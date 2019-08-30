Азиклар (Aziclar) (168836) - инструкция по применению ATC-классификация
Азиклар инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 таблетка содержит кларитромицина 250 мг или 500 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, повидон, натрия кроскармеллоза, целлюлоза микрокристаллическая, тальк, натрия лаурилсульфат, пленочное покрытие (гидроксипропилметилцеллюлоза, бриллиантовый синий (Е 133), полиэтиленгликоль) (таблетки по 250 мг);
лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, повидон, натрия кроскармеллоза, магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая, тальк, натрия лаурилсульфат, пленочное покрытие (гидроксипропилметилцеллюлоза, тартразин (Е 102), полиэтиленгликоль) (таблетки по 500 мг).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства:
таблетки по 250 мг: круглые, двовыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой голубого цвета;
таблетки по 500 мг: продолговатые, двовыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой желтого цвета.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Кларитромицин — полусинтетический антибиотик группы макролидов. Антибактериальное действие обусловлено угнетением белкового синтеза за счет связывания с 50S-субъединицей рибосом чувствительных бактерий. В основном действует бактериостатически, но по отношению к отдельным микроорганизмам проявляет бактерицидный эффект. Препарат проявляет высокую специфическую активность в отношении широкого спектра аэробных и анаэробных грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Минимальная подавляющая концентрация для кларитромицина обычно вдвое ниже, чем для эритромицина.
Кларитромицин in vitro высокоэффективен в отношении Legionella pneumophila и Mycoplasma pneumonie. Действует бактерицидно в отношении H.Pylori. Активность кларитромицина при нейтральном pH выше, чем при кислом pH. Данные in vitro и in vivo свидетельствуют о высокой эффективности кларитромицина по отношению к клинически значимым штаммам микобактерий. Исследования in vitro показали, что штаммы Enterobacteriaceae и Pseudomonas, как и грамотрицательные бактерии, не продуцирующие лактозу, не чувствительны к кларитромицину.
Микробиология
Кларитромицин активен in vitro и в клинической практике в отношении большинства штаммов нижеуказанных микроорганизмов.
Аэробные грамположительные микроорганизмы: Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Listeria monocytogenes.
Аэробные грамотрицательные микроорганизмы: Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhаlis, Neisseria gonorrhоeae, Legionella pneumophila.
Другие микроорганизмы: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae (TWAR).
Микобактерии: Mycobacterium leprae, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium avium сomplex (MAC), которые включают Mycobacterium avium, Mycobacterium intracellulare.
Бета-лактамазы микроорганизмов не влияют на эффективность кларитромицина.
Большинство метициллин- и оксациллинрезистентних штаммов стафилококков нечувствительны к кларитромицину.
Хеликобактер: H. Pylori.
Кларитромицин активен in vitro в отношении большинства штаммов нижеуказанных микроорганизмов, однако клиническая эффективность и безопасность его применения не установлены.
Аэробные грамположительные микроорганизмы: Streptococcus agalactiae, Streptococci (группы C, F, G), Viridans group streptococci.
Аэробные грамотрицательные микроорганизмы: Bordetella pertussis, Pasteurella multocida.
Другие микроорганизмы: Chlamydia trachomatis.
Анаэробные грамположительные микроорганизмы: Clostridium perfringens, Peptococcus niger, Propionibacterium acnes.
Анаэробные грамотрицательные микроорганизмы: Bacteriodes melaninogenicus.
Спирохеты: Borrelia burgdorferi, Treponema pallidum.
Кампилобактерии: Campylobacter jejuni.
Кларитромицин оказывает бактерицидное действие против нескольких штаммов бактерий: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, H. pylori и Campylobacter spp.
Основным метаболитом кларитромицина в организме человека является микробиологически активный 14-гидроксикларитромицин (14-ОН-кларитромицин). Для большинства микроорганизмов микробиологическая активность метаболита равна или в 1–2 раза слабее материнской субстанции, за исключением H. influenzae, против которого эффективность метаболита в 2 раза выше. В условиях in vitro и in vivo материнская субстанция и ее основной метаболит оказывают либо аддитивный, или синергический эффект против H. иnfluenzae, в зависимости от штамма микроорганизма.
Фармакокинетика. Кларитромицин быстро и эффективно абсорбируется из желудочно-кишечного тракта, главным образом, в тонкой кишке; сохраняет активность в присутствии желудочного сока; употребление с пищей слегка замедляет абсорбцию, но не влияет на степень всасывания. Биодоступность — около 55%.
Метаболизируется в печени системой цитохрома Р450 с участием изофермента CYP3A4 тремя основными способами (деметилирование, гидроксилирование и гидролизом) до 8 метаболитов. Примерно 20% препарата после абсорбции метаболизируется с образованием 14-гидроксикларитромицина, который имеет подобную кларитромицину биологическую активность.
Кларитромицин и его основной метаболит широко распределяются по тканям и биологическим жидкостям организма. Высокие концентрации наблюдаются в слизистой оболочке носа, миндалинах и тканях легких. Концентрации в тканях выше, чем в циркулирующей крови, за счет высоких внутриклеточных концентраций; легко проникает в лейкоциты и макрофаги, также проникает в слизистую желудка. Содержание кларитромицина в слизистой оболочке и ткани желудка выше при применении кларитромицина вместе с омепразолом, чем при монотерапии кларитромицином.
Максимальные концентрации кларитромицина в сыворотке крови достигаются через 2–3 часа и составляют 1–2 мкг/мл после применения в дозе 250 мг дважды в день и 3–4 мкг/мл после применения в дозе 500 мг дважды в день. Примерно 80% препарата связывается с белками плазмы. Период полувыведения возрастает с 2–4 часов после введения 250 мг кларитромицина дважды в день и до 5 часов после введения 500 мг дважды в день. Период полувыведения активного 14-гидроксиметаболита колеблется от 5 до 6 часов после введения 250 мг кларитромицина дважды в день.
На 70 — 80% выводится с фекалиями, примерно 20–30% — с мочой в неизмененном виде. Данная доля увеличивается при повышении дозы препарата. При почечной недостаточности концентрация кларитромицина в плазме повышается, если доза при этом не снижается.
Показания
Лечение инфекций, вызванных чувствительными к кларитромицину микроорганизмами
- Инфекции верхних дыхательных путей, то есть носоглотки (тонзиллит, фарингит), и инфекции придаточных пазух носа.
- Инфекции нижних дыхательных путей (бронхит, острая крупозная пневмония и первичная атипичная пневмония).
- Инфекции кожи и мягких тканей (импетиго, фолликулит, эризипелоид, фурункулез, инфицированные раны).
- Острые и хронические одонтогенные инфекции.
- Диссеминированные или локализованные микобактериальные инфекции, вызванные Mycobacterium avium или Mycobacterium intracellulare. Локализованные инфекции, вызванные Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum или Mycobacterium kansasii.
- Эрадикация H. pylori у пациентов с язвой двенадцатиперстной кишки при угнетении секреции соляной кислоты (активность кларитромицина против H. pylori при нейтральном pH выше, чем при кислом pH).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к кларитромицину или к любому компоненту препарата, или другим макролидным антибиотикам. Одновременное применение кларитромицина и любого из следующих препаратов: астемизол, цизаприд, пимозид, терфенадин (может привести к удлинению интервала QT и развитию сердечных аритмий, включая желудочковую тахикардию, фибрилляцию желудочков и пируэтную желудочковую тахикардию (torsades de pointes)), алкалоиды спорыньи, например эрготамин, дигидроэрготамин (может привести к ерготоксичности), ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы (статины), что в значительной степени метаболизируются CYP3A4 (ловастатин или симвастатин), противопоказано из-за повышенного риска возникновения миопатии, включая рабдомиолиз (см. «Особенности применения», «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Одновременное применение кларитромицина и приема мидазолама (см. «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Наличие в анамнезе пролонгирования интервала QT или желудочковых сердечных аритмий, включая пируэтную желудочковую тахикардию (torsades de pointes) (см. «Особенности применения», «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Гипокалиемия (пролонгирование интервала QT).
Тяжелая печеночная недостаточность и сопутствующая почечная недостаточность.
Одновременное применение кларитромицина (и других сильных ингибиторов CYP3A4) и колхицина пациентам с почечной или печеночной недостаточностью (см. «Особенности применения», «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Одновременное применение кларитромицина с тикагрелором или ранолазином.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Кларитромицин метаболизируется в печени, где ингибирует активность определенных ферментов системы цитохрома Р450. Соответственно может снижаться метаболизм различных препаратов, которые превращаются с участием этих энзимов (таких как альпразолам, астемизол, терфенадин, цизаприд, пимозид, карбамазепин, гексобарбитал, бромокриптин, вальпроат, рифабутин, варфарин, дигоксин, алкалоиды спорыньи, триазолам, мидазолам, метилпреднизолон, хинидин, силденафил, дизопирамид, фенитоин, циклоспорин, такролимус, зидовудин, теофиллин, винбластин). Это приводит к увеличению концентрации в сыворотке, а также могут возникать токсические эффекты. Поэтому необходим клинический контроль, а в случае необходимости — определение концентрации в сыворотке крови данных препаратов.
Применение нижеприведенных препаратов строго противопоказано из-за возможного развития тяжелых последствий взаимодействия.
Цизаприд, пимозид, астемизол, терфенадин
Повышение уровня цизаприда, пимозида и терфенадина в сыворотке крови наблюдалось при их одновременном применении с кларитромицином, что может вызвать пролонгирование интервала QT и появление аритмий, в том числе желудочковой тахикардии, фибрилляции желудочков и torsade de pointes. Подобные эффекты наблюдались и при совместном применении астемизола и других макролидов.
