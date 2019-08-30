применение Амброксола с противокашлевыми препаратами приводит к нарушению отделения мокроты на фоне уменьшения кашля, поэтому не следует применять их сочетанно. С осторожностью применяют препарат у больных с почечной и/или печеночной недостаточностью, пациентов с пептической язвой желудка и/или двенадцатиперстной кишки.

Желатиновые капсулы, иногда выявляемые в кале, уже высвободили активное вещество во время прохождения по ЖКТ и, таким образом, это не свидетельствует о неэффективности препарата.

Применение в период беременности и кормления грудью. Амброксол не применяют в I триместр беременности, во II и III триместр беременности препарат применяют лишь по назначению врача, только после тщательной оценки соотношения пользы для матери и возможного риска для плода. Амброксол выделяется в грудное молоко, поэтому его применение не рекомендуется в период кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не описана.

Дети. Данную лекарственную форму, а именно капсулы с пролонгированным действием Амбротард 75, не следует применять у детей.