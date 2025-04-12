Таблетки следует растворить в небольшом количестве воды (достаточно для того, чтобы покрыть всю таблетку) или проглотить целиком, запивая водой. Если рассчитанная доза ламотриджина, например для детей (только эпилепсия) или пациентов с нарушением функции печени не соответствует дозе целой таблетки, следует принимать наименьшую дозу, которая соответствует целой таблетке.

Эпилепсия

При монотерапии

Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет (см. таблицу 1).

Начальная доза составляет 25 мг 1 раз в сутки в течение 2 нед, затем принимают 50 мг в сутки в течение следующих 2 нед, в дальнейшем дозу повышают на 50–100 мг каждые 1–2 недели до достижения оптимального эффекта. Обычная поддерживающая доза равна 100–200 мг/сут за 1 или 2 приема. Для некоторых пациентов может потребоваться доза 500 мг/сут.

Дети в возрасте 2 — 12 лет (см. таблицу 3).

Начальная доза ламотриджина для лечения типичных малых эпилептических приступов составляет 0,3 мг/кг/массы тела в сутки за 1 или 2 приема в течение 2 нед, затем принимают 0,6 мг/кг/массы тела в сутки за 1 или 2 приема в течение следующих 2 недели. В дальнейшем дозу повышают на 0,6 мг/кг каждые 1–2 недели до достижения оптимального эффекта. Обычная поддерживающая доза составляет 1–10 мг/кг/сут в 1 или 2 приема. Для некоторых пациентов может потребоваться большая доза.

Из-за риска возникновения сыпи начальную дозу и темп дальнейшего повышения дозы не следует превышать.

При комбинированной терапии

Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет (см. таблицу 1).

Для пациентов, принимающих вальпроат (с или без других противоэпилептических препаратов), начальная доза ламотриджина составляет 25 мг через день в течение 2 нед, затем — по 25 мг каждый день в течение следующих 2 нед. После этого дозу следует увеличивать (максимально на 25–50 мг/сут) каждые 1–2 недели до достижения оптимального терапевтического эффекта. Обычная поддерживающая доза составляет 100–200 мг/сут в 1 или 2 приема.

Для пациентов, принимающих другие противоэпилептические или другие препараты, индукторы глюкуронизации ламотриджина, в сочетании с другими противоэпилептическими препаратами или без них (за исключением вальпроата натрия), начальная доза препарата составляет 50 мг 1 раз в сутки в течение 2 нед, в дальнейшем — 10 мг/сут в 2 приема в течение 2 недель. Затем дозу следует увеличивать (максимально на 100 мг) каждые 1–2 недели до достижения оптимального терапевтического эффекта. Обычная поддерживающая доза составляет 200–400 мг/сут в 2 приема. Для некоторых пациентов может потребоваться доза 700 мг/сут.

Для пациентов, принимающих другие препараты, существенно не индуцирующие или подавляющие глюкуронизацию ламотриджина (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»), начальная доза составляет 25 мг 1 раз в сутки в течение 2 нед, далее — 50 мг 1 раз в сутки в течение 2 нед. После этого дозу следует увеличивать (максимально на 50–100 мг/сут) каждые 1–2 недели до достижения оптимального терапевтического эффекта. Обычная поддерживающая доза составляет 100–200 мг/сут за 1 или 2 приема.

Таблица 1

Рекомендованная схема лечения эпилепсии для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет

