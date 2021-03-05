Астин (Astin) (169152) - инструкция по применению ATC-классификация
Астин инструкция по применению
Показания Астин
как дополнение к диете для лечения пациентов с повышенным уровнем общего ХС, ХС ЛПНП, аполипопротеина Б, ТГ, с целью повышения ХС ЛПНП у больных с первичной гиперхолестеринемией (гетерозиготная наследственная и ненаследственная гиперхолестеринемия), комбинированной (смешанной) гиперлипидемией (тип IIa и IIb по Фредриксону), повышенным уровнем ТГ в плазме крови (тип IV по Фредриксону) и у больных с дисбеталипопротеинемией (тип ІІІ по Фредриксону ) в случаях, когда диета не обеспечивает надлежащего эффекта.
Для снижения уровня общего ХС и ХС ЛПНП у больных с гомозиготной наследственной гиперхолестеринемией, когда диета и другие немедикаментозные средства не обеспечивают надлежащего эффекта.
Пациентам без клинических проявлений сердечно-сосудистых заболеваний, с наличием или отсутствием дислипидемии, у которых в наличии несколько факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как курение, АГ, сахарный диабет, низкий уровень ХС ЛПВП или наличие в семейном анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте с целью:
- снижения риска фатальных проявлений ИБС и нефатального инфаркта миокарда;
- снижения риска возникновения инсульта;
- снижения риска возникновения стенокардии и необходимости выполнения процедур реваскуляризации миокарда.
У пациентов с клиническими симптомами коронарных заболеваний аторвастатин показан для:
- снижения риска развития нефатального инфаркта миокарда;
- снижения риска развития фатального и нефатального инсульта;
- снижения риска при проведении процедур реваскуляризации;
- снижения риска госпитализации по поводу застойной сердечной недостаточности;
- снижения риска возникновения стенокардии.
Дети в возрасте 10–17 лет
Астин назначается дополнительно к диете для снижения уровня общего ХС, ХС ЛПНП и аполипопротеина Б у мальчиков и девочек в постменархиальный период, в возрасте 10–17 лет с гетерозиготной наследственной гиперхолестеринемией, даже при условии соблюдения адекватной диеты, если:
а) уровень ХС ЛПНП остается ≥190 мг/дл или
б) уровень ХС ЛННП остается ≥160 мг/дл и:
- в семейном анамнезе наличие сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте;
- у больных детей определяются ≥2 других факторов риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Применение Астин
перед началом терапии Астином пациента необходимо перевести на диету с низким содержанием липидов, и такую диету следует соблюдать на протяжении всей терапии препаратом.
Рекомендованная начальная доза Астина составляет 1 таблетку по 10 мг/сут. Можно повысить суточную дозу Астина до 80 мг в зависимости от желаемого эффекта. Астин следует принимать 1 раз в сутки, в любой время суток, независимо от приема пищи. Стартовую и поддерживающуюся дозы подбирают индивидуально. Через 2–4 нед лечения и/или после титрования дозы Астина необходимо проверить уровень липопротеидов и, в зависимости от результатов анализа, соответственно откорригировать дозирование препарата.
Первичная гиперхолестеринемия и комбинированная (смешанная) гиперлипидемия. Для большинства пациентов эффективной дозой является 10 мг/сут. Терапевтический эффект достигается на протяжении 2 нед, максимальный — на протяжении 4 нед. Эффект поддерживается на протяжении длительного лечения.
Гомозиготная наследственная гиперхолестеринемия. У большинства пациентов с гомозиготной наследственной гиперхолестеринемией оптимальный эффект наблюдается при приеме суточной дозы 80 мг Астина 1 раз в сутки, что обеспечивает снижение ХС ЛПНП на >15% (18–45%).
Гетерозиготная наследственная гиперхолестеринемия в педиатрической практике (дети в возрасте 10–17 лет). Рекомендовано назначать Астин в начальной дозе по 10 мг 1 раз в сутки. Максимальная рекомендованная доза составляет 20 мг 1 раз в сутки (дозы, превышающие 20 мг, не изучались у пациентов этой возрастной группы). Дозу определяют индивидуально, в зависимости от цели лечения. Через каждые 4 нед или больше необходимо корригировать дозу препарата.
