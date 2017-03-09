порошок для приготовления инъекционного р-ра.

Препарат вводят путем в/в вливания на протяжении 3–4 мин. Доза зависит от тяжести инфекционного заболевания, возраста и массы тела пациента, а также от функции почек.

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет обычно назначают по 1,2 г каждые 8 ч, а при тяжелых инфекциях — каждые 6 ч.

Детям в возрасте от 3 мес до 12 лет с массой тела <40 кг назначают по 30*–55** мг/кг массы тела каждые 8 ч, а при тяжелых инфекциях — каждые 6 ч.

Новорожденным (в возрасте до 1 мес), в том числе недоношенным, назначают по 30*–55** мг/кг каждые 12 ч, а при тяжелых инфекциях — каждые 8 ч.

Детям грудного возраста (1–3 мес) назначают по 30*–55** мг/кг каждые 8 ч.

Для профилактики послеоперационных инфекций вводят 1,2 г препарата в/в перед анестезией. Если оперативное вмешательство длится >1 ч, пациенту можно сделать еще 3 инъекции через каждые 8 ч.

Продолжительность применения препарата у взрослых и детей не должна превышать 14 дней при условии, что не была проведена повторная оценка клинической необходимости дальнейшего применения препарата. Если состояние пациента позволяет, рекомендуется перейти на прием препарата для перорального применения.

Дозирование препарата при почечной недостаточности



Функция почек Взрослые Дети Клиренс креатинина >0,5 мл/с (30 мл/мин) Коррекции режима дозирования не требуется Коррекции режима дозирования не требуется Клиренс креатинина 0,16–0,5 мл/с (10–30 мл/мин) Начальная доза — 1,2 г, затем по 600*** мг

каждые 12 ч По 30* мг/кг каждые 12 ч Клиренс креатинина <0,16 мл/с (10 мл/мин) Начальная доза — 1,2 г, затем по 600*** мг каждые 24 ч По 30* мг/кг каждые 24 ч Пациенты, которым проводят гемодиализ Начальная доза — 1,2 г, затем по 600*** мг каждые 24 ч и 600*** мг после окончания гемодиализа По 30* мг/кг каждые 24 ч и 15* мг/кг после окончания гемодиализа





Примечания:

*30 мг соответствует 25 мг амоксициллина и 5 мг клавулановой кислоты;

**55 мг соответствует 45 мг амоксициллина и 10 мг клавулановой кислоты;

***600 мг соответствует 500 мг амоксициллина и 100 мг клавулановой кислоты.



Р-р для инъекций необходимо готовить непосредственно перед введением. При растворении образуется прозрачный р-р розового цвета, который позднее становится желтым или слегка опалесцирующим.

Содержимое флакона следует растворить не менее чем в 20 мл воды для инъекций или в 0,9% р-ре хлорида натрия для инъекций и ввести в/в медленно (на протяжении 3–4 мин).

Таблетки

Принимают внутрь не разжевывая, запивая стаканом воды, непосредственно перед едой.

Взрослым, подросткам и детям с массой тела >40 кг назначают по 1 таблетке Бетаклава каждые 12 ч (2 раза в сутки). Продолжительность приема препарата не должна превышать >14 дней без повторного врачебного осмотра.

Дозу препарата для пациентов с нарушением функции почек следует снизить. При умеренно выраженной почечной недостаточности (клиренс креатинина >0,5 мл/с или 30 мл/мин) коррекции дозы не требуется. При почечной недостаточности с клиренсом креатинина 0,16–0,5 мл/с или 10–30 мл/мин назначают по 1 таблетке Бетаклава (625 мг) каждые 12 ч (2 раза в сутки).