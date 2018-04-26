Галоперидол Деканоат (Haloperidol Decanoat) (167876) - инструкция по применению ATC-классификация
Галоперидол Деканоат инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Механизм действия. Галоперидола деканоат — это сложный эфир галоперидола и декановой кислоты, антипсихотический препарат пролонгированного действия, который относится к производным бутирофенона. После инъекции галоперидола деканоат постепенно высвобождается из мышечной ткани и медленно гидролизуется, превращаясь в свободный галоперидол, который попадает в системный кровоток.
Галоперидол является мощным центральным антагонистом рецепторов дофамина 2-го типа, в рекомендуемых дозах обладает низкой α1-антиадренергической активностью и не оказывает антигистаминного или холиноблокирующего действия.
Фармакодинамические эффекты. Галоперидол подавляет бред и галлюцинации в результате блокады дофаминергических сигнальных путей в мезолимбических структурах. Центральное антидофаминергическое действие проявляется в базальных ганглиях (нигростриарные узлы). Галоперидол эффективно устраняет психомоторное возбуждение, чем объясняется его благоприятное действие при маниях и других синдромах, сопровождающихся возбуждением.
Влияние на базальные ганглии, вероятно, лежит в основе нежелательных экстрапирамидных нарушений движения (дистония, акатизия, паркинсонизм).
Антидофаминергическое действие галоперидола на лактотрофные клетки передней доли гипофиза вызывают гиперпролактинемию, которая возникает вследствие устранения тонического ингибирования секреции пролактина, опосредованного дофамином.
Клинические исследования. Сообщалось, что в клинических исследованиях пациенты получали лечение пероральным галоперидолом перед переходом на галоперидола деканоат. Иногда пациенты предварительно получали другое пероральное антипсихотическое лекарственное средство.
Фармакокинетика
Абсорбция. После в/м инъекции галоперидола деканоата происходит медленное и постоянное высвобождение свободного галоперидола из депо. Концентрация галоперидола в плазме крови повышается постепенно, достигая максимума, как правило, через 3–9 дней после инъекции.
При регулярном ежемесячном введении стадия насыщения в плазме крови достигается через 2–4 мес.
Распределение. Связывание с белками плазмы крови у взрослых пациентов в среднем составляет около 88–92%. Степень связывания с белками плазмы крови характеризуется высокой межсубъектной изменчивостью. Галоперидол быстро распределяется в различных тканях и органах, о чем свидетельствует большой объем распределения (среднее значение 8–21 л/кг после в/в ведения). Галоперидол легко проникает через ГЭБ. Он также проникает через плаценту и определяется в грудном молоке.
Биотранформация. Галоперидол подвергается активному метаболизму в печени. Основными путями метаболизма галоперидола в организме человека является глюкуронидация, восстановление до кетонов, окислительное N-деалкилирование и образование метаболитов пиридиния. Считается, что метаболиты галоперидола существенно не влияют на его деятельность, но около 23% препарата метаболизируется путем восстановления, и обратный переход восстановленного метаболита галоперидола в галоперидол полностью исключить нельзя. В метаболизме галоперидола участвуют изоферменты цитохрома Р450 CYP 3A4 и CYP 2D6. Ингибирование или индукция фермента CYP 3A4 или ингибирование фермента CYP 2D6 могут влиять на метаболизм галоперидола. Снижение активности фермента CYP 2D6 может привести к повышению концентрации галоперидола.
Выведение. Конечный T½ галоперидола после введения галоперидола деканоата составляет в среднем 3 нед. Это больше, чем при применении других лекарственных форм, где T½ галоперидола составляет в среднем 24 ч после приема и 21 ч после введения.
Воображаемый клиренс галоперидола после экстраваскулярного введения составляет 0,9–1,5 л/ч/кг и уменьшается у медленных метаболизаторов CYP 2D6. Сниженная активность фермента CYP 2D6 может привести к повышению концентрации галоперидола. Межсубъектная вариабельность (коэффициент вариации,%) клиренса галоперидола у пациентов с шизофренией составляла 44% в популяционном фармакокинетическом анализе. После введения галоперидола 21% дозы выводится с калом и 33% — мочой. Менее 3% дозы выводится с мочой в неизмененном виде.
Линейность/нелинейность. Фармакокинетика галоперидола после в/в инъекций галоперидола деканоата носит дозозависимый характер. При введении доз <450 мг между дозой и концентрацией галоперидола в плазме крови наблюдается почти линейная зависимость.
