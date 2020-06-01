Амертил® (Amertil®) (169141) - инструкция по применению ATC-классификация
Амертил инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Дети
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: cetirizine;
1 таблетка содержит цетиризина дигидрохлорид 10 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, крахмал прежелатинизированный, кросповидон, магния стеарат, гипромеллоза, титана диоксид (Е 171), полиэтиленгликоль 400.
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые оболочкой.
Основные физико-химические свойства: круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой, белого цвета, с линией разлома с одной стороны.
Фармакотерапевтическая группа
Антигистаминные средства для системного применения. Производные пиперазина.
Код АТС R06A E07.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Цетиризин, метаболит гидроксизина, образующийся в организме человека, является мощным селективным антагонистом периферических Н1-рецепторов. Исследования связывания с рецептором in vitro не выявили аффинности к другим Н1-рецепторам.
Было доказано, что кроме этого анти-Н1-эффекта, цетиризин оказывает противоаллергическое действие: в дозе 10 мг 1–2 раза в сутки ингибирует позднюю стадию мобилизации эозинофилов в коже и конъюнктиве пациентов с атопическим дерматитом, которым была проведена провокационная проба на наличие аллергии.
Цетиризин в дозе 5 мг и 10 мг подавляет кожные аллергические реакции, вызванные высокими концентрациями гистамина в коже, однако корреляции с эффективностью не установлено.
В исследовании среди детей в возрасте отؘ 5 до 12 лет не было выявлено привыкания к антигистаминному эффекту (угнетение кожных аллергических реакций) цетиризина. Когда после применения повторных доз цетиризина лечения прекратилось, обычно реакция кожи на гистамин восстанавливалась в течение 3 дней.
В исследовании с участием пациентов с аллергическим ринитом на фоне бронхиальной астмы легкой или средней степени тяжести цетиризин в дозе 10 мг 1 раз в сутки уменьшал симптомы ринита, не влияя при этом на легочную функцию. Это исследование подтверждает безопасность применения цетиризина пациентам с аллергией, у которых имеется бронхиальная астма легкой или средней степени тяжести.
Цетиризин, назначенный в высокой дозе 60 мг в течение 7 дней, не вызывал статистически достоверного увеличения продолжительности интервала QT на ЭКГ.
Продемонстрировано, что в рекомендованных дозах цетиризин улучшает качество жизни пациентов с круглогодичным и сезонным аллергическим ринитом.
Фармакокинетика.
Максимальная концентрация в равновесном состоянии составляет около 300 нг/мл и достигается в течение 1 ± 0,5 ч. После приема цетиризина в дозе 10 мг в течение 10 дней кумуляции не наблюдалось.
Прием пищи не снижает степень абсорбции цетиризина, однако снижает скорость абсорбции. Биодоступность цетиризина в форме раствора, капсул или таблеток одинакова.
Кажущийся объем распределения составляет 0,5 л/кг, а связывание цетиризина с белками плазмы крови — 93 ± 0,3%. Цетиризин не влияет на связывание варфарина с белками плазмы крови.
Цетиризин не подвергается значительному пресистемному метаболизму. Примерно 2/3 вещества выделяется с мочой в неизмененном виде. Период полувыведения составляет почти 10 часов.
В диапазоне доз от 5 до 60 мг фармакокинетика цетиризина является линейной.
Отдельные группы пациентов.
Пациенты пожилого возраста: после однократного приема 10 мг период полувыведения увеличивался почти на 50%, а клиренс снижался примерно на 40% у лиц пожилого возраста по сравнению с более молодыми лицами. Снижение клиренса цетиризина у добровольцев пожилого возраста было связано со сниженной функцией почек.
Дети
Пациенты с нарушением функции почек: фармакокинетика препарата была сходной у пациентов с легкой степенью нарушения функции почек (клиренс креатинина выше 40 мл/мин) и у здоровых добровольцев. У пациентов с умеренной степенью нарушения функции почек наблюдалось увеличение периода полувыведения в 3 раза и снижение клиренса на 70% по сравнению со здоровыми добровольцами. У пациентов, которым проводится гемодиализ (клиренс креатинина 7 мл/мин), после назначения 10 мг цетиризина перорально наблюдалось увеличение периода полувыведения в 3 раза и снижение клиренса — на 70% по сравнению со здоровыми добровольцами. Цетиризин плохо выводится при гемодиализе. Пациентам с нарушением функции почек умеренной и тяжелой степени необходимо корректировать дозировку препарата.