Алкалоиды спорыньи
Одновременное применение кларитромицина и эрготамина или дигидроэрготамина ассоциируется с признаками острого эрготизма, характеризующегося вазоспазмом и ишемией конечностей и других тканей, включая центральную нервную систему. Одновременное назначение кларитромицина и алкалоидов спорыньи противопоказано (см. «Противопоказания»).
Влияние других лекарственных средств на фармакокинетику кларитромицина.
Лекарственные средства, являющиеся индукторами CYP3A (например, рифампицин, фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал, препараты зверобоя), могут индуцировать метаболизм кларитромицина. Это может привести к субтерапевтическим уровням кларитромицина и снижение его эффективности. Кроме того, может потребоваться мониторинг плазменных уровней индуктора CYP3A, которые могут быть повышены путем ингибирования CYP3A кларитромицином (см. также инструкцию по применению соответствующего индуктора CYP3A4). Одновременное применение рифабутина и кларитромицина приводило к повышению уровней рифабутина и снижению уровней кларитромицина в сыворотке крови с одновременным повышением риска развития увеита.
В случае, когда известно или предполагается влияния нижеуказанных лекарственных средств на концентрацию кларитромицина в крови, то может потребоваться изменение дозы или применение альтернативной терапии.
Эфавиренц, невирапин, рифампицин, рифабутин и рифапентин
Мощные индукторы ферментов цитохрома Р450, такие как эфавиренз, невирапин, рифампицин, рифабутин и рифапентин могут ускорять метаболизм кларитромицина, уменьшая его концентрацию в плазме крови, но увеличивая концентрацию 14-ОН-кларитромицина — микробиологически активного метаболита. Поскольку микробиологическая активность кларитромицина и 14-ОН-кларитромицина разная по различным бактериям, ожидаемый терапевтический эффект может быть не достигнут из-за совместного применения кларитромицина и индукторов ферментов цитохрома Р450.
Этравирин
Действие кларитромицина ослабляется этравирином, однако концентрация активного метаболита 14-ОН-кларитромицина повышается. Поскольку 14-ОН-кларитромицин имеет сниженную активность против Mycobacterium avium complex (MAC), общая активность против этого патогена может быть изменена. Поэтому для лечения МАС следует рассмотреть применение альтернативных кларитромицину лекарственных средств.
Флуконазол
Равномерная концентрация активного метаболита 14-ОН-кларитромицина значительно не изменяется при одновременном применении с флуконазолом. Изменение дозы кларитромицина не требуется.
Ритонавир
Применение ритонавира и кларитромицина приводит к значительному подавлению метаболизма кларитромицина. Из-за большого терапевтического окна, уменьшение дозы кларитромицина для пациентов с нормальной функцией почек не требуется.
При одновременном лечении ритонавиром, концентрация кларитромицина в сыворотке крови повышается, поэтому его не следует назначать в дозе более 1 г в сутки. Однако для пациентов с почечной недостаточностью необходима коррекция дозы: для пациентов с CLCR 30–60 мл/мин дозу кларитромицина необходимо снизить на 50%. Для пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (CLCR <30 мл/мин) дозу кларитромицина необходимо снизить на 75%.
Такие же корректировки дозы следует проводить для пациентов с нарушением функции почек при применении ритонавира как фармакокинетического усилителя вместе с другими ингибиторами ВИЧ-протеазы, включая атазанавир и саквинавир.
Влияние кларитромицина на фармакокинетику других лекарственных средств.
Антиаритмические средства
Существуют данные о развитии пируэтной желудочковой тахикардии, возникшей при одновременном применении кларитромицина с хинидином или дизопирамидом. Рекомендуется проводить ЭКГ-мониторинг для своевременного выявления пролонгации интервала QT. Во время терапии кларитромицином следует следить за концентрациями этих препаратов в сыворотке крови.
CYP3A-связанные взаимодействия
Совместное применение кларитромицина, известного как ингибитор фермента CYP3A, и препарата, который главным образом метаболизируется CYP3A, может привести к повышению концентрации последнего в плазме крови, что, в свою очередь, может усилить или продлить его терапевтический эффект и риск возникновения побочных реакций.
Следует соблюдать осторожность при применении кларитромицина пациентам, которые получают терапию лекарственными средствами — субстратами CYP3A, особенно если CYP3A-субстрат имеет узкий терапевтический диапазон (например, карбамазепин) и/или экстенсивно метаболизируется этим энзимом.
Для пациентов, одновременно принимающих кларитромицин, может потребоваться изменение дозы и, если возможно, тщательный мониторинг концентрации лекарственного средства в сыворотке крови, который метаболизируется CYP3A.
Известно (или предполагается), что такие лекарственные препараты или группы препаратов метаболизируются одним и тем же изоферментом CYP3A: альпразолам, астемизол, карбамазепин, цилостазол, цизаприд, циклоспорин, дизопирамид, алкалоиды спорыньи, ловастатин, метилпреднизолон, мидазолам, омепразол, пероральные антикоагулянты (например, варфарин), пимозид, хинидин, рифабутин, силденафил, симвастатин, такролимус, терфенадин, триазолам и винбластин, однако это не полный список. Подобный механизм взаимодействия отмечен при применении фенитоина, теофиллина и вальпроата, метаболизирующихся другим изоферментом системы цитохрома Р450.
Омепразол
Применение кларитромицина в комбинации с омепразолом может приводить к повышению равномерных концентраций омепразола, однако изменять дозировку не нужно.
Силденафил, тадалафил и варденафил
Существует вероятность увеличения плазменных концентраций ингибиторов фосфодиэстеразы (силденафила, тадалафила и варденафила) при их совместном применении с кларитромицином, вследствие чего может потребоваться уменьшение дозы ингибиторов фосфодиэстеразы.
Теофиллин, карбамазепин
Существует незначительное, но статистически значимое увеличение концентрации теофиллина или карбамазепина в плазме крови при их одновременном применении с кларитромицином.
Тольтеродин
Тольтеродин, главным образом, метаболизируется 2D6-изоформой цитохрома Р450 (CYP2D6). Однако у пациентов без CYP2D6 метаболизм происходит через CYP3A и угнетение CYP3A приводит к значительному повышению плазменной концентрации тольтеродина. У таких пациентов снижение дозы тольтеродина может потребоваться при его применении с ингибиторами CYP3A, такими как кларитромицин.
Триазолбензодиазепины (например, альпразолам, мидазолам, триазолам)
Следует избегать комбинированного применения перорально мидазолама и кларитромицина. При применении мидазолама с кларитромицином следует проводить тщательный мониторинг состояния пациента для своевременной корректировки дозы.
Следует соблюдать таких же меры предосторожности при применении других бензодиазепинов, которые метаболизируются CYP3A, включая триазолам и альпразолам. Для бензодиазепинов, элиминация которых не зависит от CYP3A (темазепам, нитразепам, лоразепам), развитие клинически значимого взаимодействия с кларитромицином маловероятно.
При одновременном применении кларитромицина и триазолама сообщалось о лекарственном взаимодействии и развитии побочных явлений со стороны центральной нервной системы (сонливость и спутанность сознания). Следует наблюдать за пациентом, учитывая возможное увеличение фармакологических эффектов со стороны ЦНС.
Другие виды взаимодействий
Колхицин
Колхицин является субстратом CYP3A и P-гликопротеина (Pgp). Известно, что кларитромицин и другие макролиды способны подавлять CYP3A и Pgp. При одновременном применении кларитромицина и колхицина угнетение Pgp и CYP3A кларитромицином может привести к повышению экспозиции колхицина. Необходимо наблюдать за состоянием пациентов по выявлению клинических симптомов токсичности колхицина. Дозу колхицина необходимо снизить при одновременном применении с кларитромицином для пациентов с нормальной почечной и печеночной функцией. Совместное применение кларитромицина с колхицином пациентам с почечной или печеночной недостаточностью противопоказано (см. «Противопоказания», «Особенности применения»).
Дигоксин
Дигоксин считается субстратом P-гликопротеина (Pgp). Известно, что кларитромицин может подавлять Pgp. При одновременном применении подавления Pgp может привести к повышению экспозиции дигоксина. Сообщалось о повышении концентрации дигоксина в сыворотке крови пациентов, принимавших кларитромицин вместе с дигоксином. У некоторых пациентов развились признаки дигиталисной токсичности, в том числе потенциально летальные аритмии. Следует тщательно контролировать концентрацию дигоксина в сыворотке крови пациентов при его применении с кларитромицином.
Зидовудин
Одновременное применение таблеток кларитромицина немедленного высвобождения и зидовудина у ВИЧ-инфицированных пациентов может вызвать снижение равновесной концентрации зидовудина в сыворотке крови. Поскольку кларитромицин может препятствовать абсорбции приема зидовудина при одновременном приеме, следует соблюдать 4-часового интервала между приемами кларитромицина и зидовудина. О таком взаимодействии при применении суспензии кларитромицина и зидовудина или дидеоксиназину у детей не сообщалось.
Фенитоин и вальпроат
Сообщалось о взаимодействии ингибиторов CYP3A, включая кларитромицин, с лекарственными средствами, которые не метаболизируются CYP3A (в частности с фенитоином и вальпроатом). Рекомендуется определение уровней этих лекарственных средств в сыворотке крови при одновременном назначении их с кларитромицином. Сообщалось о повышении их уровней в сыворотке крови.
Двусторонне направленные лекарственные взаимодействия
Атазанавир
Применение кларитромицина (500 мг дважды в день) с атазанавиром (400 мг один раз в день), которые являются субстратами и ингибиторами CYP3A, приводит к увеличению экспозиции кларитромицина в 2 раза и уменьшение экспозиции 14-ОН-кларитромицина на 70% с увеличением AUC атазанавира на 28%. Поскольку кларитромицин имеет большой терапевтический диапазон, нет необходимости в снижении дозы для пациентов с нормальной функцией почек. Дозу кларитромицина необходимо снизить на 50% для пациентов с клиренсом креатинина 30–60 мл/мин и на 75% для пациентов с клиренсом креатинина <30 мл/мин. Дозы кларитромицина, выше 1000 мг в день, не следует применять вместе с ингибиторами протеазы.