Особые группы пациентов
Пациенты пожилого возраста. Концентрация галоперидола в плазме крови пациентов пожилого возраста выше, чем у взрослых пациентов молодого возраста при применении такой же дозы. Результаты небольших клинических исследований свидетельствуют о низком клиренсе и более длительном T½ галоперидола у пациентов пожилого возраста. Эти результаты соответствуют диапазону наблюдаемых колебаний фармакокинетических показателей галоперидола. Рекомендуется коррекция дозы галоперидола при применении у пациентов пожилого возраста (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Почечная недостаточность. Влияние почечной недостаточности на фармакокинетику галоперидола не изучали. Около трети дозы галоперидола выводится с мочой, преимущественно в виде метаболитов. Менее 3% дозы выводится с мочой в неизмененном виде.
Метаболиты галоперидола существенно не влияют на активность галоперидола, хотя невозможно полностью исключить обратное преобразование восстановленного метаболита галоперидола в галоперидол. Несмотря на то что нарушение функции почек не должно влиять на выведение галоперидола в клинически значимой степени, рекомендуется соблюдать осторожность при лечении пациентов с нарушением функции почек, особенно в случаях выраженной почечной недостаточности, в связи с длительным T½ галоперидола и его восстановленного метаболита и возможностью накопления (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Из-за большого объема распределения галоперидола и его связывания с белками плазмы крови с помощью диализа можно вывести крайне незначительное количество препарата.
Печеночная недостаточность. Влияние печеночной недостаточности на фармакокинетику галоперидола не изучали. Однако нарушение функции печени может оказывать существенное влияние на фармакокинетику галоперидола, потому что он активно метаболизируется в печени. Для пациентов с нарушениями функции печени рекомендуется корректировать дозу и принимать меры безопасности (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Взаимосвязь фармакокинетики и фармакодинамики
Терапевтические концентрации. Согласно опубликованным данным многочисленных клинических исследований терапевтический эффект у большинства пациентов с острой или хронической формой шизофрении достигается при концентрации препарата в плазме крови 1–10 нг/мл. Некоторым пациентам могут потребоваться более высокие концентрации препарата из-за высокой межсубъективной изменчивости фармакокинетических показателей галоперидола.
У пациентов с первым приступом шизофрении, получавших галоперидол в лекарственных формах короткого действия, терапевтический ответ может быть достигнут при концентрациях как минимум 0,6–3,2 нг/мл. Связывание на 60–80% D2-рецепторов лучше обеспечивает достижение терапевтического ответа при минимальных экстрапирамидных симптомах. В среднем концентрацию галоперидола в этом диапазоне можно получить, применяя дозы 1–4 мг/сут.
Из-за высокой межсубъективной изменчивости фармакокинетических показателей галоперидола и зависимости эффекта от концентрации рекомендуется подбирать индивидуальную дозу галоперидола деканоата, исходя из реакции пациента на лечение. Необходимо учитывать время после изменения дозы для достижения новой стабильной концентрации галоперидола в плазме крови и дополнительное время для проявления терапевтического ответа. В отдельных случаях может быть целесообразным измерение концентрации галоперидола в крови.
Сердечно-сосудистые эффекты. Риск удлинения интервала Q–Tc возрастает с повышением дозы и концентрации галоперидола в плазме крови.
Экстрапирамидная симптоматика. Экстрапирамидные симптомы могут развиться при применении препарата в терапевтическом диапазоне доз, хотя их частота, как правило, возрастает при применении в дозах, превышающих терапевтические.
Показания Галоперидол Деканоат
поддерживающая терапия шизофрении и шизоаффективных расстройств у взрослых пациентов, состояние которых стабилизировалось на фоне приема перорального галоперидола.
Применение Галоперидол Деканоат
начало лечения и титрование дозы следует проводить под пристальным контролем.
Дозировка. Индивидуальная доза будет зависеть как от тяжести симптомов, так и от текущей дозы приема галоперидола. Всегда следует применять самую низкую эффективную дозу.
Начальную дозу галоперидола деканоата устанавливают, исходя из кратного повышения суточной дозы приема галоперидола; особых рекомендаций по переходу с других антипсихотических препаратов не разработано (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Взрослые (в возрасте от 18 лет)
Таблица 1. Рекомендации по дозированию галоперидола деканоата для взрослых пациентов (от 18 лет)
|Переход с приема галоперидола
Рекомендуется вводить галоперидол деканоат в 10–15-кратной суточной дозе галоперидола.
Доза галоперидола деканоата для большинства пациентов составляет 25–150 мг
|Продолжение лечения
Рекомендуется повышать дозу галоперидола деканоата на 50 мг 1 раз в 4 нед (в зависимости от индивидуальной реакции пациента) до достижения оптимального терапевтического эффекта.
Наиболее эффективная доза, как правило, колеблется в диапазоне 50–200 мг.
При необходимости введения доз 200 мг 1 раз в 4 нед рекомендуется оценить индивидуальное соотношение пользы и риска.
Нельзя превышать максимальную дозу 300 мг 1 раз в 4 нед, поскольку проблемы безопасности перевешивают клиническую пользу лечения
|Интервал дозирования
Обычно интервал между инъекциями составляет 4 нед.
