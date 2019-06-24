Аденостерид-Здоровье (Adenosterid-Zdorovye) (168994) - инструкция по применению ATC-классификация
Аденостерид-Здоровье инструкция по применению
Фармакологические свойства
средство, применяемое при доброкачественной гипертрофии предстательной железы (ДГПЖ). Финастерид — синтетическое 4-азостероидное соединение, специфический ингибитор 5-α-редуктазы — внутриклеточного фермента простаты, превращающего тестостерон в более активный андроген — дигидротестостерон. Финастерид снижает содержание этого гормона в крови и ткани предстательной железы в течение 24 ч после приема внутрь. Угнетает стимулирующее действие тестостерона на рост ткани предстательной железы. Лечение препаратом позволяет на 51% снизить общее количество урологических симптомов, обусловленных ДГПЖ, достичь устойчивого снижения объема простаты, повышения максимальной скорости тока мочи и улучшения клинических симптомов. Не снижает уровень тестостерона в крови, обеспечивающего либидо и сексуальную активность. При постоянном приеме статистически значимый терапевтический эффект отмечают через 3 мес. Выраженность терапевтического действия препарата максимальна при объеме предстательной железы более 55 см3.
Показания Аденостерид-Здоровье
ДГПЖ.
Применение Аденостерид-Здоровье
внутрь не разжевывая независимо от приема пищи по 1 таблетке (5 мг) в сутки в течение 6 мес и более.
Противопоказания
гиперчувствительность, обструктивная уропатия, рак предстательной железы. Препарат не показан женщинам и детям.
Побочные эффекты
препарат хорошо переносится. В единичных случаях возможны расстройства сексуальной функции и изменение объема эякулята, импотенция, увеличение и болезненность молочных желез, реакции гиперчувствительности, в том числе отек губ. Частота расстройств половой функции снижается в процессе лечения.
Особые указания
женщины репродуктивного возраста и беременные должны избегать контакта с измельченными или утратившими целостность таблетками ввиду наличия потенциального риска для плода мужского пола (нарушение развития половых органов). При большом объеме остаточной мочи и/или резко сниженном оттоке мочи пациент должен находиться под наблюдением врача, поскольку возможно развитие тяжелых нарушений мочеиспускания.
Не установлена эффективность препарата при раке простаты, поэтому до начала и периодически во время лечения необходимо проводить исследования, позволяющие исключить его наличие.
Взаимодействия
в настоящее время клинически значимые взаимодействия препарата с другими лекарственными средствами не выявлены.
Передозировка
не описана. При разовом приеме препарата в дозе до 400 мг и многократном — до 80 мг/сут в течение 3 мес побочные эффекты не отмечали.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре до 30 °С.