фармакодинамика. Дутастерид — двойной ингибитор 5α-редуктазы, тормозит как тип 1, так и тип 2 изоферментов 5α-редуктазы, отвечающих за превращение тестостерона в 5α-дигидротестостерон. Дигидротестостерон — это андроген, который в первую очередь отвечает за гиперплазию ткани предстательной железы. Максимальное снижение уровня дигидротестостерона на фоне приема Аводарта зависит от дозы и отмечается в первые 1–2 нед. После 1-й и 2-й недели применения препарата Аводарт в суточной дозе 0,5 мг средняя концентрация дигидротестостерона снижается на 85 и 90% соответственно.

У больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, получавших 0,5 мг дутастерида в сутки, среднее снижение уровня дигидротестостерона составляло 94% через 1 год и 93% — через 2 года лечения, средний уровень тестостерона повышался на 19% через 1 и 2 года.

Фармакокинетика. Дутастерид применяют перорально в форме р-ра в мягких желатиновых капсулах. После приема разовой дозы 0,5 мг C max препарата в плазме крови достигается через 1–3 ч. Абсолютная биодоступность составляет 60% в случае применения путем 2-часовой в/в инфузии. Биодоступность не зависит от приема пищи.

Дутастерид после одноразового или многократного приема имеет большой объем распределения (300–500 л). Процент связывания с белками — более 99,5%.

При применении в суточной дозе 0,5 мг 65% постоянной устойчивой концентрации дутастерида в плазме крови достигается через 1 мес лечения и около 90% — через 3 мес. Устойчивая постоянная концентрация дутастерида около 40 нг/мл в плазме крови достигается после 6 мес лечения в суточной дозе 0,5 мг. Как и в плазме крови, устойчивая концентрация дутастерида в семенной жидкости достигается через 6 мес. После 52 нед лечения средняя концентрация дутастерида в семенной жидкости составляет 3,4 нг/мл (в пределах 0,4–14 нг/мл). Процент распределения дутастерида из плазмы крови в семенную жидкость — около 11,5%.

In vitro дутастерид метаболизируется ферментами CYP 3A4 цитохрома P450 человека до двух моногидроксильных метаболитов.

По данным спектрометрического анализа в плазме крови человека выявляется неизмененный дутастерид, 3 основных метаболита (4'-гидроксидутастерид, 1,2-дигидродутастерид и 6-гидроксидутастерид) и 2 малых метаболита (6,4'-дигидроксидутастерид и 15-гидроксидутастерид).

Дутастерид интенсивно метаболизируется. После перорального приема дутастерида в дозе 0,5 мг/сут 1–15,4% (в среднем 5,4%) принятой дозы выводится с калом в виде неизмененного дутастерида. Оставшаяся часть примененной дозы выводится в виде метаболитов.

В моче выявляют лишь следы неизмененного дутастерида (<0,1% принятой дозы). Конечный T ½ дутастерида составляет 3–5 нед. Остатки дутастерида в плазме крови могут быть выявлены через 4–6 мес после окончания лечения.

По данным изучения фармакокинетики и фармакодинамики, изменять дозу дутастерида в соответствии с возрастом пациента не требуется.

Влияние почечной недостаточности на фармакокинетику дутастерида не изучали. Однако при приеме 0,5 мг дутастерида с мочой у человека выводится менее 0,1% дозы, поэтому изменять дозу для пациентов с почечной недостаточностью не требуется.

Влияние печеночной недостаточности на фармакокинетику дутастерида не изучали (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Безопасность и клинические исследования

Сердечная недостаточность. В 4-летнем клиническом исследовании применения дутастерида в сочетании с тамсулозином для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы у 4844 мужчин (исследование CombAT) частота возникновения сердечной недостаточности (собирательное понятие) в группе комбинированной терапии (14/1610; 0,9%) была выше, чем в любой группе монотерапии дутастеридом (4/1623; 0,2%) или тамсулозином (10/1611; 0,6%).