Применение для лечения пациентов с печеночной недостаточностью. (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Применение для лечения пациентов с почечной недостаточностью. Заболевания почек не влияют на концентрацию аторвастатина или снижение уровня ХС ЛПНП в плазме крови. Поэтому нет необходимости в корригировании дозы.
Применение для лечения лиц пожилого возраста. Различия в безопасности, эффективности или достижении цели в лечении гиперхолестеринемии у лиц пожилого возраста и пациентов других возрастных групп отсутствуют.
Применение в комбинации с другими лекарственными средствами. При необходимости одновременного применения аторвастатина и циклоспорина доза аторвастатина не должна превышать 10 мг (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Противопоказания
Астин противопоказан пациентам при гиперчувствительности к любому компоненту препарата, при заболеваниях печени в острой фазе или при стойком повышении (неизвестного генеза) уровня трансаминаз в плазме крови в ≥3 раз, а также беременным, женщинам, кормящим грудью, или женщинам репродуктивного возраста, не использующим эффективных методов контрацепции. Астин можно назначать женщинам репродуктивного возраста лишь тогда, когда возможность забеременеть маловероятна и женщина проинформирована о потенциально нежелательных последствиях для плода.
Побочные эффекты
аторвастатин обычно хорошо переносится. Побочные эффекты в большинстве случаев легкой степени тяжести и преходящие.
Наиболее частыми побочными эффектами (≥1%), ассоциированными с приемом аторвастатина у пациентов, принимавших участие в контролируемых клинических исследованиях, были:
- нарушение психики: бессонница;
- нарушение функции ЦНС: головная боль;
- нарушение функции ЖКТ: тошнота, диарея, боль в брюшной полости, диспепсия, запор, метеоризм;
- нарушение функции опорно-двигательной системы и соединительной ткани: миалгия;
- общие нарушения: астения.
О нижеследующих дополнительных побочных эффектах сообщалось во время проведения клинических исследований аторвастатина:
- нарушение метаболизма и усвоения пищи: гипогликемия, гипергликемия, анорексия;
- нарушение функции ЦНС: периферическая невропатия, парестезия;
- нарушение функции ЖКТ: панкреатит, рвота;
- нарушение функции печени и желчного пузыря: гепатит, холестатическая желтуха;
- нарушение функции опорно-двигательной системы и соединительной ткани: миопатия, миозит, судороги;
- кожа и соединительная ткань: алопеция, зуд, кожная сыпь;
- нарушение функции репродуктивной системы: импотенция.
Не все вышеуказанные побочные эффекты были вызваны причиной, связанной с терапией аторвастатином.
Дети в возрасте 10–17 лет.
У пациентов, получавших аторвастатин, наблюдались побочные реакции, подобные тем, что наблюдались у лиц, получавших плацебо. Наиболее распространенными побочными эффектами, которые отмечались в обеих группах, были инфекции.
В постмаркетинговых наблюдениях сообщалось о таких побочных реакциях:
- нарушение функции системы крови и лимфатической системы: тромбоцитопения;
- нарушение функции иммунной системы: аллергические реакции (в том числе анафилактический шок);
- повреждения, отравления и осложнения: разрыв сухожилия;
- нарушение метаболизма и усвоения пищи: увеличение массы тела;
- нарушение функции ЦНС: гипестезия, амнезия, головокружение, дисгевзия;
- нарушение функции органа слуха: шум в ушах;
- кожа и подкожная клетчатка: синдром Стивена — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, экссудативная мультиформная эритема, буллезные дерматиты, крапивница;
- нарушение функции опорно-двигательной системы и соединительной ткани: рабдомиолиз, артралгия, боль в спине;
- общие нарушения: боль в груди, периферический отек, недомогание, усталость.
Особые указания
влияние на печень. Как и при применении других гиполипопротеинемических лекарственных средств этой группы, при лечении Астином может происходить умеренное повышение активности трансаминаз в плазме крови (в 3 раза больше, чем верхний уровень нормы). Показатели функции печени следует определять до начала лечения и периодически контролировать на протяжении курса лечения. Пациентам, у которых проявляются нарушения функции печени, необходимо определить показатели ее функции. Лицам, у которых наблюдается повышение активности трансаминаз, следует находиться под контролем врача до тех пор, пока эти показатели не нормализуются. В тех случаях, когда показатели АлАТ и АсАТ более чем в 3 раза превышают норму, рекомендовано снизить дозу аторвастатина или прекратить лечение. Астин может вызвать повышение активности трансаминаз.
