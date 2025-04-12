Пропосол-КМ (Proposolum-KM)
Пропосол-КМ инструкция по применению
Состав
действующее вещество: прополис;
1 баллон содержит прополиса 1,5 г;
вспомогательные вещества: этанол (96%), глицерин.
Лекарственная форма
Спрей для ротовой полости.
Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость темно-желтого цвета с характерным запахом прополиса.
Фармакотерапевтическая группа
Средства для применения в стоматологии. Противомикробные и антисептические лекарственные средства для местного применения в стоматологии.
Код АТС А01А В11.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Антисептическое, противовоспалительное, болеутоляющее и ранозаживляющее средство, действие которого обусловлено свойствами комплекса биологически активных веществ прополиса (флавоноиды, витамины, аминокислоты).
Фармакокинетика.
Данные не представлены.
Показания
Местное лечение воспалительных заболеваний слизистой оболочки ротовой полости: афтозных, катаральных, язвенных стоматитов, катаральных гингивитов, тонзиллита, глосситов.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства/ продуктам пчеловодства, экзема (острые формы), кровотечения из пораженных участков слизистой оболочки.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не рекомендуется применять одновременно с другими антисептическими средствами и продуктами пчеловодства.
Особенности применения
Избегать попадания лекарственного средства в глаза, поскольку оно содержит этанол.
Перед применением лекарственного средства рекомендуется промыть ротовую полость теплой кипяченой водой. Поскольку лекарственное средство содержит этанол, его следует с осторожностью назначать пациентам с заболеваниями печени. После орошения ротовой полости лекарственным средством следует воздерживаться от приема пищи в течение 15–30 минут.
Способ применения и дозы
Лекарственное средство применять взрослым и детям в возрасте старше 12 лет для орошения пораженного участка в ротовой полости. В начале лечения лекарственное средство применять 2–3 раза в сутки, после уменьшения выраженности воспалительного процесса — 1–2 раза в сутки до полного выздоровления. Курс лечения — 3–7 дней.
Правила пользования баллоном.
1. Снять защитный колпачок с баллона и, убедившись в чистоте распылителя, надеть его на шток клапана.
2. Держа баллон вертикально, нажать несколько раз на распылитель до появления первых капель жидкости.
3. Свободный конец распылителя ввести в ротовую полость и, направив распылитель на пораженный участок, нажать на головку распылителя 1–2 раза и равномерно оросить лекарственным средством участок ротовой полости.
4. После распыления лекарственного средства следует воздерживаться от приема пищи и питья до прекращения жжения в ротовой полости.
5. Закончив орошение, всегда необходимо закрывать баллон защитным колпачком.
Уход за распылителем. Во избежание закупорки распылителя, его следует промыть под струей теплой воды и, стряхнув остатки воды, просушить в теплом месте, не подвергая воздействию высокой температуры.
Дети
Лекарственное средство не применять детям в возрасте младше 12 лет.
Побочные реакции
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, в том числе аллергический дерматит, гиперемия, зуд кожи, сыпь, ларингоспазм, одышка, отек Квинке.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота.
Местные эффекты: чувство легкого жжения языка, сухость во рту.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте.
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 25 г в баллоне аэрозольном с клапаном насосного типа; по 1 баллону с распылителем и защитным колпачком в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
АО «СТОМА».