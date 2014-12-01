Артериальная гипертензия (АГ) представляет собой сложную проблему современной медицины. Формирование современных подходов к диагностике, лечебной тактике и общим принципам ведения больных происходило под влиянием анализа огромного количества разнообразных проспективных исследований. И в то время как в лечении эссенциальной (первичной) АГ ведущую роль имеет изменение образа жизни (уменьшение массы тела, отказ от курения, уменьшение употребления натрия с пищевой солью), существует большое количество заболеваний, при которых повышение АД является вторичным, но от этого не в меньшей степени влияет на прогноз заболевания и качество жизни больного. Одним из наиболее распространенных факторов развития вторичной АГ являются заболевания почечных сосудов (их атеросклероз или стеноз другой этиологии) или почечной паренхимы (Фролова Е.В., 2007).

В арсенале современного врача есть 7 классов антигипертензивных лекарственных средств, которые можно применять для контроля повышения АД различной этиологии. В их числе диуретические препараты, ингибиторы АПФ, блокаторы β-адренорецепторов, блокаторы ангиотензиновых рецепторов, блокаторы медленных кальциевых каналов, а также центральные симпатолитики и агонисты имидазолиновых рецепторов (Фролова Е.В., 2007). Амлодипин является представителем класса блокаторов кальциевых каналов и имеет свои клинические особенности.

Как действует Амлодипин

За реализацию терапевтических эффектов препарата Амлодипин отвечает одноименное действующее вещество. Амлодипин — дигидропиридиновое производное третьего поколения (van Zwieten P.A., 1994), антагонист кальция длительного действия (van der Vossen A.C., 2016) с преобладающим влиянием на сосудистую стенку. Механизм его действия связан с блокировкой поступления ионов Са2+ внутрь гладкомышечных клеток. В результате такого влияния на структуры сосудистой стенки снижается постнагрузка на сердце (за счет расширения периферических артериол), что способствует снижению потребности в кислороде в миокарде и общему уменьшению потребления энергетических агентов. В то же время за счет устранения спазма коронарных артериол улучшается снабжение миокарда кислородом (этот эффект используется в лечении вариантной стенокардии, а также обеспечивает сокращение числа приступов стабильной стенокардии), в результате чего повышается переносимость физических нагрузок (инструкция МЗ Украины). Амлодипин достоверно снижает среднее АД при разных видах физических упражнений, не оказывая существенного воздействия на ЧСС (Hernandez R., 1991). Он не оказывает стимулирующего воздействия на парасимпатический отдел нервной системы, благодаря чему не развивается рефлекторная тахикардия (Аронов Д.М., 2014).

Почечные эффекты амлодипина включают гистологически подтвержденное снижение повреждения почечной паренхимы, что было подтверждено в эксперименте на крысах (Saruta T., 1995). Препарат позволяет защитить гломерулярные и тубулярные структуры (по показателям азота мочи, креатинина, клиренса креатинина, мочевого β 2 -микроглобулина) от повреждения их рентгенконтрастными препаратами (Hui H., 2012). Нефропротекторный эффект амлодипина реализуется и при нормальном АД в условиях гипероксалурии (Toblli J.E., 1999).

Антитромботический эффект амлодипина связан с тем, что он значительно снижает агрегацию тромбоцитов, индуцированную коллагеном или АДФ (факторы, связанные с повреждением сосудистой стенки) (Hernandez R., 1991).

Интересным фактом является то, что у амлодипина есть собственная бактерицидная активность против V. cholera, Sh. boydii, S. aureus (Kumar K.A., 2003).

Клинический вазодилатирующий эффект амлодипина развивается медленно, что позволяет избежать резкого снижения АД, и продолжается в течение 24 ч (инструкция МЗ Украины).

Показания к применению Амлодипина в клинической практике

Амлодипин согласно инструкции МЗ Украины показан:

для коррекции АГ;

в комплексной терапии хронической стабильной стенокардии;

в качестве монотерапии при стенокардии Принцметала (вазоспастической стенокардии).

