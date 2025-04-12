Куросурф® (Curosurf®)
Куросурф инструкция по применению
Состав
Фосфолипидная фракция, выделенная из легких свиней - 80 мг/мл
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Легочной сурфактант восполняет дефицит эндогенного легочного сурфактанта экзогенным. Покрывает внутреннюю поверхность альвеол, снижает поверхностное натяжение в легких, стабилизирует альвеолы, предупреждая их слипание в конце экспираторной фазы, способствует адекватному газообмену, который поддерживается на протяжении всего дыхательного цикла. Равномерно распределяется в легких и распространяется на поверхности альвеол. У недоношенных грудных детей восстанавливает уровень оксигенации и позволяет снизить концентрацию кислорода во вдыхаемой газовой смеси; снижает уровень смертности и респираторных заболеваний.
Фармакокинетика. При интратрахеальном введении основное количество оказывается в легких. Т½ составляет 67 ч. Вне легких (в плазме крови и внутренних органах) через 48 ч после введения остаются только следовые количества липидов сурфактанта.
Показания Куросурф
лечение респираторного дистресс-синдрома (РДС) у недоношенных новорожденных. Профилактика РДС у детей с риском его развития.
Применение Куросурф
вводят интратрахеально интубированным детям на аппарате ИВЛ с постоянным мониторированием ЧСС, концентрации кислорода в артериальной крови или насыщения кислородом.
Лечение необходимо начать как можно быстрее после диагностики РДС. Перед применением флакон подогревают до 37 °С, осторожно переворачивают кверху дном, стараясь не встряхивать. Суспензия набирается из флакона с использованием стерильных игл и шприцев и вводится через катетер интратрахеально в нижний отдел трахеи. Ребенка следует повернуть на бок для лучшего распределения сурфактанта в соответствующем легком. После каждого введения проводят ручную вентиляцию легких на протяжении 1–2 мин с концентрацией вдыхаемого кислорода, равной исходному показателю на аппарате.
Лечение. Начальная разовая доза составляет 100–200 мг/кг (1,25–2,5 мл/кг); при необходимости применяют одну или две дополнительные половинные дозы — 100 мг/кг с интервалом 12 ч. Максимальная общая доза — 300–400 мг/кг.
Профилактика. Препарат в разовой дозе 100–200 мг/кг (1,25–2,5 мл/кг) необходимо ввести на протяжении первых 15 мин после рождения ребенка. Вторую дозу препарата 100 мг/кг вводят через 6–12 ч. В случае установления диагноза РДС и необходимости проведения ИВЛ введение препарата продолжают с 12-часовым интервалом. Максимальная общая доза — 300–400 мг/кг.
Противопоказания
гиперчувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
после применения Куросурфа может возникнуть легочное кровотечение; в единичных случаях — брадикардия, артериальная гипотензия, кислородная десатурация (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ), временное снижение (2–10 мин) электрической активности головного мозга.
Особые указания
препарат должен применяться только в условиях стационара врачами, которые имеют опыт лечения и реанимации недоношенных детей.
Дети, родившиеся после продолжительного безводного периода (более 3 нед), могут плохо реагировать на заместительную терапию препаратом, что может быть связано с гипоплазией легких.
В начале лечения препаратом Куросурф необходимо провести коррекцию ацидоза, артериальной гипотензии, анемии, гипогликемии и гипотермии.
Во время применения препарата может возникать закупорка эндотрахеальной трубки вследствие накопления слизи у детей, зафиксированы случаи возникновения брадикардии, артериальной гипотензии и снижение насыщения крови кислородом. Необходимо приостановить терапию препаратом и провести необходимые мероприятия по нормализации ЧСС, после чего лечение может быть продлено с дальнейшим мониторингом состояния новорожденного.
После введения Куросурфа возможно быстрое увеличение легочной эластичности и растяжимости (ЖЕЛ), что требует коррекции показателей ИВЛ.
Применение Куросурфа с целью профилактики необходимо проводить согласно следующим рекомендациям:
- недоношенные новорожденные с гестационным возрастом до 26 нед — рекомендуется проведение профилактики;
- недоношенные новорожденные с гестационным возрастом от 26 до 28 нед — рекомендуется проведение профилактики в случае отсутствия антенатального применения кортикостероидных средств; в случае приема кортикостероидных средств в антенатальный период необходимо применение препарата Куросурф в случае развития РДС. Принимая во внимание факторы риска у недоношенных новорожденных с гестационным возрастом менее 28 нед, профилактика также рекомендуется при наличии следующих факторов риска развития РДС: перинатальная асфиксия, необходимость интубации при рождении, многоплодная беременность, наличие сахарного диабета у матери, мужской пол ребенка, наследственная предрасположенность к РДС, кесарево сечение;
- недоношенные новорожденные с гестационным возрастом от 29 нед и более — препарат необходимо применять в случае развития РДС.
Введение препарата значительно снижает тяжесть течения РДС и риск его возникновения, однако нельзя считать, что терапия препаратом полностью ликвидирует смертность и заболевания, связанные с преждевременными родами, поскольку у недоношенных детей возможно возникновение других осложнений вследствие их незрелости.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат применяют только у новорожденных.
Дети. Препарат применяют у недоношенных новорожденных для лечения РДС и у детей с риском развития РДС.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Препарат применяют только у новорожденных.
Взаимодействия
не установлены.
Передозировка
до настоящего времени случаи передозировки Куросурфа не описаны. В случае передозировки и только в случае наличия выраженных клинических нарушений со стороны дыхания, вентиляции или оксигенации показано проведение максимально возможной аспирации излишка препарата из легких и проведение терапии, направленной на поддержание водно-электролитного баланса.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре 2–8 °С.