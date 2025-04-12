иммуносупрессивные эффекты/повышенная восприимчивость к инфекциям. ГКС могут повышать восприимчивость к инфекциям, маскировать некоторые признаки инфекции, а при их применении могут возникать новые инфекции. При применении ГКС возможно снижение сопротивляемости организма и его способности локализовать инфекцию. Применение ГКС в виде монотерапии или в комбинации с другими иммуносупрессивными средствами, которые влияют на клеточный, гуморальный иммунитет или функцию нейтрофилов, может сопровождаться развитием инфекций, вызванных любым патогеном, в частности вирусами, бактериями, грибами, простейшими и гельминтами, в любой части организма. Эти инфекции могут иметь легкую степень тяжести, но могут быть тяжелыми и иногда летальными. С повышением доз ГКС частота возникновения инфекционных осложнений повышается.

Лица, которые принимают лекарственные средства, подавляющие иммунную систему, более восприимчивы к инфекциям, чем здоровые. Например, ветряная оспа и корь могут иметь более тяжелое течение и даже привести к смерти у неиммунизированных детей или взрослых, которые применяют ГКС.

Введение живых или живых аттенуированных вакцин противопоказано пациентам, которые получают иммуносупрессивные дозы ГКС. Убитые или инактивированные вакцины можно вводить пациентам, получающим иммуносупрессивные дозы ГКС, однако ответ на такие вакцины может быть снижен. Указанные процедуры иммунизации можно проводить пациентам, получающим неиммуносупрессивные дозы ГКС.

Применение ГКС при активном туберкулезе должно ограничиваться случаями фульминантного или диссеминированного туберкулеза, при котором ГКС применяют для лечения заболевания в комбинации с соответствующим режимом противотуберкулезной терапии.

Если ГКС показаны пациентам с латентным туберкулезом или реактивностью на туберкулин, следует проводить тщательное наблюдение, поскольку может возникнуть реактивация заболевания. Во время длительной терапии ГКС эти пациенты должны получать химиопрофилактику.

У пациентов, получавших терапию ГКС, выявляли саркому Капоши. Прекращение лечения ГКС может привести к клинической ремиссии.

Нет единого мнения относительно роли ГКС в терапии пациентов с септическим шоком. Пациентам с септическим шоком применение этих препаратов в плановом порядке не рекомендуется.

Влияние на иммунную систему. Могут возникать аллергические реакции. Поскольку редко у пациентов, получавших терапию ГКС, регистрировали кожные реакции и анафилактические/анафилактоидные реакции, перед применением следует принять соответствующие меры, особенно если у пациента в анамнезе отмечали аллергию на любое лекарственное средство.

Влияние на эндокринную систему. Пациентам, которым проводят терапию ГКС и которые подвергаются воздействию стресса, показано повышение дозы быстродействующих ГКС до, во время и после стрессовой ситуации.

Длительное применение ГКС в фармакологических дозах может приводить к угнетению гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы (вторичная недостаточность коры надпочечников). Степень и продолжительность вызванной недостаточности коры надпочечников варьирует у пациентов и зависит от дозы, частоты, времени применения и длительности терапии ГКС. Этот эффект можно свести к минимуму путем применения альтернирующей терапии.

Кроме этого, в случае внезапного прекращения применения ГКС может развиваться острая недостаточность надпочечников, которая приводит к летальному исходу.

Развитие вторичной недостаточности коры надпочечников, индуцированной лекарственным средством, можно свести к минимуму путем постепенного снижения дозы. Этот тип относительной недостаточности могут отмечать в течение нескольких месяцев после отмены терапии; поэтому в случае возникновения стрессовой ситуации во время этого периода гормональную терапию необходимо возобновить. Поскольку может нарушаться секреция минералокортикоидов, одновременно следует применять соль и/или минералокортикоид.

После внезапного прекращения применения ГКС также может развиваться синдром отмены ГКС, который, на первый взгляд, не связан с недостаточностью коры надпочечников. К этому синдрому относятся следующие симптомы: анорексия, тошнота, рвота, вялость, головная боль, повышение температуры тела, боль в суставах, шелушение кожи, миалгия, уменьшение массы тела и/или артериальная гипотензия. Считается, что эти эффекты являются следствием внезапного изменения концентрации ГКС, а не их низких уровней.