Клинический опыт применения амлодипина

Амлодипин может как самостоятельно применяться в кардиологической практике, так и комбинироваться с аторвастатином (Curran M.P., 2010), валсартаном (Plosker G.L., 2008), ирбесартаном (Garnock-Jones K.P., 2013), розувастатином и лизиноприлом (Podzolkov V.I., 2017). Доказано, что амлодипин при сочетании со статинами проявляет синергизм и усиливает их антиатерогенный эффект (Аронов Д.М., 2014).

В рандомизированном двойном слепом исследовании установлен клинический эффект амлодипина при стабильной стенокардии ― он достоверно уменьшает число ишемических эпизодов и их длительность (Koenig W., 1997) по сравнению с плацебо (Detry J.M., 1994). Клинические исследования (Chanine R.A., 1993) подтвердили эффективность амлодипина для лечения вазоспастической стенокардии.

При сочетании АГ с ИБС амлодипин оказывает кардиопротекторное действие ― по данным эхоКГ после 3-месячного курса лечения отмечается улучшение структурно-геометрических характеристик и диастолической функции как левого, так и правого предсердия (Drobotya N.V., 2019). Это особенно актуально при подборе схем лечения для пациентов с гипертрофией левого желудочка (Islim I.F., 2001).

Препарат применяется в нефрологии, в том числе и для контроля АД у детей с хроническими заболеваниями почек (von Vigier R.O., 2001).

По данным проспективного исследования PREVENT (De Portu S., 2006), применение амлодипина у пациентов с поражением коронарных артерий позволяет достичь значительного снижения риска развития сердечно-сосудистых катастроф в 36-месячной перспективе. В этом же исследовании было доказано, что амлодипин ингибирует развитие атеросклеротического поражения сосудов и препятствует их рестенозу после ангиопластики. Это связано с тем, что действующее вещество снижает холестерол-индуцированную инкрустацию кальцием гладкомышечных сосудистых структур и создает оптимальные условия для восстановления их мембран (Tulenko T.N., 1999).

Вазодилатирующие свойства амлодипина могут быть использованы в неврологической практике ― описаны клинические случаи эффективного купирования препаратом мигренозных приступов (Nagai T., 2008). Кроме того, амлодипин может быть рекомендован для профилактики мигрени (Dandapani B.K., 1998).

Амлодипин применяется и в онкогематологической практике ― для контроля АД у детей, перенесших трансплантацию костного мозга (Khattak S., 1998).

Блокаторы кальциевых каналов, в частности амлодипин, зарекомендовали себя в лечении синдром Рейно. По данным метаанализа, при применении дигидропиридиновых препаратов частота приступов вазоспазма снижается на 2,8–5 эпизодов/нед, а их выраженность уменьшается на 33% (Алекперов Р.Т., 2014).

Описан также интересный опыт применения амлодипина для лечения кокаиновой зависимости. Длинный курс лечения (12 нед) амлодипином позволяет существенно уменьшить выраженность таких проявлений синдрома отмены, как приливы, слабость, головная боль, тошнота и т.д. (Malcolm R., 1999).

Амлодипин рекомендован для применения у взрослых и детей в возрасте старше 6 лет (инструкция МЗ Украины). Однако при подсчете дозы важно учитывать, что для получения половины дозы нельзя применять ½ таблетки. Например, производитель указывает, что при разделении таблетки в 5 мг пополам нельзя гарантировать, что в каждой ее половинке будет 2,5 мг действующего вещества. Для решения этой проблемы и подбора точной индивидуальной дозы некоторые авторы рекомендуют (Lyszkiewicz D.A., 2003) готовить из измельченной таблетки суспензию, которую удобнее разделять на части с предсказуемой дозой амлодипина.

Особенности применения Амлодипина

Амлодипин не предназначен для купирования гипертонических кризов, поскольку его эффект развивается медленно. Этот препарат следует применять только для систематического контроля АД (инструкция МЗ Украины).

