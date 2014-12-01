Амлодипин (Amlodipine) (168128) - инструкция по применению ATC-классификация
Амлодипин инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Амлодипин — антагонист кальция (производное дигидропиридина), блокирующий поступление ионов кальция к миокарду и в клетки гладких мышц.
Механизм гипотензивного действия амлодипина обусловлен непосредственным расслабляющим влиянием на гладкие мышцы сосудов. Точный механизм антиангинального эффекта амлодипина выяснен недостаточно, однако следующие эффекты играют определенную роль:
1) амлодипин расширяет периферические артериолы и таким образом снижает периферическое сопротивление (постнагрузку). Поскольку сердечный ритм остается стабильным, снижение нагрузки на сердце приводит к снижению потребления энергии и потребности миокарда в кислороде;
2) расширение главных коронарных артерий и коронарных артериол (нормальных и ишемизированных), возможно, также играет роль в механизме действия амлодипина. Такое расширение повышает насыщенность миокарда кислородом у пациентов со спазмом коронарной артерии (стенокардия Принцметала или вариантная стенокардия).
У пациентов с АГ применение препарата 1 раз в сутки обеспечивает клинически значимое снижение АД на протяжении 24 ч в положении как лежа, так и стоя. Из-за медленного начала действия амлодипина острая артериальная гипотензия обычно не отмечается.
У пациентов со стенокардией при применении 1 суточной дозы препарата увеличивается общее время физической нагрузки, время до начала стенокардии и время до достижения на ЭКГ 1 мм депрессии сегмента ST. Препарат снижает частоту приступов стенокардии и уменьшает потребность в применении нитроглицерина.
Амлодипин не ассоциируется с какими-либо побочными метаболическими действиями или изменениями уровня липидов в плазме крови и может применяться у пациентов с БА, сахарным диабетом и подагрой.
Фармакокинетика
Всасывание/распределение. После перорального применения терапевтических доз амлодипин постепенно абсорбируется в плазме крови. Абсолютная биодоступность неизмененной молекулы составляет около 64–80%. Cmax в плазме крови достигается на протяжении 6–12 ч после применения. Объем распределения составляет примерно 21 л/кг массы тела; константа диссоциации кислоты (рКа) амлодипина составляет 8,6. Исследования in vitro продемонстрировали, что связывание амлодипина с белками плазмы крови составляет около 97,5%. Одновременный прием пищи не влияет на всасывание амлодипина.
Метаболизм/выведение. T½ из плазмы крови составляет около 35–50 ч. Равновесная концентрация в плазме крови достигается после 7–8 дней беспрерывного применения препарата. Амлодипин главным образом метаболизируется с образованием неактивных метаболитов. Около 60% введенной дозы выводится с мочой, примерно 10% из которых представляет амлодипин в неизмененном виде.
Пациенты пожилого возраста. Время достижения равновесных концентраций амлодипина в плазме крови подобно у лиц пожилого возраста и у взрослых пациентов. Клиренс амлодипина обычно несколько снижен, что у пациентов пожилого возраста приводит к увеличению AUC и T½ препарата.
Пациенты с нарушением функций почек. Амлодипин экстенсивно биотрансформируется до неактивных метаболитов. 10% амлодипина выделяется в неизмененном виде с мочой. Изменения концентрации амлодипина в плазме крови не коррелируют со степенью нарушения функций почек. У пациентов с нарушением функций почек можно применять обычные дозы амлодипина. Амлодипин не выводится путем диализа.
Пациенты с нарушением функции печени. Информация по применению амлодипина у пациентов с нарушением функции печени очень ограничена. У пациентов с печеночной недостаточностью клиренс амлодипина снижен, что приводит к увеличению продолжительности T½ и увеличению AUC примерно на 40–60%.
Дети. Обычно клиренс при пероральном применении у детей в возрасте 6–12 и 13–17 лет составлял 22,5 и 27,4 л/ч соответственно для мальчиков и 16,4 и 21,3 л/ч соответственно — для девочек. Отмечается значительная вариабельность экспозиции у разных пациентов. Информация относительно пациентов в возрасте до 6 лет является ограниченной.
Показания Амлодипин
АГ; хроническая стабильная стенокардия; вазоспастическая стенокардия (стенокардия Принцметала).