Поскольку ГКС способны вызывать или обострять синдром Кушинга, пациентам с болезнью Кушинга следует избегать применения ГКС.

У пациентов с гипотиреозом эффект ГКС усиливается.

Обмен веществ, метаболизм. ГКС, в частности метилпреднизолон, могут повышать уровень глюкозы в крови, ухудшать течение уже существующего сахарного диабета и обусловливать развитие сахарного диабета у пациентов, получающих длительную терапию ГКС.

Психические расстройства. При применении ГКС могут возникать психические расстройства, от эйфории, бессонницы, перепадов настроения, изменений личности и тяжелой депрессии до явных манифестаций психоза. Также при применении ГКС может обостряться существующая эмоциональная нестабильность или склонность к развитию психоза.

При применении системных ГКС могут развиваться потенциально тяжелые психические побочные реакции. Обычно симптомы появляются в пределах нескольких дней или недель от начала лечения. Большинство реакций исчезает после снижения дозы или прекращения лечения, хотя может возникнуть необходимость в специфическом лечении. Сообщалось о развитии психических расстройств после отмены применения ГКС; их частота неизвестна. Пациентов/лиц, которые ухаживают за пациентом, следует проинформировать о необходимости обращения за медицинской помощью, если у пациента появляются психические симптомы, особенно при подозрении на депрессивное настроение или суицидальное мышление. Пациентов/лиц, которые ухаживают за пациентом, следует предупредить о возможных психических нарушениях, которые могут возникать во время или сразу после постепенного снижения дозы/отмены системных ГКС.

При применении системных ГКС особое внимание следует уделять пациентам с имеющимися тяжелыми аффективными расстройствами или с такими расстройствами в анамнезе либо у их родственников первой степени. К ним относятся депрессивная или маниакально-депрессивная болезнь и предыдущие стероидные психозы.

Необходимо регулярно осуществлять наблюдение за состоянием пациентов с имеющимися тяжелыми аффективными расстройствами или с такими расстройствами в анамнезе (особенно с предыдущими стероидными психозами).

Влияние на нервную систему. ГКС следует применять с осторожностью пациентам с судорогами. ГКС следует применять с осторожностью пациентам с миастенией гравис (см. Влияние на опорно-двигательный аппарат).

Хотя в ходе контролируемых клинических исследований установлена эффективность ГКС по уменьшению выраженности симптомов обострений рассеянного склероза, но они не продемонстрировали влияния ГКС на конечный результат или естественное течение этого заболевания. Согласно результатам этих исследований для демонстрации значительного эффекта следует применять относительно высокие дозы ГКС.

Применение с использованием интратекального/эпидурального путей введения было связано с развитием тяжелых медицинских реакций (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Сообщалось о развитии эпидурального липоматоза у пациентов, принимавших ГКС, обычно при длительном применении в высоких дозах.

Воздействие на глаза. ГКС следует с осторожностью применять у пациентов с глазной формой простого герпеса из-за возможности развития перфорации роговицы. Также важно осуществлять наблюдение за состоянием пациентов с глаукомой или глаукомой в семейном анамнезе. Длительное применение ГКС может вызывать развитие задней субкапсулярной катаракты и ядерной катаракты (в частности у детей), экзофтальма или повышение внутриглазного давления, что может приводить к развитию глаукомы с возможным повреждением зрительных нервов. У пациентов, которые получают ГКС, также может ускоряться развитие вторичных грибковых и вирусных инфекций глаза.

Применение ГКС связано с развитием центральной серозной хориопатии, которая может приводить к отслоению сетчатки.

Поступали сообщения о нарушениях зрения при применении системных или местных ГКС.

Если у пациента возникает помутнение зрения или другие нарушения зрения, он должен обратиться к врачу-офтальмологу для оценки возможных причин. Причинами могут быть катаракта, глаукома или такие редкие заболевания, как центральная серозная хориоретинопатия, о которых сообщалось после применения системных или местных ГКС.