Пациенты с нарушением функции печени: у пациентов с хроническим заболеванием печени (гепатоцеллюлярный, холестатический и билиарный цирроз) после приема 10 или 20 мг цетиризина в виде разовой дозы наблюдалось увеличение периода полувыведения на 50% и снижение клиренса на 40% по сравнению со здоровыми добровольцами. Коррекция дозы пациентам с нарушением функции печени необходима лишь тогда, когда у таких пациентов является одновременно и нарушение функции почек.
Лекарственное средство назначают детям в возрасте от 6 лет. Препарат в форме таблеток, покрытых оболочкой, не рекомендуется применять детям в возрасте до 6 лет, поскольку данная лекарственная форма не позволяет подобрать необходимую дозу.
Показания
Симптоматическая терапия назальных и глазных симптомов сезонного и постоянного аллергического ринита, хронической идиопатической крапивницы.
Противопоказания
Гиперчувствительность к цетиризину, к любому другому компоненту лекарственного средства, к гидроксизину или любым производным пиперазина в анамнезе. Тяжелое нарушение функции почек при клиренсе креатинина менее 10 мл/мин.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Исследования фармакокинетического взаимодействия проводились для цетиризина и псевдоэфедрина, циметидина, кетоконазола, эритромицина, азитромицина — фармакокинетических взаимодействий не наблюдалось. В исследовании многократного применения теофиллина (400 мг 1 раз в сутки) и цетиризина наблюдалось незначительное (16%) снижение клиренса цетиризина, в то время как диспозиция теофиллина не нарушалась при одновременном приеме цетиризина.
В исследованиях применения цетиризина с циметидином, глипизидом, диазепамом и псевдоэфедрина не обнаружено доказательств побочных фармакодинамических взаимодействий.
В исследованиях применения цетиризина с азитромицином, эритромицином, кетоконазолом, теофиллином и псевдоэфедрином не обнаружено доказательств побочных клинических взаимодействий. Кроме того, одновременное применение цетиризина с макролидами или кетоконазолом никогда не приводило к клинически значимым изменениям на ЭКГ.
В исследовании многократного применения ритонавира (600 мг 2 раза в сутки) и цетиризина (10 мг в сутки) экспозиция цетиризина увеличилась примерно на 40%, в то время как диспозиция ритонавира несколько нарушалась (-11%) при одновременном приеме цетиризина.
Объем абсорбции цетиризина не снижается при приеме пищи, хотя показатель абсорбции уменьшается на 1 час.
Нет данных по усилению эффекта седативных средств при применении в терапевтических дозах. Но следует избегать применения седативных средств во время приема препарата.
Одновременный прием препарата с алкоголем или другими средствами, угнетающими центральную нервную систему, может вызвать дополнительное ухудшение внимания и нарушения работоспособности, хотя цетиризин не потенцирует эффект алкоголя (при уровнях алкоголя в крови 0,5 г/л).
Особенности применения
С осторожностью применять пациентам, склонным к задержке мочи (повреждение позвоночника, гиперплазия простаты), так как цетиризин повышает риск развития задержки мочи.
Рекомендуется с осторожностью назначать препарат пациентам с эпилепсией и пациентам с риском возникновения судорог.
Антигистаминные препараты подавляют кожную аллергическую пробу, поэтому перед ее проведением прием препарата необходимо прекратить за 3 дня до исследования (период выведения).
С осторожностью применять пациентам с хронической почечной недостаточностью (требуется коррекция режима дозировки) и пациентам пожилого возраста с почечной недостаточностью (возможно снижение клубочковой фильтрации). Суточную дозу следует уменьшить вдвое у больных с почечной и печеночной недостаточностью.
Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует применять больным с наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или с глюкозо-галактозной мальабсорбцией.
Зуд и/или крапивница могут появиться после отмены цетиризина, даже если эти симптомы не присутствовали до начала лечения. В некоторых случаях симптомы могут быть интенсивными и может потребоваться повторное применение лечения после его прекращения. Только в случае исчезновения симптомов можно повторно начать лечение.
Способ применения и дозы
Применяют внутрь.
Дети в возрасте от 6 до 12 лет: 5 мг 2 раза в сутки (½ таблетки 2 раза в сутки).
Взрослые и дети старше 12 лет: 10 мг 1 раз в сутки (1 таблетка 1 раз в сутки).
Таблетки нужно глотать, запивая стаканом воды.
Пациенты пожилого возраста. Дозу препарата пациентам пожилого возраста при условии нормальной функции почек снижать не нужно.
Пациенты с нарушением функции почек средней и тяжелой степени. Данных о соотношении эффективность/безопасность для пациентов с нарушением функции почек нет. Поскольку цетиризин выводится преимущественно почками (см. раздел «Фармакологические свойства»), то в случаях, когда нельзя применить другой метод лечения, интервалы между дозами необходимо устанавливать индивидуально. Корректировать дозу препарата нужно в соответствии с нижеследующей таблицей. Для того, чтобы пользоваться этой таблицей дозирования, нужно рассчитать клиренс креатинина пациента (КК) в мл/мин. КК (мл/мин) может быть рассчитан с помощью определенного уровня креатинина в сыворотке крови (мг/дл) с использованием формулы:
КК = (140 - возраст (в годах) × масса тела (кг) / 72 × креатинин в сыворотке крови (мг/дл) (× 0,85 для женщин)
Таблица 1
Коррекция дозы для взрослых пациентов с нарушением функции почек
|Группа
|Клиренс креатинина (мл/мин)
|Доза и частота
Норма
Легкая степень
Умеренная степень
Тяжелая степень
Терминальная стадия болезни почек — пациенты, которым необходим диализ
≥ 80
50–79
30–49
< 30
< 10
10 мг 1 раз в сутки
10 мг 1 раз в сутки
5 мг 1 раз в сутки
5 мг 1 раз каждые 2 дня
Противопоказано
Детям с почечной недостаточностью дозу следует подбирать индивидуально, учитывая значение почечного клиренса, а также возраст и массу тела.
Пациенты с печеночной недостаточностью. Для пациентов, которые имеют только нарушение функции печени, нет необходимости корректировать дозу.
Пациенты с печеночной и почечной недостаточностью. Рекомендуется корректировать дозу.
Продолжительность лечения определяет врач индивидуально в зависимости от течения заболевания.
Побочные реакции
Цетиризин при применении в рекомендованных дозах оказывает незначительное побочное влияние на центральную нервную систему, включая сонливость, повышенную утомляемость, головокружение и головную боль. В некоторых случаях сообщалось о парадоксальной стимуляции центральной нервной системы.
Хотя цетиризин является селективным антагонистом периферических H1-рецепторов и почти не оказывает антихолинергического действия, сообщалось об единичных случаях возникновения затруднения мочеиспускания, нарушения аккомодации глаза, сухости во рту.
Сообщалось о случаях нарушения функции печени, характеризующимися повышенными уровнями ферментов печени, которые сопровождались повышенным уровнем билирубина. Обычно состояние нормализовалось после прекращения приема препарата.
Клинические исследования
Имеются данные о безопасности применения цетиризина у более чем 3200 испытуемых, участвовавших в двойных слепых контролируемых исследованиях с целью сравнения цетиризина с плацебо или другими антигистаминными препаратами в рекомендуемой дозе (10 мг цетиризина ежедневно).
Подытожив эти данные, по результатам плацебо-контролируемых исследований сообщали о появлении побочных действий при применении цетиризина 10 мг с частотой возникновения 1,0% или более (таблица 2).