Режим лечения 1-я и 2-я неделя 3-я та 4-я неделя Поддерживающая доза Монотерапия 25 мг/сут (за 1 прием) 50 мг/сут (за 1 прием) 100–200 мг/сутки (за 1 или 2 приема) достигается постепенным увеличением дозы на 50–100 мг каждые 1–2 недели Комбинированная терапия с натрия вальпроатом, с другими противоэпилептическими препаратами или без них 12,5 мг/сут (прием по 25 мг через день) 25 мг/сут (за 1 прием) 100–200 мг/сутки (за 1 или 2 приема) достигается постепенным увеличением дозы на 25–50 мг каждые 1–2 недели Комбинированная терапия без натрия вальпроата Эту схему лечения следует применять с: фенитоином, карбамазепином, фенобарбиталом, примидоном или с другими индукторами глюкуронизации ламотриджина 50 мг/сут (за 1 прием) 100 мг/сут (за 2 приема) 200–400 мг/сутки (за 2 приема) достигается постепенным увеличением дозы на 100 мг каждые 1–2 недели Эту схему лечения следует применять в отношении других препаратов, которые существенно не индуцируют или угнетают глюкуронизацию ламотриджина 25 мг/сут (за 1 прием) 50 мг/сут (за 1 прием) 100–200 мг/сутки (за 1 или 2 приема) достигается постепенным увеличением дозы до 50–100 мг каждые 1–2 недели

Пациентам, принимающим противоэпилептические препараты, взаимодействие которых с ламотриджином неизвестно, рекомендуется применять такую же схему лечения, как и для пациентов, принимающих ламотриджин с вальпроатом.

В связи с риском возникновения сыпи начальная доза и темп дальнейшего увеличения дозы не следует превышать.

Дети в возрасте 2 — 12 лет (см. таблицу 2).

Для детей, получающих натрия вальпроат сочетано с другими противоэпилептическими препаратами или без них, начальная доза ламотриджина составляет 0,15 мг/кг массы тела в сутки за 1 прием в течение 2 нед, затем — 0,3 мг/кг массы тела в сутки за 1 прием в течение следующих 2 недель. Далее дозу следует увеличивать (максимально на 0,3 мг/кг массы тела) каждые 1–2 недели до достижения оптимального терапевтического эффекта. Поддерживающая доза составляет 1–5 мг/кг массы тела за 1 или 2 приема (максимальная — 200 мг/сут).

Для детей, принимающих другие противоэпилептические или другие препараты, индукторы глюкуронизации ламотриджина, в сочетании с другими противоэпилептическими препаратами или без них (за исключением натрия вальпроата), начальная доза составляет 0,6 мг/кг массы тела в сутки за 2 приема в течение 2 недели, затем — 1,2 мг/кг массы тела в сутки в течение следующих 2 недель. Далее дозу следует увеличивать (максимально на 1,2 мг/кг массы тела) каждые 1–2 недели до достижения оптимального терапевтического эффекта. Средняя поддерживающая доза составляет 5–15 мг/кг массы тела в сутки за 2 приема (максимально 400 мг/сут).

Для детей, принимающих другие препараты, существенно не индуцирующие или подавляющие глюкуронизацию ламотриджина (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»), начальная доза ламотриджина составляет 0,3 мг/кг массы тела в сутки за 1 или 2 приема в течение 2 недель, в дальнейшем — 0,6 мг/кг массы тела в сутки за 1 или 2 приема в течение следующих 2 недель. После этого дозу следует увеличивать (максимально на 0,6 мг/кг) каждые 1–2 недели до достижения оптимального терапевтического эффекта. Обычная поддерживающая доза составляет 1–10 мг/кг/сут за 1 или 2 приема. Максимальная доза — 200 мг/сут.

Для правильного расчета поддерживающей дозы следует контролировать массу тела ребенка.

Таблица 2

Рекомендованная схема лечения эпилепсии для детей в возрасте 2 — 12 лет (общая суточная доза в мг/кг массы тела в сутки)