Влияние на сердце. Нежелательное влияние ГКС на сердечно-сосудистую систему, такое как развитие дислипидемии и АГ у пациентов с уже существующими факторами риска осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, может повышать риск дополнительных сердечно-сосудистых эффектов при использовании ГКС в высоких дозах и длительными курсами. Соответственно, ГКС следует с осторожностью применять у таких пациентов, а также уделять внимание модификации рисков и в случае необходимости проводить дополнительный мониторинг сердечной деятельности. Применение низкой дозы и альтернирующей терапии может снижать частоту развития осложнений ГКС-терапии.

Системные ГКС следует с осторожностью применять при застойной сердечной недостаточности и только в случае необходимости.

Назначая этот препарат, необходимо регулярно проводить контроль состояния пациентов, недавно перенесших инфаркт миокарда (поступали сообщения о разрыве миокарда).

Следует соблюдать осторожность при назначении препарата пациентам, принимающим лекарства от сердечных заболеваний, такие как дигоксин, поскольку кортикостероиды могут вызвать электролитные нарушения/гипокалиемию.

Влияние на сосуды. Кортикостероиды следует применять с осторожностью у пациентов с АГ.

Сообщалось о возникновении тромбоза, в том числе венозной тромбоэмболии, в связи с применением кортикостероидов. Поэтому кортикостероиды следует применять с осторожностью у пациентов с имеющимися тромбоэмболическими нарушениями или склонных к их развитию.

Влияние на ЖКТ. Доказательств того, что ГКС сами по себе являются причиной пептических язв, развивающихся во время терапии, нет; однако терапия ГКС может маскировать симптомы пептической язвы таким образом, что перфорация или кровотечение могут возникать при отсутствии значительно выраженной боли. Терапия ГКС может маскировать перитонит или другие симптомы, ассоциированные с расстройствами ЖКТ, такие как перфорация, обструкция или панкреатит. В комбинации с НПВП риск развития желудочно-кишечных язв повышается.

ГКС следует с осторожностью применять у пациентов с неспецифическим язвенным колитом, если существует вероятность развития перфорации, абсцесса или другой пиогенной инфекции, дивертикулита, недавних кишечных анастомозов, активных или латентных пептических язв. Высокие дозы ГКС могут вызвать развитие острого панкреатита.

Влияние на гепатобилиарную систему. В результате в/в циклической пульс-терапии метилпреднизолоном (обычно в начальной дозе ≥1 г/сут) может развиться поражение печени, в том числе острый гепатит или повышение уровня печеночных ферментов. Сообщалось о единичных случаях гепатотоксичности. Период времени до возникновения данных поражений может составлять несколько недель или дольше. В большинстве случаев побочные явления исчезали после прекращения терапии. Поэтому необходим соответствующий надзор.

Влияние на опорно-двигательный аппарат. При применении высоких доз ГКС сообщалось о развитии острой миопатии, чаще у пациентов с расстройствами нервно-мышечной передачи (например с миастенией гравис), или у пациентов, получавших сопутствующую терапию антихолинергическими средствами, такими как препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу (например панкуроний). Эта острая миопатия является генерализованной, может вовлекать глазные и дыхательные мышцы и приводить к квадрипарезу. Возможно повышение уровня креатинкиназы. До наступления клинического улучшения или выздоровления после отмены ГКС может проходить от нескольких недель до нескольких лет.

Остеопороз является частой побочной реакцией, связанной с длительным применением высоких доз ГКС, которую, однако, редко распознают.

Со стороны мочевыделительной системы.

Склеродермический почечный криз. В случае применения метилпреднизолона у пациентов с системной склеродермией необходимо соблюдать осторожность, так как наблюдалось повышение частоты случаев развития склеродермического почечного криза (возможно с летальным исходом) с АГ и сниженным диурезом при применении ГКС, включая метилпреднизолон. Следует надлежащим образом контролировать АД и функцию почек (концентрацию креатинина в плазме крови). При подозрении на почечный криз необходимо более тщательно контролировать АД.

ГКС следует применять с осторожностью у пациентов с почечной недостаточностью.

Исследования. Средние и высокие дозы гидрокортизона или кортизона могут вызывать повышение АД, задержку соли и воды в организме и увеличивать экскрецию калия. При применении синтетических производных, за исключением высоких доз, вероятность возникновения этих эффектов меньше. Может возникнуть необходимость в ограничении потребления соли и дополнительном применении калия. Все ГКС увеличивают экскрецию кальция.