Астин следует с осторожностью назначать пациентам, употребляющим алкоголь и/или с заболеваниями печени в анамнезе. Болезни печени в активной фазе или повышение активности трансаминаз по неизвестной причине являются противопоказанием для назначения Астина.
Влияние на скелетные мышцы. Сообщалось о возникновении миалгии у пациентов, которые принимали аторвастатин. Под миопатией следует понимать боль в мышцах или слабость мышц сочетанно с ростом уровня креатинфосфокиназы в 10 раз. Вероятность возникновения этого состояния необходимо рассматривать у пациентов с диффузной миалгией, болью или слабостью мышц и/или существенным повышением уровня креатинфосфокиназы.
В случаях с неизвестной болью или слабостью мышц, особенно когда это сопровождается недомоганием и лихорадкой, пациентам следует немедленно обратиться к врачу. Лечение аторвастатином необходимо прекратить в случаях значительного повышения активности КФК или при диагностированной или предполагаемой миопатии. Риск возникновения миопатии во время лечения препаратами этой группы возрастает при одновременном применении циклоспорина, фибратов, эритромицина, никотиновой кислоты или азольных противогрибковых препаратов. Некоторые из этих препаратов являются ингибиторами метаболизма P450 3A4 и/или транспортировки препарата. CYP 3A4 — это первичный гепатоизофермент, способствующий биотрансформации аторвастатина. Врачу необходимо взвесить потенциальную пользу/риск одновременного применения аторвастатина и фабратов, эритромицина, иммуносупрессивных препаратов, противогрибковых лекарственных средств и никотиновой кислоты в гиполипидемичных дозах. На протяжении первых месяцев лечения и в период повышения дозы препаратов необходимо внимательно следить за состоянием пациентов. Таким образом, следует назначать меньшую начальную и поддерживающуюся дозы аторвастатина при его одновременном применении с приведенными выше лекарственными средствами. В таких случаях рекомендовано периодически проверять уровень креатинфосфокиназы, но это не исключает возможности возникновения тяжелой миопатии. Аторвастатин может вызывать повышение активности креатинфосфокиназы.
Как и при применении других препаратов этого класса, во время терапии аторвастатином сообщалось об единичных случаях развития рабдомиолиза и вторичной почечной недостаточности, вызванных миоглобинурией. Лечение аторвастатином необходимо временно прекратить у всех пациентов с внезапным ухудшением состояния, которое напоминает миопатию, или при наличии факторов склонности к возникновению вторичной почечной недостаточности, вызванной рабдомиолизом (например тяжелые острые инфекционные заболевания, гипотония, обширное оперативное вмешательство, травма, серьезные нарушения обмена веществ, эндокринные нарушения, дисбаланс электролитов, неконтролируемые судороги).
Геморрагический инсульт. Риск повторного геморрагического инсульта у пациентов, в анамнезе которых уже был геморрагический инсульт, повышается. У пациентов, которые принимают аторвастатин в дозе 80 мг, реже возникают инсульты любого типа и случаи ИБС.
Применение в период беременности и кормления грудью. Астин противопоказан в период беременности и кормления грудью.
Дети. Контролируемые клинические исследования аторвастатина у пациентов с гетерозиготной наследственной гиперхолестеринемией <10 лет не проводились.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Неизвестна.
Взаимодействия
риск возникновения миопатии во время лечения ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы повышается при одновременном применении циклоспорина, фабратов, никотиновой кислоты или ингибиторов цитохрома P450 3A4 (например эритромицина, азольных противогрибковых препаратов).
Ингибиторы цитохрома P450 3A4. Аторвастатин метаболизируется с помощью цитохрома P450 3A4. Одновременное применение аторвастатина с ингибиторами цитохрома P450 3A4 может привести к повышению концентрации аторвастатина в плазме крови. Сила взаимодействия и потенциирование эффекта зависит от вариабельности действия на цитохром P450 3A4.
Ингибиторы перенесения. Аторвастатин и его метаболиты являются субстратами транспортного белка ОАТР1В1. Ингибиторы ОАТР1В1 (например циклоспорин) могут повышать биодоступность аторвастатина. Одновременное применение 10 мг аторвастатина и циклоспорина (5,2 мг/кг массы тела в сутки) приводит к повышению экспозиции аторвастатина в 7,7 раза.
