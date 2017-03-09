Бетаклав® (Betaklav®) (167871) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Бетаклав инструкция по применению
Фармакологические свойства
Бетаклав — комбинированный препарат, в состав которого входят амоксициллин (пенициллиновый антибиотик широкого спектра действия) и клавулановая кислота (мощный необратимый ингибитор β-лактамаз).
Амоксициллин тормозит последнюю стадию построения стенки бактериальной клетки путем угнетения активности транспептидаз — ферментов, принимающих участие в синтезе пептидогликана, являющегося важным компонентом наружной мембраны бактерий. Неадекватный синтез пептидогликана обусловливает образование деформированной, осмотически нестабильной наружной мембраны, что приводит к разрушению и гибели бактериальной клетки. Пенициллины могут также повреждать стенку бактериальной клетки путем угнетения активности ингибитора муреингидролазы — фермента, участвующего в процессе деления клеток.
Клавулановая кислота обладает незначительной антибактериальной активностью, однако она действует как мощный необратимый ингибитор β-лактамаз. Она образует стабильные неактивные комплексы с ферментами и в результате этого предупреждает распад амоксициллина.
Бетаклав оказывает бактерицидное действие на грамположительные и некоторые грамотрицательные бактерии, включая бактерии, продуцирующие β-лактамазы и микроорганизмы, устойчивые к амоксициллину:
грамположительные аэробные бактерии — Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Listeria monocytogenes, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Corynebacterium spp., Bacillus anthracis, Nocadia asteroides;
грамотрицательные аэробные бактерии — Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Escherichia coli, Proteus spp., Klebsiella spp., Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Bordetella pertussis, Brucella spp., Pasteurella multocida, Salmonella spp., Shigella spp., Vibrio cholerae, Yerisinia enterocolitica;
анаэробные бактерии — Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Clostridium spp., Bacteroides spp., Fusobacterium spp.
Через 5 мин после в/в введения 1,2 г Бетаклава концентрация амоксициллина в сыворотке крови составляет 99 мкг/мл, а концентрация клавулановой кислоты — 27 мкг/мл.
При приеме внутрь абсорбция амоксициллина в ЖКТ составляет 90%, клавулановой кислоты — 60%. После абсорбции 30% клавулановой кислоты и 20% амоксициллина связываются с белками крови. Амоксициллин и клавулановая кислота легко проникают в ткани и жидкости организма, за исключением головного мозга и СМЖ. Степень их накопления дозозависима. Амоксициллин и клавулановая кислота легко проникают через плацентарный барьер и в незначительном количестве выделяются с грудным молоком. У ребенка грудного возраста может отмечаться сенсибилизация к компонентам препарата. Период полувыведения амоксициллина и клавулановой кислоты составляет около 1 ч. Клавулановая кислота интенсивно метаболизируется в печени, выделяется преимущественно почками, выводится частично с калом и выдыхаемым воздухом. Почечная элиминация амоксициллина из организма осуществляется преимущественно путем канальцевой секреции, а клавулановой кислоты — преимущественно путем клубочковой фильтрации, поэтому пробенецид не влияет на выведение клавулановой кислоты. В первые 6 ч с мочой выделяется 60–80% амоксициллина в активной форме. Для клавулановой кислоты это количество составляет 30–50%. Снижение клиренса креатинина до уровня <10 мл/мин приводит к кумуляции клавулановой кислоты в организме.
Показания Бетаклав
инфекции, вызванные грамположительными и грамотрицательными бактериями, чувствительными к препарату: ЛОР-органов и дыхательных путей — острый синусит, средний отит, рецидивирующий тонзиллит, острый бронхит, хронический бронхит в фазе обострения, пневмония, эмпиема, абсцесс легкого; кожи и мягких тканей — фурункулы и абсцессы, флегмона, инфицированные раны, в том числе после укусов животных; органов мочеполовой системы — цистит, уретрит, пиелонефрит, септический аборт, инфекции органов малого таза, мягкий шанкр, гонорея; другие инфекции — остеомиелит, сепсис, дивертикулит, абсцесс печени, инфекции желчевыводящих путей и инфекции периодонта; профилактика инфекций при оперативных вмешательствах на ЖКТ, органах малого таза, голове и шее, сердце, почках, желчевыводящих путях, а также при эндопротезировании суставов.
Применение Бетаклав
порошок для приготовления инъекционного р-ра.
Препарат вводят путем в/в вливания на протяжении 3–4 мин. Доза зависит от тяжести инфекционного заболевания, возраста и массы тела пациента, а также от функции почек.
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет обычно назначают по 1,2 г каждые 8 ч, а при тяжелых инфекциях — каждые 6 ч.
