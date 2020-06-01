Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУАНТИГИСТАМИННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯАНТИГИСТАМИННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯПроизводные пиперазинаЦетиризинАмертил® (Amertil®)

Амертил® (Amertil®) (169141) - инструкция по применению ATC-классификация

  • Инструкция
  • Аналоги
  • Диагнозы
Амертил<sup>&reg;</sup> (Amertil<sup>&reg;</sup>)
Цена в городе Киев
Без рецепта
20 шт, 10 мг Нет в наличии
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Таблетки, покрытые оболочкой
Дозировка
10 мг
Количество штук в упаковке
20 шт.
ATC-група
R06A E07 Цетиризин
Регистрационное удостоверение
UA/2728/01/01 от 01.06.2020
Международное название
Cetirizinum (Цетиризин)

Амертил инструкция по применению

Состав

действующее вещество: cetirizine;

1 таблетка содержит цетиризина дигидрохлорид 10 мг;

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, крахмал прежелатинизированный, кросповидон, магния стеарат, гипромеллоза, титана диоксид (Е 171), полиэтиленгликоль 400.

Лекарственная форма

Таблетки, покрытые оболочкой.

Основные физико-химические свойства: круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой, белого цвета, с линией разлома с одной стороны.

Фармакотерапевтическая группа

Антигистаминные средства для системного применения. Производные пиперазина.

Код АТС R06A E07.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Цетиризин, метаболит гидроксизина, образующийся в организме человека, является мощным селективным антагонистом периферических Н1-рецепторов. Исследования связывания с рецептором in vitro не выявили аффинности к другим Н1-рецепторам.

Было доказано, что кроме этого анти-Н1-эффекта, цетиризин оказывает противоаллергическое действие: в дозе 10 мг 1–2 раза в сутки ингибирует позднюю стадию мобилизации эозинофилов в коже и конъюнктиве пациентов с атопическим дерматитом, которым была проведена провокационная проба на наличие аллергии.

Цетиризин в дозе 5 мг и 10 мг подавляет кожные аллергические реакции, вызванные высокими концентрациями гистамина в коже, однако корреляции с эффективностью не установлено.

В исследовании среди детей в возрасте отؘ 5 до 12 лет не было выявлено привыкания к антигистаминному эффекту (угнетение кожных аллергических реакций) цетиризина. Когда после применения повторных доз цетиризина лечения прекратилось, обычно реакция кожи на гистамин восстанавливалась в течение 3 дней.

В исследовании с участием пациентов с аллергическим ринитом на фоне бронхиальной астмы легкой или средней степени тяжести цетиризин в дозе 10 мг 1 раз в сутки уменьшал симптомы ринита, не влияя при этом на легочную функцию. Это исследование подтверждает безопасность применения цетиризина пациентам с аллергией, у которых имеется бронхиальная астма легкой или средней степени тяжести.

Цетиризин, назначенный в высокой дозе 60 мг в течение 7 дней, не вызывал статистически достоверного увеличения продолжительности интервала QT на ЭКГ.

Продемонстрировано, что в рекомендованных дозах цетиризин улучшает качество жизни пациентов с круглогодичным и сезонным аллергическим ринитом.

Фармакокинетика.

Максимальная концентрация в равновесном состоянии составляет около 300 нг/мл и достигается в течение 1 ± 0,5 ч. После приема цетиризина в дозе 10 мг в течение 10 дней кумуляции не наблюдалось.

Прием пищи не снижает степень абсорбции цетиризина, однако снижает скорость абсорбции. Биодоступность цетиризина в форме раствора, капсул или таблеток одинакова.

Кажущийся объем распределения составляет 0,5 л/кг, а связывание цетиризина с белками плазмы крови — 93 ± 0,3%. Цетиризин не влияет на связывание варфарина с белками плазмы крови.

Цетиризин не подвергается значительному пресистемному метаболизму. Примерно 2/3 вещества выделяется с мочой в неизмененном виде. Период полувыведения составляет почти 10 часов.

В диапазоне доз от 5 до 60 мг фармакокинетика цетиризина является линейной.

Отдельные группы пациентов.

