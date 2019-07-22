Домидон не следует принимать одновременно с антацидными или антисекреторными препаратами.

Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует назначать пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.

Принимая во внимание высокий уровень метаболизма домперидона в печени, не следует назначать препарат больным с печеночной недостаточностью.

У больных с тяжелой почечной недостаточностью (уровень креатинина в плазме крови >6 мг/100 мл, то есть >0,6 ммоль/л) T ½ домперидона увеличивался с 7,4 до 20,8 ч, но концентрация препарата в плазме крови была ниже, чем у здоровых добровольцев. Поскольку незначительный процент препарата выводится с мочой в неизмененном виде, однократную дозу можно не корригировать. Но при длительном применении домперидона частоту приема препарата следует снизить до 1–2 раз в сутки в зависимости от тяжести нарушений функций почек. Также может возникнуть необходимость снижения дозы. При длительной терапии эти больные должны находиться под регулярным наблюдением врача.

Домперидон следует с осторожностью применять у пациентов с фактором риска пролонгации интервала Q–T, включая гиперкалиемию, тяжелую гипермагниемию, органические заболевания сердца, одновременный прием лекарственных средств, удлиняющих интервал Q–T.

Применение в период беременности и кормления грудью. Домидон не рекомендуется применять во время беременности. Препарат проникает в грудное молоко, поэтому не рекомендуется применять препарат в период кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Следует воздержаться от управления автотранспортом и работы с другими механизмами во время лечения препаратом.

Дети. Детям в возрасте до 12 лет с массой тела <35 кг не рекомендуется назначать препарат в данной лекарственной форме. Препарат применяется для лечения детей в возрасте старше 12 лет с массой тела ≥35 кг.