Применение Амлодипин
взрослые. Обычно для лечения АГ и стенокардии рекомендуемая начальная доза препарата Амлодипин составляет 5 мг амлодипина 1 раз в сутки. В зависимости от реакции пациента на терапию дозу можно повысить до максимальной, которая составляет 10 мг 1 раз в сутки.
У пациентов со стенокардией препарат можно применять как монотерапию или в комбинации с другими антиангинальными лекарственными средствами при резистентности к нитратам и/или адекватным дозам блокаторов β-адренорецепторов.
Есть опыт применения препарата в комбинации с тиазидными диуретиками, блокаторами α-адренорецепторов, β-адренорецепторов или ингибиторами АПФ у пациентов с АГ. Нет необходимости в подборе дозы препарата при одновременном применении с тиазидными диуретиками, блокаторами β-адренорецепторов и ингибиторами АПФ.
Дети в возрасте от 6 лет с АГ. Рекомендуемая начальная доза препарата Амлодипин для этой категории пациентов составляет 2,5 мг 1 раз в сутки. Если необходимый уровень АД не будет достигнут на протяжении 4 нед, дозу можно повысить до 5 мг/сут. Применение препарата в дозах >5 мг у данной категории пациентов не исследовалось.
Пациенты пожилого возраста. Нет необходимости в подборе дозы для данной категории пациентов. Повышение дозы необходимо проводить с осторожностью.
Пациенты с нарушением функции почек. Нет необходимости в подборе дозы для данной категории пациентов.
Применение у пациентов с печеночной недостаточностью. Дозы препарата для применения у пациентов данной категории не установлены (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Противопоказания
- известная повышенная чувствительность к дигидропиридинам, амлодипину или любому другому компоненту препарата;
- артериальная гипотензия тяжелой степени;
- шок (включая кардиогенный шок);
- обструкция выводящего тракта левого желудочка (например стеноз аорты тяжелой степени);
- гемодинамически нестабильная сердечная недостаточность после острого инфаркта миокарда.
Побочные эффекты
со стороны крови и лимфатической системы: лейкоцитопения, тромбоцитопения.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции.
Нарушения метаболизма и алиментарные расстройства: гипергликемия.
Со стороны психики: бессонница, изменения настроения (включая тревожность), депрессия, спутанность сознания.
Со стороны нервной системы: сонливость, головокружение, головная боль (главным образом в начале лечения), тремор, дисгевзия, синкопе, гипестезия, парестезия, гипертонус, периферическая нейропатия.
Со стороны органа зрения: нарушение зрения (включая диплопию).
Со стороны органа слуха и лабиринта: звон в ушах.
Со стороны сердца: усиленное сердцебиение, инфаркт миокарда, аритмия (включая брадикардию, желудочковую тахикардию и фибрилляцию предсердий), а также боль за грудиной.
Со стороны сосудов: приливы, артериальная гипотензия, васкулит.
Респираторные, торакальные и медиастинальные нарушения: диспноэ, ринит, кашель.
Со стороны пищеварительной системы: боль в животе, тошнота, рвота, диспепсия, нарушение перистальтики кишечника (включая запор и диарею), сухость во рту, панкреатит, гастрит, гиперплазия десен.
Со стороны гепатобилиарной системы: гепатит, желтуха, повышение уровня печеночных ферментов (которое чаще всего ассоциировалось с холестазом).
Со стороны кожи и подкожной ткани: алопеция, пурпура, изменение окраски кожи, повышенное потоотделение, зуд, сыпь, экзантема, ангионевротический отек (отек Квинке), мультиформная эритема, крапивница, эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона, фоточувствительность.
Со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани: периферические отеки (в том числе голеней), артралгия, миалгия, судороги мышц, боль в спине.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: нарушение мочеиспускания, никтурия, повышенная частота мочеиспускания.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: импотенция, гинекомастия.
Общие нарушения: утомляемость, астения, недомогание.
Другие: увеличение или уменьшение массы тела.
Сообщалось о единичных случаях развития экстрапирамидного синдрома.
Особые указания
безопасность и эффективность применения амлодипина при гипертоническом кризе не оценивались.
Пациенты с сердечной недостаточностью. У данной категории пациентов Амлодипин следует применять с осторожностью. В продолжительном плацебо-контролируемом исследовании у пациентов с сердечной недостаточностью тяжелой степени (класс III и IV по классификации NYHA) при применении амлодипина частота случаев развития отека легких была выше по сравнению с применением плацебо. У пациентов с хронической сердечной недостаточностью блокаторы кальциевых каналов, включая амлодипин, следует применять с осторожностью, поскольку они могут повышать риск сердечно-сосудистых событий и летальных случаев в будущем.
