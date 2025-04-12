фармакодинамика. Биотин является жизненно важным веществом для развития и роста клеток. Как кофермент играет значительную роль в глюконеогенезе, липогенезе, биотрансформации пропионатов, синтезе жирных кислот и расщеплении лейцина. Недостаточность биотина может возникать при несбалансированном питании, длительных диетах и употреблении сырого яичного белка; кроме этого, при ассоциированной с биотином множественной недостаточности карбоксилаз потребность в биотине из-за генетического дефекта является повышенной. Недостаточность проявляется реакцией на коже и ее придатках, а последствиями могут стать специфические психические симптомы и кишечные расстройства при парентеральном питании, синдроме мальабсорбции, после резекции тонкого кишечника, у больных, находящихся на гемодиализе. Биотин (витамин H, витамин B 7 ) является водорастворимым витамином группы B. В организме биотин играет важную роль в обмене углеводов, жиров и белков и является жизненно необходимым для нормального роста и развития клеток. При попадании в организм биотин действует как кофермент карбоксилаз, оказывает инсулиноподобное действие и участвует в процессе глюконеогенеза (благодаря вовлечению в синтез глюкокиназы), в связи с чем способствует стабилизации содержания глюкозы в крови, улучшает функцию нервной системы. Биотин является синергистом других витаминов группы B, фолиевой кислоты, пантотеновой кислоты, цианокобаламина. Есть данные об участии биотина в синтезе пуриновых нуклеотидов. Биотин является источником серы, которая участвует в синтезе белка — коллагена, и таким образом положительно влияет на структуру кожи и ее придатков (волос, ногтей).

Биотин поступает в организм человека из продуктов питания, а также синтезируется микрофлорой кишечника. Распространенный в рационе питания биотин в основном связан с протеином и встречается в виде биоцитина (продукты питания животного происхождения), который после гидролиза в тонком кишечнике быстро реабсорбируется. В растениях биотин частично представлен в свободной форме.

Фармакокинетика. Всасывание свободного биотина начинается уже в верхней части тонкой кишки. Здесь молекула биотина проникает через стенку кишки в неизмененном виде. Всасывание происходит главным образом за счет диффузии.

Степень связывания биотина с белками плазмы крови составляет 80%.

Концентрации свободного или слабосвязанного биотина в крови составляют, как правило, от 200 до 1200 мкг/л. Биотин выводится с мочой (от 6 до 50 мкг/сут) и калом. Биотин экскретируется в неизмененном виде (около 50%) и в виде биологически неактивных метаболитов. T ½ зависит от введенной дозы и составляет почти 26 ч после введения внутрь дозы 100 мкг/кг массы тела. У больных с недостаточностью биотинидазы T ½ после введения такой же дозы сокращается до 10–14 ч.