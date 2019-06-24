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ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА МОЧЕПОЛОВУЮ СИСТЕМУ И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УРОЛОГИИСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРТРОФИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫИнгибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазыФинастеридАденостерид-Здоровье (Adenosterid-Zdorovye)

Аденостерид-Здоровье (Adenosterid-Zdorovye) (168994) - инструкция по применению ATC-классификация

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Аденостерид-Здоровье (Adenosterid-Zdorovye)
Цена в городе Киев
от 280,09 грн
По рецепту
30 шт, 5 мг от 280,09 грн
В наличии в 62 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Дозировка
5 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
ATC-група
G04C B01 Финастерид
Регистрационное удостоверение
UA/2653/01/01 от 24.06.2019
Международное название
Finasteridum (Финастерид)

Аденостерид-Здоровье инструкция по применению

Фармакологические свойства

средство, применяемое при доброкачественной гипертрофии предстательной железы (ДГПЖ). Финастерид — синтетическое 4-азостероидное соединение, специфический ингибитор 5-α-редуктазы — внутриклеточного фермента простаты, превращающего тестостерон в более активный андроген — дигидротестостерон. Финастерид снижает содержание этого гормона в крови и ткани предстательной железы в течение 24 ч после приема внутрь. Угнетает стимулирующее действие тестостерона на рост ткани предстательной железы. Лечение препаратом позволяет на 51% снизить общее количество урологических симптомов, обусловленных ДГПЖ, достичь устойчивого снижения объема простаты, повышения максимальной скорости тока мочи и улучшения клинических симптомов. Не снижает уровень тестостерона в крови, обеспечивающего либидо и сексуальную активность. При постоянном приеме статистически значимый терапевтический эффект отмечают через 3 мес. Выраженность терапевтического действия препарата максимальна при объеме предстательной железы более 55 см3.

Показания Аденостерид-Здоровье

ДГПЖ.

Применение Аденостерид-Здоровье

внутрь не разжевывая независимо от приема пищи по 1 таблетке (5 мг) в сутки в течение 6 мес и более.

Противопоказания

гиперчувствительность, обструктивная уропатия, рак предстательной железы. Препарат не показан женщинам и детям.

Побочные эффекты

препарат хорошо переносится. В единичных случаях возможны расстройства сексуальной функции и изменение объема эякулята, импотенция, увеличение и болезненность молочных желез, реакции гиперчувствительности, в том числе отек губ. Частота расстройств половой функции снижается в процессе лечения.

Особые указания

женщины репродуктивного возраста и беременные должны избегать контакта с измельченными или утратившими целостность таблетками ввиду наличия потенциального риска для плода мужского пола (нарушение развития половых органов). При большом объеме остаточной мочи и/или резко сниженном оттоке мочи пациент должен находиться под наблюдением врача, поскольку возможно развитие тяжелых нарушений мочеиспускания.
Не установлена эффективность препарата при раке простаты, поэтому до начала и периодически во время лечения необходимо проводить исследования, позволяющие исключить его наличие.

Взаимодействия

в настоящее время клинически значимые взаимодействия препарата с другими лекарственными средствами не выявлены.

Передозировка

не описана. При разовом приеме препарата в дозе до 400 мг и многократном — до 80 мг/сут в течение 3 мес побочные эффекты не отмечали.

Условия хранения

в сухом, защищенном от света месте при температуре до 30 °С.

Аденостерид-Здоровье
Аденостерид-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер в картонной коробке, №30
от 280,09 грн
В наличии в 62 аптеках
Цены в аптеках
Аденостерид-Здоровье
Аденостерид-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер в картонной коробке, №30
от 280,09 грн
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