Медобиотин (Medobiotin)
Медобиотин инструкция по применению
Состав
Биотин - 2,5 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Биотин является жизненно важным веществом для развития и роста клеток. Как кофермент играет значительную роль в глюконеогенезе, липогенезе, биотрансформации пропионатов, синтезе жирных кислот и расщеплении лейцина. Недостаточность биотина может возникать при несбалансированном питании, длительных диетах и употреблении сырого яичного белка; кроме этого, при ассоциированной с биотином множественной недостаточности карбоксилаз потребность в биотине из-за генетического дефекта является повышенной. Недостаточность проявляется реакцией на коже и ее придатках, а последствиями могут стать специфические психические симптомы и кишечные расстройства при парентеральном питании, синдроме мальабсорбции, после резекции тонкого кишечника, у больных, находящихся на гемодиализе. Биотин (витамин H, витамин B7) является водорастворимым витамином группы B. В организме биотин играет важную роль в обмене углеводов, жиров и белков и является жизненно необходимым для нормального роста и развития клеток. При попадании в организм биотин действует как кофермент карбоксилаз, оказывает инсулиноподобное действие и участвует в процессе глюконеогенеза (благодаря вовлечению в синтез глюкокиназы), в связи с чем способствует стабилизации содержания глюкозы в крови, улучшает функцию нервной системы. Биотин является синергистом других витаминов группы B, фолиевой кислоты, пантотеновой кислоты, цианокобаламина. Есть данные об участии биотина в синтезе пуриновых нуклеотидов. Биотин является источником серы, которая участвует в синтезе белка — коллагена, и таким образом положительно влияет на структуру кожи и ее придатков (волос, ногтей).
Биотин поступает в организм человека из продуктов питания, а также синтезируется микрофлорой кишечника. Распространенный в рационе питания биотин в основном связан с протеином и встречается в виде биоцитина (продукты питания животного происхождения), который после гидролиза в тонком кишечнике быстро реабсорбируется. В растениях биотин частично представлен в свободной форме.
Фармакокинетика. Всасывание свободного биотина начинается уже в верхней части тонкой кишки. Здесь молекула биотина проникает через стенку кишки в неизмененном виде. Всасывание происходит главным образом за счет диффузии.
Степень связывания биотина с белками плазмы крови составляет 80%.
Концентрации свободного или слабосвязанного биотина в крови составляют, как правило, от 200 до 1200 мкг/л. Биотин выводится с мочой (от 6 до 50 мкг/сут) и калом. Биотин экскретируется в неизмененном виде (около 50%) и в виде биологически неактивных метаболитов. T½ зависит от введенной дозы и составляет почти 26 ч после введения внутрь дозы 100 мкг/кг массы тела. У больных с недостаточностью биотинидазы T½ после введения такой же дозы сокращается до 10–14 ч.
Показания Медобиотин
лечение и профилактика заболеваний, вызванных дефицитом биотина: заболевания кожи, ногтей, волос. Лечение генетически обусловленных энзимопатий, ассоциированных с биотином (множественная недостаточность карбоксилаз).
Применение Медобиотин
рекомендуемая доза для взрослых при лечении дефицита биотина (заболевания ногтей, волос, кожи) — 1–2 таблетки в сутки.
Для лечения генетически обусловленных энзимопатий, ассоциированных с биотином (множественная недостаточность карбоксилаз), назначают 2–4 таблетки (суточная доза — до 10 мг биотина). Таблетки принимать до еды не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости.
Продолжительность курса лечения зависит от характера и течения заболевания.
Дети. В связи с ограниченным опытом применения у данной категории пациентов препарат не назначают детям в возрасте до 12 лет.
У детей в возрасте старше 12 лет препарат применяют по назначению врача; рекомендации по дозировке препарата отсутствуют из-за ограниченности соответствующих данных.
Противопоказания
известная гиперчувствительность к биотину или другим компонентам препарата.
Побочные эффекты
со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая крапивницу. В случае возникновения каких-либо нежелательных реакций рекомендуется прекратить лечение и обратиться к врачу.
Особые указания
белок сырого яйца содержит протеин авидин, который взаимодействует с биотином, поэтому следует избегать их одновременного приема. Употребление большого количества сырых яиц в течение 2–3 нед может вызвать дефицит биотина.
Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует принимать препарат.
Применение в период беременности и кормления грудью. В соответствии с общепринятыми принципами применять препарат в период беременности и кормления грудью можно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.
До настоящего времени нет негативных результатов применения препарата при беременности или в период кормления грудью. Биотин проникает через плацентарный барьер и попадает в грудное молоко. Грудное молоко обычно содержит биотин 7–13 мкг/л.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
при применении биотина с противосудорожными препаратами возможно снижение концентрации биотина в плазме крови за счет его увеличенного выведения с мочой. Вальпроевая кислота снижает активность биотинидазы, снижая функции митохондрий в печени. Пантотеновая кислота в высоких дозах конкурирует с биотином, поэтому следует избегать их одновременного применения.
Передозировка
до настоящего времени нет сообщений о передозировке биотина.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.