препарат Беклофорт Эвохалер назначают только для пероральных ингаляций.

Пациенты должны знать, что Беклофорт Эвохалер следует применять для профилактики заболевания и поэтому его следует принимать регулярно, даже в период отсутствия приступов БА.

Дозу корригируют в зависимости от индивидуальной реакции.

Если улучшение состояния после применения бронходилататоров короткого действия становится менее эффективным или возникает необходимость увеличения числа ингаляций, чем обычно, следует пересмотреть лечение.

Пациентам, которым тяжело синхронизировать дыхание с применением ингалятора, рекомендуется дополнительно использовать спейсер — устройство для облегчения вдыхания ингаляционных препаратов.

Начальная доза препарата должна соответствовать степени тяжести заболевания. Для пациентов, нуждающихся в высокой дозе ингаляционного ГКС, начальная доза должна составлять 1000 мкг/сут. В дальнейшем дозу препарата можно откорригировать до достижения контроля за симптомами БА или уменьшить до минимально эффективной, в зависимости от индивидуальной реакции больного.

Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет (в том числе лица пожилого возраста): 1000 мкг/сут; доза может быть повышена до 2000 мкг/сут. После стабилизации состояния пациента дозу следует снизить. Суточную дозу можно разделить на 2, 3 или 4 приема.

Для получения оптимального результата Беклофорт Эвохалер необходимо принимать регулярно, даже при отсутствии симптомов.

Пациентам, которым тяжело синхронизировать дыхание с применением ингалятора, рекомендуется дополнительно использовать спейсер.

Как и при применении других ингаляционных препаратов, терапевтический эффект может уменьшаться при охлаждении баллона. Баллон нельзя разбивать, протыкать или сжигать, даже если он пустой.

Перед первым использованием ингалятора или после перерыва в использовании продолжительностью 3 сут и более снимите колпачок мундштука, слегка надавив на него по бокам, хорошо встряхните ингалятор и сделайте два распыления в воздух, чтобы убедиться в его исправности.

Правила использования ингалятора

1. Снимите колпачок мундштука, слегка надавив на него по бокам.

2. Убедитесь, что внутри и снаружи ингалятора, включая мундштук, отсутствуют посторонние предметы.

3. Хорошо встряхните ингалятор для удаления постороннего предмета из ингалятора и равномерного перемешивания его содержимого.

4. Возьмите в руку ингалятор вертикально, расположив его между большим и остальными пальцами, при этом большой палец должен находиться на корпусе ингалятора ниже мундштука. Другими пальцами удерживайте флакон снизу.

5. Сделайте максимально глубокий выдох, затем возьмите мундштук в рот между зубами и обхватите его губами, не прикусывая.

6. Делая вдох через рот, нажмите на верхушку ингалятора, чтобы выполнить распыление препарата, при этом продолжайте медленно и глубоко вдыхать (таким образом высвобождается 1 доза аэрозоля).

7. Задержите дыхание, извлеките ингалятор изо рта и снимите палец с верхушки ингалятора. Продолжайте задерживать дыхание максимально долго, насколько это возможно.

8. В случае необходимости дальнейшего распыления подождите около 30 с, держа ингалятор вертикально. После этого выполните действия, описанные в пунктах 3–7.

9. Наденьте колпачок на мундштук, осторожно нажимая на него до появления характерного щелчка.

ВАЖНО !

Выполняйте действия, описанные в пунктах 5, 6 и 7, медленно. Непосредственно перед нажатием вдыхать нужно как можно медленнее. Первые несколько раз следует потренироваться перед зеркалом. Если у верхушки ингалятора или возле уголков рта появится «облачко», необходимо начать процедуру снова с пункта 2.

Если врач дал другие инструкции по использованию ингалятора, выполняйте их, а также обращайтесь за советом при возникновении каких-либо трудностей.

Чистка

В целом необходимости в чистке ингалятора нет, но при возникновении таковой следует руководствоваться следующими рекомендациями.

1. Извлеките металлический баллон из пластикового футляра ингалятора и снимите колпачок мундштука.

2. Промойте пластиковый футляр и колпачок мундштука теплой водой.

3. Высушите их снаружи и внутри.

4. Поместите металлический баллон и колпачок мундштука на место.

НЕ КЛАДИТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАЛЛОН В ВОДУ.