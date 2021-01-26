Диалипон® Турбо (Dialipon® Turbo) (168184) - инструкция по применению ATC-классификация
Диалипон Турбо инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Альфа-липоевая кислота — вещество, которое синтезируется в организме и выполняет функцию коэнзима в окислительном декарбоксилировании альфа-кетокислот; играет важную роль в процессе образования энергии в клетке. Способствует снижению уровня глюкозы в крови и увеличению количества гликогена в печени. Недостаток или нарушение обмена альфа-липоевой кислоты вследствие интоксикации или избыточного накопления некоторых продуктов распада (например кетоновых тел) приводит к нарушению аэробного гликолиза. Альфа-липоевая кислота может существовать в двух физиологически активных формах (окисленная и восстановленная), которые оказывают антитоксическое и антиоксидантное действие. Альфа-липоевая кислота влияет на обмен ХС, участвует в регулировании липидного и углеводного обменов, улучшает функцию печени (вследствие гепатопротекторного, антиоксидантного, дезинтоксикационного действия). Альфа-липоевая кислота по фармакологическим свойствам подобна витаминам группы В.
Фармакокинетика. Альфа-липоевая кислота претерпевает значительные изменения при первичном прохождении через печень. Отмечены значительные межиндивидуальные колебания в системной доступности альфа-липоевой кислоты. Выделяется почками, преимущественно в виде метаболитов. Образование метаболитов происходит в результате окисления боковой цепи и конъюгации. Т½ препарата из плазмы крови составляет 10–20 мин.
Показания Диалипон Турбо
нарушение чувствительности при диабетической полинейропатии.
Применение Диалипон Турбо
препарат вводят в/в капельно. Диалипон Турбо вводят непосредственно из флакона (то есть без растворителя) взрослым в дозе 600 мг/сут (содержимое одного флакона) на протяжении по меньшей мере 30 мин. В связи с тем, что альфа-липоевая кислота чувствительна к действию света, флаконы следует хранить в картонной упаковке до непосредственного применения.
Курс лечения — 2–4 нед. В дальнейшем можно продолжить прием препарата в капсулах в дозе 600 мг/сут.
Противопоказания
гиперчувствительность к препарату или одному из его компонентов; состояния, которые могут привести к лактоацидозу (сердечная и дыхательная недостаточность, острая фаза инфаркта миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, дегидратация, хронический алкоголизм и др.); детский возраст; период беременности и кормления грудью.
Побочные эффекты
со стороны нервной системы и органов чувств: очень редко возможны судороги, диплопия, изменение или нарушение вкусовых ощущений.
Со стороны системы крови: геморрагические высыпания (пурпура), тромбофлебит.
Аллергические реакции: крапивница или экзема в месте инъекции, системные аллергические реакции, которые могут привести к развитию анафилактического шока.
Другие: снижение уровня глюкозы в крови, гипогликемия, головокружение, приливы, повышенное потоотделение, головная боль, снижение зрения, тошнота, рвота, боль в области сердца, тахикардия.
После быстрого введения препарата возможно ощущение сжатия в голове, угнетение дыхания, но эти явления исчезают спонтанно.
Особые указания
при применении препарата Диалипон Турбо используют светозащитные черные пакеты, которые надевают на флакон.
При проведении терапии препаратом Диалипон Турбо больным сахарным диабетом необходим регулярный контроль уровня глюкозы в крови. В некоторых случаях требуется снижение дозы гипогликемических средств, чтобы предотвратить развитие гипогликемии.
Под действием алкоголя снижается терапевтическая активность альфа-липоевой кислоты, поэтому следует воздерживаться от употребления алкоголя во время лечения препаратом Диалипон Турбо.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат не следует применять в период беременности и кормления грудью ввиду отсутствия достаточного опыта.
Дети. Эффективность и безопасность применения препарата у детей не установлены, поэтому препарат не применяют в педиатрической практике.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Особых предостережений нет.
Взаимодействия
альфа-липоевая кислота усиливает действие инсулина и пероральных гипогликемических средств.
Одновременное применение может привести к потере активности цисплатина. С молекулами глюкозы альфа-липоевая кислота образует труднорастворимые комплексные соединения. Таким образом, р-р альфа-липоевой кислоты несовместим с р-ром глюкозы, р-ром Рингера и р-рами, имеющими в составе соединения, которые могут вступать в химическое взаимодействие с SH-группами или дисульфидными мостиками.
Нельзя применять вместе с препаратами, содержащими соединения металлов (например с препаратами железа, магния).
Несовместимость. Диалипон Турбо in vitro вступает в реакцию с ионными комплексами металлов (например с цисплатином), поэтому препарат может снижать их эффект. Диалипон Турбо с сахарами образует труднорастворимые комплексные соединения. Поэтому инфузионный р-р Диалипон Турбо несовместим с р-рами глюкозы, фруктозы, Рингера и р-рами, имеющими в составе соединения, которые могут вступать в химическое взаимодействие с SH-группами или дисульфидными мостиками.
Нельзя применять вместе с препаратами, содержащими соединения металлов (например препараты железа, магния).
Передозировка
симптомы: тошнота, рвота, головная боль, психомоторное возбуждение, головокружение, генерализованные эпилептические приступы и развитие лактоацидоза. При применении альфа-липоевой кислоты в высоких дозах были сообщения о таких последствиях интоксикации, как гипогликемия, шок, острый некроз скелетных мышц, гемолиз, ДВС-синдром, угнетение функции головного мозга и нарушения со стороны внутренних органов.
Лечение следует проводить согласно современным принципам интенсивной терапии и в зависимости от симптомов. Эффективность применения гемодиализа, гемоперфузии и фильтрационных методик ускоренного выведения альфа-липоевой кислоты не доказана.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.