Пациенты с нарушением функции печени. T½ амлодипина, как и других антагонистов кальция, увеличивается у больных с нарушениями функции печени. По этой причине применять препарат таким больным следует с особой осторожностью и только под наблюдением врача.
Пациенты пожилого возраста. Повышать дозу препарата у данной категории пациентов следует с осторожностью.
Пациенты с почечной недостаточностью. У данной категории пациентов следует применять обычные дозы препарата. Изменения концентрации амлодипина в плазме крови не коррелируют со степенью нарушения функции почек. Амлодипин не выводится путем диализа.
Амлодипин не влияет на результаты лабораторных исследований.
Не рекомендуется применять амлодипин вместе с грейпфрутом или грейпфрутовым соком, поскольку у некоторых пациентов биодоступность может быть повышена, что приведет к усилению гипотензивного эффекта препарата.
Больным с наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или синдромом мальабсорбции глюкозы/галактозы следует учесть, что данный препарат содержит лактозу.
Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность применения амлодипина в период беременности не установлена.
Применять амлодипин в период беременности рекомендуется лишь в тех случаях, когда нет более безопасной альтернативы, а риск, связанный с самим заболеванием, превышает возможный вред от лечения для матери и плода.
Неизвестно, проникает ли амлодипин в грудное молоко. При принятии решения о продолжении кормления грудью или о применении амлодипина необходимо оценивать пользу грудного вскармливания для ребенка и пользу от применения препарата для матери.
Сообщалось об обратимых биохимических изменениях головки сперматозоида у некоторых пациентов при применении блокаторов кальциевых каналов. Клинической информации относительно потенциального влияния амлодипина на фертильность недостаточно.
Дети. Препарат применяют у детей с АГ в возрасте старше 6 лет. Влияние амлодипина на АД пациентов в возрасте до 6 лет неизвестно.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Амлодипин может оказывать незначительное или умеренное влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами. Скорость реакции может быть снижена при наличии таких симптомов, как головокружение, головная боль, спутанность сознания или тошнота.
Взаимодействия
влияние других лекарственных средств на амлодипин
Ингибиторы CYP 3A4. При одновременном применении амлодипина и ингибиторов CYP 3A4, таких как эритромицин у младших пациентов или дилтиазем — у старших, концентрации амлодипина в плазме крови повышаются на 22 и 50% соответственно. Клиническое значение этих данных неизвестно. Нельзя исключать, что мощные ингибиторы CYP 3A4 (кетоконазол, итраконазол, ритонавир) повышают концентрации амлодипина в плазме крови сильнее, чем дилтиазем. Амлодипин следует с осторожностью применять в комбинации с ингибиторами CYP 3A4. Однако о развитии побочных реакций, связанных со взаимодействием при применении такой комбинации, не сообщалось.
Индукторы CYP 3A4. Информации относительно влияния индукторов CYP 3A4 на амлодипин нет. Одновременное применение амлодипина и веществ, которые являются индукторами CYP 3A4 (например рифампицин, зверобой), может приводить к снижению концентрации амлодипина в плазме крови, поэтому применять такие комбинации следует с осторожностью.
Применение циметидина, антацидов с содержанием алюминия или магния и силденафила не влияет на фармакокинетику амлодипина.
Дантролен (инфузии). У животных отмечали желудочковую фибрилляцию с летальным исходом и сердечно-сосудистый коллапс, которые ассоциировались с гиперкалиемией, после применения верапамила и дантролена в/в. Из-за риска развития гиперкалиемии рекомендуется избегать применения блокаторов кальциевых каналов, таких как амлодипин, пациентам, склонным к злокачественной гипертермии, и при лечении злокачественной гипертермии.
Влияние амлодипина на другие лекарственные средства
Гипотензивный эффект амлодипина потенцирует гипотензивный эффект других антигипертензивных средств.
Клинические исследования взаимодействия препарата показали, что амлодипин не влияет на фармакокинетику аторвастатина, дигоксина, этанола (алкоголя), варфарина и циклоспорина.
Передозировка
опыт намеренной передозировки препарата ограничен.
