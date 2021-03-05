как дополнение к диете для лечения пациентов с повышенным уровнем общего ХС, ХС ЛПНП, аполипопротеина Б, ТГ, с целью повышения ХС ЛПНП у больных с первичной гиперхолестеринемией (гетерозиготная наследственная и ненаследственная гиперхолестеринемия), комбинированной (смешанной) гиперлипидемией (тип IIa и IIb по Фредриксону), повышенным уровнем ТГ в плазме крови (тип IV по Фредриксону) и у больных с дисбеталипопротеинемией (тип ІІІ по Фредриксону ) в случаях, когда диета не обеспечивает надлежащего эффекта.

Для снижения уровня общего ХС и ХС ЛПНП у больных с гомозиготной наследственной гиперхолестеринемией, когда диета и другие немедикаментозные средства не обеспечивают надлежащего эффекта.

Пациентам без клинических проявлений сердечно-сосудистых заболеваний, с наличием или отсутствием дислипидемии, у которых в наличии несколько факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как курение, АГ, сахарный диабет, низкий уровень ХС ЛПВП или наличие в семейном анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте с целью:

снижения риска фатальных проявлений ИБС и нефатального инфаркта миокарда;

снижения риска возникновения инсульта;

снижения риска возникновения стенокардии и необходимости выполнения процедур реваскуляризации миокарда.

У пациентов с клиническими симптомами коронарных заболеваний аторвастатин показан для:

снижения риска развития нефатального инфаркта миокарда;

снижения риска развития фатального и нефатального инсульта;

снижения риска при проведении процедур реваскуляризации;

снижения риска госпитализации по поводу застойной сердечной недостаточности;

снижения риска возникновения стенокардии.

Дети в возрасте 10–17 лет

Астин назначается дополнительно к диете для снижения уровня общего ХС, ХС ЛПНП и аполипопротеина Б у мальчиков и девочек в постменархиальный период, в возрасте 10–17 лет с гетерозиготной наследственной гиперхолестеринемией, даже при условии соблюдения адекватной диеты, если:

а) уровень ХС ЛПНП остается ≥190 мг/дл или

б) уровень ХС ЛННП остается ≥160 мг/дл и: