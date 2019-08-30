Амбротард 75 (Ambrotard 75) (169160) - инструкция по применению ATC-классификация
Амбротард 75 инструкция по применению
Фармакологические свойства
амброксол увеличивает секрецию желез дыхательных путей, стимулирует активность ресничек дыхательных путей, усиливает выделение легочного сурфактанта. Эти эффекты приводят к улучшению отделения слизи, ее выведению (мукоцилиарный клиренс). Активация секреции жидкости и увеличение мукоцилиарного клиренса облегчают отделение слизи и уменьшают кашель.
Действие препарата наступает через 30 мин после его применения. Абсорбция препарата быстрая и достаточно полная. Cmax в плазме крови достигается через 0,5–3 ч. Степень связывания амброксола с белками плазмы крови составляет 80–90%.
Распределение амброксола из крови в ткани быстрое, с высокой концентрацией активного вещества в легких. Препарат проникает через ГЭБ и плацентарный барьеры, выделяется в грудное молоко.
Амброксол метаболизируется в печени путем конъюгации. T½ из плазмы крови составляет 10 ч; кумуляция не выявлена. В виде водорастворимых метаболитов выделяется почками приблизительно 90%, в неизмененном виде — 5%. T½ увеличивается при тяжелой ХПН.
Показания Амбротард 75
секретолитическая терапия при острых и хронических бронхопульмональных заболеваниях, связанных с нарушениями бронхиальной секреции и ослаблением отделения мокроты.
Применение Амбротард 75
взрослым назначают внутрь по 1 капсуле в сутки утром после еды, запивая водой. Капсулы следует глотать целиком, не разжевывая. Препарат применяют не более 14 дней. Необходима консультация врача, если симптомы заболевания длятся больше 14 дней и/или усиливаются, несмотря на прием препарата Амбротард 75.
Противопоказания
повышенная чувствительность к амброксолу; I триместр беременности, период кормления грудью; детский возраст (для данной дозировки).
Побочные эффекты
препарат хорошо переносится больными.
Гастроинтестинальные нарушения: диспепсия, изжога, тошнота, рвота, диарея.
Нарушения иммунной системы, кожи и подкожных тканей: кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек, анафилактические реакции (включая анафилактический шок), аллергические реакции.
Очень редко могут возникать тяжелые поражения кожи, такие как синдром Стивенса — Джонсона и синдром Лайелла.
Особые указания
применение Амброксола с противокашлевыми препаратами приводит к нарушению отделения мокроты на фоне уменьшения кашля, поэтому не следует применять их сочетанно. С осторожностью применяют препарат у больных с почечной и/или печеночной недостаточностью, пациентов с пептической язвой желудка и/или двенадцатиперстной кишки.
Желатиновые капсулы, иногда выявляемые в кале, уже высвободили активное вещество во время прохождения по ЖКТ и, таким образом, это не свидетельствует о неэффективности препарата.
Применение в период беременности и кормления грудью. Амброксол не применяют в I триместр беременности, во II и III триместр беременности препарат применяют лишь по назначению врача, только после тщательной оценки соотношения пользы для матери и возможного риска для плода. Амброксол выделяется в грудное молоко, поэтому его применение не рекомендуется в период кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не описана.
Дети. Данную лекарственную форму, а именно капсулы с пролонгированным действием Амбротард 75, не следует применять у детей.
Взаимодействия
применение амброксола сочетанно с антибиотиками (амоксициллином, цефуроксимом, эритромицином, доксициклином) способствует повышению концентрации антибиотиков в тканях легких. Применение амброксола гидрохлорида с противокашлевыми препаратами приводит к угнетению отделения мокроты на фоне уменьшения кашля.
Передозировка
не описана. В случае превышения дозы необходимо промыть желудок в первые 1–2 ч. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.