Детям в возрасте от 3 мес до 12 лет с массой тела <40 кг назначают по 30*–55** мг/кг массы тела каждые 8 ч, а при тяжелых инфекциях — каждые 6 ч.
Новорожденным (в возрасте до 1 мес), в том числе недоношенным, назначают по 30*–55** мг/кг каждые 12 ч, а при тяжелых инфекциях — каждые 8 ч.
Детям грудного возраста (1–3 мес) назначают по 30*–55** мг/кг каждые 8 ч.
Для профилактики послеоперационных инфекций вводят 1,2 г препарата в/в перед анестезией. Если оперативное вмешательство длится >1 ч, пациенту можно сделать еще 3 инъекции через каждые 8 ч.
Продолжительность применения препарата у взрослых и детей не должна превышать 14 дней при условии, что не была проведена повторная оценка клинической необходимости дальнейшего применения препарата. Если состояние пациента позволяет, рекомендуется перейти на прием препарата для перорального применения.
Дозирование препарата при почечной недостаточности
|Функция почек
|Взрослые
|Дети
|Клиренс креатинина >0,5 мл/с (30 мл/мин)
|Коррекции режима дозирования не требуется
|Коррекции режима дозирования не требуется
|Клиренс креатинина 0,16–0,5 мл/с (10–30 мл/мин)
|Начальная доза — 1,2 г, затем по 600*** мг
каждые 12 ч
|По 30* мг/кг каждые 12 ч
|Клиренс креатинина <0,16 мл/с (10 мл/мин)
|Начальная доза — 1,2 г, затем по 600*** мг каждые 24 ч
|По 30* мг/кг каждые 24 ч
|Пациенты, которым проводят гемодиализ
|Начальная доза — 1,2 г, затем по 600*** мг каждые 24 ч и 600*** мг после окончания гемодиализа
|По 30* мг/кг каждые 24 ч и 15* мг/кг после окончания гемодиализа
|Примечания:
*30 мг соответствует 25 мг амоксициллина и 5 мг клавулановой кислоты;
**55 мг соответствует 45 мг амоксициллина и 10 мг клавулановой кислоты;
***600 мг соответствует 500 мг амоксициллина и 100 мг клавулановой кислоты.
Р-р для инъекций необходимо готовить непосредственно перед введением. При растворении образуется прозрачный р-р розового цвета, который позднее становится желтым или слегка опалесцирующим.
Содержимое флакона следует растворить не менее чем в 20 мл воды для инъекций или в 0,9% р-ре хлорида натрия для инъекций и ввести в/в медленно (на протяжении 3–4 мин).
Таблетки
Принимают внутрь не разжевывая, запивая стаканом воды, непосредственно перед едой.
Взрослым, подросткам и детям с массой тела >40 кг назначают по 1 таблетке Бетаклава каждые 12 ч (2 раза в сутки). Продолжительность приема препарата не должна превышать >14 дней без повторного врачебного осмотра.
Дозу препарата для пациентов с нарушением функции почек следует снизить. При умеренно выраженной почечной недостаточности (клиренс креатинина >0,5 мл/с или 30 мл/мин) коррекции дозы не требуется. При почечной недостаточности с клиренсом креатинина 0,16–0,5 мл/с или 10–30 мл/мин назначают по 1 таблетке Бетаклава (625 мг) каждые 12 ч (2 раза в сутки).
Противопоказания
повышенная чувствительность к амоксициллину, клавулановой кислоте, другим β-лактамным антибиотикам, инфекционный мононуклеоз и лимфолейкоз. Препарат не рекомендуется назначать пациентам, у которых при предыдущем применении амоксициллина в комбинации с клавулановой кислотой отмечали холестатическую желтуху или другие нарушения функции печени.
Побочные эффекты
наиболее часто отмечают диарею, тошноту и рвоту. Во время лечения может развиваться суперинфекция, вызванная резистентными микроорганизмами. Возможно развитие кандидозного стоматита и вагинита или псевдомембранозного колита с выраженной и стойкой диареей. В таком случае препарат следует отменить и назначить адекватное лечение.
Возможны реакции повышенной чувствительности, например кожный зуд, макулопапулезная сыпь, крапивница, эксфолиативный дерматит, токсический эпидермальный некролиз и васкулит, артралгия, миалгия, ангионевротический отек, бронхоспазм, анафилактический шок, полиморфная эритема, в единичных случаях — синдром Стивенса — Джонсона.
В ряде случаев отмечали повышение активности ферментов печени, в единичных случаях — холестатическую желтуху, гепатит, печеночную недостаточность, интерстициальный нефрит и гематурию, печеночную недостаточность. Последняя чаще развивается у мужчин, лиц пожилого возраста (старше 65 лет) и при продолжительности лечения >14 дней. Возможно развитие лейкопении, тромбоцитопении, эозинофилии, анемии, включая гемолитическую анемию.