Режим лечения 1-я и 2-я неделя 3-я и 4-я неделя Поддерживающая доза Монотерапия типичных малых эпилептических приступов 0,3 мг/кг (за 1 або 2 приема) 0,6 мг/кг (за 1 або 2 приема) 1–10 мг/кг (за 1 или 2 приема) достигается постепенным увеличением дозы по 0,6 мг/кг каждые 1–2 недели, максимум – 200 мг/сут Комбинированная терапия с натрия вальпроатом, с другими противоэпилептическими препаратами или без них 0,15 мг/кг* (за 1 прием) 0,3 мг/кг (за 1 прием) 1–5 мг/кг (за 1 или 2 приема) достигается постепенным увеличением дозы на 0,3 мг/кг каждые 1–2 недели, максимум — 200 мг/сутки Комбинированная терапия без натрия вальпроата Эту схему лечения следует применять с: фенитоином, карбамазепином, фенобарбиталом, примидоном. или с другими индукторами глюкуронизации ламотриджина 0,6 мг/кг (за 2 приема) 1,2 мг/кг (за 2 приема) 5–15 мг/кг (за 2 приема) достигается постепенным увеличением дозы по 1,2 мг/кг каждые 1–2 недели, максимум — 400 мг/сут Эту схему лечения следует применять в отношении других препаратов, которые существенно не индуцируют или угнетают глюкуронизацию ламотриджина 0,3 мг/кг (за 1 или 2 приема) 0,6 мг/кг (за 1 или 2 приема) 1–10 мг/кг (за 1–2 приема) достигается постепенным увеличением дозы на 0,6 мг/кг каждые 1–2 недели, максимум — 200 мг/сутки

* При необходимости приема рассчитанной дозы 2,5–5 мг разрешается прием 5 мг ламотриджина через день в течение первых 2 недель. Если рассчитанная доза менее 2,5 мг принимать лекарственное средство не рекомендуется.

Детям, принимающим противоэпилептические препараты, взаимодействие которых с ламотриджином неизвестно, рекомендуется применять такую же схему лечения, как для пациентов, принимающих ламотриджин с вальпроатом.

Из-за риска возникновения сыпи начальную дозу и темп дальнейшего повышения дозы не следует превышать.

Следует иметь в виду, что при отсутствии таблеток Ламитора в дозе 2 мг правильно начать лечение детей с массой тела менее 17 кг невозможно.

Общие рекомендации для лечения эпилепсии

При прекращении приема сопутствующих противоэпилептических препаратов для достижения монотерапии ламотриджином или при дополнительном назначении других противоэпилептических препаратов при лечении ламотриджином следует учесть влияние, которое может возникнуть при этом, на фармакокинетику ламотриджина.

Биполярные расстройства

Взрослые

Из-за риска возникновения сыпи начальную дозу и темп дальнейшего повышения дозы не следует превышать.

Следует соблюдать следующий переходный режим применения. Этот режим включает повышение дозы ламотриджина до достижения поддерживающей стабилизационной дозы в течение 6 недель (см. таблицу 3), после чего прием других психотропных и/или противоэпилептических препаратов можно прекратить при клинической целесообразности (см. таблицу 4).

Таблица 3

Рекомендуемая схема увеличения дозы ламотриджина для достижения поддерживающей стабилизационной суточной дозы при лечении взрослых пациентов с биполярными расстройствами

Режим лечения 1–2-я неделя 3–4-я неделя 5-я неделя Стабилизационная доза* (6-я неделя) Дополнительная терапия с ингибиторами глюкуронизации ламотриджина, например вальпроатом 12,5 мг (25 мг через день) 25 мг (1 раз в сутки) 50 мг (1 раз в сутки или за 2 приема) 100 мг (1 раз в сутки или за 2 приема) (максимальна добова доза 200 мг) Дополнительная терапия с индукторами глюкуронизации ламотриджина для пациентов, не принимающих ингибиторы, такие как вальпроат. Эту схему лечения следует применять с: фенитоином, карбамазепином, фенобарбиталом, примидоном или с другими индукторами глюкуронизации ламотриджина 50 мг (1 раз в сутки) 100 мг (за 2 приема) 200 мг (за 2 приема) 300 мг на 6-ю неделю, повышая до 400 мг в сутки при необходимости на 7-ю неделю (за 2 приема) Монотерапия ламотриджином или дополнительная терапия для пациентов, применяющих другие препараты, существенно не индуцирующие или подавляющие глюкуронизацию ламотриджину 25 мг (1 раз в сутки) 50 мг (1 раз в сутки или за 2 приема) 100 мг (1 раз в сутки или за 2 приема) 200 мг (100 — 400 мг) (1 раз в сутки или за 2 приема)

Примечание. Пациентам, принимающим противоэпилептические препараты с неизвестным влиянием на фармакокинетику ламотриджина, следует применять схему увеличения дозы, рекомендуемую для сопутствующего применения вальпроата.

