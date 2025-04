Фармакодинамика. Цефтриаксон — антибиотик группы цефалоспоринов III поколения с широким спектром антибактериального действия. Высокоактивен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий, как аэробных, так и анаэробных.

Механизм действия связан с подавлением синтеза компонентов бактериальных мембран. К цефтриаксону высокочувствительны бактерии с высокой скоростью деления. Цефтриаксон устойчив к гидролитическому действию β-лактамаз (пенициллиназы, цефалоспориназы), продуцирующихся большинством грамположительных и грамотрицательных бактерий.

Цефтриаксон активен как in vitro, так и in vivo в отношении следующих микроорганизмов:

грамположительных, включая Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes (β-гемолитические стрептококки группы A), Streptococcus agalactiae (стрептококки группы B), Streptococcus viridans, Streptococcus bovis, Staphylococcus spp.; метициллинустойчивые стафилококки резистентны к цефтриаксону. Большинство штаммов энтерококков устойчивы к цефтриаксону;

грамотрицательных, включая Aeromonas spp., Alcaligenes spp., Branhamella catarrhalis, Citrobacter spp., Enterobacter spp. (некоторые штаммы резистентны), Escherichia coli, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella spp. (в том числе Kl. pneumoniae), Moraxella spp., Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Plesiomonas shigelloides, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia spp., Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp. (в том числе S. typhi), Serratia spp. (в том числе S. marcescens), Shigella spp., Vibrio spp. (в том числе V. cholerae), Yersinia spp. (в том числе Y. enterocolitica).

Treponema pallidum чувствительна к цефтриаксону в условиях in vitro и in vivo (у животных). Согласно клиническим данным отмечают высокую эффективность цефтриаксона при лечении первичного и вторичного сифилиса.

Анаэробных, включая Bacteroides spp. (в том числе некоторые штаммы В. fragilis), Clostridium spp. (в том числе Cl. difficile), Fusobacterium spp. (кроме F. mostiferum, F. varium), Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.

Большинство штаммов Bacteroides spp. (например В. fragilis), продуцирующих β-лактамазу, резистентны к цефтриаксону. В связи с наличием данных о резистентности к цефалоспоринам in vitro некоторых штаммов бактерий, для определения чувствительности микроорганизмов применяют диски, содержащие цефтриаксон.

Фармакокинетика. При парентеральном введении хорошо проникает в ткани и жидкости организма и имеет высокий объем распределения.

Цефтриаксон быстро всасывается после в/м введения, достигает высокой концентрации в сыворотке крови. Биодоступность препарата — 100%. Связывание с белками плазмы крови — 95%. Объем распределения — 0,15 л/кг.

Через 2–24 ч после однократного введения цефтриаксона в дозе 50 мг/кг массы тела, его концентрация в СМЖ превышает МПК для большинства возбудителей менингита. При менингите у детей цефтриаксон проникает в СМЖ, где его концентрация составляет 17% концентрации в плазме крови.

Период полувыведения — 6–9 ч. В связи с длительным периодом полувыведения (в среднем — 8 ч, у детей в возрасте до 8 дней и у пациентов в возрасте старше 75 лет — в 2 раза длительнее) концентрация цефтриаксона через 24 ч после введения выше, чем МПК для большинства микроорганизмов. Максимальная концентрация в плазме крови после в/м введения достигается через 70–90 мин. 50% препарата выводится почками в неизмененном виде в течение 48 ч, остальное количество — печенью. У новорожденных почками выводится около 70% препарата.