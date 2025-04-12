Липовый цвет (Linden flowers)
Липовый цвет инструкция по применению
Состав
действующее вещество: липы цветки.
Лекарственная форма
Чай.
Основные физико-химические свойства: фильтр-пакет: порошкообразное масса, состоящая из смеси частей и кусочков разной формы желто-зеленого цвета, с включениями белого и кремового цвета различных оттенков. Запах сильный, ароматный; пакет: смесь цветков, цветоножек и кусочков Прицветник различной формы желто-зеленого цвета, с включениями белого и кремового цвета различных оттенков. Запах сильный, ароматный.
Фармакотерапевтическая группа
Препараты, применяемые при заболеваниях горла. Код ATХ R02А А20.
Фармакологические свойства
Фармакологические.
Фиточай липовый цвет обладает потогонным и противовоспалительным действием. Применение фиточая Липовый цвет при простудных и острых респираторных заболеваниях, сопровождающихся лихорадкой, катаральными явлениями и общим недомоганием, способствует снижению температуры тела и улучшению общего самочувствия. Проявляет местный противовоспалительный эффект. Улучшает функции сердечно-сосудистой системы, повышает резистентность организма и устойчивость к инфекции.
Фармакокинетика.
Не изучалась.
Показания
Внутренне — при простудных заболеваниях, бронхитах, наружно — при ангинах, стоматитах, ларингитах, гингивитах (в составе комплексной терапии).
Противопоказания
Гиперчувствительность к биологически активных веществ препарата. Поллиноз.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Неизвестна.
Способ применения и дозы
2 столовые ложки цветков поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 минут. Охладить при комнатной температуре в течение 45 минут, процедить, остаток отжать процеженного настоя. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Применять в теплом виде 2–3 раза в день после еды: взрослым и детям старше 14 лет — по 1/2–1 стакану, детям 12–14 лет — по 1/3 стакана, 7–12 лет — по 1/4 стакана, 3–7 лет — по 2 столовые ложки. Внешне применять для полоскания ротовой полости и горла 3–4 раза в сутки. Перед применением настой взболтать. 3 фильтр-пакеты поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 минут. Применять в теплом виде 2–3 раза в день после еды: взрослым и детям старше 14 лет — по 1 стакану, детям 12–14 лет — по 1/2 стакана, 7–12 лет — по 1/3 стакана 3 -7 лет — по 1/4 стакана. Внешне применять для полоскания ротовой полости и горла 3–4 раза в сутки. Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.
Дети
Применять препарат детям в возрасте от 3 лет.
Передозировки
Сообщение отсутствуют.
Побочные реакции
Аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи). При появлении побочных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 1,5 г в фильтр-пакете, по 25 фильтр-пакетов в картонной пачке, по 40 г в пачке с внутренним пакетом.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО «Тернофарм».
Украина, 46010, г.. Тернополь, ул. Фабричная, 4.
Тел./Факс: (0352) 521–444, http://www.ternopharm.com.ua