Блокаторы кальциевых каналов
Из-за риска артериальной гипотензии с осторожностью следует применять кларитромицин одновременно с блокаторами кальциевых каналов, метаболизирующихся CYP 3A4 (например, с верапамилом, амлодипином, дилтиаземом). При взаимодействии могут повышаться плазменные концентрации как кларитромицина, так и блокаторов кальциевых каналов. У пациентов, получавших кларитромицин вместе с верапамилом, наблюдались артериальная гипотензия, брадиаритмии и лактоацидоз.
Итраконазол
Кларитромицин и итраконазол являются субстратами и ингибиторами CYP3A, в связи с чем кларитромицин может повышать плазменный уровень итраконазола и наоборот. При применении итраконазола вместе с кларитромицином пациенты должны находиться под наблюдением для выявления проявлений или симптомов усиленного или пролонгированного фармакологического эффекта.
Саквинавир
Применение кларитромицина (500 мг дважды в день) с саквинавиром, мягкие желатиновые капсулы, 1200 мг три раза в день, которые являются субстратами и ингибиторами CYP3A, у 12 здоровых добровольцев приводило к увеличению AUC равномерного состояния на 177% и Cmax на 187% по сравнению с применением только саквинавира. При этом AUC и Cmax кларитромицина увеличивались примерно на 40% по сравнению с применением только кларитромицина. Нет необходимости в корректировке доз, если оба лекарственных средства применяются одновременно в течение ограниченного промежутка времени и в вышеуказанных дозах и лекарственных формах. Результаты исследования лекарственного взаимодействия с применением мягких желатиновых капсул могут не соответствовать эффектам, которые наблюдаются при применении саквинавира в форме твердых желатиновых капсул. Результаты исследования лекарственного взаимодействия с применением только саквинавира могут не соответствовать эффектам, которые наблюдаются при терапии саквинавиром/ритонавиром. Когда саквинавир применяют вместе с ритонавиром, необходимо учитывать возможные эффекты ритонавира на кларитромицин (См. выше).
Одновременное применение кларитромицина с колхицином, особенно у пациентов пожилого возраста с нарушением функции почек, увеличивает токсичность последнего. Сообщалось о развитии колхициновой токсичности (в том числе с летальным исходом) при совместном применении кларитромицина и колхицина.
Кларитромицин не влияет на эффективность пероральных контрацептивов.
Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы (статины).
Комбинированное применение кларитромицина с ловастатином или симвастатином противопоказано (см. «Противопоказания»), поскольку эти статины в значительной степени метаболизируются CYP3A4 и одновременное применение с кларитромицином повышает их концентрацию в плазме крови, что, в свою очередь, повышает риск возникновения миопатии, включая рабдомиолиз. Сообщалось о развитии рабдомиолиза у пациентов при совместном применении кларитромицина и этих статинов. Если лечение кларитромицином невозможно избежать, терапию ловастатином или симвастатином необходимо прекратить во время курса лечения.
Следует с осторожностью назначать кларитромицин одновременно со статинами. В ситуациях, когда одновременного применения кларитромицина со статинами избежать невозможно, рекомендуется назначать минимальную эффективную дозу статина. Возможно применение статина, который не зависит от метаболизма CYP3A (например, флувастатина). Необходим мониторинг пациентов по выявлению симптомов миопатии.
Во время постмаркетингового применения сообщалось о гипогликемии при одновременном применении кларитромицина и дизопирамида, поэтому необходим мониторинг уровня глюкозы крови при одновременном применении этих средств.
Пероральные гипогликемические средства / инсулин
При совместном применении с определенными гипогликемическими средствами, такими как натеглинид и репаглинид, кларитромицин может ингибировать фермент СYP3A, что может вызвать гипогликемию. Рекомендуемый тщательный мониторинг уровня глюкозы.
Аминогликозиды.
С осторожностью следует применять кларитромицин одновременно с другими ототоксическими средствами, особенно с аминогликозидами (см. «Особенности применения»).
Особенности применения
Кларитромицин не следует назначать беременным женщинам без тщательной оценки соотношения пользы/риска, особенно в I триместре беременности.
Длительное или повторное применение кларитромицина может привести к развитию суперинфекции, вызванной нечувствительными к препарату микроорганизмами. При возникновении суперинфекции следует прекратить применение кларитромицина и начать соответствующую терапию.
С осторожностью следует применять препарат пациентам с тяжелой почечной недостаточностью.
При применении кларитромицина сообщалось о нарушении функции печени, включая повышенный уровень печеночных ферментов, и о гепатоцеллюлярном и/или холестатическом гепатите с желтухой или без нее. Данное нарушение функции печени может быть в тяжелой форме, но обычно оно обратимо. В некоторых случаях сообщалось о печеночной недостаточности с летальным исходом, которая, в основном, была ассоциирована с серьезными основными болезнями и/или сопутствующим медикаментозным лечением. Необходимо немедленно прекратить применение кларитромицина при возникновении таких проявлений и симптомов гепатита, как анорексия, желтуха, потемнение мочи, зуд или боль в области живота.