Может потребоваться коррекция интервала дозирования (в зависимости от индивидуальной реакции пациента)
|Дополнительное применение галоперидола в другой лекарственной форме
Дополнительное лечение галоперидолом в другой лекарственной форме может потребоваться при переходе на лечение галоперидола деканоатом, для подбора дозы или при обострении эпизодов психотических симптомов (в зависимости от индивидуальной реакции пациента).
Суммарная общая доза галоперидола в двух лекарственных формах не должна превышать соответствующую максимальную дозу приема перорального галоперидола 20 мг/сут
Особые группы пациентов
Пациенты пожилого возраста
Таблица 2. Рекомендации по дозированию галоперидола деканоата для пациентов пожилого возраста
|Переход с приема галоперидола
Рекомендуются низкие дозы галоперидола деканоата 12,5–25 мг
|Продолжение лечения
Рекомендуется только корректировать дозу галоперидола деканоата, если это необходимо (в соответствии с индивидуальной реакцией пациента), пока не будет достигнут оптимальный терапевтический эффект.
Наиболее эффективная доза, как правило, составляет 25–75 мг.
Дозы, превышающие 75 мг 1 раз в 4 нед, можно назначать только пациентам, которые переносили более высокие дозы, и только после повторной оценки индивидуального соотношения пользы и риска для пациента
|Интервал дозирования
Обычно интервал между инъекциями составляет 4 нед.
Может потребоваться коррекция интервала дозирования (в зависимости от индивидуальной реакции пациента)
|Дополнительное применение галоперидола в другой лекарственной форме
Дополнительное лечение галоперидолом в другой лекарственной форме может потребоваться при переходе на лечение галоперидола деканоатом, для подбора дозы или при обострении эпизодов психотических симптомов (в зависимости от индивидуальной реакции пациента).
Суммарная общая доза галоперидола в двух лекарственных формах не должна превышать соответствующую максимальную дозу приема галоперидола 5 мг/сут или предварительно назначенную дозу перорального приема галоперидола, которую получал пациент во время длительной терапии пероральным галоперидолом
Почечная недостаточность. Влияние почечной недостаточности на фармакокинетику галоперидола не изучали.
Коррекция дозы не рекомендуется, но при лечении пациентов с почечной недостаточностью следует соблюдать осторожность. Пациентам с выраженной почечной недостаточностью может потребоваться более низкая начальная доза с последующим повышением дозы с меньшим шагом и через более длительные интервалы, чем у пациентов с нормальной функцией почек (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Печеночная недостаточность. Влияние печеночной недостаточности на фармакокинетику галоперидола не изучали.
Поскольку галоперидол подвергается активному метаболизму в печени, рекомендуется снизить начальную дозу в 2 раза и повышать ее с меньшим шагом и через более длительные интервалы, чем у пациентов с нормальной функцией печени (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Применение у детей. Безопасность и эффективность применения галоперидола деканоата у детей и подростков (в возрасте до 18 лет) не установлены. Данные отсутствуют.
Способ применения. Препарат предназначен только для в/м введения! Запрещается вводить в/в!
Галоперидол деканоат применяют в виде однократной в/м инъекции глубоко в ягодичную мышцу. Рекомендуется чередовать ягодичные мышцы. Нежелательно вводить препарат в дозе, объем которой превышает 3 мл, чтобы избежать неприятного ощущения распирания в месте инъекции.
Дети. Парентеральное применение галоперидола деканоата у детей (до 18 лет) противопоказано!
Противопоказания
- повышенная чувствительность к активному веществу или любому вспомогательному веществу препарата;
- коматозное состояние;
- угнетение деятельности ЦНС;
- болезнь Паркинсона;
- деменция с тельцами Леви;
- прогрессирующий супрануклеарный паралич;
- удлиненный интервал Q–Tс или врожденный синдром удлинения интервала Q–T;
- недавно перенесенный острый инфаркт миокарда;
- некомпенсированная сердечная недостаточность;
- желудочковая аритмия в анамнезе или желудочковая тахикардия типа пируэт;
- некорректированная гипокалиемия;
- сопутствующее лечение лекарственными средствами, которые удлиняют интервал Q–T (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Побочные эффекты
по результатам сводных данных по безопасности, полученных в клинических исследованиях, наиболее часто регистрировали такие нежелательные явления: экстрапирамидные расстройства (14%), тремор (8%), паркинсонизм (7%), ригидность мышц (6%) и сонливость (5%).
В табл. 3 приведены побочные реакции:
- выявленные в клинических исследованиях галоперидола деканоата;
- выявленные в клинических исследованиях галоперидола (в других лекарственных формах) и связанные с действующим веществом;
- выявленные в послерегистрационный период применения галоперидола деканоата и галоперидола.
