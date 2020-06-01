Фармакодинамика.

Цетиризин, метаболит гидроксизина, образующийся в организме человека, является мощным селективным антагонистом периферических Н1-рецепторов. Исследования связывания с рецептором in vitro не выявили аффинности к другим Н1-рецепторам.

Было доказано, что кроме этого анти-Н1-эффекта, цетиризин оказывает противоаллергическое действие: в дозе 10 мг 1–2 раза в сутки ингибирует позднюю стадию мобилизации эозинофилов в коже и конъюнктиве пациентов с атопическим дерматитом, которым была проведена провокационная проба на наличие аллергии.

Цетиризин в дозе 5 мг и 10 мг подавляет кожные аллергические реакции, вызванные высокими концентрациями гистамина в коже, однако корреляции с эффективностью не установлено.

В исследовании среди детей в возрасте отؘ 5 до 12 лет не было выявлено привыкания к антигистаминному эффекту (угнетение кожных аллергических реакций) цетиризина. Когда после применения повторных доз цетиризина лечения прекратилось, обычно реакция кожи на гистамин восстанавливалась в течение 3 дней.

В исследовании с участием пациентов с аллергическим ринитом на фоне бронхиальной астмы легкой или средней степени тяжести цетиризин в дозе 10 мг 1 раз в сутки уменьшал симптомы ринита, не влияя при этом на легочную функцию. Это исследование подтверждает безопасность применения цетиризина пациентам с аллергией, у которых имеется бронхиальная астма легкой или средней степени тяжести.

Цетиризин, назначенный в высокой дозе 60 мг в течение 7 дней, не вызывал статистически достоверного увеличения продолжительности интервала QT на ЭКГ.

Продемонстрировано, что в рекомендованных дозах цетиризин улучшает качество жизни пациентов с круглогодичным и сезонным аллергическим ринитом.

Фармакокинетика.

Максимальная концентрация в равновесном состоянии составляет около 300 нг/мл и достигается в течение 1 ± 0,5 ч. После приема цетиризина в дозе 10 мг в течение 10 дней кумуляции не наблюдалось.

Прием пищи не снижает степень абсорбции цетиризина, однако снижает скорость абсорбции. Биодоступность цетиризина в форме раствора, капсул или таблеток одинакова.

Кажущийся объем распределения составляет 0,5 л/кг, а связывание цетиризина с белками плазмы крови — 93 ± 0,3%. Цетиризин не влияет на связывание варфарина с белками плазмы крови.

Цетиризин не подвергается значительному пресистемному метаболизму. Примерно 2/3 вещества выделяется с мочой в неизмененном виде. Период полувыведения составляет почти 10 часов.

В диапазоне доз от 5 до 60 мг фармакокинетика цетиризина является линейной.

Отдельные группы пациентов.

Пациенты пожилого возраста: после однократного приема 10 мг период полувыведения увеличивался почти на 50%, а клиренс снижался примерно на 40% у лиц пожилого возраста по сравнению с более молодыми лицами. Снижение клиренса цетиризина у добровольцев пожилого возраста было связано со сниженной функцией почек.