Повреждения, отравления и осложнение процедур. Метилпреднизолона натрия сукцинат не следует применять в плановом порядке для лечения травм головы, что продемонстрировано результатами многоцентрового исследования. Результаты этого исследования свидетельствуют о повышении смертности через 2 нед или через 6 мес после травмы у пациентов, которые применяли метилпреднизолона натрия сукцинат, по сравнению с пациентами группы плацебо. Причинная связь с лечением метилпреднизолона натрия сукцинатом не установлена.

Другое. Поскольку осложнения лечения ГКС зависят от дозы и длительности лечения, в каждом отдельном случае следует оценить соотношение риск/польза относительно дозы и длительности лечения и необходимости в применении ежедневной или альтернирующей терапии.

Для контроля заболевания, подлежащего лечению, следует применять минимальную возможную дозу ГКС, а когда существует возможность снизить дозу, то такое снижение должно быть постепенным.

Ацетилсалициловую кислоту и НПВП следует применять с осторожностью в комбинации с ГКС.

Сообщалось об обострении феохромоцитомы, которая может иметь летальный исход, после применения системных ГКС. У пациентов с подозреваемой или подтвержденной феохромоцитомой ГКС можно применять только после надлежащей оценки соотношения риска/пользы.

Применение у детей. Следует проводить тщательное наблюдение за ростом и развитием новорожденных и детей, получающих длительную терапию ГКС. У детей, получающих длительную, ежедневную терапию дробными дозами ГКС, могут отмечать задержку роста, и применение такого режима следует ограничить наиболее неотложными показаниями. Применение альтернирующей терапии ГКС обычно позволяет избежать или свести к минимуму эту побочную реакцию.

Новорожденные и дети, получающие длительную терапию ГКС, подвержены особому риску из-за повышенного внутричерепного давления.

Высокие дозы ГКС могут вызывать развитие панкреатита у детей.

Для дозы 250 мг: этот препарат содержит 1,15 ммоль (26,58 мг)/доза натрия. Для дозы 1000 мг: этот препарат содержит 7,29 ммоль (167,59 мг)/доза натрия. Следует соблюдать осторожность при назначении пациентам, которые придерживаются диеты с контролируемым содержанием натрия.

Применение в период беременности и кормления грудью. Влияние на репродуктивную функцию. Доказательств негативного влияния ГКС на репродуктивную функцию нет.

Беременность. Способность ГКС проникать через плаценту отличается у отдельных препаратов, однако метилпреднизолон проникает через плаценту.

Введение ГКС беременным животным приводило к нарушениям развития плода, включая расщепление неба, внутриутробную задержку роста, и влияло на рост и развитие головного мозга. Нет доказательств того, что ГКС приводят к повышению частоты врожденных аномалий, таких как расщепление неба, у человека, однако при применении в течение длительного периода или много раз во время беременности ГКС повышают риск внутриутробной задержки роста.

Теоретически гипоадренализм может возникать у новорожденных, подвергавшихся воздействию ГКС внутриутробно, но обычно он проходит спонтанно после рождения и редко имеет клиническое значение.

Младенцы, матери которых получали значительные дозы ГКС во время беременности, должны находиться под тщательным наблюдением для выявления признаков недостаточности коры надпочечников. Как и все лекарства, ГКС следует назначать только тогда, когда преимущества для матери и ребенка преобладают над рисками. Однако если применение ГКС важно, пациенток с нормальной беременностью можно лечить, назначая минимальные эффективные дозы.

Влияние ГКС на схватки и роды неизвестно.

У новорожденных, матери которых получали длительное лечение ГКС во время беременности, наблюдалась катаракта.

Кормление грудью. ГКС выделяются в грудное молоко в небольшом количестве, однако дозы метилпреднизолона до 40 мг/сут вряд ли могут вызвать системные эффекты у младенца. Младенцы, матери которых получают более высокие дозы, подвержены риску угнетения надпочечников, однако преимущества грудного вскармливания могут превышать любой теоретический риск.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Влияние ГКС на способность управлять транспортными средствами или работать с другими автоматизированными системами систематически не оценивали. После лечения ГКС возможно развитие таких побочных реакций, как головокружение, вертиго, зрительные нарушения и повышенная утомляемость. В случае их возникновения пациентам не следует управлять транспортными средствами или работать с другими автоматизированными системами.