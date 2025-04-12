Сталево не рекомендуется для лечения медикаментозных экстрапирамидных реакций.

Терапию препаратом следует назначать с осторожностью пациентам с ИБС, тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой или дыхательной системы, бронхиальной астмой, заболеваниями почек или желез внутренней секреции, язвой желудка или судорогами в анамнезе.

Пациентам с инфарктом миокарда с поврежденным атриальным узлом или с желудочковой аритмией в анамнезе необходим мониторинг сердечной деятельности, особенно в начале терапии или при повышении дозы.

У всех пациентов, которые применяют Сталево, необходимо контролировать развитие психических изменений, депрессии с суицидальными тенденциями и другими формами антисоциального поведения. Необходимо с осторожностью лечить больных с психозом в данный момент или в анамнезе.

Необходимо принимать меры безопасности при сопутствующем приеме антипсихотических средств со свойствами блокирования допаминовых рецепторов, в частности, внимание следует уделять антагонистам D 2 -рецепторов и наблюдать за состоянием пациентов на случай исчезновения противопаркинсонического эффекта или усиления паркинсонических симптомов.

Следует с осторожностью применять Сталево у больных с хронической глаукомой с широким углом, внутриглазное давление должно быть хорошо контролируемым, а пациента необходимо наблюдать для выявления изменений внутриглазного давления.

Сталево может вызывать ортостатическую гипотензию. Поэтому необходимо с осторожностью назначать Сталево пациентам, принимающим другие лекарственные препараты, которые могут вызывать ортостатическую гипотензию.

Энтакапон вместе с леводопой может вызывать сонливость и эпизоды внезапного засыпания у пациентов с болезнью Паркинсона, потому следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами или работе, которая требует скорости реакции.

В клинических исследованиях отмечено, что нежелательные допаминергические эффекты, например дискинезию, отмечали чаще у пациентов, получавших энтакапон и агонисты допамина (бромокриптин), селегилин или амантадин, по сравнению с пациентами, получавшими одновременно с энтакапоном плацебо.

Может возникнуть необходимость в коррекции доз других противопаркинсонических препаратов при назначении Сталево у пациентов, которые в данный момент не принимают энтакапон.

Редко возможно возникновение вторичного рабдомиолиза при тяжелых дискинезиях или злокачественном нейролептическом синдроме (ЗНС). Поэтому необходимо проводить тщательный мониторинг при внезапной отмене или снижении дозы леводопы, особенно у пациентов, применяющих нейролептики. ЗНС, включая рабдомиолиз и гипертермию, характеризуется моторными симптомами (ригидность, миоклонус, тремор), изменениями психического состояния (например возбудимость, спутанность сознания, кома), гипертермией, автономной дисфункцией (тахикардия, неустойчивое АД) и повышенным уровнем КФК в плазме крови. В отдельных случаях развиваются лишь некоторые из приведенных симптомов. Ранний диагноз важен для надлежащей терапии ЗНС. После резкого прекращения приема противопаркинсонических средств сообщалось о синдроме, подобном ЗНС, включая мышечную ригидность, повышенную температуру тела, психические изменения и повышение уровня КФК в плазме крови.

С момента появления энтакапона на рынке известно об отдельных случаях развития ЗНС, особенно при внезапном прекращении применения или снижении дозы энтакапона и сочетанного применения допаминергических препаратов. В проведенных исследованиях, в ходе которых применение энтакапона внезапно прекращали, случаи развития ЗНС или рабдомиолиза не обнаружены. В случае необходимости замена препарата Сталево на леводопу и ингибитор ДДК должна происходить постепенно, может потребоваться повышение дозы леводопы.

При необходимости общей анестезии лечение Сталево может длиться, пока больному разрешено перорально принимать жидкость и лекарства. Если на некоторое время необходимо приостановить лечение, прием Сталево можно возобновить в той же суточной дозе сразу после того, как больной сможет принимать лекарства внутрь.

В период применения Сталево рекомендуется периодическое оценивание состояния функции печени, гематопоэтической, сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.

Пациентам с диареей в анамнезе необходим мониторинг массы тела во избежание избыточной потери массы тела. Длительная или постоянная диарея, возникающая при использовании энтакапона, может быть признаком колита. В этом случае применение препарата необходимо прекратить и назначить соответствующую медикаментозную терапию.

Необходимо тщательное наблюдение пациентов по развитию расстройств контроля над побуждениями. Пациентов и их окружение следует предупредить о возможных изменениях в поведении, которые свидетельствуют о нарушении импульсного управления, включая патологическую склонность к азартным играм, повышенное либидо, гиперсексуальность, импульсивное желание совершить покупку, переедание, импульсивный прием пищи, которые могут возникнуть у пациентов, которые получают лечение допаминовыми антагонистами и/или другими допаминергическими лекарственными средствами, в составе которых находится леводопа, включая Сталево. При появлении указанных симптомов рекомендуется пересмотреть схему лечения.

Синдром допаминовой дисрегуляции — это аддиктивное расстройство, вызывающее чрезмерное применение средства у некоторых пациентов, которые получали карбидопу/леводопу. Перед началом лечения пациентов и лиц, которые за ними ухаживают, необходимо предупредить о потенциальном риске развития синдрома дисрегуляции допамина (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Пациентам с анорексией, астенией и уменьшением массы тела за короткий промежуток времени необходимо медицинское обследование и мониторинг функции печени.

Леводопа/карбидопа могут быть причиной ложноположительного результата экспресс-теста кетонов в моче, при кипячении образца мочи эта реакция не изменяется. Использование методики оксидазы глюкозы может дать ложноотрицательные результаты по глюкозурии.

Сталево содержит сахарозу, потому пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или сахарозо-изомальтазной недостаточностью не рекомендовано применять это лекарственное средство.

Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Отсутствуют какие-либо свидетельства о применении комбинации леводопы/карбидопы/энтакапона у беременных. Исследования на животных показали токсичность некоторых компонентов препарата для плода. Потенциальный риск для организма человека неизвестен. Препарат Сталево не следует назначать в период беременности, кроме случаев, когда польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Кормление грудью. Леводопа выводится в грудное молоко. Существуют данные о том, что лечение леводопой подавляет лактацию. Карбидопа и энтакапон проникают в грудное молоко у животных, но неизвестно, происходит ли их экскреция в грудное молоко у женщин. Информации о безопасности леводопы, карбидопы и энтакапона для ребенка не существует. Женщинам противопоказано кормление грудью во время применения препарата Сталево.

Фертильность. При доклинических исследованиях энтакапона, карбидопы или леводопы (в отдельности) не наблюдалось негативных реакций относительно фертильности. Исследования влияния комбинации этих препаратов на репродуктивную функцию животных не проводились.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Препарат Сталево оказывает большое влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами. Прием энтакапона вместе с леводопой и карбидопой может привести к головокружению и симптоматическому ортостатизму. При приеме препарата пациент должен соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами или работе с механизмами.

Пациентам, которые принимают препарат Сталево и испытывают сонливость и/или мгновенные эпизоды засыпания, следует рассказать о необходимости воздержания (до момента устранения симптомов) от управления транспортными средствами или работы, требующей повышенного внимания, поскольку существует риск получения серьезных повреждений или даже смерти (например при работе с механизмами).