Таблица 2
|Побочное действие (терминология побочных действий ВОЗ)
|Цетиризин 10 мг (n = 3260)
|Плацебо (n = 3061)
Организм в целом — общие нарушения
Утомляемость
|1,63%
|0,95%
Со стороны центральной и периферической нервной системы
Головокружение
Головная боль
1,10%
7,42%
0,98%
8,07%
Со стороны желудочно-кишечного тракта
Боль в желудке
Сухость во рту
Тошнота
0,98%
2,09%
1,07%
1,08%
0,82%
1,14%
Со стороны психики
Сонливость
|9,63%
|5,00%
Со стороны дыхательных путей
Фарингит
|1,29%
|1,34%
Хотя с точки зрения статистики сонливость возникала чаще, чем в группе плацебо, в большинстве случаев она была легкой или умеренной степени. Как и во время проведения других исследований, результаты объективных исследований подтвердили, что прием рекомендованной суточной дозы не вызывает негативного влияния на повседневную деятельность у здоровых испытуемых.
Таблица 3
Нежелательные реакции с частотой возникновения 1% и более в возрасте от 6 месяцев до 12 лет при проведении плацебо-контролируемых клинических исследований
|Побочное действие (терминология побочных действий ВОЗ)
|Цетиризин (n = 1656)
|Плацебо (n = 1294)
Со стороны желудочно-кишечного тракта
Диарея
|1,0%
|0,6%
Со стороны психики
Сонливость
|1,8%
|1,4%
Со стороны дыхательных путей
Ринит
|1,4%
|1,1%
Организм в целом — общие нарушения
Утомляемость
|1,0%
|0,3%
Наблюдение после выведения препарата на рынок
Кроме побочных действий, о которых сообщали в рамках проведения клинических исследований и приведенные выше, после выведения препарата на рынок сообщали о побочных действиях, которые приведены ниже.
Побочные действия, о которых сообщали после выведения препарата на рынок, приведены в соответствии с классификацией по классам систем органов (система MedDRA) и частоте возникновения.
Данные о частоте возникновения определены следующим образом: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 и <1/10), нечасто (≥1/1000 и <1/100), редко (≥1/10000 и <1/1000), очень редко (<1/10000), частота неизвестна (частоту нельзя определить на основе существующих данных).
Таблица 4
|Побочное действие и частота (система MedDRA)
|Нечасто
|Редко
|Очень редко
|Частота неизвестна
|Общие нарушения
Астения
Недомогание
|Отек
|Со стороны нервной системы
|Парестезия
|Судороги
Дисгевзия
Дискинезия
Дистония
Обморок
Тремор
Амнезия
Нарушение памяти
|Со стороны психики
|Психическое возбуждение с тревожностью (ажитация)
Агрессивность
Спутанность сознания
Депрессия
Галлюцинации
Бессонница
|Тик
Суицидальные мысли
Кошмарные сновидения
|Со стороны пищеварительного тракта
|Диарея
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Нарушение функции печени (повышение уровня трансаминаз, щелочной фосфатазы, γ-глутамилтранспептидазы и билирубина)
|Гепатиты
|Со стороны сердца
|Тахикардия
|Со стороны системы крови
|Тромбоцитопения
|Со стороны органов зрения
Нарушение аккомодации
Нечеткость зрения Непроизвольные движения глазного яблока
|Со стороны органов слуха
|Вертиго
|Со стороны мочевыделительной системы
Дизурия
Энурез
|Задержка мочи
|Со стороны кожи
Зуд
Сыпь
|Крапивница
Ангионевротический отек
Местная медикаментозная сыпь
|Острый генерализованный экзантематозный пустулез
|Со стороны костно-мышечной системы
|Артралгия
|Со стороны иммунной системы
|Гиперчувствительность
|Анафилактический шок
|Со стороны метаболизма
|Повышенный аппетит
|Лабораторные показатели
|Увеличение массы тела
Описание отдельных побочных реакций
Сообщалось о зуде (сильный зуд) и/или крапивнице после отмены цетиризина.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 7 таблеток в блистере, по 1 блистеру в картонной коробке.
По 10 таблеток в блистере, по 1 или 2, или 3 блистера в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Биофарм Лтд.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Ул. Валбжиска 13 60–198 Познань, Польша.