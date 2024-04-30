терапия больных метастазирующим раком молочной железы с опухолевой гиперэкспрессией HER2:

– в качестве монотерапии, если пациенты уже получили ≥1 схему химиотерапии по поводу метастатической стадии заболевания;

– в комбинации с паклитакселом или доцетакселом, если пациенты еще не получали химиотерапию по поводу метастатической стадии заболевания;

– в комбинации с ингибитором ароматазы у пациенток в постменопаузе с метастатическим раком молочной железы с гормон-положительным рецепторным статусом, еще не получавших химиотерапию по поводу метастатической стадии заболевания.

Терапия больных с ранними стадиями рака молочной железы с опухолевой гиперэкспрессией HER2:

– после проведения хирургического вмешательства;

– завершение химиотерапии (неоадъювантной или адъювантной) и (если это применимо) лучевой терапии;

– в комбинации с паклитакселом или доцетакселом после адъювантной химиотерапии доксорубицином и циклофосфамидом;

– в комбинации с адъювантной химиотерапией, в состав которой входит доцетаксел и карбоплатин;

– в комбинации с неоадъювантной химиотерапией с последующим применением трастузумаба для лечения местнораспространенного (в том числе воспалительного) рака молочной железы или опухолей >2 см в диаметре.

В комбинации с капецитабином или в/в 5-фторурацилом и цисплатином показан для терапии пациентов с HER2-положительной метастатической аденокарциномой желудка или гастроэзофагеального соединения, ранее не получавших химиотерапию по поводу метастатического заболевания; применять только у пациентов с метастатическим раком желудка с опухолевой гиперэкспрессией HER2, то есть с уровнем экспрессии 2+, определенным по методу иммуногистохимического анализа, и положительным результатом анализа по методу FISH или по методу гибридизации с серебром in situ (SISH), или с уровнем экспрессии 3+ по результатам валидированного иммуногистохимического анализа.