности препарат применяют только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Как правило, блокаторы β-адренорецепторов уменьшают кровоток в плаценте и могут повлиять на развитие плода. Если лечение блокаторами β-адренорецепторов необходимо, желательно чтобы это был β1-селективный блокатор. Необходимо контролировать маточно-плацентарный кровоток и рост плода.
После родов новорожденный должен находиться под тщательным наблюдением. Симптомов гипогликемии и брадикардии можно ожидать в течение первых 3 сут.
Данных относительно экскреции бисопролола в грудное молоко или безопасности влияния на грудных детей нет, поэтому не рекомендуется применять Бисопрол в период кормления грудью.
Дети. Клинические данные относительно эффективности и безопасности применения препарата для лечения детей отсутствуют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В отдельных случаях препарат может повлиять на способность управлять транспортными средствами или работать со сложными механизмами. Особое внимание необходимо уделять в начале лечения, при изменении дозы препарата или при взаимодействии с этанолом.
Взаимодействия
комбинации, которые не рекомендовано применять
Лечение при хронической сердечной недостаточности
- Антиаритмические средства І класса (например хинидин, дизопирамид, лидокаин, фенитоин, флекаинид, пропафенон): негативное влияние на AV-проводимость и инотропную функцию миокарда.
Все показания
- Антагонисты кальция типа верапамила, в меньшей мере — дилтиазема: негативное влияние на сократительную функцию миокарда и AV-проводимость. В/в введение верапамила может привести к выраженной артериальной гипотензии и AV-блокаде у пациентов, применяющих блокаторы β-адренорецепторов.
- Гипотензивные препараты с центральным механизмом действия (клонидин, метилдопа, моксинидин, рилменидин): могут привести к ухудшению сердечной недостаточности. При комбинированной терапии внезапная отмена этих средств может повысить риск рефлекторной гипертензии.
Комбинации, применение которых требует осторожности
Лечение при АГ или ИБС (стенокардии).
- Антиаритмические средства І класса (например хинидин, дизопирамид, лидокаин, фенитоин, флекаинид, пропафенон): могут повышать негативное влияние на AV-проводимость и инотропную функцию миокарда.
Все показания
- Антагонисты кальция типа дигидропиридина (например нифедипин, фелодипин, амлодипин): могут повышать риск возникновения артериальной гипотензии. Не исключается возможность увеличения негативного влияния на инотропную функцию миокарда у пациентов с сердечной недостаточностью.
- Антиаритмические препараты ІІІ класса (например амиодарон): могут повышать негативное влияние на AV-проводимость.
- Блокаторы β-адренорецепторов местного действия (например содержащиеся в глазных каплях для лечения при глаукоме): действие бисопролола может усиливаться.
- Парасимпатомиметики: может увеличиваться время AV-проводимости и повышаться риск брадикардии.
- Инсулин и пероральные гипогликемизирующие средства: усиливается действие этих препаратов. Признаки гипогликемии могут быть замаскированы. Подобное взаимодействие более вероятно при применении неселективных блокаторов β-адренорецепторов.
- Средства для анестезии: повышается риск угнетения функции миокарда и возникновения артериальной гипотензии.
- Сердечные гликозиды (препараты наперстянки): могут снижать ЧСС, увеличивают время AV-проводимости.
- НПВП: могут ослаблять гипотензивный эффект бисопролола.
- β-Симпатомиметики (например изопреналин, добутамин): применение в комбинации с препаратом Бисопрол может привести к снижению терапевтического эффекта обоих средств.
- Симпатомиметики, которые активируют α- и β-адренорецепторы (например адреналин, норадреналин): повышают АД. Подобное взаимодействие более вероятно при применении неселективных блокаторов β-адренорецепторов.
- Трициклические антидепрессанты, барбитураты, фенотиазин повышают риск артериальной гипотензии.
Комбинации, которые следует учитывать
- Мефлохин: могут повышать риск развития брадикардии.
- Ингибиторы МАО (за исключением ингибиторов МАО типа В): повышают гипотензивный эффект блокаторов β-адренорецепторов. Существует риск развития гипертонического криза.
Передозировка
наиболее частыми признаками передозировки препарата являются брадикардия, артериальная гипотензия, острая сердечная недостаточность, гипогликемия и бронхоспазм. Имеется широкая вариабельность индивидуальной чувствительности к однократной высокой дозе бисопролола, пациенты с сердечной недостаточностью могут быть более чувствительны к препарату.
При передозировке также зафиксированы случаи развития AV-блокады III степени и головокружение.
В случае передозировки необходимо немедленно обратиться к врачу.
В зависимости от степени передозировки прекращают лечение препаратом и проводят поддерживающую и симптоматическую терапию. Существуют ограниченные данные о том, что бисопролол тяжело поддается диализу.
При брадикардии: в/в введение атропина. Если реакция отсутствует, с осторожностью вводят изопреналин или другой препарат с положительным хронотропным эффектом. В исключительных случаях вводят искусственный водитель ритма.
При артериальной гипотензии: прием сосудосуживающих препаратов, в/в введение глюкагона.
При AV-блокаде II и III степени: инфузионное введение изопреналина; при необходимости — кардиостимуляция.
При обострении хронической сердечной недостаточности: в/в введение диуретических средств и вазодилататоров.
При бронхоспазме: бронхолитические препараты (например изопреналин), β2-адреномиметики и/или аминофиллин.
При гипогликемии: в/в введение глюкозы.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.