Частоту побочных реакций оценивали в клинических или эпидемиологических исследованиях галоперидола деканоата согласно такой классификации: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 — <1/10), нечасто (≥1/1000 — <1/100), редко (≥1/10 000 — <1/1000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (невозможно оценить по доступным данным).
Побочные реакции представлены по системам органов и в порядке уменьшения серьезности.
Таблица 3
|Класс системы органов
|Побочные реакции
|Частота
|Очень часто
|Часто
|Нечасто
|Редко
|Частота неизвестна
|Кровь и лимфатическая система
|Панцитопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, лейкопения, нейтропения
|Иммунная система
|Анафилактические реакции, гиперчувствительность
|Эндокринная система
|Нарушение секреции АДГ, гиперпролактинемия
|Обмен веществ и питание
|Гипогликемия
|Психические нарушения
|Депрессия, бессонница
|Психотические нарушения, возбуждение, спутанность сознания, потеря либидо, снижение либидо, беспокойство
|Нервная система
|Экстрапирамидные симптомы
|Акатизия, паркинсонизм, маскообразное лицо, тремор, сонливость, седация
|Акинезия, дискинезия, дистония, ригидность по типу «зубчатого колеса», гипертонус, головная боль
|Злокачественный нейролептический синдром, поздняя дискинезия, судороги, брадикинезия, гиперкинезия, гипокинезия, головокружение, непроизвольное сокращение мышц, нарушение координации движений, нистагм
|Орган зрения
|Окулогирный криз, помутнение зрения, нарушение зрения
|Нарушения со стороны сердца
|Тахикардия
|Фибрилляция желудочков, желудочковая тахикардия типа пируэт, желудочковая тахикардия, экстрасистолия
|Сосудистые нарушения
|Артериальная гипотензия, ортостатическая гипотензия
|Дыхательная система, органы грудной клетки и средостения
|Отек гортани, бронхоспазм, ларингоспазм, одышка
|ЖКТ
|Запор, сухость во рту, повышенное выделение слюны
|Тошнота, рвота
|Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей
|Острая печеночная недостаточность, гепатит, холестаз, желтуха, отклонения в результатах функциональных печеночных тестов
|Кожа и подкожная клетчатка
|Ангионевротический отек, эксфолиативный дерматит, лейкоцитокластический васкулит, реакция фоточувствительности, крапивница, зуд, сыпь, повышенное потоотделение
|Нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительных тканей
|Ригидность мышц
|Рабдомиолиз, кривошея, тризм, мышечный спазм, мышечная судорога, скованность опорно-двигательного аппарата
|Почки и мочевыводящие пути
|Задержка мочи
|Влияние на течение беременности, послеродовой и перинатальный период
|Синдром отмены у новорожденного (см. Применение в период беременности и кормления грудью)
|Репродуктивная система и молочные железы
|Половая дисфункция
|Приапизм, аменорея, галакторея, дисменорея, меноррагия, нарушение эрекции, гинекомастия, нарушения менструального цикла, боль в молочных железах, дискомфорт в молочных железах
|Общие нарушения или нарушения в месте введения
|Реакция в месте введения
|Внезапная смерть, отек лица, отек, гипертермия, гипотермия, нарушение походки, абсцесс в месте введения
|Лабораторные показатели
|Увеличение массы тела
|Удлинение интервала Q–T на ЭКГ, уменьшение массы тела
Удлинение интервала Q–T, желудочковая тахикардия типа пируэт; желудочковая аритмия, включая фибрилляцию желудочков, желудочковая тахикардия и внезапная смерть были зарегистрированы у пациентов, принимавших галоперидол.
Специфические эффекты антипсихотических препаратов. При применении антипсихотических препаратов были выявлены случаи остановки сердца, венозной тромбоэмболии, включая эмболию легочной артерии и тромбоз глубоких вен. Частота их возникновения неизвестна.
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях. Сообщения о подозреваемых побочных реакциях в период постмаркетингового наблюдения очень важны. Это дает возможность осуществлять контроль соотношения польза/риск при применении лекарственных средств. Медицинские работники должны сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях.
Особые указания
повышение смертности у пациентов пожилого возраста с деменцией. У пациентов с психическими расстройствами, принимающих антипсихотические средства, в том числе галоперидол, зарегистрированы единичные случаи внезапной смерти (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
У пациентов пожилого возраста с психозом на фоне деменции, которые получают антипсихотические препараты, наблюдается повышенный риск смерти. Анализ 17 плацебо-контролируемых исследований (модальная продолжительность 10 нед) при участии пациентов, принимавших атипичные антипсихотические средства, показал, что риск смерти у пациентов, получавших лечение, в 1,6–1,7 раза выше, чем риск смерти у пациентов, получавших плацебо. В ходе 10-недельного контролируемого исследования частота летального исхода у пациентов, получавших лечение, составила около 4,5%, а в группе плацебо — около 2,6%. Хотя причины смерти были различными, большинство летальных случаев представляли собой сердечно-сосудистые (например сердечная недостаточность, внезапная смерть) или инфекционные (например пневмония). Наблюдательные исследования дают основания полагать, что применение галоперидола у пациентов пожилого возраста также связано с повышенной смертностью. Эта связь может быть более выражена при применении галоперидола, чем атипичных антипсихотических препаратов, отчетливо проявляется в первые 30 дней после начала лечения и сохраняется не менее 6 мес. Насколько это зависит от применяемого лекарственного средства, а в какой степени — от характеристик пациента, еще не выяснено.