Пациенты пожилого возраста: после однократного приема 10 мг период полувыведения увеличивался почти на 50%, а клиренс снижался примерно на 40% у лиц пожилого возраста по сравнению с более молодыми лицами. Снижение клиренса цетиризина у добровольцев пожилого возраста было связано со сниженной функцией почек.

Дети

Пациенты с нарушением функции почек: фармакокинетика препарата была сходной у пациентов с легкой степенью нарушения функции почек (клиренс креатинина выше 40 мл/мин) и у здоровых добровольцев. У пациентов с умеренной степенью нарушения функции почек наблюдалось увеличение периода полувыведения в 3 раза и снижение клиренса на 70% по сравнению со здоровыми добровольцами. У пациентов, которым проводится гемодиализ (клиренс креатинина 7 мл/мин), после назначения 10 мг цетиризина перорально наблюдалось увеличение периода полувыведения в 3 раза и снижение клиренса — на 70% по сравнению со здоровыми добровольцами. Цетиризин плохо выводится при гемодиализе. Пациентам с нарушением функции почек умеренной и тяжелой степени необходимо корректировать дозировку препарата.

Пациенты с нарушением функции печени: у пациентов с хроническим заболеванием печени (гепатоцеллюлярный, холестатический и билиарный цирроз) после приема 10 или 20 мг цетиризина в виде разовой дозы наблюдалось увеличение периода полувыведения на 50% и снижение клиренса на 40% по сравнению со здоровыми добровольцами. Коррекция дозы пациентам с нарушением функции печени необходима лишь тогда, когда у таких пациентов является одновременно и нарушение функции почек.

Лекарственное средство назначают детям в возрасте от 6 лет. Препарат в форме таблеток, покрытых оболочкой, не рекомендуется применять детям в возрасте до 6 лет, поскольку данная лекарственная форма не позволяет подобрать необходимую дозу.

Показания

Симптоматическая терапия назальных и глазных симптомов сезонного и постоянного аллергического ринита, хронической идиопатической крапивницы.

Противопоказания

Гиперчувствительность к цетиризину, к любому другому компоненту лекарственного средства, к гидроксизину или любым производным пиперазина в анамнезе. Тяжелое нарушение функции почек при клиренсе креатинина менее 10 мл/мин.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Исследования фармакокинетического взаимодействия проводились для цетиризина и псевдоэфедрина, циметидина, кетоконазола, эритромицина, азитромицина — фармакокинетических взаимодействий не наблюдалось. В исследовании многократного применения теофиллина (400 мг 1 раз в сутки) и цетиризина наблюдалось незначительное (16%) снижение клиренса цетиризина, в то время как диспозиция теофиллина не нарушалась при одновременном приеме цетиризина.

В исследованиях применения цетиризина с циметидином, глипизидом, диазепамом и псевдоэфедрина не обнаружено доказательств побочных фармакодинамических взаимодействий.

В исследованиях применения цетиризина с азитромицином, эритромицином, кетоконазолом, теофиллином и псевдоэфедрином не обнаружено доказательств побочных клинических взаимодействий. Кроме того, одновременное применение цетиризина с макролидами или кетоконазолом никогда не приводило к клинически значимым изменениям на ЭКГ.

В исследовании многократного применения ритонавира (600 мг 2 раза в сутки) и цетиризина (10 мг в сутки) экспозиция цетиризина увеличилась примерно на 40%, в то время как диспозиция ритонавира несколько нарушалась (-11%) при одновременном приеме цетиризина.

Объем абсорбции цетиризина не снижается при приеме пищи, хотя показатель абсорбции уменьшается на 1 час.

Нет данных по усилению эффекта седативных средств при применении в терапевтических дозах. Но следует избегать применения седативных средств во время приема препарата.

Одновременный прием препарата с алкоголем или другими средствами, угнетающими центральную нервную систему, может вызвать дополнительное ухудшение внимания и нарушения работоспособности, хотя цетиризин не потенцирует эффект алкоголя (при уровнях алкоголя в крови 0,5 г/л).

Особенности применения

С осторожностью применять пациентам, склонным к задержке мочи (повреждение позвоночника, гиперплазия простаты), так как цетиризин повышает риск развития задержки мочи.

Рекомендуется с осторожностью назначать препарат пациентам с эпилепсией и пациентам с риском возникновения судорог.

