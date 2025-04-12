Кансидаз следует вводить путем медленной в/в инфузии приблизительно в течение 1 ч.

Эмпирическая терапия . В первый день необходимо ввести разовую нагрузочную дозу 70 мг с дальнейшим ежедневным введением по 50 мг. Продолжительность лечения будет зависеть от клинической реакции больного. Эмпирическое лечение следует продолжать до исчезновения нейтропении. Пациентов с выявленной грибковой инфекцией необходимо лечить минимум 14 дней; после исчезновения нейтропении и клинических симптомов лечение следует продолжать не менее 7 дней. Если доза 50 мг хорошо переносится, но не обеспечивает адекватного клинического ответа, суточную дозу можно повысить до 70 мг. Хотя информация о повышении эффективности при применении суточной дозы 70 мг отсутствует, имеющиеся ограниченные данные по безопасности свидетельствуют, что повышение дозы до 70 мг/сут хорошо переносится.

Инвазивный кандидоз . Необходимо назначить нагрузочную дозу 70 мг в 1-й день, в дальнейшем — 50 мг/сут. Продолжительность лечения определяется клиническим и микробиологическим ответом пациента. В целом противогрибковая терапия должна длиться не менее 14 дней после последнего положительного анализа культуры. При стойкой нейтропении может требоваться более продолжительный курс лечения, до исчезновения нейтропении.

Эзофагеальный и орофарингеальный кандидоз . Начальная доза — 50 мг/сут.

Инвазивный аспергиллез . Назначают нагрузочную дозу 70 мг в 1-й день, в дальнейшем — 50 мг/сут. Продолжительность лечения инвазивного кандидоза определяется основным заболеванием пациента, восстановлением после иммуносупрессии и выраженностью клинического ответа. Хотя информация о повышении эффективности при применении более высоких доз отсутствует, имеющиеся ограниченные данные по безопасности позволяют предположить, что повышение дозы до 70 мг/сут может рассматриваться у пациентов без признаков клинического ответа, которые хорошо переносят Кансидаз.

Для больных пожилого возраста (≥65 лет) коррекция дозы не нужна.

Необходимости в коррекции дозы в зависимости от пола, расы и при снижении функции почек нет.

При одновременном назначении Кансидаза с метаболическими индукторами и/или смешанными индукторами/ингибиторами — эфавиренц, нелфинавир, невирапин, рифампин, дексаметазон, фенитоин или карбамазепин — следует рассмотреть возможность применения суточной дозы Кансидаза 70 мг.

Больные с печеночной недостаточностью . Для больных с легкой печеночной недостаточностью (5–6 баллов по Чайлд-Пью) коррекции дозирования не требуется. Для больных с умеренной печеночной недостаточностью (7–9 баллов по Чайлд-Пью) рекомендованная доза Кансидаза составляет 35 мг/сут. Однако при необходимости начальная нагрузочная доза в сутки может составлять 70 мг. Клинического опыта применения этого препарата для лечения больных с тяжелой печеночной недостаточностью (>9 баллов по Чайлд-Пью) нет.

Ресуспендирование Кансидаза . Не использовать растворители, содержащие декстрозу (А-D-глюкозу), поскольку в растворителях, содержащих декстрозу, Кансидаз нестабилен. Не смешивать и не вводить Кансидаз вместе с другими препаратами, поскольку отсутствуют данные о совместимости Кансидаза с другими, вводимыми в/в, лекарственными веществами.

Р-р для инфузии следует оценить визуально на предмет отсутствия в нем взвешенных частиц и изменения цвета р-ра.

Этап 1. Ресуспендирование стандартных флаконов . Для ресуспендирования препарата, находящегося в порошке, в охлажденный флакон Кансидаза при комнатной температуре и асептических условиях добавить 10,5 мл стерильной воды для инъекций, бактериостатической воды для инъекций с метилпарабеном или пропилпарабеном или бактериостатической воды для инъекций с 0,9% бензиловым спиртом. Концентрация ресуспендированного р-ра во флаконе будет составлять 7 мг/мл (флакон 70 мг) или 5 мг/мл (флакон 50 мг).

Белый или почти белый осадок полностью растворится. Осторожно перемешать до получения прозрачного р-ра. Осмотреть восстановленный р-р, чтобы убедиться в отсутствии в нем взвешенных частиц и изменения цвета р-ра. Этот восстановленный р-р можно хранить до 24 ч при температуре 25 °C или более низкой.

Этап 2. Добавление ресуспендированного Кансидаза в р-р для введения . Для приготовления конечного инфузионного р-ра, который вводится больному, как средство разведения можно применить стерильный физиологический р-р для инъекций или р-р Рингера с лактатом. Стандартный инфузионный р-р для введения больному готовится путем добавления соответствующего количества ресуспендированного препарата (как показано в таблице ниже) в мешок или бутылку для в/в вливаний емкостью 250 мл. Для суточных доз 50 мг или 35 мг при необходимости можно использовать объем для инфузии до 100 мл. Не использовать р-р, если он мутный или содержит осадок. Р-р для инфузий необходимо использовать на протяжении 24 ч, если он хранится при температуре 25 °C или ниже, или на протяжении 48 ч, если он хранится в холодильнике при температуре 2–8 °C. Кансидаз следует вводить путем медленного в/в вливания около 1 ч.

Приготовление р-ра для введения больному



Доза* Объем ресуспендированного Кансидаза, мл Стандартный препарат (ресуспендированный Кансидаз (добавляется до 250 мл)).

Конечная концентрация, мг/мл Инфузия в уменьшенном объеме (ресуспендированный Кансидаз (добавляется до 100 мл)).

Конечная концентрация, мг/мл 70 мг 10 0,27 Не рекомендуется 70 мг (из двух флаконов по 50 мг)** 14 0,27 Не рекомендуется 50 мг 10 0,19 0,45 35 мг при умеренной печеночной недостаточности (из одного флакона 70 мг) 5 0,14 0,33 35 мг при умеренной печеночной недостаточности (из одного флакона 50 мг) 7 0,14 0,33



*Содержимое всех флаконов нужно ресуспендировать до 10,5 мл.

**Если нет флакона по 70 мг, дозу 70 мг можно приготовить из двух флаконов по 50 мг.