Эритромицин/кларитромицин. При одновременном применении аторвастатина и эритромицина (500 мг 4 раза в сутки) или кларитромицина (500 мг 2 раза в сутки), которые являются ингибиторами цитохрома P450 3A4, повышается концентрация аторвастатина в плазме крови.
Ингибиторы протеазы. Вследствие одновременного применения аторвастатина и ингибиторов протеазы, общеизвестных ингибиторов цитохрома P450 3A4, концентрация аторвастатина в плазме крови повышается.
Дилтиазем. Одновременный прием аторвастатина (40 мг) и дилтиазепама (240 мг) способствует повышению концентрации аторвастатина в плазме крови.
Циметидин. Признаков взаимодействия аторвастатина и циметидина не выявлено.
Итраконазол. Одновременное применение аторвастатина (20 и 40 мг) и итраконазола (200 мг) сопровождалось повышением показателя AUC аторвастатина.
Грейпфрутовый сок. Содержит один или более компонентов, которые ингибируют CYP 3A4 и могут повышать концентрацию аторвастатина в плазме крови, особенно при употреблении сока более 1,2 л/сут.
Индукторы цитохрома P450 3A4. Одновременное назначение аторвастатина и индукторов цитохрома P450 3A4 (например эфавиренз, рифампицин) может способствовать снижению концентрации аторвастатина в плазме крови. Отмечен двойной механизм действия рифампицина (индукция цитохрома P450 3A4 и ингибиция фермента-переносчика ОАТР1В1 в печени), рекомендовано назначать аторвастатин одновременно с рифампицином, потому что прием аторвастатина после приема рифампина приводит к снижению уровня аторвастатина в плазме крови.
Антациды. Одновременное пероральное применение аторвастатина и пероральной суспензии антацидного препарата, содержащего магния и алюминия гидроксиды, сопровождается снижением уровней аторвастатина в плазме крови на 35%. При этом гиполипидемическое действие аторвастатина не изменялось.
Антипирин. Вследствие того, что аторвастатин не влияет на фармакокинетику антипирина, возможность взаимодействия с другими лекарственными средствами, которые усваиваются теми же цитохромными изоферментами, маловероятна.
Колестипол. Концентрация аторвастатина в плазме крови снизилась (приблизительно на 25%) при одновременном применении аторвастатина и колестипола. При этом гиполипидемическое действие комбинации аторвастатина и колестипола превышало эффективность, отмечаемую при применении каждого из этих препаратов отдельно.
Дигоксин. Многоразовый одновременный прием дигоксина и 10 мг аторвастатина не сопровождался повышением равновесной концентрации дигоксина в плазме крови. Вместе с тем применение дигоксина и 80 мг аторвастатина привело к повышению концентрации дигоксина приблизительно на 20%. Пациентам, принимающим дигоксин, необходимо находиться под контролем врача.
Азитромицин. Одновременное назначение аторвастатина (10 мг/сут) и азитромицина (500 мг 1 раз в сутки) не сопровождалось изменениями концентрации аторвастатина в плазме крови.
Пероральные контрацептивы. Одновременное применение аторвастатина и пероральных контрацептивов, в состав которых входит норэтиндрон и этинилэстрадиол, сопровождалось повышением показателей AUC для этих препаратов соответственно на 30 и 20%. Этот факт повышения необходимо учитывать при выборе перорального контрацептива для женщин, принимающих аторвастатин.
Варфарин. Клинически значимого взаимодействия аторвастатина с варфарином не выявлено.
Амлодипин. У здоровых лиц одновременное применение 80 мг аторвастатина и 10 мг амлодипина сопровождалось повышением концентрации аторвастатина в плазме крови приблизительно на 18% и не имело клинического значения.
Другие лекарственные средства. Клинические исследования показали, что одновременное применение аторвастатина и гипотензивных препаратов, его применение во время эстрогензаместительной терапии не сопровождалось клинически значимыми побочными эффектами. Исследований взаимодействия с другими препаратами не проводилось.
Передозировка
специфического лечения при передозировке Астина нет. Терапия симптоматическая и поддерживающая. Поскольку Астин экстенсивно связывается с белками плазмы крови, гемодиализ существенно не повышает клиренс аторвастатина.
Условия хранения
в сухом месте при температуре не выше 25 °С.