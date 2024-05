поскольку дутастерид метаболизируется изоферментом CYP 3A4, концентрация дутастерида в плазме крови может повышаться при наличии ингибиторов CYP 3A4. Длительное назначение дутастерида с препаратами, являющимися сильными ингибиторами фермента CYP 3A4 (такими как ритонавир, индинавир, нефазодон, итраконазол, кетоконазол перорально), может приводить к повышению концентрации дутастерида. По данным исследования, клиренс дутастерида снижается при одновременном применении с ингибиторами CYP 3A4 верапамилом (37%) и дилтиаземом (44%). Вместе с тем клиренс дутастерида не снижается при применении с амлодипином, другим антагонистом кальциевых каналов.

Снижение клиренса и соответствующее повышение влияния дутастерида при наличии ингибиторов CYP 3A4 не имеет большого клинического значения в связи с широким спектром безопасности препарата.

In vitro дутастерид не метаболизируется CYP 1A2, CYP 2A6, CYP 2E1, CYP 2C8, CYP 2C9, CYP 2C19, CYP 2B6 и CYP 2D6 — изоферментами системы цитохрома P450 у человека.

Дутастерид не ингибирует изоферменты системы цитохрома P450 у человека in vitro и не индуцирует изоферменты CYP 1A, CYP 2B и CYP 3A крыс и собак in vivo.

Исследования in vitro показали, что дутастерид не вытесняет варфарин, аценокумарол, фенпрокумон, диазепам или фенитоин из связи с белками плазмы крови, как и эти компоненты не замещают дутастерид. Изучалось взаимодействие дутастерида с тамсулозином, теразоцином, варфарином, дигоксином и колестирамином. Клинически значимого взаимодействия не выявлено.

Хотя специфических исследований по изучению взаимодействия с другими препаратами не проводили, около 90% всех пациентов во время клинических исследований дутастерида получали и другие лекарственные средства. Клинически значимых побочных реакций не отмечено при одновременном применении дутастерида с антигиперлипидемическими препаратами, ингибиторами АПФ, блокаторами β-адренорецепторов, блокаторами кальциевых каналов, ГКС, диуретиками, НПВП, ингибиторами ФДЭ V типа и хинолиновыми антибиотиками.