Если во время лечения появилась выраженная диарея, необходимо исключить возможность развития псевдомембранозного колита. О развитии диареи от легкой степени тяжести до псевдомембранозного колита с летальным исходом, вызванного Clostridium difficile (CDAD), сообщалось при применении практически всех антибактериальных препаратов, в том числе кларитромицина. Следует всегда помнить о возможности развития диареи, вызванной Clostridium difficile, у всех пациентов с диареей после применения антибиотиков. Кроме того, необходимо тщательно собирать анамнез, поскольку о развитии диареи, вызванной Clostridium difficile сообщалось даже через 2 месяца после применения антибактериальных препаратов.
Сообщалось об усилении симптомов myasthenia gravis у пациентов, получавших кларитромицин.
Выводится через печень и почки. Следует с осторожностью применять препарат пациентам с печеночной недостаточностью, с почечной недостаточностью умеренной или тяжелой степени.
Сообщалось о развитии колхициновой токсичности (в том числе с летальным исходом) при совместном применении кларитромицина и колхицина, особенно у пациентов пожилого возраста, в том числе на фоне почечной недостаточности. Если одновременное применение колхицина и кларитромицина является необходимым, то необходимо проводить мониторинг состояния пациентов для выявления возможных клинических симптомов токсичности колхицина. Дозу колхицина необходимо снизить для всех пациентов, получающих одновременно колхицин и кларитромицин. Совместное применение кларитромицина с колхицином пациентам с почечной или печеночной недостаточностью противопоказано (см. «Противопоказания»).
С осторожностью следует применять одновременно кларитромицин и триазолбензодиазепины, например триазолам, внутривенный мидазолам (см. «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Из-за риска пролонгации интервала QT следует с осторожностью применять кларитромицин пациентам с ишемической болезнью сердца, тяжелой сердечной недостаточностью, гипомагниемией, брадикардией (< 50 уд/мин ) или при совместном применении с другими препаратами, которые ассоциируются с пролонгацией интервала QT. Кларитромицин нельзя применять пациентам с врожденной или имеющейся в анамнезе пролонгацией интервала QT или с желудочковой аритмией в анамнезе (см. «Противопоказания»).
Пневмония
Поскольку возможно существование резистентности Streptococcus pneumoniae к макролидам, важно проводить тест на чувствительность при назначении кларитромицина для лечения внебольничной пневмонии. В случае госпитальной пневмонии кларитромицин нужно применять в комбинации с другими соответствующими антибиотиками.
Инфекции кожи и мягких тканей легкой и средней степени тяжести
Эти инфекции чаще всего вызваны микроорганизмами Staphylococcus aureus и Streptococcus pyogenes, которые могут быть резистентным к макролидам. Поэтому важно проводить тест на чувствительность. Если невозможно применить бета-лактамные антибиотики (например, в случае аллергии), то в качестве препаратов первого выбора можно применять другие антибиотики, например клиндамицин. На сегодня макролиды играют роль только в лечении некоторых инфекций кожи и мягких тканей (таких как инфекции, вызванные Corynebacterium minutissimum (эритразма), acne vulgaris, Рожистое воспаление) и в ситуациях, когда нельзя применять лечение пенициллинами.
В случае развития тяжелых острых реакций гиперчувствительности, таких как анафилактический шок, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, DRESS-синдром, болезнь Шенлейна-Геноха, терапию кларитромицином следует немедленно прекратить и сразу же начать соответствующее лечение.
Кларитромицин следует применять с осторожностью при одновременном назначении с индукторами фермента цитохрома СYP3A4 (см. «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Повышенная чувствительность к кларитромицину может проявляться у пациентов с чувствительностью к линкомицину или клиндамицину. Поэтому таким больным препарат следует назначать с осторожностью.
Применение любой антимикробной терапии, в т. ч. кларитромицином, для лечения инфекции H. Pylori, может привести к возникновению микробной резистентности. У небольшого числа пациентов может развиться резистентность микроорганизмов H. pylori к кларитромицину.
Пероральные гипогликемические средства / инсулин
Комбинированное применение кларитромицина и пероральных противодиабетических средств (например, производных сульфонилмочевины) и/или инсулина может вызвать выраженную гипогликемию. При совместном применении с гипогликемическими средствами, такими как натеглинид, пиоглитазон, репаглинид и розиглитазон, кларитромицин может ингибировать фермент СYP3A, что может вызвать гипогликемию. Рекомендуется тщательный мониторинг уровня глюкозы.
Пероральные антикоагулянты
При совместном применении кларитромицина с варфарином существует риск возникновения серьезного кровотечения, повышения показателя МЧС (международное нормализованное соотношение) и протромбинового времени. Необходимо постоянно контролировать показатель МЧС и протромбиновое время пока пациенты получают одновременно кларитромицин и пероральные антикоагулянты.
Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы (статины)
Комбинированное применение кларитромицина с ловастатином или симвастатином противопоказано (см. «Противопоказания»). Следует с осторожностью назначать кларитромицин одновременно с другими статинами. Сообщалось о развитии рабдомиолиза у пациентов при совместном применении кларитромицина и статинов. Необходим мониторинг пациентов по выявлению признаков и симптомов миопатии. В случае, когда одновременного применения кларитромицина со статинами избежать невозможно, рекомендуется назначать наименьшую зарегистрированную дозу статина. Возможно применение статина, который не зависит от метаболизма CYP3A (например флувастатина ) (см. «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
С осторожностью следует применять кларитромицин одновременно с другими ототоксическими средствами, особенно с аминогликозидами. Во время и после лечения следует проводить мониторинг вестибулярной и слуховой функции.
Препарат содержит лактозу, поэтому применять препарат к пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактозы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции, не следует.
Способ применения и дозы
Таблетки следует принимать целыми (не измельчать, а не жевать), запивая жидкостью. Прием пищи практически не влияет на абсорбцию препарата, но может слегка замедлять этот процесс.
Взрослым и детям старше 12 лет рекомендуемая доза составляет 250 мг кларитромицина каждые 12 часов; при тяжелых инфекциях дозу можно повысить до 500 мг каждые 12 часов.
Обычно курс лечения составляет 6 — 14 дней. Лечение должно продолжаться как минимум еще 2 дня после исчезновения основных симптомов заболевания. Продолжительность лечения зависит от течения заболевания и определяется врачом индивидуально для каждого пациента.
Лечение одонтогенных инфекций.
Рекомендуемая доза составляет 250 мг каждые 12 часов в течение 5 дней.
Применение пациентам с микобактериальной инфекцией.
Начальная доза для взрослых составляет 500 мг два раза в день. Если в течение 3–4 недель лечения не наблюдается улучшения клинических признаков или бактериологических показателей, доза кларитромицина может быть повышена до 1000 мг два раза в день.
Лечение диссеминированных инфекций, вызванных MAC, у больных СПИДом продолжается столько, сколько длится клиническая и микробиологическая эффективность препарата, имеющего медицинское подтверждение. Кларитромицин можно применять в комплексе с другими антимикобактериальными средствами.
Эрадикация H. pylori у пациентов с язвой двенадцатиперстной кишки (взрослые).
Тройная терапия (7–10 дней)
Кларитромицин (500 мг) два раза в день следует применять вместе с амоксициллином 1000 мг два раза в день и омепразолом 20 мг в день в течение 7–10 дней.
Тройная терапия (10 дней)
Кларитромицин (500 мг) два раза в день, ланзопразол 30 мг два раза в день и амоксициллин 1000 мг два раза в день в течение 10 дней.
Двойная терапия (14 дней)
Кларитромицин (500 мг) три раза в день вместе с омепразолом 40 мг один раз в сутки внутрь в течение 14 дней, далее омепразол 20 мг или 40 мг один раз в сутки внутрь в течение следующих 14 дней.
Двойная терапия (14 дней)
Кларитромицин (500 мг) три раза в день вместе с ланзопразолом 60 мг один раз в сутки внутрь в течение 14 дней. Может потребоваться дальнейшее подавление секреции соляной кислоты для уменьшения проявлений язвы.
Кларитромицин также применяли в следующих терапевтических схемах:
кларитромицин + тинидазол и омепразол или ланзопразол;
кларитромицин + метронидазол и омепразол или ланзопразол;
кларитромицин + тетрациклин, висмута субцитрат и ранитидин;
кларитромицин + амоксициллин и ланзопразол;
кларитромицин + ранитидин и висмута цитрат.
Применение у пациентов пожилого возраста: как для взрослых.
Применение пациентам с почечной недостаточностью для пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина менее 30 мл/мин ) общая суточная доза должна быть уменьшена наполовину, то есть 250 мг 1 раз в сутки или 250 мг 2 раза в сутки при тяжелых инфекциях. У таких пациентов продолжительность лечения не должна превышать 14 дней.
Дети
Детям до 12 лет следует применять препарат в форме суспензии, поскольку применение таблеток кларитромицина детям этого возраста не изучено.
Побочные реакции
Частыми и распространенными побочными реакциями при лечении кларитромицином взрослых и детей является боль в животе, диарея, тошнота, рвота и изменение вкуса. Данные побочные реакции обычно незначительно выражены и согласуются с известным профилем безопасности макролидных антибиотиков.
Инфекции и инвазии: кандидоз ротовой полости, вагинальная инфекция; псевдомембранозный колит, рожистое воспаление, эритразма, целлюлит, гастроэнтерит, инфекция.
Со стороны крови и лимфатической системы: лейкопения, нейтропения, эозинофилия, агранулоцитоз, тромбоцитопения, тромбоцитемия.
Со стороны иммунной системы: гиперчувствительность; анафилактические реакции, анафилактоидные реакции.