Побочные эффекты со стороны ЦНС возникают крайне редко. Возможны головокружение, головная боль, спутанность сознания, галлюцинации и судороги. Эти эффекты могут возникать в основном у пациентов с почечной недостаточностью или при введении препарата в очень высоких дозах.
Возможны болезненность, припухлость и тромбофлебит в месте введения.
Особые указания
препарат следует применять с особой осторожностью у пациентов с повышенной чувствительностью к цефалоспоринам и другим β-лактамным антибиотикам ввиду возможной перекрестной повышенной чувствительности. Необходимо с осторожностью назначать препарат больным с печеночной недостаточностью (включая пациентов с печеночной недостаточностью в анамнезе). Бетаклав может повышать активность трансаминаз (АлАТ и АсАТ), ЩФ и уровень билирубина в сыворотке крови.
При продолжительном применении препарата рекомендуется контролировать гематологические показатели, а также функциональное состояние почек и печени.
Пациентам с умеренно выраженной и тяжелой почечной недостаточностью рекомендуется увеличивать интервал между введением препарата.
В период лечения может развиваться суперинфекция, вызванная резистентными к препарату микроорганизмами (Clostridium difficile, Candida spp.). При выраженной и стойкой диарее, которая может свидетельствовать о развитии псевдомембранозного и геморрагического колита, необходимо прекратить применение препарата и назначить соответствующее лечение.
Препарат не рекомендуется назначать больным лимолейкозом или инфекционным мононуклеозом, поскольку у таких пациентов чаще развиваются кожно-аллергические реакции при лечении амоксициллином.
Во время лечения пациентам необходимо принимать достаточное количество жидкости, поскольку может повышаться риск развития кристаллурии и почечной недостаточности. При создании высоких концентраций амоксициллин при комнатной температуре может выпадать в осадок из мочи на стенках катетера, установленного в мочевом пузыре, поэтому следует регулярно проверять проходимость катетера.
В состав Бетаклава порошка для приготовления инъекционного р-ра входит 63 мг (2,74 ммоль) натрия и 39,2 мг (1 ммоль) калия, что важно учитывать у пациентов, соблюдающих диету с низким содержанием натрия и калия.
После парентерального введения может отмечаться болезненность или воспаление в месте введения препарата, что обусловлено наличием в его составе калия.
Хотя сообщений о негативном влиянии Бетаклава на плод или на новорожденного при приеме препарата в период беременности нет, тем не менее назначать Бетаклав в период беременности можно лишь в том случае, если ожидаемый терапевтический эффект для матери превышает потенциальный риск для плода.
Оба активных компонента Бетаклава проникают через плацентарный барьер и экскретируются в грудное молоко. Кормление грудью в период лечения Бетаклавом может способствовать развитию у грудного ребенка повышенной чувствительности к компонентам препарата.
Прием Бетаклава не влияет на способность к управлению транспортными средствами и работе с механизмами.
В период лечения препаратом высокая концентрация амоксициллина в моче может давать ложноположительный результ определения глюкозы в моче неферментативными методами. В период лечения Бетаклавом возможен также ложноположительный результат пробы Кумбса.
Взаимодействия
необходимо соблюдать осторожность при лечении пациентов, которые принимают пероральные антикоагулянты, поскольку одновременное их применение с Бетаклавом может привести к усилению действия этих препаратов и послужить причиной развития кровотечений.
При одновременном применении амоксициллина с аллопуринолом может развиваться кожная сыпь.
Одновременное применение Бетаклава и пробенецида повышает концентрацию амоксициллина в сыворотке крови, при этом концентрация клавулановой кислоты не изменяется.
При одновременном применении Бетаклава и метотрексата повышается концентрация метотрексата в сыворотке крови, а также его токсичность.
Препарат снижает эффективность пероральных гормональных противозачаточных средств.
Передозировка
значительная передозировка может вызывать тошноту, боль в животе и желудке, рвоту и диарею; в тяжелых случаях может развиваться головокружение, спутанность сознания, галлюцинации, судороги, интерстициальный нефрит, нарушения водно-электролитного баланса. Для ускорения выведения амоксициллина из организма показано проведение гемодиализа.
Условия хранения
при температуре до 25 °С.
|Р-р для инъекции/инфузии
|Продолжительность стабильности при хранении (ч)
|при температуре 18–22 °С (ч)
|в холодильнике (3–7 °С)
|0,9% р-р натрия хлорида
|5
|10
|1,6 М р-р натрия лактата
|5
|10
|Р-р Рингера
|5
|10
|Р-р Хартманна
|5
|10