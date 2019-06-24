средство, применяемое при доброкачественной гипертрофии предстательной железы (ДГПЖ). Финастерид — синтетическое 4-азостероидное соединение, специфический ингибитор 5-α-редуктазы — внутриклеточного фермента простаты, превращающего тестостерон в более активный андроген — дигидротестостерон. Финастерид снижает содержание этого гормона в крови и ткани предстательной железы в течение 24 ч после приема внутрь. Угнетает стимулирующее действие тестостерона на рост ткани предстательной железы. Лечение препаратом позволяет на 51% снизить общее количество урологических симптомов, обусловленных ДГПЖ, достичь устойчивого снижения объема простаты, повышения максимальной скорости тока мочи и улучшения клинических симптомов. Не снижает уровень тестостерона в крови, обеспечивающего либидо и сексуальную активность. При постоянном приеме статистически значимый терапевтический эффект отмечают через 3 мес. Выраженность терапевтического действия препарата максимальна при объеме предстательной железы более 55 см3.