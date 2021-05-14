Бластомунил® (Blastomunyl) (168041) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Бластомунил инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Бластомунил — иммуномодулятор, стимулирующий клеточный и гуморальный иммунитет и активность цитокинов. Препарат увеличивает количество лейкоцитов в периферической крови при их сниженном уровне, главным образом нейтрофилов и Т- и В-лимфоцитов, усиливает фагоцитоз, снижает уровень циркулирующих иммунных комплексов, нормализует содержание иммуноглобулинов класса М и G в плазме крови, является индуктором интерферона, интерлейкина-1 и -2, которые играют основную роль в регуляции Т-клеточной иммунной реакции, дифференциации и активации В- и NK-клеток, улучшает эндокринную функцию вилочковой железы. Бластомунил улучшает микроциркуляцию крови в тканях, стимулирует процессы их регенерации, оказывает антибактериальное, противовирусное действие, проявляет слабовыраженное противоопухолевое и антиметастатическое действие, уменьшает выраженность побочных реакций при лучевой терапии. Препарат не оказывает местно-раздражающего, эмбриотоксического, мутагенного и тератогенного влияния.
Фармакокинетика. Исследования фармакокинетики препарата не проводились.
Показания Бластомунил
заболевания, сопровождающиеся вторичным иммунодефицитом и лейкопенией, а именно — при химио- и лучевой терапии пациентов онкологического профиля и больных лейкозом с целью повышения противоопухолевой эффективности цитостатиков и снижения их токсического действия; при острых и хронических лучевых поражениях, особенно в условиях длительного воздействия излучений низкой интенсивности в низких дозах; при комплексной противовоспалительной и противовирусной терапии острых и хронических заболеваний бронхов и легких; при хирургическом лечении онкологических и других заболеваний брюшной полости и грудной клетки, половых органов, молочной железы, для профилактики послеоперационных осложнений и ускорения выздоровления больных. Трофические язвы, хроническая диффузная стрептодермия, ревматоидные поражения суставов, лейкопения различного происхождения, для повышения эффективности терапии у ослабленных больных и лиц пожилого возраста.
Применение Бластомунил
Бластомунил вводят п/к или в/м. Перед применением во флакон добавляют 2 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или воды для инъекций, после чего флакон встряхивают до полного растворения препарата.
Суточная доза для взрослых составляет 0,6 мг. Интервал между инъекциями составляет 5–7 сут. На курс лечения применяют 3–5 инъекций. При необходимости можно провести повторные курсы лечения через 3–6 и 12 мес.
Дети. Опыта применения препарата у пациентов детского возраста нет, поэтому Бластомунил не назначают пациентам данной возрастной категории.
Противопоказания
острая сердечная недостаточность, повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
при применении препарата возможны реакции гиперчувствительности. У отдельных больных могут отмечать незначительное повышение температуры тела, которая сохраняется несколько часов, иногда возникают местные реакции, боль в суставах, особенно у пациентов с ревматизмом, общее недомогание, которое проходит самостоятельно.
Особые указания
назначать с осторожностью при склонности больного к аллергическим реакциям.
Применение в период беременности и кормления грудью. Опыта применения препарата в период беременности и кормления грудью нет, поэтому препарат не рекомендуется применять в указанные периоды.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследований о влиянии на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами не проводили.
Взаимодействия
при одновременном применении препарата с другими иммуномодуляторами тканевого происхождения усиливаются иммунный ответ и противоопухолевый эффект.
Передозировка
не отмечена.
Условия хранения
в оригинальной упаковке для защиты от действия света при температуре не выше 25 °С.