Антигистаминные препараты подавляют кожную аллергическую пробу, поэтому перед ее проведением прием препарата необходимо прекратить за 3 дня до исследования (период выведения).

С осторожностью применять пациентам с хронической почечной недостаточностью (требуется коррекция режима дозировки) и пациентам пожилого возраста с почечной недостаточностью (возможно снижение клубочковой фильтрации). Суточную дозу следует уменьшить вдвое у больных с почечной и печеночной недостаточностью.

Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует применять больным с наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или с глюкозо-галактозной мальабсорбцией.

Зуд и/или крапивница могут появиться после отмены цетиризина, даже если эти симптомы не присутствовали до начала лечения. В некоторых случаях симптомы могут быть интенсивными и может потребоваться повторное применение лечения после его прекращения. Только в случае исчезновения симптомов можно повторно начать лечение.

Способ применения и дозы

Применяют внутрь.

Дети в возрасте от 6 до 12 лет: 5 мг 2 раза в сутки (½ таблетки 2 раза в сутки).

Взрослые и дети старше 12 лет: 10 мг 1 раз в сутки (1 таблетка 1 раз в сутки).

Таблетки нужно глотать, запивая стаканом воды.

Пациенты пожилого возраста. Дозу препарата пациентам пожилого возраста при условии нормальной функции почек снижать не нужно.

Пациенты с нарушением функции почек средней и тяжелой степени. Данных о соотношении эффективность/безопасность для пациентов с нарушением функции почек нет. Поскольку цетиризин выводится преимущественно почками (см. раздел «Фармакологические свойства»), то в случаях, когда нельзя применить другой метод лечения, интервалы между дозами необходимо устанавливать индивидуально. Корректировать дозу препарата нужно в соответствии с нижеследующей таблицей. Для того, чтобы пользоваться этой таблицей дозирования, нужно рассчитать клиренс креатинина пациента (КК) в мл/мин. КК (мл/мин) может быть рассчитан с помощью определенного уровня креатинина в сыворотке крови (мг/дл) с использованием формулы:

КК = (140 - возраст (в годах) × масса тела (кг) / 72 × креатинин в сыворотке крови (мг/дл) (× 0,85 для женщин)

Таблица 1

Коррекция дозы для взрослых пациентов с нарушением функции почек

ГруппаКлиренс креатинина (мл/мин)Доза и частота

Норма

Легкая степень

Умеренная степень

Тяжелая степень

Терминальная стадия болезни почек — пациенты, которым необходим диализ

≥ 80

50–79

30–49

< 30

< 10

10 мг 1 раз в сутки

10 мг 1 раз в сутки

5 мг 1 раз в сутки

5 мг 1 раз каждые 2 дня

Противопоказано

Детям с почечной недостаточностью дозу следует подбирать индивидуально, учитывая значение почечного клиренса, а также возраст и массу тела.

Пациенты с печеночной недостаточностью. Для пациентов, которые имеют только нарушение функции печени, нет необходимости корректировать дозу.

Пациенты с печеночной и почечной недостаточностью. Рекомендуется корректировать дозу.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально в зависимости от течения заболевания.

Побочные реакции

Цетиризин при применении в рекомендованных дозах оказывает незначительное побочное влияние на центральную нервную систему, включая сонливость, повышенную утомляемость, головокружение и головную боль. В некоторых случаях сообщалось о парадоксальной стимуляции центральной нервной системы.

Хотя цетиризин является селективным антагонистом периферических H1-рецепторов и почти не оказывает антихолинергического действия, сообщалось об единичных случаях возникновения затруднения мочеиспускания, нарушения аккомодации глаза, сухости во рту.

Сообщалось о случаях нарушения функции печени, характеризующимися повышенными уровнями ферментов печени, которые сопровождались повышенным уровнем билирубина. Обычно состояние нормализовалось после прекращения приема препарата.

Клинические исследования

Имеются данные о безопасности применения цетиризина у более чем 3200 испытуемых, участвовавших в двойных слепых контролируемых исследованиях с целью сравнения цетиризина с плацебо или другими антигистаминными препаратами в рекомендуемой дозе (10 мг цетиризина ежедневно).

Подытожив эти данные, по результатам плацебо-контролируемых исследований сообщали о появлении побочных действий при применении цетиризина 10 мг с частотой возникновения 1,0% или более (таблица 2).