Галоперидол деканоат не показан для лечения нарушений поведения на фоне деменции.
Действие на сердечно-сосудистую систему. При применении галоперидола были зарегистрированы единичные случаи пролонгации интервала Q–Tс и/или желудочковой аритмии, кроме редких сообщений о внезапной смерти (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Риск указанных нарушений возрастает при применении высоких доз препарата, в случае высоких концентраций в плазме крови, если у пациента есть склонность к таким расстройствам, а также при в/в введении.
Галоперидол деканоат нельзя вводить в/в.
Рекомендуется соблюдать осторожность при применении у пациентов с брадикардией, заболеваниями сердца, удлинением интервала Q–Tс в семейном анамнезе или с тяжелым злоупотреблением алкоголем в анамнезе. Осторожность также необходима при лечении пациентов с потенциально высокой концентрацией препарата в плазме крови (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: медленные метаболизаторы фермента CYP 2D6).
Перед лечением галоперидолом рекомендуется сделать ЭКГ. Во время лечения следует оценить необходимость регулярного проведения ЭКГ с целью выявления удлинения интервала Q–Tс и желудочковых аритмий у всех пациентов. Рекомендуется снизить дозу при удлинении интервала Q–Tс во время лечения. Если продолжительность Q–Tс превышает 500 мс, галоперидол следует отменить.
Нарушения электролитного баланса, такие как гипокалиемия и гипомагниемия, повышают риск развития желудочковых аритмий и должны быть откорректированы до начала лечения галоперидолом. Поэтому рекомендуется предварительный и периодический контроль концентрации электролитов.
Также были зарегистрированы тахикардия и артериальная гипотензия (в том числе ортостатическая гипотензия) (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Назначая галоперидол пациентам с артериальной гипотензией или ортостатической гипотензией, рекомендуется соблюдать осторожность.
Цереброваскулярные нарушения. В рандомизированных плацебо-контролируемых клинических исследованиях в группе пациентов с деменцией при применении некоторых атипичных антипсихотических препаратов отмечалось примерно 3-кратное повышение риска развития цереброваскулярных нежелательных явлений.
В наблюдательных исследованиях, в которых сравнивалась частота инсульта у пациентов пожилого возраста, получавших любой антипсихотический препарат, и у пациентов, не принимавших такие лекарственные средства, выявлена повышенная частота инсульта в 1-й группе. Риск инсульта возрастает при применении всех бутирофенонов, включая галоперидол. Механизм повышения риска неизвестен. Нельзя исключить повышение риска в других группах пациентов. Галоперидол деканоат следует применять с осторожностью у пациентов с факторами риска развития инсульта.
Злокачественный нейролептический синдром. Применение галоперидола связывают с развитием злокачественного нейролептического синдрома — редкой реакции по типу идиосинкразии, которая характеризуется гипертермией, генерализованной ригидностью, вегетативной лабильностью, нарушением сознания и повышением уровня КФК в сыворотке крови. Ранним признаком этого синдрома часто является гипертермия. Необходимо немедленно прервать лечение антипсихотическими препаратами и, в условиях тщательного наблюдения, начать соответствующую поддерживающую терапию.
Поздняя дискинезия. Поздняя дискинезия может возникать у некоторых пациентов при длительном применении или отмене лекарственного препарата. Синдром главным образом характеризуется непроизвольными ритмическими движениями языка, лица, рта или челюсти. У некоторых пациентов эти проявления могут носить постоянный характер. Синдром может маскироваться при возобновлении курса терапии, повышении дозы или переходе на другой антипсихотический препарат. Если появляются признаки поздней дискинезии, терапию антипсихотическими препаратами, включая галоперидол, следует прекратить как можно скорее.
Экстрапирамидные симптомы. При применении антипсихотических препаратов могут наблюдаться экстрапирамидные симптомы, например тремор, ригидность, гиперсаливация, брадикинезия, акатизия и острая дистония.
Применение галоперидола связывают с развитием акатизии, которая характеризуется субъективно неприятным или тревожным беспокойством и необходимостью все время быть в движении, часто сопровождается невозможностью сидеть или стоять спокойно. Чаще всего акатизия развивается в течение первых нескольких недель лечения. Для пациентов с такими симптомами повышение дозы может быть вредным.
