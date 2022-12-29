лиофилизат для концентрата для приготовления р-ра для инфузий. Лечение препаратом Герцептин следует проводить только под контролем онколога.

Бензиловый спирт, входящий в состав бактериостатической воды для инъекций в качестве консерванта (поставляется с препаратом во флаконе дозировкой по 440 мг), вызывал токсические реакции у новорожденных и детей в возрасте до 3 лет. При назначении препарата Герцептин пациентам с гиперчувствительностью к бензиловому спирту препарат следует разводить только водой для инъекций, при этом из каждого флакона можно отбирать только разовую дозу. Неиспользованные остатки препарата следует уничтожать.

Стерильная вода для инъекций используется для разведения однодозового флакона 150 мг, не содержит бензилового спирта.

Инфузионные реакции. Серьезные инфузионные побочные реакции, в том числе одышка, артериальная гипотензия, затрудненное дыхание или сухие свистящие хрипы, бронхоспазм, наджелудочковая тахиаритмия, снижение насыщения кислородом и дыхательная недостаточность редко отмечались у пациентов в период применения препарата Герцептин. Указанные явления могут быть проявлениями инфузионных реакций или иметь отсроченное начало.

Необходимо тщательное наблюдение за перечисленными симптомами. Следует предупредить пациентов о необходимости немедленного оповещения онколога в случае их проявления. При появлении таких реакций инфузию препарата Герцептин следует прекратить и наблюдать пациента до исчезновения симптомов. Реакции тяжелой степени успешно лечили с помощью симптоматической терапии, такой как применение кислорода, β-агонистов и кортикостероидов (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В редких случаях эти реакции ассоциировались с потенциально фатальными клиническими последствиями. Риск развития летальных инфузионных реакций повышен у пациентов с одышкой в покое, вызванной метастазами в легкие или сопутствующими заболеваниями, поэтому у таких пациентов не следует применять препарат Герцептин (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Кардиотоксичность. Герцептин может оказывать кардиотоксическое влияние. Это следует учитывать при проведении тщательной оценки пользы и риска до начала лечения препаратом Герцептин. При выборе адъювантной терапии следует обращать внимание на различные профили безопасности схем лечения с учетом потребностей пациента. Больные, которым планируется назначение препарата Герцептин, должны пройти тщательный мониторинг в отношении кардиотоксичности. Сердечная недостаточность может быть умеренной или тяжелой степени и приводить к смерти (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Риск кардиотоксичности максимальный при применении препарата Герцептин в комбинации с антрациклинами. Поэтому комбинацию препарата Герцептин и антрациклинов применять не следует (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Однако сердечная недостаточность (II–IV функциональный класс по классификации NYHA) также отмечалась у пациентов, получавших Герцептин в режиме монотерапии, особенно после применения антрациклинов (доксорубицина или эпирубицина). Частота симптоматических и бессимптомных побочных реакций со стороны сердца дополнительно возрастает при применении препарата Герцептин в комбинации с химиотерапией после лечения, включавшего антрациклины. В ходе анализа совокупных данных двух дополнительных исследований NCCTG N9831 и NSAPB B-31 побочные эффекты 3–5-й степени со стороны сердца отмечали у 3,8% пациентов, получавших Герцептин в комбинации с паклитакселом (антрациклины → паклитаксел + Герцептин). При последовательном применении этой комбинации частота таких реакций составляла 2%, а у пациентов, получавших только паклитаксел, — 1,3%. В исследовании BCIRG 006, в котором средняя продолжительность последующего наблюдения составила 5,5 года, постоянное повышение кумулятивной частоты симптоматических явлений со стороны сердца или изменений фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ) отмечали у 2,37% пациентов, которым вводили препарат Герцептин сочетанно с таксанами после терапии антрациклинами, и примерно у 1% пациентов в двух группах схем сравнения (антрациклин + циклофосфамид с последующим применением соответственно таксанов и карбоплатина и таксанов и препарата Герцептин). Итак, профиль кардиологической безопасности схемы доксорубицин — карбоплатин — Герцептин подобен таковому схемы с последовательным применением препарата Герцептин.

Большинство симптоматических побочных реакций со стороны сердца возникали в первые 18 мес, независимо от схемы лечения. Повышение кумулятивной частоты после 3 лет не отмечалось. В большинстве случаев состояние функции левого желудочка улучшалось после прекращения терапии препаратом Герцептин и/или начала применения кардиологического препарата.

Поскольку T ½ препарата Герцептин составляет около 4–5 нед, трастузумаб может оставаться в кровообращении в течение до 20–25 нед после прекращения лечения. Больным, принимающим антрациклины после завершения терапии препаратом Герцептин, может угрожать более высокий риск кардиотоксичности. Врачам следует по возможности избегать применения антрациклинов течение 25 нед после прекращения терапии препаратом Герцептин. Если применяют антрациклины, необходимо тщательно контролировать сердечную функцию пациентов.

Пациентки с раком молочной железы в ранней стадии и нижеизложенными нарушениями были исключены из исследования HERA, поскольку данных о соотношении польза/риск у таких больных нет и применение препарата Герцептин у таких пациентов не рекомендуется:

документально зафиксированная хроническая сердечная недостаточность в анамнезе;

неконтролируемая аритмия высокого риска;

стенокардия, требующая медикаментозного лечения;

клинически значимые заболевания клапанов сердца;

наличие на ЭКГ признаков трансмурального инфаркта;

плохо контролируемая АГ.