альфа-липоевая кислота усиливает действие инсулина и пероральных гипогликемических средств.

Одновременное применение может привести к потере активности цисплатина. С молекулами глюкозы альфа-липоевая кислота образует труднорастворимые комплексные соединения. Таким образом, р-р альфа-липоевой кислоты несовместим с р-ром глюкозы, р-ром Рингера и р-рами, имеющими в составе соединения, которые могут вступать в химическое взаимодействие с SH-группами или дисульфидными мостиками.

Нельзя применять вместе с препаратами, содержащими соединения металлов (например с препаратами железа, магния).

Несовместимость. Диалипон Турбо in vitro вступает в реакцию с ионными комплексами металлов (например с цисплатином), поэтому препарат может снижать их эффект. Диалипон Турбо с сахарами образует труднорастворимые комплексные соединения. Поэтому инфузионный р-р Диалипон Турбо несовместим с р-рами глюкозы, фруктозы, Рингера и р-рами, имеющими в составе соединения, которые могут вступать в химическое взаимодействие с SH-группами или дисульфидными мостиками.

Нельзя применять вместе с препаратами, содержащими соединения металлов (например препараты железа, магния).