Симптомы передозировки: имеющаяся информация дает основания считать, что значительная передозировка препарата Амлодипин приведет к чрезмерной периферической вазодилатации и, возможно, к рефлекторной тахикардии. Сообщалось о развитии значительной и, возможно, продолжительной системной гипотензии, включая шок с летальным исходом.
Лечение: клинически значимая артериальная гипотензия, обусловленная передозировкой амлодипина, требует активной поддержки деятельности сердечно-сосудистой системы, включая частый мониторинг функций сердца и дыхания, мониторинг ОЦК и мочевыделения; пациенту следует придать горизонтальное положение с приподнятыми нижними конечностями.
Для восстановления тонуса сосудов и АД можно применить сосудосуживающие препараты, удостоверившись в отсутствии противопоказаний к их применению. Применение кальция глюконата в/в может быть полезным для нивелирования эффектов блокады кальциевых каналов.
В некоторых случаях может быть полезным промывание желудка. Применение активированного угля у здоровых добровольцев на протяжении 2 ч после введения 10 мг амлодипина значительно снижало уровень его всасывания.
Поскольку амлодипин в высокой степени связывается с белками, эффект диализа является незначительным.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре до 25 °С.
Актуальная информация
Артериальная гипертензия (АГ) представляет собой сложную проблему современной медицины. Формирование современных подходов к диагностике, лечебной тактике и общим принципам ведения больных происходило под влиянием анализа огромного количества разнообразных проспективных исследований. И в то время как в лечении эссенциальной (первичной) АГ ведущую роль имеет изменение образа жизни (уменьшение массы тела, отказ от курения, уменьшение употребления натрия с пищевой солью), существует большое количество заболеваний, при которых повышение АД является вторичным, но от этого не в меньшей степени влияет на прогноз заболевания и качество жизни больного. Одним из наиболее распространенных факторов развития вторичной АГ являются заболевания почечных сосудов (их атеросклероз или стеноз другой этиологии) или почечной паренхимы (Фролова Е.В., 2007).
В арсенале современного врача есть 7 классов антигипертензивных лекарственных средств, которые можно применять для контроля повышения АД различной этиологии. В их числе диуретические препараты, ингибиторы АПФ, блокаторы β-адренорецепторов, блокаторы ангиотензиновых рецепторов, блокаторы медленных кальциевых каналов, а также центральные симпатолитики и агонисты имидазолиновых рецепторов (Фролова Е.В., 2007). Амлодипин является представителем класса блокаторов кальциевых каналов и имеет свои клинические особенности.
Как действует Амлодипин
За реализацию терапевтических эффектов препарата Амлодипин отвечает одноименное действующее вещество. Амлодипин — дигидропиридиновое производное третьего поколения (van Zwieten P.A., 1994), антагонист кальция длительного действия (van der Vossen A.C., 2016) с преобладающим влиянием на сосудистую стенку. Механизм его действия связан с блокировкой поступления ионов Са2+ внутрь гладкомышечных клеток. В результате такого влияния на структуры сосудистой стенки снижается постнагрузка на сердце (за счет расширения периферических артериол), что способствует снижению потребности в кислороде в миокарде и общему уменьшению потребления энергетических агентов. В то же время за счет устранения спазма коронарных артериол улучшается снабжение миокарда кислородом (этот эффект используется в лечении вариантной стенокардии, а также обеспечивает сокращение числа приступов стабильной стенокардии), в результате чего повышается переносимость физических нагрузок (инструкция МЗ Украины). Амлодипин достоверно снижает среднее АД при разных видах физических упражнений, не оказывая существенного воздействия на ЧСС (Hernandez R., 1991). Он не оказывает стимулирующего воздействия на парасимпатический отдел нервной системы, благодаря чему не развивается рефлекторная тахикардия (Аронов Д.М., 2014).
Почечные эффекты амлодипина включают гистологически подтвержденное снижение повреждения почечной паренхимы, что было подтверждено в эксперименте на крысах (Saruta T., 1995). Препарат позволяет защитить гломерулярные и тубулярные структуры (по показателям азота мочи, креатинина, клиренса креатинина, мочевого β2-микроглобулина) от повреждения их рентгенконтрастными препаратами (Hui H., 2012). Нефропротекторный эффект амлодипина реализуется и при нормальном АД в условиях гипероксалурии (Toblli J.E., 1999).
