комбинированный препарат, содержащий кальций и колекальциферол. Кальций — жизненно важный макроэлемент, играет важную роль в электролитном балансе организма. Необходим для сокращения мышц, проведения нервного импульса, свертывания крови; играет ключевую роль во внутриклеточной передаче сигнала и регуляции многих метаболических процессов. Кальций — главный неорганический компонент скелета.

Вследствие дефицита кальция в организме может развиться остеопороз, остеомаляция, разрушение зубов, судороги мышц, раздражительность, бессонница, депрессия, склонность к аллергии, другие заболевания. У детей могут развиться рахит, нарушение роста зубов, судороги, аллергозы, отставание в развитии, другие заболевания.

Витамин D 3 (колекальциферол) является одним из важнейших регуляторов гомеостаза кальция и фосфора. Обеспечивает поддержание физиологических концентраций ионов Са2+ и фосфата в плазме крови и необходим для минерализации костей и зубов. Витамин D 3 увеличивает абсорбцию ионов кальция и фосфатов в тонком кишечнике и снижает их почечную экскрецию. Дефицит витамина D 3 обусловливает рахит у детей, остеомаляцию и остеопороз у взрослых.