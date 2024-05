Фармакодинамика. Кларитромицин — полусинтетический антибиотик группы макролидов. Антибактериальное действие обусловлено угнетением белкового синтеза за счет связывания с 50S-субъединицей рибосом чувствительных бактерий. В основном действует бактериостатически, но по отношению к отдельным микроорганизмам проявляет бактерицидный эффект. Препарат проявляет высокую специфическую активность в отношении широкого спектра аэробных и анаэробных грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Минимальная подавляющая концентрация для кларитромицина обычно вдвое ниже, чем для эритромицина.

Кларитромицин in vitro высокоэффективен в отношении Legionella pneumophila и Mycoplasma pneumonie. Действует бактерицидно в отношении H.Pylori. Активность кларитромицина при нейтральном pH выше, чем при кислом pH. Данные in vitro и in vivo свидетельствуют о высокой эффективности кларитромицина по отношению к клинически значимым штаммам микобактерий. Исследования in vitro показали, что штаммы Enterobacteriaceae и Pseudomonas, как и грамотрицательные бактерии, не продуцирующие лактозу, не чувствительны к кларитромицину.

Микробиология

Кларитромицин активен in vitro и в клинической практике в отношении большинства штаммов нижеуказанных микроорганизмов.

Аэробные грамположительные микроорганизмы: Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Listeria monocytogenes.

Аэробные грамотрицательные микроорганизмы: Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhаlis, Neisseria gonorrhоeae, Legionella pneumophila.

Другие микроорганизмы: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae (TWAR).

Микобактерии: Mycobacterium leprae, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium avium сomplex (MAC), которые включают Mycobacterium avium, Mycobacterium intracellulare.

Бета-лактамазы микроорганизмов не влияют на эффективность кларитромицина.

Большинство метициллин- и оксациллинрезистентних штаммов стафилококков нечувствительны к кларитромицину.

Хеликобактер: H. Pylori.

Кларитромицин активен in vitro в отношении большинства штаммов нижеуказанных микроорганизмов, однако клиническая эффективность и безопасность его применения не установлены.

Аэробные грамположительные микроорганизмы: Streptococcus agalactiae, Streptococci (группы C, F, G), Viridans group streptococci.

Аэробные грамотрицательные микроорганизмы: Bordetella pertussis, Pasteurella multocida.

Другие микроорганизмы: Chlamydia trachomatis.

Анаэробные грамположительные микроорганизмы: Clostridium perfringens, Peptococcus niger, Propionibacterium acnes.

Анаэробные грамотрицательные микроорганизмы: Bacteriodes melaninogenicus.

Спирохеты: Borrelia burgdorferi, Treponema pallidum.

Кампилобактерии: Campylobacter jejuni.

Кларитромицин оказывает бактерицидное действие против нескольких штаммов бактерий: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, H. pylori и Campylobacter spp.

Основным метаболитом кларитромицина в организме человека является микробиологически активный 14-гидроксикларитромицин (14-ОН-кларитромицин). Для большинства микроорганизмов микробиологическая активность метаболита равна или в 1–2 раза слабее материнской субстанции, за исключением H. influenzae, против которого эффективность метаболита в 2 раза выше. В условиях in vitro и in vivo материнская субстанция и ее основной метаболит оказывают либо аддитивный, или синергический эффект против H. иnfluenzae, в зависимости от штамма микроорганизма.

Фармакокинетика. Кларитромицин быстро и эффективно абсорбируется из желудочно-кишечного тракта, главным образом, в тонкой кишке; сохраняет активность в присутствии желудочного сока; употребление с пищей слегка замедляет абсорбцию, но не влияет на степень всасывания. Биодоступность — около 55%.

Метаболизируется в печени системой цитохрома Р450 с участием изофермента CYP3A4 тремя основными способами (деметилирование, гидроксилирование и гидролизом) до 8 метаболитов. Примерно 20% препарата после абсорбции метаболизируется с образованием 14-гидроксикларитромицина, который имеет подобную кларитромицину биологическую активность.

Кларитромицин и его основной метаболит широко распределяются по тканям и биологическим жидкостям организма. Высокие концентрации наблюдаются в слизистой оболочке носа, миндалинах и тканях легких. Концентрации в тканях выше, чем в циркулирующей крови, за счет высоких внутриклеточных концентраций; легко проникает в лейкоциты и макрофаги, также проникает в слизистую желудка. Содержание кларитромицина в слизистой оболочке и ткани желудка выше при применении кларитромицина вместе с омепразолом, чем при монотерапии кларитромицином.

Максимальные концентрации кларитромицина в сыворотке крови достигаются через 2–3 часа и составляют 1–2 мкг/мл после применения в дозе 250 мг дважды в день и 3–4 мкг/мл после применения в дозе 500 мг дважды в день. Примерно 80% препарата связывается с белками плазмы. Период полувыведения возрастает с 2–4 часов после введения 250 мг кларитромицина дважды в день и до 5 часов после введения 500 мг дважды в день. Период полувыведения активного 14-гидроксиметаболита колеблется от 5 до 6 часов после введения 250 мг кларитромицина дважды в день.

На 70 — 80% выводится с фекалиями, примерно 20–30% — с мочой в неизмененном виде. Данная доля увеличивается при повышении дозы препарата. При почечной недостаточности концентрация кларитромицина в плазме повышается, если доза при этом не снижается.