Антитромботический эффект амлодипина связан с тем, что он значительно снижает агрегацию тромбоцитов, индуцированную коллагеном или АДФ (факторы, связанные с повреждением сосудистой стенки) (Hernandez R., 1991).
Интересным фактом является то, что у амлодипина есть собственная бактерицидная активность против V. cholera, Sh. boydii, S. aureus (Kumar K.A., 2003).
Клинический вазодилатирующий эффект амлодипина развивается медленно, что позволяет избежать резкого снижения АД, и продолжается в течение 24 ч (инструкция МЗ Украины).
Показания к применению Амлодипина в клинической практике
Амлодипин согласно инструкции МЗ Украины показан:
- для коррекции АГ;
- в комплексной терапии хронической стабильной стенокардии;
- в качестве монотерапии при стенокардии Принцметала (вазоспастической стенокардии).
Клинический опыт применения амлодипина
Амлодипин может как самостоятельно применяться в кардиологической практике, так и комбинироваться с аторвастатином (Curran M.P., 2010), валсартаном (Plosker G.L., 2008), ирбесартаном (Garnock-Jones K.P., 2013), розувастатином и лизиноприлом (Podzolkov V.I., 2017). Доказано, что амлодипин при сочетании со статинами проявляет синергизм и усиливает их антиатерогенный эффект (Аронов Д.М., 2014).
В рандомизированном двойном слепом исследовании установлен клинический эффект амлодипина при стабильной стенокардии ― он достоверно уменьшает число ишемических эпизодов и их длительность (Koenig W., 1997) по сравнению с плацебо (Detry J.M., 1994). Клинические исследования (Chanine R.A., 1993) подтвердили эффективность амлодипина для лечения вазоспастической стенокардии.
При сочетании АГ с ИБС амлодипин оказывает кардиопротекторное действие ― по данным эхоКГ после 3-месячного курса лечения отмечается улучшение структурно-геометрических характеристик и диастолической функции как левого, так и правого предсердия (Drobotya N.V., 2019). Это особенно актуально при подборе схем лечения для пациентов с гипертрофией левого желудочка (Islim I.F., 2001).
Препарат применяется в нефрологии, в том числе и для контроля АД у детей с хроническими заболеваниями почек (von Vigier R.O., 2001).
По данным проспективного исследования PREVENT (De Portu S., 2006), применение амлодипина у пациентов с поражением коронарных артерий позволяет достичь значительного снижения риска развития сердечно-сосудистых катастроф в 36-месячной перспективе. В этом же исследовании было доказано, что амлодипин ингибирует развитие атеросклеротического поражения сосудов и препятствует их рестенозу после ангиопластики. Это связано с тем, что действующее вещество снижает холестерол-индуцированную инкрустацию кальцием гладкомышечных сосудистых структур и создает оптимальные условия для восстановления их мембран (Tulenko T.N., 1999).
Вазодилатирующие свойства амлодипина могут быть использованы в неврологической практике ― описаны клинические случаи эффективного купирования препаратом мигренозных приступов (Nagai T., 2008). Кроме того, амлодипин может быть рекомендован для профилактики мигрени (Dandapani B.K., 1998).
Амлодипин применяется и в онкогематологической практике ― для контроля АД у детей, перенесших трансплантацию костного мозга (Khattak S., 1998).
Блокаторы кальциевых каналов, в частности амлодипин, зарекомендовали себя в лечении синдром Рейно. По данным метаанализа, при применении дигидропиридиновых препаратов частота приступов вазоспазма снижается на 2,8–5 эпизодов/нед, а их выраженность уменьшается на 33% (Алекперов Р.Т., 2014).
Описан также интересный опыт применения амлодипина для лечения кокаиновой зависимости. Длинный курс лечения (12 нед) амлодипином позволяет существенно уменьшить выраженность таких проявлений синдрома отмены, как приливы, слабость, головная боль, тошнота и т.д. (Malcolm R., 1999).
Амлодипин рекомендован для применения у взрослых и детей в возрасте старше 6 лет (инструкция МЗ Украины). Однако при подсчете дозы важно учитывать, что для получения половины дозы нельзя применять ½ таблетки. Например, производитель указывает, что при разделении таблетки в 5 мг пополам нельзя гарантировать, что в каждой ее половинке будет 2,5 мг действующего вещества. Для решения этой проблемы и подбора точной индивидуальной дозы некоторые авторы рекомендуют (Lyszkiewicz D.A., 2003) готовить из измельченной таблетки суспензию, которую удобнее разделять на части с предсказуемой дозой амлодипина.
