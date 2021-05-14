заболевания, сопровождающиеся вторичным иммунодефицитом и лейкопенией, а именно — при химио- и лучевой терапии пациентов онкологического профиля и больных лейкозом с целью повышения противоопухолевой эффективности цитостатиков и снижения их токсического действия; при острых и хронических лучевых поражениях, особенно в условиях длительного воздействия излучений низкой интенсивности в низких дозах; при комплексной противовоспалительной и противовирусной терапии острых и хронических заболеваний бронхов и легких; при хирургическом лечении онкологических и других заболеваний брюшной полости и грудной клетки, половых органов, молочной железы, для профилактики послеоперационных осложнений и ускорения выздоровления больных. Трофические язвы, хроническая диффузная стрептодермия, ревматоидные поражения суставов, лейкопения различного происхождения, для повышения эффективности терапии у ослабленных больных и лиц пожилого возраста.