В отдельном 4-летнем клиническом сравнительном исследовании плацебо с химиопрофилактикой дутастеридом с участием 8231 человека в возрасте от 50 до 75 лет с предварительно отрицательным результатом биопсии относительно рака предстательной железы и исходным уровнем простатспецифического антигена (PSA) 2,5–10,0 нг/мл у мужчин 50–60 лет или 3,0–10,0 нг/мл у мужчин в возрасте от 60 лет (исследования REDUCE) установлено, что частота возникновения сердечной недостаточности у пациентов, принимавших дутастерид 0,5 мг один раз в сутки (30/4105; 0,7%), выше по сравнению с пациентами, получавшими плацебо (16/4126; 0,4%). В ретроспективном анализе этого исследования показана более высокая частота сердечной недостаточности у пациентов, принимавших дутастерид и блокатор α-адренорецепторов одновременно (12/1152; 1,0%), по сравнению с субъектами, получавшими дутастерид без блокатора α-адренорецепторов (18/2953; 0,6%), плацебо и блокатор α-адренорецепторов (1/1399; <0,1%) или плацебо без блокатора α-адренорецепторов (15/2727; 0,6%). Причинной связи между применением дутастерида (отдельно или в комбинации с блокаторами α-адренорецепторов) и возникновением сердечной недостаточности не установлено (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Рак предстательной железы и низкодифференцированные опухоли. В 4-летнем сравнительном исследовании плацебо и дутастерида с участием 8231 человека в возрасте от 50 до 75 лет с предварительно отрицательным результатом биопсии относительно рака предстательной железы и исходным уровнем PSA 2,5 –10,0 нг/мл у мужчин в возрасте 50–60 лет или 3,0–10,0 нг/мл у мужчин в возрасте от 60 лет (исследования REDUCE) 6706 субъектам проведена игольная биопсия предстательной железы (обязательная по первичному протоколу), данные которой были использованы для анализа дифференцирования по шкале Глисона. В исследовании выявлено 1517 пациентов с диагнозом рака предстательной железы. Большинство опухолей предстательной железы (70%), выявленных с помощью биопсии, в обеих группах лечения имели высокий уровень дифференцирования (5–6 баллов по шкале Глисона).

В группе дутастерида зарегистрирована более высокая частота (n=29; 0,9%) низкодифференцированного рака предстательной железы (8–10 баллов по шкале Глисона) по сравнению с группой плацебо (n=19; 0,6%) (p=0,15). В 1–2-й годы исследования количество пациентов с раком предстательной железы с дифференцированием 8–10 баллов по шкале Глисона было одинаковым в группе дутастерида (n=17; 0,5%) и в группе плацебо (n=18; 0,5%). В 3–4-й годы исследования большее количество случаев рака предстательной железы с дифференцированием 8–10 баллов по шкале Глисона диагностировано в группе дутастерида (n=12; 0,5%) по сравнению с группой плацебо (n=1; <0,1%) (p=0,0035). Нет данных о влиянии на риск развития рака предстательной железы у мужчин, принимающих дутастерид более 4 лет. Процент пациентов с диагнозом рака предстательной железы с дифференцированием 8–10 баллов по шкале Глисона сохранялся постоянным в разные периоды исследования (1–2-й годы, 3–4-й годы) в группе дутастерида (0,5% в каждый период), в то время как в группе плацебо процент пациентов с низкодифференцированным раком предстательной железы (8–10 баллов по шкале Глисона) был ниже в 3–4-й годы, чем в 1–2-й годы (<0,1 и 0,5% соответственно) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Не было никакой разницы в частоте развития рака предстательной железы с дифференцированием 7–10 баллов по шкале Глисона (p=0,81).

В 4-летнем клиническом исследовании лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (CombAT), где первичным протоколом не было предусмотрено обязательной биопсии, и все диагнозы рака предстательной железы установлены на основании биопсии по показаниям, частота рака предстательной железы с дифференцированием 8–10 баллов по шкале Глисона составила 0,5% (n=8) в группе дутастерида, 0,7% (n=11) — в группе тамсулозина и 0,3% (n=5) — в группе комбинированной терапии.

Связь между применением дутастерида и возникновением низкодифференцированного рака предстательной железы остается невыясненной.

Рак грудной железы у мужчин. Два контролируемых эпидемиологических исследования: одно проведено в США (339 случаев рака грудной железы и 6780 участников в группе контроля), а другое — в Великобритании (398 случаев рака грудной железы и 3930 участников в группе контроля), — не показали никакого повышения риска развития рака грудной железы у мужчин при применении ингибиторов 5α-редуктазы. Результаты первого исследования не выявили связи с раком грудной железы (относительный риск (HR) при применении ≥1 года до установления диагноза рака грудной железы по сравнению с применением <1 года: 0,70: 95% доверительный интервал (ДИ) 0,34–1,45). Во втором исследовании относительный риск развития рака грудной железы, связанный с применением ингибиторов 5α-редуктазы по сравнению с отсутствием применения, составлял 1,08: 95% ДИ 0,62–1,87).

Причинная связь между случаями рака грудной железы у мужчин и длительным применением дутастерида не установлена.