Особенности применения Амлодипина
Амлодипин не предназначен для купирования гипертонических кризов, поскольку его эффект развивается медленно. Этот препарат следует применять только для систематического контроля АД (инструкция МЗ Украины).
Применение амлодипина в период беременности возможно только в случаях отсутствия безопасной альтернативы. Это связано с тем, что в исследованиях на животных установлена репродуктивная токсичность высоких доз препарата (инструкция МЗ Украины).
По данным исследований пуповинной крови было установлено, что амлодипин проникает через плацентарный барьер, однако его концентрация примерно в 2,5 раза ниже, чем в крови матери (0,49 нг/мл против 1,27 нг/мл) (Morgan J.L., 2018). В то же время концентрация амлодипина в грудном молоке превышает таковую в крови в 1,4 раза. Однако при перерасчете ребенок, находящийся полностью на грудном вскармливании, получает около 3,4% материнской дозы по массе тела, что означает незначительное влияние на организм ребенка (Aoki H., 2018) и обусловливает возможность применения препарата в период кормления грудью при обоснованной необходимости и отсутствии альтернатив (инструкция МЗ Украины).
Кроме того, упоминается (инструкция МЗ Украины) о том, что блокаторы кальциевых каналов могут вызывать биохимические изменения в головке сперматозоида. Этот факт необходимо учитывать при лечении мужского бесплодия на фоне сердечно-сосудистой патологии.
Хронический гемодиализ не оказывает существенного влияния на фармакокинетику амлодипина, так что пациентам с терминальной стадией почечной недостаточности коррекции дозы не требуется (Kugnys G., 2003).
Важно учитывать, что при длительном применении амлодипина возможна гипертрофия мягких тканей десен, что в дальнейшем может привести к патологии пародонта вплоть до потери зубов. Описаны отдельные клинические наблюдения такого побочного эффекта (Tomar L.R., 2015), в частности у пациентов после трансплантации почки (Nanda T., 2019).
Не следует во время лечения амлодипином есть грейпфруты или пить грейпфрутовый сок, поскольку содержащиеся в них вещества повышают биодоступность амлодипина, что может привести к ухудшению контроля над АД ― непредсказуемому усилению гипотензивного действия препарата. По той же причине необходимо с осторожностью сочетать амлодипин с ингибиторами протеаз, макролидными препаратами (кларитромицин, эритромицин), верапамилом, дилтиаземом, азольными противогрибковыми препаратами, рифампицином, препаратами с экстрактом зверобоя (инструкция МЗ Украины).
Амлодипин хорошо сочетается с иммуносупрессивными препаратами, которые применяются в трансплантологии для профилактики развития реакций отторжения трансплантата ― такролимусом, циклоспорином (инструкция МЗ Украины). Это важно, поскольку контроль АД необходим пациентам после трансплантации почки так же, как и иммуносупрессивная терапия. Тем более что у пациентов с терминальной почечной недостаточностью АГ выступает в роли фактора риска сердечно-сосудистых осложнений (Фомин И.В., 2014), а регресс структурных нарушений после трансплантации почки достигается лишь частично (Мартиросян С.М., 2016).
Распространенными побочными эффектами амлодипина являются головная боль и периферические отеки (инструкция МЗ Украины). Отеки являются показанием к отмене препарата (von Vigier R.O., 2001) и подбору другой схемы лечения. Эти побочные эффекты появляются не более чем у 12,5% пациентов (Andersen J., 2006), что делает препарат достаточно безопасным для применения, в том числе и у пациентов детского возраста. Однако важно учитывать повышенный риск развития отеков у пациентов с сердечной недостаточностью тяжелой степени (III и IV класс по NYHA) и применять амлодипин у таких пациентов с осторожностью (инструкция МЗ Украины).
Заключение
Амлодипин является эффективным препаратом не только для лечения отдельных разновидностей АГ (обычно ассоциированной с хроническими заболеваниями почек), но и находит применение в кардиологической, неврологической и ревматологической практике. Препарат позволяет контролировать хроническую вазоспастическую патологию, не ассоциированную с повышением АД. Кроме того, он применим у таких категорий пациентов, как дети в возрасте старше 6 лет, а также для лечения пациентов после трансплантации органов.