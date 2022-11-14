Киев
Производители на букву “C”
Chiesi Farmaceuticals
8 препаратов
8 препаратов
Сортировка:
По популярности
Энварсус
Таблетки пролонгированного действия 1 мг блистер в пакетах картонной коробке №60
Chiesi Farmaceuticals
от
3395,81
грн
в 300 аптеках
Найти в аптеках
Энварсус
Таблетки пролонгированного действия 0,75 мг блистер в пакетах картонной коробке №30
Chiesi Farmaceuticals
от
1379,80
грн
в 287 аптеках
Найти в аптеках
Энварсус
Таблетки пролонгированного действия 4 мг блистер в пакетах картонной коробке №30
Chiesi Farmaceuticals
от
7402,80
грн
в 285 аптеках
Найти в аптеках
Фостер
Аэрозоль для ингаляций дозированный 100 мкг/доза + 6 мкг/доза контейнер 120 доз №1
Chiesi Farmaceuticals
от
1123,80
грн
в 6 аптеках
Найти в аптеках
Брамитоб
Раствор для ингаляций 300 мг/4 мл ампула 4 мл стрип №56
Chiesi Farmaceuticals
Нет в наличии
Найти в аптеках
Кенгрексал
Порошок для концентрата для раствора для инъекций и инфузий 50 мг флакон №10
Chiesi Farmaceuticals
Нет в наличии
Найти в аптеках
Куросурф®
Суспензия для эндотрахеального введения 80 мг/мл флакон 1.5 мл №1
Chiesi Farmaceuticals
Нет в наличии
Найти в аптеках
Энварсус
Таблетки пролонгированного действия 1 мг блистер в пакетах картонной коробке №30
Chiesi Farmaceuticals
Нет в наличии
Найти в аптеках
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню