повышение смертности у пациентов пожилого возраста с деменцией . У пациентов с психическими расстройствами, принимающих антипсихотические средства, в том числе галоперидол, зарегистрированы единичные случаи внезапной смерти (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

У пациентов пожилого возраста с психозом на фоне деменции, которые получают антипсихотические препараты, наблюдается повышенный риск смерти. Анализ 17 плацебо-контролируемых исследований (модальная продолжительность 10 нед) при участии пациентов, принимавших атипичные антипсихотические средства, показал, что риск смерти у пациентов, получавших лечение, в 1,6–1,7 раза выше, чем риск смерти у пациентов, получавших плацебо. В ходе 10-недельного контролируемого исследования частота летального исхода у пациентов, получавших лечение, составила около 4,5%, а в группе плацебо — около 2,6%. Хотя причины смерти были различными, большинство летальных случаев представляли собой сердечно-сосудистые (например сердечная недостаточность, внезапная смерть) или инфекционные (например пневмония). Наблюдательные исследования дают основания полагать, что применение галоперидола у пациентов пожилого возраста также связано с повышенной смертностью. Эта связь может быть более выражена при применении галоперидола, чем атипичных антипсихотических препаратов, отчетливо проявляется в первые 30 дней после начала лечения и сохраняется не менее 6 мес. Насколько это зависит от применяемого лекарственного средства, а в какой степени — от характеристик пациента, еще не выяснено.

Галоперидол деканоат не показан для лечения нарушений поведения на фоне деменции.

Действие на сердечно-сосудистую систему . При применении галоперидола были зарегистрированы единичные случаи пролонгации интервала Q–Tс и/или желудочковой аритмии, кроме редких сообщений о внезапной смерти (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Риск указанных нарушений возрастает при применении высоких доз препарата, в случае высоких концентраций в плазме крови, если у пациента есть склонность к таким расстройствам, а также при в/в введении.

Галоперидол деканоат нельзя вводить в/в.

Рекомендуется соблюдать осторожность при применении у пациентов с брадикардией, заболеваниями сердца, удлинением интервала Q–Tс в семейном анамнезе или с тяжелым злоупотреблением алкоголем в анамнезе. Осторожность также необходима при лечении пациентов с потенциально высокой концентрацией препарата в плазме крови (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: медленные метаболизаторы фермента CYP 2D6).

Перед лечением галоперидолом рекомендуется сделать ЭКГ. Во время лечения следует оценить необходимость регулярного проведения ЭКГ с целью выявления удлинения интервала Q–Tс и желудочковых аритмий у всех пациентов. Рекомендуется снизить дозу при удлинении интервала Q–Tс во время лечения. Если продолжительность Q–Tс превышает 500 мс, галоперидол следует отменить.

Нарушения электролитного баланса, такие как гипокалиемия и гипомагниемия, повышают риск развития желудочковых аритмий и должны быть откорректированы до начала лечения галоперидолом. Поэтому рекомендуется предварительный и периодический контроль концентрации электролитов.

Также были зарегистрированы тахикардия и артериальная гипотензия (в том числе ортостатическая гипотензия) (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Назначая галоперидол пациентам с артериальной гипотензией или ортостатической гипотензией, рекомендуется соблюдать осторожность.

Цереброваскулярные нарушения . В рандомизированных плацебо-контролируемых клинических исследованиях в группе пациентов с деменцией при применении некоторых атипичных антипсихотических препаратов отмечалось примерно 3-кратное повышение риска развития цереброваскулярных нежелательных явлений.

В наблюдательных исследованиях, в которых сравнивалась частота инсульта у пациентов пожилого возраста, получавших любой антипсихотический препарат, и у пациентов, не принимавших такие лекарственные средства, выявлена повышенная частота инсульта в 1-й группе. Риск инсульта возрастает при применении всех бутирофенонов, включая галоперидол. Механизм повышения риска неизвестен. Нельзя исключить повышение риска в других группах пациентов. Галоперидол деканоат следует применять с осторожностью у пациентов с факторами риска развития инсульта.

Злокачественный нейролептический синдром . Применение галоперидола связывают с развитием злокачественного нейролептического синдрома — редкой реакции по типу идиосинкразии, которая характеризуется гипертермией, генерализованной ригидностью, вегетативной лабильностью, нарушением сознания и повышением уровня КФК в сыворотке крови. Ранним признаком этого синдрома часто является гипертермия. Необходимо немедленно прервать лечение антипсихотическими препаратами и, в условиях тщательного наблюдения, начать соответствующую поддерживающую терапию.

Поздняя дискинезия . Поздняя дискинезия может возникать у некоторых пациентов при длительном применении или отмене лекарственного препарата. Синдром главным образом характеризуется непроизвольными ритмическими движениями языка, лица, рта или челюсти. У некоторых пациентов эти проявления могут носить постоянный характер. Синдром может маскироваться при возобновлении курса терапии, повышении дозы или переходе на другой антипсихотический препарат. Если появляются признаки поздней дискинезии, терапию антипсихотическими препаратами, включая галоперидол, следует прекратить как можно скорее.

Экстрапирамидные симптомы . При применении антипсихотических препаратов могут наблюдаться экстрапирамидные симптомы, например тремор, ригидность, гиперсаливация, брадикинезия, акатизия и острая дистония.

Применение галоперидола связывают с развитием акатизии, которая характеризуется субъективно неприятным или тревожным беспокойством и необходимостью все время быть в движении, часто сопровождается невозможностью сидеть или стоять спокойно. Чаще всего акатизия развивается в течение первых нескольких недель лечения. Для пациентов с такими симптомами повышение дозы может быть вредным.

Острая дистония может возникнуть в течение первых нескольких дней лечения галоперидолом, но также сообщалось о более позднем ее начале или развитии после повышения дозы. Симптомами дистонии могут быть кривошея, лицевая гримаса, спазм жевательных мышц (тризм), выпячивание языка и ненормальные движения глаз, включая окулогирный криз. У пациентов мужского пола и лиц более молодого возраста риск развития таких реакций выше. Развитие острой дистонии может требовать отмены препарата.

Если необходимо, можно назначать противопаркинсонические препараты антихолинергического действия, однако их назначение в обычной практике в качестве профилактического мероприятия не рекомендуется. В случае необходимости проведения сопутствующего антипаркинсонического лечения его следует продолжить после отмены препарата Галоперидол деканоат, поскольку выведение противопаркинсонических средств происходит быстрее, чем выведение галоперидола деканоата во избежание развития или обострения экстрапирамидных симптомов. При сочетанном применении с галоперидола деканоатом антихолинергических препаратов, включая противопаркинсонические средства, необходимо помнить о возможном повышении внутриглазного давления.

Приступы/судороги . Сообщалось, что применение галоперидола может вызвать судороги. Лечение больных эпилепсией или пациентов с повышенной склонностью к судорожным состояниям (например синдром отмены при алкоголизме или травма головного мозга) требует осторожности.

Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей . Так как метаболизм препарата происходит в печени, рекомендуются коррекция дозы и соблюдение мер предосторожности при лечении пациентов с печеночной недостаточностью (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА). Сообщалось об отдельных случаях нарушений функции печени или гепатита, чаще всего холестатического (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Со стороны эндокринной системы . Тироксин усиливает токсичность галоперидола. Антипсихотические препараты у пациентов с гипертиреозом следует применять с осторожностью и только в сочетании с терапией, направленной на достижение эутиреоидного состояния.

Гормональные эффекты антипсихотических препаратов включают гиперпролактинемию, которая может вызвать галакторею, гинекомастию и олиго- или аменорею (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Исследования культур тканей показывают, что пролактин может стимулировать рост опухолевых клеток молочной железы у человека. Хотя четкой связи между применением антипсихотических препаратов и раком молочной железы у человека в клинических и эпидемиологических исследованиях не выявлено, рекомендуется соблюдать осторожность при лечении пациентов с соответствующим медицинским анамнезом. Пациентам с ранее существующей гиперпролактинемией и пациентам с возможными пролактинзависимыми опухолями препарат Галоперидол деканоат необходимо применять с осторожностью.

Очень редко сообщалось о случаях гипогликемии и синдрома неадекватной секреции АДГ (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Венозная тромбоэмболия . При применении антипсихотических препаратов сообщалось о случаях возникновения венозной тромбоэмболии (ВТЭ). Поскольку у пациентов, получающих лечение антипсихотическими средствами, часто отмечают приобретенные факторы риска развития ВТЭ, до и во время лечения галоперидолом следует установить все возможные факторы риска развития ВТЭ и принять профилактические меры.

Начало лечения . Пациенты, которым планируют назначить лечение галоперидола деканоатом, сначала должны принимать перорально галоперидол, чтобы снизить вероятность непредсказуемой нежелательной чувствительности к галоперидолу.

Пациенты с депрессией . Не рекомендуется применять препарат Галоперидол деканоат в качестве монотерапии у пациентов с преобладанием симптомов депрессии. Его можно комбинировать с антидепрессантами для лечения состояний, которые характеризуются сочетанием депрессии и психоза (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Медленные метаболизаторы фермента CYP 2D6 . Галоперидол деканоат следует применять с осторожностью у пациентов с замедленным метаболизмом цитохрома Р450 (CYP) 2D6 и при одновременном применении ингибиторов CYP 3A4.

Вспомогательные вещества Галоперидола деканоата . Галоперидол деканоат, р-р для инъекций, содержит 15 мг/мл бензилового спирта, который может вызвать анафилактические реакции.

Галоперидол деканоат, р-р для инъекций, содержит кунжутное масло. Кунжутное масло очень редко вызывало тяжелые аллергические реакции.

Применение в период беременности и кормления грудью

Беременность . Согласно данным о применении галоперидола у беременных (более 400 результатов беременности с известным результатом) нет подтверждений тератогенного действия или фето-/неонатальной токсичности. Однако есть отдельные сообщения о случаях врожденных дефектов развития на фоне применения галоперидола в комбинации с другими лекарственными средствами в период беременности. В исследованиях на животных установлено токсическое действие на репродуктивную функцию. Рекомендуется избегать применения галоперидола деканоата в период беременности.

У новорожденных, матери которых принимали антипсихотические препараты (в том числе галоперидол) в III триместр беременности, отмечен риск развития побочных реакций, в том числе экстрапирамидных симптомов и/или симптомов отмены после родов, которые могут варьировать по степени тяжести и продолжительности. Сообщалось об ажитации, гипертензии, гипотензии (повышение или снижение тонуса мышц), тремор, сонливость, респираторный дистресс или нарушения пищеварения. Поэтому следует проводить тщательный мониторинг состояния новорожденных.

Кормление грудью . Галоперидол деканоат проникает в грудное молоко. Небольшое количество галоперидола было выявлено в плазме крови и моче новорожденных, матери которых получали галоперидол. Информации о влиянии галоперидола на организм младенцев, находящихся на грудном вскармливании, недостаточно. Решение о прекращении грудного вскармливания или прекращении терапии галоперидолом деканоатом необходимо принимать с учетом пользы грудного вскармливания для ребенка и пользы лечения для женщины.

Фертильность . Галоперидол повышает уровень пролактина. Гиперпролактинемия может подавлять синтез гормона, который высвобождает гонадотропин (GnRH), в гипоталамусе, приводит к снижению секреции гонадотропина. Это может подавлять репродуктивную функцию в результате торможения синтеза половых стероидов в половых железах женщин и мужчин (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Галоперидол деканоат оказывает умеренное влияние на способность управлять автомобилем и выполнять работы, связанные с повышенным риском травматизма. Может наблюдаться седативный эффект или нарушение концентрации внимания, особенно при применении высоких доз и в начале лечения. Эти явления могут усиливаться при употреблении алкоголя. Пациентам рекомендуется воздержаться от управления автомобилем и выполнения работы, связанной с повышенным риском травматизма, в период лечения галоперидолом, пока не будет известна их реакция на препарат.