*Стабилизационную дозу можно изменить в зависимости от клинического ответа.

Дополнительная терапия с ингибиторами глюкуронизации ламотриджина, например вальпроатом

Начальной дозой для пациентов, принимающих в качестве сопутствующей терапии такой ингибитор глюкуронизации, например, как вальпроат, является 25 мг через день в течение 2 нед, затем 25 мг 1 раз в сутки последующие 2 недели. Дозу нужно увеличить до 50 мг/сут (за 1 или 2 приема) на 5-ю неделю. Обычной дозой для достижения оптимального ответа является 100 мг/сут (за 1 или 2 приема). Однако дозу можно увеличить до максимальной 200 мг/сут в зависимости от клинического ответа.

Дополнительная терапия с индукторами глюкуронизации ламотриджина для пациентов, не принимающих ингибиторы, такие как вальпроат. Эту схему лечения следует применять с фенитоином, карбамазепином, фенобарбиталом, примидоном или другими индукторами глюкуронизации ламотриджина.

Начальной дозой для пациентов, принимающих препараты, индуцирующие глюкуронизацию ламотриджина и не принимающих вальпроат, является 50 мг 1 раз в сутки в течение 2 нед, затем 100 мг в сутки (распределено на 2 приема) следующие 2 недели. Дозу нужно увеличить до 200 мг/сут (за 2 приема) на 5-ю неделю. Дозу можно увеличить до 300 мг/сут на 6-ю неделю, однако обычной дозой для достижения оптимального ответа является 400 мг/сут (за 2 приема), что может быть назначено с 7-й недели.

Монотерапия ламотриджином или дополнительная терапия для пациентов, применяющих другие препараты, существенно не индуцирующие или подавляющие глюкуронизацию ламотриджина (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Начальной дозой для этих пациентов является 25 мг 1 раз в сутки в течение 2 нед, затем 50 мг в сутки (за 1 или 2 приема) следующие 2 недели. Дозу нужно увеличить до 100 мг/сут на 5-ю неделю. Обычной дозой для достижения оптимального ответа является 200 мг/сут (за 1 или 2 приема), однако во время исследований применяли дозы 100–400 мг.

После достижения необходимой поддерживающей стабилизационной дозы прием других психотропных препаратов можно прекратить согласно нижеприведенной схеме (см. таблицу 4).

Таблица 4

Поддерживающая стабилизационная доза при биполярных расстройствах с последующим прекращением приема сопутствующих психотропных или противоэпилептических средств

Режим лечения 1-я неделя 2-я неделя з 3-й недели* С последующим прекращением приема ингибиторов глюкуронизации ламотриджина, например вальпроата Удвоить стабилизационную дозу, не превышая 100 мг в неделю, то есть стабилизационная доза 100 мг/сут будет увеличена на 1-й недели до 200 мг/сут Поддерживать эту дозу 200 мг/сут (распределенную на 2 приема) С последующей отменой индукторов глюкуронизации ламотриджина в зависимости от дозы. Эту схему лечения следует применять с: фенитоином, карбамазепином, фенобарбиталом, примидоном или с другими индукторами глюкуронизации ламотриджина 400 мг 300 мг 200 мг 300 мг 225 мг 150 мг 200 мг 150 мг 100 мг С последующим прекращением приема других препаратов, существенно не индуцирующих или подавляющих глюкуронизацию ламотриджина Поддерживать дозу, полученную при повышении дозы (200 мг/сут), распределенную на 2 приема (100–400 мг)

* Дозу можно увеличить при необходимости до 400 мг/сут.

