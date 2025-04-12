препарат должен применяться только в условиях стационара врачами, которые имеют опыт лечения и реанимации недоношенных детей.

Дети, родившиеся после продолжительного безводного периода (более 3 нед), могут плохо реагировать на заместительную терапию препаратом, что может быть связано с гипоплазией легких.

В начале лечения препаратом Куросурф необходимо провести коррекцию ацидоза, артериальной гипотензии, анемии, гипогликемии и гипотермии.

Во время применения препарата может возникать закупорка эндотрахеальной трубки вследствие накопления слизи у детей, зафиксированы случаи возникновения брадикардии, артериальной гипотензии и снижение насыщения крови кислородом. Необходимо приостановить терапию препаратом и провести необходимые мероприятия по нормализации ЧСС, после чего лечение может быть продлено с дальнейшим мониторингом состояния новорожденного.

После введения Куросурфа возможно быстрое увеличение легочной эластичности и растяжимости (ЖЕЛ), что требует коррекции показателей ИВЛ.

Применение Куросурфа с целью профилактики необходимо проводить согласно следующим рекомендациям:

недоношенные новорожденные с гестационным возрастом до 26 нед — рекомендуется проведение профилактики;

недоношенные новорожденные с гестационным возрастом от 26 до 28 нед — рекомендуется проведение профилактики в случае отсутствия антенатального применения кортикостероидных средств; в случае приема кортикостероидных средств в антенатальный период необходимо применение препарата Куросурф в случае развития РДС. Принимая во внимание факторы риска у недоношенных новорожденных с гестационным возрастом менее 28 нед, профилактика также рекомендуется при наличии следующих факторов риска развития РДС: перинатальная асфиксия, необходимость интубации при рождении, многоплодная беременность, наличие сахарного диабета у матери, мужской пол ребенка, наследственная предрасположенность к РДС, кесарево сечение;

недоношенные новорожденные с гестационным возрастом от 29 нед и более — препарат необходимо применять в случае развития РДС.

Введение препарата значительно снижает тяжесть течения РДС и риск его возникновения, однако нельзя считать, что терапия препаратом полностью ликвидирует смертность и заболевания, связанные с преждевременными родами, поскольку у недоношенных детей возможно возникновение других осложнений вследствие их незрелости.

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат применяют только у новорожденных.

Дети. Препарат применяют у недоношенных новорожденных для лечения РДС и у детей с риском развития РДС.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Препарат применяют только у новорожденных.