Таблица 2

Побочное действие (терминология побочных действий ВОЗ)Цетиризин 10 мг (n = 3260)Плацебо (n = 3061)

Организм в целом — общие нарушения

Утомляемость

1,63%0,95%

Со стороны центральной и периферической нервной системы

Головокружение

Головная боль

1,10%

7,42%

0,98%

8,07%

Со стороны желудочно-кишечного тракта

Боль в желудке

Сухость во рту

Тошнота

0,98%

2,09%

1,07%

1,08%

0,82%

1,14%

Со стороны психики

Сонливость

9,63%5,00%

Со стороны дыхательных путей

Фарингит

1,29%1,34%

Хотя с точки зрения статистики сонливость возникала чаще, чем в группе плацебо, в большинстве случаев она была легкой или умеренной степени. Как и во время проведения других исследований, результаты объективных исследований подтвердили, что прием рекомендованной суточной дозы не вызывает негативного влияния на повседневную деятельность у здоровых испытуемых.

Таблица 3

Нежелательные реакции с частотой возникновения 1% и более в возрасте от 6 месяцев до 12 лет при проведении плацебо-контролируемых клинических исследований

Побочное действие (терминология побочных действий ВОЗ)Цетиризин (n = 1656)Плацебо (n = 1294)

Со стороны желудочно-кишечного тракта

Диарея

1,0%0,6%

Со стороны психики

Сонливость

1,8%1,4%

Со стороны дыхательных путей

Ринит

1,4%1,1%

Организм в целом — общие нарушения

Утомляемость

1,0%0,3%

Наблюдение после выведения препарата на рынок

Кроме побочных действий, о которых сообщали в рамках проведения клинических исследований и приведенные выше, после выведения препарата на рынок сообщали о побочных действиях, которые приведены ниже.

Побочные действия, о которых сообщали после выведения препарата на рынок, приведены в соответствии с классификацией по классам систем органов (система MedDRA) и частоте возникновения.

Данные о частоте возникновения определены следующим образом: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 и <1/10), нечасто (≥1/1000 и <1/100), редко (≥1/10000 и <1/1000), очень редко (<1/10000), частота неизвестна (частоту нельзя определить на основе существующих данных).

Таблица 4

Побочное действие и частота (система MedDRA)НечастоРедкоОчень редкоЧастота неизвестна
Общие нарушения

Астения

Недомогание

Отек  
Со стороны нервной системыПарестезияСудороги

Дисгевзия

Дискинезия

Дистония

Обморок

Тремор

Амнезия

Нарушение памяти

Со стороны психикиПсихическое возбуждение с тревожностью (ажитация)

Агрессивность

Спутанность сознания

Депрессия

Галлюцинации

Бессонница

Тик

Суицидальные мысли

Кошмарные сновидения

Со стороны пищеварительного трактаДиарея   
Со стороны гепатобилиарной системы Нарушение функции печени (повышение уровня трансаминаз, щелочной фосфатазы, γ-глутамилтранспептидазы и билирубина) Гепатиты
Со стороны сердца Тахикардия  
Со стороны системы крови  Тромбоцитопения 
Со стороны органов зрения  

Нарушение аккомодации

Нечеткость зрения Непроизвольные движения глазного яблока

 
Со стороны органов слуха   Вертиго
Со стороны мочевыделительной системы  

Дизурия

Энурез

Задержка мочи
Со стороны кожи

Зуд

Сыпь

Крапивница

Ангионевротический отек

Местная медикаментозная сыпь

Острый генерализованный экзантематозный пустулез
Со стороны костно-мышечной системы   Артралгия
Со стороны иммунной системы ГиперчувствительностьАнафилактический шок 
Со стороны метаболизма   Повышенный аппетит
Лабораторные показатели Увеличение массы тела  

Описание отдельных побочных реакций

Сообщалось о зуде (сильный зуд) и/или крапивнице после отмены цетиризина.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 7 таблеток в блистере, по 1 блистеру в картонной коробке.

По 10 таблеток в блистере, по 1 или 2, или 3 блистера в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Биофарм Лтд.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Ул. Валбжиска 13 60–198 Познань, Польша.