Примечание. Пациентам, принимающим противоэпилептические препараты с неизвестным влиянием на фармакокинетику ламотриджина, следует применять режим лечения, при котором сохраняется существующая доза, а ее коррекцию проводить с учетом клинического состояния.

С последующим прекращением приема ингибиторов глюкуронизации ламотриджина, например вальпроата.

Необходимую стабилизационную дозу ламотриджина следует увеличить в 2 раза и сохранять на этом уровне после прекращения приема вальпроата.

С последующим прекращением приема индукторов глюкуронизации ламотриджина в зависимости от исходной поддерживающей дозы. Эту схему лечения следует применять с фенитоином, карбамазепином, фенобарбиталом, примидоном или другими индукторами глюкуронизации ламотриджина.

Дозу ламотриджина следует постепенно уменьшать в течение 3 недель после прекращения приема препаратов, индуцирующих глюкуронизацию.

С последующим прекращением приема других препаратов, существенно не индуцирующих или подавляющих глюкуронизацию ламотриджина (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Следует сохранять дозу, достигнутую после режима ее повышения.

Изменение дозирования ламотриджина для пациентов с биполярным расстройством при дополнительном назначении других препаратов

Клинического опыта изменения дозирования ламотриджина при назначении других препаратов нет, но, основываясь на данных о взаимодействии лекарственных средств, может быть рекомендована нижеследующая схема (таблица 5).

Таблица 5

Изменение дозирования ламотриджина для пациентов с биполярным расстройством при дополнительном назначении других препаратов

Режим лечения Стабилизационная доза ламотриджина (мг/сут) 1-я неделя 2-я неделя с 3-й недели Дополнительное назначение ингибиторов глюкуронизации ламотриджина, например вальпроата, в зависимости от дозы ламотриджина 200 мг 100 мг Поддерживать эту дозу (100 мг/сут) 300 мг 150 мг Поддерживать эту дозу (150 мг/сут) 400 мг 200 мг Поддерживать эту дозу (200 мг/сут) Дополнительное назначение индукторов глюкуронизации ламотриджина больным, не принимающим вальпроат, в зависимости от дозы ламотриджина. Эту схему лечения следует применять с: фенитоином, карбамазепином, фенобарбиталом, примидоном или с другими индукторами глюкуронизации ламотриджина 200 мг 200 мг 300 мг 400 мг 150 мг 150 мг 225 мг 300 мг 100 мг 100 мг 150 мг 200 мг Дополнительное назначение других препаратов, существенно не индуцирующих или подавляющих глюкуронизацию ламотриджина Поддерживать дозу, полученную при повышении дозы (200 мг/сут), распределенную на 2 приема (100–400 мг)

Примечание. Пациентам, принимающим противоэпилептические препараты с неизвестным влиянием на фармакокинетику ламотриджина, следует применять режим лечения, рекомендуемый для сопутствующего применения вальпроата.

Прекращение приема ламотриджина пациентами с биполярными расстройствами

Не отмечалось повышение частоты, степени тяжести или типа побочных реакций после внезапной отмены препарата по сравнению с плацебо. Поэтому прекращать прием препарата можно сразу без постепенного уменьшения дозы.

Общие рекомендации по дозированию для особых групп пациентов

Женщины, принимающие гормональные контрацептивы

Начало лечения ламотриджином пациентов, уже принимающих гормональные контрацептивы.

Хотя пероральные контрацептивы увеличивают клиренс ламотриджина, вносить коррективы в схему увеличения дозы ламотриджина в случае приема только гормональных контрацептивов не требуется. Дозу увеличивают по рекомендованной схеме в случаях, когда ламотриджин добавляется к вальпроату (ингибитору глюкуронизации ламотриджина) или к индуктору глюкуронизации ламотриджина или ламотриджин добавляется при отсутствии вальпроата или индуктора глюкуронизации ламотриджина (табл. 1).

