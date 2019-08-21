Биоарон C (Bioaron C) (168006) - инструкция по применению ATC-классификация
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Биоарон C инструкция по применению
Фармакологические свойства
препарат содержит биогенные стимуляторы, которые находятся в водной вытяжке из листьев алоэ, а также в веществах, содержащихся в соке плодов рябины черноплодной, в том числе витамины и микроэлементы.
Водная вытяжка из листьев алоэ стимулирует гранулоцитопоэз, усиливает способность абсорбции, деградации и распознавания антигенов. Усиливает, прежде всего, гуморальный иммунный ответ; стимулирует увеличение числа лимфоцитов В в периферической крови; одновременно слабее влияя на защитную реакцию клеточного типа. Кроме того, незначительно усиливает сопротивление контактной инфекции. Иммуностимулирующее действие препарата проявляется в поддержке равновесия иммунной системы, что особенно важно для детей, которые еще не имеют в полном объеме сформированного защитного механизма. Клинические исследования, проведенные на детях, показали, что препарат стимулирует развитие, а также увеличение массы тела у участников исследования.
Показания Биоарон C
как вспомогательное средство при:
- инфекциях верхних дыхательных путей, например при лечении ОРВИ;
- отсутствии аппетита.
Как профилактическое средство при повторных бактериальных и вирусных инфекциях, в период реконвалесценции организма после перенесенных заболеваний и антибиотикотерапии.
Применение Биоарон C
препарат назначают детям в возрасте 3–6 лет: 2 раза в сутки по 5 мл растворить в 20 мл (2 десертные ложки) охлажденной прокипяченной воды; ≥6 лет: 3 раза в сутки по 5 мл перед едой на протяжении 14 дней.
При отсутствия аппетита детям ≥3 лет — по 5 мл препарата 1 раз за 15 мин до еды (детям <6 лет — развести в 20 мл воды).
Продолжительность лечения определяется индивидуально врачом.
Противопоказания
индивидуальная гиперчувствительность к любому из компонентов препарата, острые воспалительные заболевания органов пищеварительного тракта, детский возраст до 3 лет. Как и во время применении других препаратов, которые содержат сахар, препарат Биоарон С может нежелательно влиять на больных сахарным диабетом и лиц с синдромом плохого всасывания глюкозы и галактозы, непереносимостью фруктозы или лиц с дефицитом сахарозы и изомальтозы.
Побочные эффекты
возможны аллергические реакции, в редких случаях — диспептические расстройства (изжога, диарея, тошнота, рвота).
Особые указания
Период беременности и кормления грудью. Не выявлено отрицательного влияния. Препарат предназначен для детей.
Дети. Препарат предназначен для детей в возрасте от 3 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат предназначен для детей.
Меры безопасности при применении. Разовая доза препарата (5 мл) содержит 3,3 г сахарозы (0,33 ХЕ), что необходимо учитывать больным сахарным диабетом.
Препарат может искажать результаты ряда лабораторных тестов (содержания в крови глюкозы, билирубина, активности трансаминаз, ЛДГ).
Не изменять дозу препарата без указаний врача или расширять показания для применения.
Взаимодействия
в состав препарата входит аскорбиновая кислота (витамин С), поэтому:
- его сочетанное применение с сульфаниламидными препаратами может привести к образованию осадка кристаллов сульфаниламидов в кислой моче;
- препарат может усиливать всасывание железа в ЖКТ;
- может усиливать действие слабительных лекарственных средств;
- может увеличивать скорость выведения амфетамина и трициклических антидепрессантов.
Передозировка
случаи передозировки не описаны. Потенциально при передозировке препаратом возможно образование уратных и/или оксалатных конкрементов в почках, ощущение боли в области почек. Длительное применение препарата в высоких дозах может привести к увеличению уровня глюкозы в крови и очень редко — к нарушениям со стороны ЦНС.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.