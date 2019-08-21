препарат содержит биогенные стимуляторы, которые находятся в водной вытяжке из листьев алоэ, а также в веществах, содержащихся в соке плодов рябины черноплодной, в том числе витамины и микроэлементы.

Водная вытяжка из листьев алоэ стимулирует гранулоцитопоэз, усиливает способность абсорбции, деградации и распознавания антигенов. Усиливает, прежде всего, гуморальный иммунный ответ; стимулирует увеличение числа лимфоцитов В в периферической крови; одновременно слабее влияя на защитную реакцию клеточного типа. Кроме того, незначительно усиливает сопротивление контактной инфекции. Иммуностимулирующее действие препарата проявляется в поддержке равновесия иммунной системы, что особенно важно для детей, которые еще не имеют в полном объеме сформированного защитного механизма. Клинические исследования, проведенные на детях, показали, что препарат стимулирует развитие, а также увеличение массы тела у участников исследования.