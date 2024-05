фармакодинамика. Ацикловир является синтетическим аналогом пуринового нуклеозида с ингибиторной активностью in vivo и in vitro отноcительно вируса герпеса человека, включающего вирус простого герпеса І и ІІ типа, вирус ветряной оспы и опоясывающего герпеса, вирус Эпштейна — Барр и цитомегаловирус. В культуре клеток ацикловир оказывает самую большую активность против вируса простого герпеса I типа и далее, по снижению активности, против вируса простого герпеса II типа, вируса ветряной оспы и опоясывающего герпеса, вируса Эпштейна — Барр и цитомегаловируса.

Ингибиторная активность ацикловира против вышеуказанных вирусов является высокоселективной. Фермент тимидинкиназа в нормальной неинфицированной клетке не использует ацикловир как субстрат, поэтому токсическое действие относительно клеток организма-хозяина является минимальным. Однако тимидинкиназа, закодированная в вирусах простого герпеса, вирусах ветряной оспы, опоясывающего герпеса и вирусах Эпштейна — Барр, превращает ацикловир в монофосфат ацикловира — аналог нуклеозида, который потом превращается последовательно в дифосфат и трифосфат с помощью ферментов клетки. Вслед за встраиванием в вирусную ДНК ацикловира трифосфат взаимодействует с вирусной ДНК-полимеразой, результатом чего является прекращение синтеза цепи вирусной ДНК.

При длительных или повторных курсах лечения тяжелых больных со сниженным иммунитетом возможно уменьшение чувствительности отдельных штаммов вируса, которые не всегда отвечают на лечение ацикловиром. Большинство клинических случаев нечувствительности связаны с дефицитом вирусной тимидинкиназы, однако существуют сообщения о повреждении вирусной тимидинкиназы и ДНК. In vitro взаимодействие отдельных вирусов простого герпеса с ацикловиром может также приводить к формированию менее чувствительных штаммов. Взаимозависимость между чувствительностью отдельных вирусов простого герпеса in vitro и клиническими результатами лечения ацикловиром до конца не выяснена.

Фармакокинетика. Ацикловир только частично абсорбируется в кишечнике. Средняя пиковая стабильная концентрация (C ssmax ) в плазме крови после приема дозы 200 мг с 4-часовым интервалом составляет 3,1 мкмоль (0,7 мкг/мл), и, соответственно, уровень в плазме крови (C ssmin ) будет 1,8 мкмоль (0,4 мкг/мл). Соответствующие уровни C ssmax после доз 400 мг и 800 мг с 4-часовым интервалом составляют 5,3 мкмоль (1,2 мкг/мл) и 8 мкмоль (1,8 мкг/мл), а эквивалентные уровни C ssmin были 2,7 мкмоль (0,6 мкг/мл) и 4 мкмоль (0,9 мкг/мл).

У взрослых конечный T ½ при в/в введении ацикловира составляет примерно 2,9 ч. Большая часть препарата выводится в неизмененном виде почками. Почечный клиренс ацикловира существенно выше клиренса креатинина, что указывает на то, что выведение препарата почками осуществляется путем не только гломерулярной фильтрации, а и тубулярной секреции.

9-Карбоксиметоксиметилгуанин является единственным важным метаболитом ацикловира, который может быть определен в моче, и составляет приблизительно 10–15% примененной дозы. Если ацикловир применяют через 1 ч после приема 1 г пробенецида, конечный T ½ и AUC увеличивается на 18 и 40% соответственно.

У больных с ХПН средний конечный T ½ составляет 19,5 ч. Средний T ½ ацикловира во время гемодиализа составляет 5,7 ч. Уровень ацикловира в плазме крови во время диализа снижается приблизительно на 60%.

Концентрация препарата в СМЖ составляет приблизительно 50% от соответствующей концентрации в плазме крови. Уровень связывания с белками плазмы крови относительно низкий (9–33%) и при взаимодействии с другими лекарствами он не меняется.

При одновременном применении ацикловира и зидовудина для лечения ВИЧ-инфицированных больных не выявлено никаких изменений фармакокинетики этих препаратов.