Острая дистония может возникнуть в течение первых нескольких дней лечения галоперидолом, но также сообщалось о более позднем ее начале или развитии после повышения дозы. Симптомами дистонии могут быть кривошея, лицевая гримаса, спазм жевательных мышц (тризм), выпячивание языка и ненормальные движения глаз, включая окулогирный криз. У пациентов мужского пола и лиц более молодого возраста риск развития таких реакций выше. Развитие острой дистонии может требовать отмены препарата.
Если необходимо, можно назначать противопаркинсонические препараты антихолинергического действия, однако их назначение в обычной практике в качестве профилактического мероприятия не рекомендуется. В случае необходимости проведения сопутствующего антипаркинсонического лечения его следует продолжить после отмены препарата Галоперидол деканоат, поскольку выведение противопаркинсонических средств происходит быстрее, чем выведение галоперидола деканоата во избежание развития или обострения экстрапирамидных симптомов. При сочетанном применении с галоперидола деканоатом антихолинергических препаратов, включая противопаркинсонические средства, необходимо помнить о возможном повышении внутриглазного давления.
Приступы/судороги. Сообщалось, что применение галоперидола может вызвать судороги. Лечение больных эпилепсией или пациентов с повышенной склонностью к судорожным состояниям (например синдром отмены при алкоголизме или травма головного мозга) требует осторожности.
Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей. Так как метаболизм препарата происходит в печени, рекомендуются коррекция дозы и соблюдение мер предосторожности при лечении пациентов с печеночной недостаточностью (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА). Сообщалось об отдельных случаях нарушений функции печени или гепатита, чаще всего холестатического (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Со стороны эндокринной системы. Тироксин усиливает токсичность галоперидола. Антипсихотические препараты у пациентов с гипертиреозом следует применять с осторожностью и только в сочетании с терапией, направленной на достижение эутиреоидного состояния.
Гормональные эффекты антипсихотических препаратов включают гиперпролактинемию, которая может вызвать галакторею, гинекомастию и олиго- или аменорею (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Исследования культур тканей показывают, что пролактин может стимулировать рост опухолевых клеток молочной железы у человека. Хотя четкой связи между применением антипсихотических препаратов и раком молочной железы у человека в клинических и эпидемиологических исследованиях не выявлено, рекомендуется соблюдать осторожность при лечении пациентов с соответствующим медицинским анамнезом. Пациентам с ранее существующей гиперпролактинемией и пациентам с возможными пролактинзависимыми опухолями препарат Галоперидол деканоат необходимо применять с осторожностью.
Очень редко сообщалось о случаях гипогликемии и синдрома неадекватной секреции АДГ (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Венозная тромбоэмболия. При применении антипсихотических препаратов сообщалось о случаях возникновения венозной тромбоэмболии (ВТЭ). Поскольку у пациентов, получающих лечение антипсихотическими средствами, часто отмечают приобретенные факторы риска развития ВТЭ, до и во время лечения галоперидолом следует установить все возможные факторы риска развития ВТЭ и принять профилактические меры.
Начало лечения. Пациенты, которым планируют назначить лечение галоперидола деканоатом, сначала должны принимать перорально галоперидол, чтобы снизить вероятность непредсказуемой нежелательной чувствительности к галоперидолу.
Пациенты с депрессией. Не рекомендуется применять препарат Галоперидол деканоат в качестве монотерапии у пациентов с преобладанием симптомов депрессии. Его можно комбинировать с антидепрессантами для лечения состояний, которые характеризуются сочетанием депрессии и психоза (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Медленные метаболизаторы фермента CYP 2D6. Галоперидол деканоат следует применять с осторожностью у пациентов с замедленным метаболизмом цитохрома Р450 (CYP) 2D6 и при одновременном применении ингибиторов CYP 3A4.
Вспомогательные вещества Галоперидола деканоата. Галоперидол деканоат, р-р для инъекций, содержит 15 мг/мл бензилового спирта, который может вызвать анафилактические реакции.
Галоперидол деканоат, р-р для инъекций, содержит кунжутное масло. Кунжутное масло очень редко вызывало тяжелые аллергические реакции.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Согласно данным о применении галоперидола у беременных (более 400 результатов беременности с известным результатом) нет подтверждений тератогенного действия или фето-/неонатальной токсичности. Однако есть отдельные сообщения о случаях врожденных дефектов развития на фоне применения галоперидола в комбинации с другими лекарственными средствами в период беременности. В исследованиях на животных установлено токсическое действие на репродуктивную функцию. Рекомендуется избегать применения галоперидола деканоата в период беременности.
