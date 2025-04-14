Харьков (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1277,60 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,00 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,20 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1277,60 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,20 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1746,58
Экономия при брони: -114,18 грн
1632,40 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1787,94
Экономия при брони: -116,89 грн
1671,05 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1388,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1277,60 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,00 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,20 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1277,60 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,00 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,20 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1277,60 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,00 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,20 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1277,60 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,00 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,20 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1217,37 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1419,95 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1521,90 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1688,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1277,60 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,00 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,20 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1401,69 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1431,48 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1675,21 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1718,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1277,60 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,00 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,20 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1277,60 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1551,47
Экономия при брони: -103,74 грн
1447,73 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,00 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1277,60 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,00 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,20 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1277,60 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,00 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,20 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1277,60 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,00 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,20 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1277,60 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,00 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,20 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1557,04 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1570,98 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1688,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1277,60 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,00 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,20 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1277,60 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,00 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,20 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1277,60 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,00 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,20 грн
Сталево таблетки, покрытые пленочной оболочкой банка №30
Orion Corporation
1505,20 грн