Начало курса лечения гормональными контрацептивами пациентов, уже принимающих поддерживающие дозы ламотриджина и не принимающих индукторы глюкуронизации ламотриджина.

Поддерживающую дозу ламотриджина в большинстве случаев необходимо увеличить в 2 раза. Рекомендуется, чтобы с начала лечения гормональными контрацептивами доза ламотриджина увеличивалась от 50 до 100 мг/сут каждую неделю в соответствии с индивидуальным клиническим ответом на лечение. Увеличение дозы не должно превышать указанный уровень, если только согласно клиническому ответу на лечение такое увеличение дозы не потребуется.

Прекращение курса лечения гормональными контрацептивами пациентов, уже принимающих поддерживающие дозы ламотриджина и не принимающих индукторы глюкуронизации ламотриджина.

Поддерживающую дозу ламотриджина в большинстве случаев необходимо уменьшить до 50%. Рекомендуется суточную дозу ламотриджина постепенно уменьшать на 50–100 мг каждую неделю (не более 25% общей дозы в неделю) в течение 3 недель, если в соответствии с индивидуальным клиническим ответом на лечение не будет указано иначе.

Применение вместе с атазанавиром/ритонавиром

Хотя применение атазанавира/ритонавира уменьшает концентрацию ламотриджина в плазме крови, изменять рекомендованные схемы увеличения дозы ламотриджина не требуется. Увеличение дозы препарата должно основываться на рекомендациях в зависимости от схем применения ламотриджина: либо препарат добавляется к вальпроату (ингибитору глюкуронизации ламотриджина), либо к индуктору глюкуронизации ламотриджина, либо ламотриджин добавляется при отсутствии вальпроата или индуктора.

Пациентам, уже применяющим поддерживающие дозы препарата и не применяющим индукторы глюкуронизации, дозу ламотриджина можно увеличивать, если добавляется лечение атазанавиром/ритонавиром, или уменьшать, если лечение атазанавиром/ритонавиром прекращается.

Больные пожилого возраста (старше 65 лет)

Изменять дозу не нужно. Фармакокинетика ламотриджина в этой возрастной группе не отличается от таковой у пациентов младшего возраста.

Печеночная недостаточность

Начальную дозу, увеличение дозы и поддерживающую дозу следует уменьшить в целом на 50% пациентам с умеренной (степень В по шкале Чайлда — Пью) и на 75% — с тяжелой (степень С по шкале Чайлда — Пью) печеночной недостаточностью. Увеличение дозы и поддерживающую дозу корректируют в соответствии с клиническим эффектом.

Почечная недостаточность

При назначении больным с почечной недостаточностью следует соблюдать осторожность. При лечении больных с терминальной стадией почечной недостаточности начальная доза ламотриджина базируется на индивидуальной схеме противоэпилептического лечения, при лечении больных с почечной недостаточностью следует уменьшать поддерживающую дозу ламотриджина.

Повторное начало лечения

Когда пациенту, прекратившему лечение, назначается повторное начало лечения, нужно четко установить необходимость увеличения поддерживающей дозы, так как существует риск возникновения сыпи из-за высокой начальной дозы и превышения рекомендуемой схемы повышения дозы ламотриджина. Чем больше интервал между временем приема предварительной дозы, тем больше внимания нужно уделить режиму увеличения дозы до уровня поддерживающей дозы. Когда интервал после прекращения приема ламотриджина превысил в 5 раз время полувыведение, дозу ламотриджина увеличивают до поддерживающей дозы в соответствии с существующей схемой.

Не рекомендуется повторно начинать лечение ламотриджином, если лечение было прекращено в связи с появлением сыпи в результате предварительного лечения ламотриджином. В таком случае при решении вопроса повторного назначения препарата необходимо учесть ожидаемую пользу от лечения и возможный риск.