У новорожденных, матери которых принимали антипсихотические препараты (в том числе галоперидол) в III триместр беременности, отмечен риск развития побочных реакций, в том числе экстрапирамидных симптомов и/или симптомов отмены после родов, которые могут варьировать по степени тяжести и продолжительности. Сообщалось об ажитации, гипертензии, гипотензии (повышение или снижение тонуса мышц), тремор, сонливость, респираторный дистресс или нарушения пищеварения. Поэтому следует проводить тщательный мониторинг состояния новорожденных.
Кормление грудью. Галоперидол деканоат проникает в грудное молоко. Небольшое количество галоперидола было выявлено в плазме крови и моче новорожденных, матери которых получали галоперидол. Информации о влиянии галоперидола на организм младенцев, находящихся на грудном вскармливании, недостаточно. Решение о прекращении грудного вскармливания или прекращении терапии галоперидолом деканоатом необходимо принимать с учетом пользы грудного вскармливания для ребенка и пользы лечения для женщины.
Фертильность. Галоперидол повышает уровень пролактина. Гиперпролактинемия может подавлять синтез гормона, который высвобождает гонадотропин (GnRH), в гипоталамусе, приводит к снижению секреции гонадотропина. Это может подавлять репродуктивную функцию в результате торможения синтеза половых стероидов в половых железах женщин и мужчин (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Галоперидол деканоат оказывает умеренное влияние на способность управлять автомобилем и выполнять работы, связанные с повышенным риском травматизма. Может наблюдаться седативный эффект или нарушение концентрации внимания, особенно при применении высоких доз и в начале лечения. Эти явления могут усиливаться при употреблении алкоголя. Пациентам рекомендуется воздержаться от управления автомобилем и выполнения работы, связанной с повышенным риском травматизма, в период лечения галоперидолом, пока не будет известна их реакция на препарат.
Взаимодействия
исследования взаимодействия проводились только с участием взрослых.
Влияние на сердечно-сосудистую систему. Галоперидола деканоат противопоказан в комбинации с лекарственными средствами, которые пролонгируют интервал Q–Tс (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Примерами таких препаратов являются:
- антиаритмические препараты класса IА: (дизопирамид, хинидин);
- антиаритмические препараты класса III (амиодарон, дофетилид, дронедарон, ибутилид, соталол);
- некоторые антидепрессанты (циталопрам, эсциталопрам);
- некоторые антибиотики (азитромицин, кларитромицин, эритромицин, левофлоксацин, моксифлоксацин, телитромицин);
- другие антипсихотические средства (производные фенотиазина, сертиндол, пимозид, зипразидон);
- некоторые противогрибковые средства (пентамидин);
- некоторые противомалярийные препараты (галофантрин);
- некоторые препараты, влияющие на ЖКТ (доласетрон);
- некоторые лекарственные средства, применяемые при лечении рака (торемифен, вандетаниб);
- некоторые другие лекарственные средства (бепредил, метадон).
Этот список не является исчерпывающим.
Одновременное применение препаратов, вызывающих нарушение баланса электролитов, требует осторожности (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Лекарственные средства, которые могут повысить концентрацию галоперидола в плазме крови. Метаболизм галоперидола осуществляется несколькими путями (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА). Основной путь — глюкуронидация и восстановление до кетонов. Также в метаболизме участвует система ферментов цитохрома Р450, особенно CYP 3A4 и в меньшей степени CYP 2D6. Подавление этих путей метаболизма другим лекарственным средством или снижение активности фермента CYP 2D6 может привести к повышению концентрации галоперидола. Возможен аддитивный эффект подавления активности CYP 3A4 и снижение активности фермента CYP 2D6. Учитывая ограниченную и иногда противоречивую информацию, потенциальное повышение концентрации галоперидола в плазме крови при одновременном приеме ингибитора фермента CYP 3A4 и/или CYP 2D6 может достигать 20–40%, хотя в некоторых случаях зарегистрировано повышение до 100%. Примерами лекарственных средств, которые могут привести к повышению концентрации галоперидола в плазме крови (на основе клинического опыта или механизмов межлекарственного взаимодействия), являются:
- ингибиторы фермента CYP 3A4: альпразолам, флувоксамин, индинавир, итраконазол, кетоконазол, нефазодон, позаконазол, саквинавир, верапамил, вориконазол;
- ингибиторы фермента CYP 2D6: бупропион, хлорпромазин, дулоксетин, пароксетин, прометазин, сертралин, венлафаксин;
- комбинированные ингибиторы изоферментов CYP 3A4 и CYP 2D6: флуоксетин, ритонавир;
- препараты с неустановленным механизмом действия — буспирон.
Этот список не является исчерпывающим.
Повышение концентрации галоперидола в плазме крови может повысить риск развития нежелательных явлений, в том числе удлинение интервала Q–Tc (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Удлинение интервала Q–Tc наблюдалось при применении галоперидола в комбинации с ингибиторами метаболизма — кетоконазолом (400 мг/сут) и пароксетином (20 мг/сут).