Со стороны метаболизма и питания: анорексия, снижение аппетита, гипогликемия у пациентов, принимающих гипогликемические препараты или инсулин.
Со стороны психики: бессонница, тревожность, психозы, спутанность сознания, деперсонализация, депрессия, дезориентация, галлюцинации, кошмары, мания, нервозность, вскрикивания.
Со стороны ЦНС: дисгевзия (нарушение вкусовой чувствительности), головная боль, изменение вкуса; головокружение, сонливость, тремор, судороги, агевзия (потеря вкусовой чувствительности), паросмия, аносмия, парестезии, потеря сознания1, дискинезия.
Со стороны органов слуха и лабиринта: головокружение, ухудшение слуха, шум в ушах оборотная потеря слуха.
Кардиальные нарушения: удлинение интервала QT, сердцебиение; пируэт желудочковая тахикардия (torsade s de pointes), желудочковая тахикардия, трепетание и мерцание желудочков, екстасистолы 1, остановка сердца, фибрилляция предсердий.
Сосудистые нарушения: кровоизлияние, вазодилатация.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: нечасто — астма, носовое кровотечение, эмболия сосудов легких.
Со стороны пищеварительной системы: диарея, рвота, диспепсия, тошнота, боль в животе, эзофагит, гастрит, стоматит, глоссит, вздутие живота, запор, сухость во рту, отрыжка, метеоризм острый панкреатит, изменение цвета языка, изменение цвета зубов, гастроезофагиальный рефлюкс, прокталгия.
Нарушение гепатобилиартной системы: отклонения от нормы функциональных тестов печени, повышение уровня АЛТ, АСТ, ГГТ, билирубина холестаз, гепатит, печеночная недостаточность, холестатическая желтуха, гепатоцеллюлярная желтуха.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, гипергидроз, зуд, крапивница, макулопапулезная сыпь, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, медикаментозная кожная реакция, сопровождающаяся эозинофилией и системными проявлениями (DRESS-синдром), акне, болезнь Шенлейна-Геноха, буллезный дерматит.
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: миалгия; миопатия, мышечные спазмы, скелетно-мышечная ригидность, рабдомиолиз (в некоторых случаях возникновения рабдомиолиза кларитромицин применяли совместно с другими лекарственными средствами, о которых известно, что они ассоциируются с рабдомиолизом (напримар, статины, фибраты, колхицин или аллопуринол).
Со стороны почек и мочевыделительной системы: повышение креатинина крови1, повышение мочевины, почечная недостаточность, интерстициальный нефрит.
Общие нарушения: недомогание, лихорадка, астения, боль в груди, озноб, усталость.
Лабораторные исследования: изменение соотношения альбумина-глобулина, повышение уровня щелочной фосфатазы в крови, повышение уровня лактатдегидрогеназы в крови, повышение международного нормализованного соотношения, увеличение протромбинового времени, изменение цвета мочи, повышение уровня азота мочевины в крови, повышение уровня креатинина в сыворотке, повышение уровня щелочной фосфатазы в крови, повышение уровня лактатдегидрогеназы в крови. Об этих побочных реакциях сообщалось только при применении препарата в форме: 1 — лиофилизированного порошка для приготовления раствора для инфузий, 2 — таблеток пролонгированного действия, 3 — суспензии, 4 — таблеток немедленного высвобождения.
Сообщалось о парестезии, артралгии, ангионевротическом отеке.
Были очень редкие сообщения о увеите, преимущественно пациентов, которые одновременно принимали рифабутин. Большинство реакций были обратимыми.
Сообщалось о развитии колхициновой токсичности (в том числе с летальным исходом) при совместном применении кларитромицина и колхицина, особенно у пациентов пожилого возраста, в том числе на фоне почечной недостаточности.
Ожидается, что частота, тип и тяжесть побочных реакций у детей будут такими же, как и у взрослых.
Пациенты с нарушениями иммунной системы.
У больных СПИДом и других пациентов с нарушениями иммунной системы, которые применяли высокие дозы кларитромицина дольше, чем рекомендовано для лечения микобактериальных инфекций, не всегда можно отличить побочные реакции, связанные с применением препарата, и симптомы основного или сопутствующих заболеваний.
У взрослых пациентов, получавших кларитромицин в дозе 1000 мг, наиболее частыми побочными эффектами были тошнота, рвота, изменение вкуса, боль в животе, диарея, сыпь, вздутие живота, головная боль, запор, нарушение слуха, повышение содержания АЛТ и АСТ. Также возникали одышка, бессонница и сухость во рту. У некоторых пациентов наблюдалось значительное повышение уровней АЛТ и АСТ и значительное снижение количества лейкоцитов и тромбоцитов в крови. У нескольких пациентов наблюдалось повышение содержания мочевины.
Таблетки Азиклар 500 содержат краситель тартразин (Е 102), который может вызвать аллергические реакции.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере, по 1 блистеру в коробке.
Категория отпуска
По рецепту.