Применение амлодипина в период беременности возможно только в случаях отсутствия безопасной альтернативы. Это связано с тем, что в исследованиях на животных установлена репродуктивная токсичность высоких доз препарата (инструкция МЗ Украины).

По данным исследований пуповинной крови было установлено, что амлодипин проникает через плацентарный барьер, однако его концентрация примерно в 2,5 раза ниже, чем в крови матери (0,49 нг/мл против 1,27 нг/мл) (Morgan J.L., 2018). В то же время концентрация амлодипина в грудном молоке превышает таковую в крови в 1,4 раза. Однако при перерасчете ребенок, находящийся полностью на грудном вскармливании, получает около 3,4% материнской дозы по массе тела, что означает незначительное влияние на организм ребенка (Aoki H., 2018) и обусловливает возможность применения препарата в период кормления грудью при обоснованной необходимости и отсутствии альтернатив (инструкция МЗ Украины).

Кроме того, упоминается (инструкция МЗ Украины) о том, что блокаторы кальциевых каналов могут вызывать биохимические изменения в головке сперматозоида. Этот факт необходимо учитывать при лечении мужского бесплодия на фоне сердечно-сосудистой патологии.

Хронический гемодиализ не оказывает существенного влияния на фармакокинетику амлодипина, так что пациентам с терминальной стадией почечной недостаточности коррекции дозы не требуется (Kugnys G., 2003).

Важно учитывать, что при длительном применении амлодипина возможна гипертрофия мягких тканей десен, что в дальнейшем может привести к патологии пародонта вплоть до потери зубов. Описаны отдельные клинические наблюдения такого побочного эффекта (Tomar L.R., 2015), в частности у пациентов после трансплантации почки (Nanda T., 2019).

Не следует во время лечения амлодипином есть грейпфруты или пить грейпфрутовый сок, поскольку содержащиеся в них вещества повышают биодоступность амлодипина, что может привести к ухудшению контроля над АД ― непредсказуемому усилению гипотензивного действия препарата. По той же причине необходимо с осторожностью сочетать амлодипин с ингибиторами протеаз, макролидными препаратами (кларитромицин, эритромицин), верапамилом, дилтиаземом, азольными противогрибковыми препаратами, рифампицином, препаратами с экстрактом зверобоя (инструкция МЗ Украины).

Амлодипин хорошо сочетается с иммуносупрессивными препаратами, которые применяются в трансплантологии для профилактики развития реакций отторжения трансплантата ― такролимусом, циклоспорином (инструкция МЗ Украины). Это важно, поскольку контроль АД необходим пациентам после трансплантации почки так же, как и иммуносупрессивная терапия. Тем более что у пациентов с терминальной почечной недостаточностью АГ выступает в роли фактора риска сердечно-сосудистых осложнений (Фомин И.В., 2014), а регресс структурных нарушений после трансплантации почки достигается лишь частично (Мартиросян С.М., 2016).

Распространенными побочными эффектами амлодипина являются головная боль и периферические отеки (инструкция МЗ Украины). Отеки являются показанием к отмене препарата (von Vigier R.O., 2001) и подбору другой схемы лечения. Эти побочные эффекты появляются не более чем у 12,5% пациентов (Andersen J., 2006), что делает препарат достаточно безопасным для применения, в том числе и у пациентов детского возраста. Однако важно учитывать повышенный риск развития отеков у пациентов с сердечной недостаточностью тяжелой степени (III и IV класс по NYHA) и применять амлодипин у таких пациентов с осторожностью (инструкция МЗ Украины).

Заключение

Амлодипин является эффективным препаратом не только для лечения отдельных разновидностей АГ (обычно ассоциированной с хроническими заболеваниями почек), но и находит применение в кардиологической, неврологической и ревматологической практике. Препарат позволяет контролировать хроническую вазоспастическую патологию, не ассоциированную с повышением АД. Кроме того, он применим у таких категорий пациентов, как дети в возрасте старше 6 лет, а также для лечения пациентов после трансплантации органов.