Пациентам, принимающим галоперидол в сочетании с такими лекарственными средствами, рекомендуется проводить мониторинг симптомов усиления или удлинения фармакологического действия галоперидола и при необходимости снизить дозу Галоперидола деканоата.
Лекарственные средства, которые могут снизить концентрацию галоперидола в плазме крови. Одновременное применение галоперидола с мощными индукторами изофермента CYP 3A4 может постепенно привести к снижению концентрации галоперидола в плазме крови до такой степени, что может снизиться эффективность галоперидола. Примерами таких препаратов являются карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин, рифампицин, зверобой (Hypericum perforatum).
Перечень не является исчерпывающим.
Индукция ферментов возможна уже через несколько дней лечения. Максимальная индукция ферментов, как правило, отмечается примерно через 2 нед и может сохраняться в течение такого же времени после прекращения терапии лекарственным средством. При одновременном применении индукторов фермента CYP 3A4 рекомендуется наблюдать пациента и при необходимости повысить дозу препарата Галоперидол деканоат. После отмены приема индуктора изофермента CYP 3A4 концентрация галоперидола может постепенно повыситься, следовательно, может возникнуть необходимость в снижении дозы Галоперидола деканоата.
Известно, что вальпроат натрия подавляет глюкуронизацию, но не влияет на концентрацию галоперидола в плазме крови.
Влияние галоперидола на другие препараты. Галоперидол может усиливать действие средств, угнетающих ЦНС, в том числе алкоголя, снотворных, седативных препаратов и сильнодействующих анальгетиков. Также отмечалось усиление действия на ЦНС при комбинации с метилдопой.
Галоперидол может проявлять антагонизм к действию эпинефрина (адреналина) и других симпатомиметиков лекарственных средств (например стимуляторов, таких как амфетамины) и приводить к изменению антигипертензивного действия блокаторов, таких как гуанетидин.
Галоперидол может ослаблять действие леводопы и других агонистов дофамина.
Галоперидол является ингибитором CYP 2D6. Галоперидола деканоат угнетает метаболизм трициклических антидепрессантов (например имипрамина, дезипрамина), тем самым способствуя повышению их концентрации в плазме крови.
Другие формы взаимодействия. В редких случаях при одновременном применении лития и галоперидола наблюдались следующие симптомы: энцефалопатия, экстрапирамидные симптомы, поздняя дискинезия, злокачественный нейролептический синдром, острый мозговой синдром и кома. Большинство из этих симптомов обратимы. Являются ли эти симптомы проявлением определенной нозологической формы, не выяснено.
Однако рекомендуется немедленно прекратить терапию литием и галоперидолом деканоатом при возникновении таких симптомов.
Сообщалось об антагонизме галоперидола относительно антикоагулянта фениндиона.
Передозировка
при парентеральном применении галоперидола передозировка наблюдается реже, чем при пероральном приеме препарата. Следующие данные базируются на приеме перорального галоперидола.
Симптомы. В целом проявлением передозировки галоперидола является развитие его известных фармакологических эффектов и побочных реакций в более выраженной форме. Наиболее выраженные — тяжелые экстрапирамидные симптомы, артериальная гипотензия и седативный эффект. Экстрапирамидные реакции проявляются в виде мышечной ригидности и общего или локализованного тремора. Чаще может наблюдаться АГ вместо гипотензии.
В исключительных случаях возможно развитие коматозного состояния с угнетением дыхания и артериальной гипотензии, которая может быть достаточно тяжелой, с развитием шокоподобного состояния.
Следует учитывать риск развития желудочковой аритмии, возможно, связанной с удлинением интервала Q–Tс.
Лечение. Специфического антидота не существует. Лечение должно быть симптоматическим.
Диализ не рекомендуется при лечении передозировки, поскольку он выводит только очень малые количества галоперидола (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Проходимость дыхательных путей больного в коме обеспечивают с помощью орофарингеального или эндотрахеального зонда, при угнетении дыхания может потребоваться искусственная вентиляция легких.
Рекомендуется мониторинг жизненно важных функций и ЭКГ до полной нормализации. Для лечения тяжелых аритмий рекомендуется проводить соответствующие антиаритмические мероприятия.
При сниженном АД и недостаточности кровообращения необходимы введение достаточного количества жидкости, плазмы крови или концентрированного альбумина, а также применение вазопрессорных средств — допамина или норэпинефрина. Не следует применять эпинефрин, так как в результате взаимодействия с галоперидолом может вызвать экстремальную гипотензию.
При тяжелых экстрапирамидных нарушениях рекомендуется применять противопаркинсонические средства, действие которых продолжается в течение нескольких недель. Антипаркинсонические средства следует отменять очень осторожно, поскольку возможно возобновление экстрапирамидных симптомов.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C в оригинальной упаковке для защиты от воздействия света. Хранить в недоступном для детей месте.