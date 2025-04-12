Лекарственное средство применять взрослым и детям в возрасте старше 12 лет для орошения пораженного участка в ротовой полости. В начале лечения лекарственное средство применять 2–3 раза в сутки, после уменьшения выраженности воспалительного процесса — 1–2 раза в сутки до полного выздоровления. Курс лечения — 3–7 дней.

Правила пользования баллоном.

1. Снять защитный колпачок с баллона и, убедившись в чистоте распылителя, надеть его на шток клапана.

2. Держа баллон вертикально, нажать несколько раз на распылитель до появления первых капель жидкости.

3. Свободный конец распылителя ввести в ротовую полость и, направив распылитель на пораженный участок, нажать на головку распылителя 1–2 раза и равномерно оросить лекарственным средством участок ротовой полости.

4. После распыления лекарственного средства следует воздерживаться от приема пищи и питья до прекращения жжения в ротовой полости.

5. Закончив орошение, всегда необходимо закрывать баллон защитным колпачком.

Уход за распылителем. Во избежание закупорки распылителя, его следует промыть под струей теплой воды и, стряхнув остатки воды, просушить в теплом месте, не подвергая воздействию высокой температуры.