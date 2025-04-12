2 столовые ложки цветков поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 минут. Охладить при комнатной температуре в течение 45 минут, процедить, остаток отжать процеженного настоя. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Применять в теплом виде 2–3 раза в день после еды: взрослым и детям старше 14 лет — по 1/2–1 стакану, детям 12–14 лет — по 1/3 стакана, 7–12 лет — по 1/4 стакана, 3–7 лет — по 2 столовые ложки. Внешне применять для полоскания ротовой полости и горла 3–4 раза в сутки. Перед применением настой взболтать. 3 фильтр-пакеты поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 минут. Применять в теплом виде 2–3 раза в день после еды: взрослым и детям старше 14 лет — по 1 стакану, детям 12–14 лет — по 1/2 стакана, 7–12 лет — по 1/3 стакана 3 -7 лет — по 1/4 стакана. Внешне применять для полоскания ротовой полости и горла 3–4 раза в сутки. Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.