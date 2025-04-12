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Пропосол-КМ (Proposolum-KM)

Пропосол-КМ спрей для ротовой полости баллон 25 г №1
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Стома
Форма выпуска
Спрей для ротовой полости
Условия продажи
Без рецепта
Вес
25 г
ATC-группа
Регистрация
UA/1261/01/01 от 22.07.2019
Международное название

Пропосол-КМ инструкция по применению

Состав

действующее вещество: прополис;

1 баллон содержит прополиса 1,5 г;

вспомогательные вещества: этанол (96%), глицерин.

Лекарственная форма

Спрей для ротовой полости.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость темно-желтого цвета с характерным запахом прополиса.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для применения в стоматологии. Противомикробные и антисептические лекарственные средства для местного применения в стоматологии.

Код АТС А01А В11.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Антисептическое, противовоспалительное, болеутоляющее и ранозаживляющее средство, действие которого обусловлено свойствами комплекса биологически активных веществ прополиса (флавоноиды, витамины, аминокислоты).

Фармакокинетика.

Данные не представлены.

Показания

Местное лечение воспалительных заболеваний слизистой оболочки ротовой полости: афтозных, катаральных, язвенных стоматитов, катаральных гингивитов, тонзиллита, глосситов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства/ продуктам пчеловодства, экзема (острые формы), кровотечения из пораженных участков слизистой оболочки.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не рекомендуется применять одновременно с другими антисептическими средствами и продуктами пчеловодства.

Особенности применения

Избегать попадания лекарственного средства в глаза, поскольку оно содержит этанол.

Перед применением лекарственного средства рекомендуется промыть ротовую полость теплой кипяченой водой. Поскольку лекарственное средство содержит этанол, его следует с осторожностью назначать пациентам с заболеваниями печени. После орошения ротовой полости лекарственным средством следует воздерживаться от приема пищи в течение 15–30 минут.

Способ применения и дозы

Лекарственное средство применять взрослым и детям в возрасте старше 12 лет для орошения пораженного участка в ротовой полости. В начале лечения лекарственное средство применять 2–3 раза в сутки, после уменьшения выраженности воспалительного процесса — 1–2 раза в сутки до полного выздоровления. Курс лечения — 3–7 дней.

Правила пользования баллоном.

1. Снять защитный колпачок с баллона и, убедившись в чистоте распылителя, надеть его на шток клапана.

2. Держа баллон вертикально, нажать несколько раз на распылитель до появления первых капель жидкости.

3. Свободный конец распылителя ввести в ротовую полость и, направив распылитель на пораженный участок, нажать на головку распылителя 1–2 раза и равномерно оросить лекарственным средством участок ротовой полости.

4. После распыления лекарственного средства следует воздерживаться от приема пищи и питья до прекращения жжения в ротовой полости.

5. Закончив орошение, всегда необходимо закрывать баллон защитным колпачком.

Уход за распылителем. Во избежание закупорки распылителя, его следует промыть под струей теплой воды и, стряхнув остатки воды, просушить в теплом месте, не подвергая воздействию высокой температуры.

Дети

Лекарственное средство не применять детям в возрасте младше 12 лет.

Побочные реакции

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, в том числе аллергический дерматит, гиперемия, зуд кожи, сыпь, ларингоспазм, одышка, отек Квинке.

Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота.

Местные эффекты: чувство легкого жжения языка, сухость во рту.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 25 г в баллоне аэрозольном с клапаном насосного типа; по 1 баллону с распылителем и защитным колпачком в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

АО «СТОМА».