Киев
Производители на букву “C”

Chiesi Farmaceuticals8 препаратов

8 препаратов
Сортировка: По популярности
Энварсус
Энварсус
Таблетки пролонгированного действия 1 мг блистер в пакетах картонной коробке №60
Chiesi Farmaceuticals
от 3395,81 грн
в 300 аптеках
Найти в аптеках
Энварсус
Энварсус
Таблетки пролонгированного действия 0,75 мг блистер в пакетах картонной коробке №30
Chiesi Farmaceuticals
от 1379,80 грн
в 287 аптеках
Найти в аптеках
Энварсус
Энварсус
Таблетки пролонгированного действия 4 мг блистер в пакетах картонной коробке №30
Chiesi Farmaceuticals
от 7402,80 грн
в 285 аптеках
Найти в аптеках
Фостер
Фостер
Аэрозоль для ингаляций дозированный 100 мкг/доза + 6 мкг/доза контейнер 120 доз №1
Chiesi Farmaceuticals
от 1123,80 грн
в 6 аптеках
Найти в аптеках
Брамитоб
Брамитоб
Раствор для ингаляций 300 мг/4 мл ампула 4 мл стрип №56
Chiesi Farmaceuticals
Нет в наличии
Кенгрексал
Кенгрексал
Порошок для концентрата для раствора для инъекций и инфузий 50 мг флакон №10
Chiesi Farmaceuticals
Нет в наличии
Куросурф®
Куросурф®
Суспензия для эндотрахеального введения 80 мг/мл флакон 1.5 мл №1
Chiesi Farmaceuticals
Нет в наличии
Энварсус
Энварсус
Таблетки пролонгированного действия 1 мг блистер в пакетах картонной коробке №30
Chiesi Farmaceuticals
Нет в наличии
ГлавнаяКорзинаИзбранное