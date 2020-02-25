Береш® Кальций плюс D3 (Beres Calcium plus D3) (168258) - инструкция по применению ATC-классификация
Береш Кальций плюс D3 инструкция по применению
Фармакологические свойства
комбинированный препарат, содержащий кальций и колекальциферол. Кальций — жизненно важный макроэлемент, играет важную роль в электролитном балансе организма. Необходим для сокращения мышц, проведения нервного импульса, свертывания крови; играет ключевую роль во внутриклеточной передаче сигнала и регуляции многих метаболических процессов. Кальций — главный неорганический компонент скелета.
Вследствие дефицита кальция в организме может развиться остеопороз, остеомаляция, разрушение зубов, судороги мышц, раздражительность, бессонница, депрессия, склонность к аллергии, другие заболевания. У детей могут развиться рахит, нарушение роста зубов, судороги, аллергозы, отставание в развитии, другие заболевания.
Витамин D3 (колекальциферол) является одним из важнейших регуляторов гомеостаза кальция и фосфора. Обеспечивает поддержание физиологических концентраций ионов Са2+ и фосфата в плазме крови и необходим для минерализации костей и зубов. Витамин D3 увеличивает абсорбцию ионов кальция и фосфатов в тонком кишечнике и снижает их почечную экскрецию. Дефицит витамина D3 обусловливает рахит у детей, остеомаляцию и остеопороз у взрослых.
Показания Береш Кальций плюс D3
первичная профилактика остеопороза и остеомаляции, а также в качестве их адъювантного лечения. Препарат рекомендуется во всех случаях, когда наблюдается сниженная абсорбция, плохое усвоение или повышенная потребность организма в кальции и витамине D3, при снижении содержания кальция и/или усвоения витамина D3, что особенно важно у подростков и людей молодого возраста, вегетарианцев, лиц, употребляющих мало молочных продуктов, женщин в период менопаузы, лиц пожилого возраста, людей, которые не бывают на солнце на протяжении продолжительного времени (например больные с хроническими заболеваниями, длительно не выходящие из дома); в период беременности и кормления грудью.
Применение Береш Кальций плюс D3
обычная доза для взрослых в целях профилактики остеопороза и увеличения костной массы — 1 таблетка в сутки. В случае необходимости, например при адъювантном лечении остеопороза и остеомаляции у лиц пожилого возраста, эта доза может быть повышена до 2 таблеток в сутки. Максимальная разовая и суточная доза — 2 таблетки.
В период беременности и кормления грудью ежедневная доза — 1 таблетка.
Для детей в возрасте старше 10 лет обычная доза — 1 таблетка в сутки. Таблетку следует принимать через 1 или 1,5 ч после еды, запивая стаканом воды или фруктового сока. При необходимости таблетку можно разделить на две части.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, почечная недостаточность, гиперкальциурия, мочекаменная болезнь, применение других препаратов витамина D, гиперпаратиреоидизм, гипервитаминоз D, гиперкальциемия, вызванная другими причинами, детям в возрасте младше 10 лет.
Побочные эффекты
редко — метеоризм, запор.
Особые указания
пища с высоким содержанием растительных волокон, жиров снижает абсорбцию кальция, поэтому следует делать перерыв между приемом такой пищи и приемом препарата.
В период беременности и кормления грудью следует учитывать дополнительное поступление кальция и витамина D с пищей.
Взаимодействия
избегать назначения препарата с другими лекарственными средствами, содержащими витамин D3 и кальций, во избежание передозировки и появления гиперкальциемии. Необходим перерыв как минимум 3 ч между приемом препарата и приемом антацидов, фторхинолонов, тетрациклинов, фенитоина, пеницилламина, бисфосфонатов в связи с возможностью снижения эффективности. При одновременном применении с тиазидными диуретиками возможно понижение экскреции кальция с мочой и риск развития гиперкальциемии.
Передозировка
при острой или хронической передозировке препарата возможна гиперкальциемия. Симптомы гиперкальциемии — анорексия, тошнота, рвота, головокружение, общая слабость, головная боль. Препарат отменяют. Назначают внутрь большое количество жидкости и диету с ограниченным количеством кальция.
Условия хранения
в сухом месте при температуре 15–25 °С.