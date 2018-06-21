Бактисептол-Здоровье (Bactiseptolum-Zdorovye) (167827) - инструкция по применению ATC-классификация
Бактисептол-Здоровье инструкция по применению
Фармакологические свойства
комбинированный антибактериальный препарат. Содержит триметоприм и сульфаметоксазол в соотношении 1:5. Синергическое действие компонентов направлено на торможение синтеза пуриновых соединений в бактериальной клетке и нарушение различных этапов синтеза и обмена фолиевой кислоты (сульфаметоксазол тормозит включение ПАБК в метаболический цикл фолиевой кислоты, а триметоприм ингибирует редуктазу дигидрофолиевой кислоты). Тормозит рост грамположительных и грамотрицательных бактерий; не действует на вирусы и грибы.
При приеме внутрь активные компоненты препарата абсорбируются в верхних отделах тонкого кишечника и через 60 мин после приема определяются в сыворотке крови в терапевтических концентрациях, которые сохраняются в течение 12 ч в крови и тканях. Большая часть триметоприма и сульфаметоксазола выделяется почками в течение 14 ч как путем клубочковой фильтрации, так и канальцевой секреции, вследствие чего концентрация их в моче значительно выше, чем в крови; небольшая часть выводится с калом, а также выделяется с грудным молоком.
Показания Бактисептол-Здоровье
инфекции ЛОР-органов и дыхательных путей: хронический бронхит в фазе обострения, средний отит у детей, лечение и профилактика пневмонии, вызванной Pneumocystis carinii, у взрослых и детей; инфекции мочеполовой системы: мочевых путей, гонококковый уретрит, мягкий шанкр; инфекции пищеварительного тракта: брюшной тиф и паратиф, шигеллез, диарея, вызванная токсикогенными штаммами кишечной палочки, холера.
Применение Бактисептол-Здоровье
назначают 2 раза в сутки с интервалом 12 ч. Детям в возрасте от 7 мес до 2 лет — по 1 чайной ложке, 2–7 лет — по 2 чайные ложки, 7–12 лет — по 2–3 чайные ложки, старше 12 лет и взрослым — по 2 столовые ложки. Препарат лучше принимать после еды. Продолжительность курса лечения зависит от течения болезни и обычно составляет от 5 до 12–14 дней, а при хронических инфекциях — и дольше. 1 чайная ложка содержит 5 мл, 1 столовая ложка — 10 мл суспензии.
При нарушении функции почек требуется коррекция дозы препарата. Больным с выраженным нарушением функции почек (скорость клубочковой фильтрации менее 15 мл/мин) препарат не назначают.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, поражения паренхимы печени, тяжелая почечная недостаточность (скорость клубочковой фильтрации менее 15 мл/мин), нарушения кроветворения, период беременности и кормления грудью, возраст до 6 мес.
Побочные эффекты
кожная сыпь, желудочно-кишечные расстройства, у больных с повышенной чувствительностью к компонентам препарата — аллергические реакции в виде лихорадки, ангионевротического отека, анафилактоидных реакций. Кроме того, возможны агранулоцитоз, анемия, гепатит, головная боль, редко — псевдомембранозный колит.
Особые указания
перед употреблением содержимое флакона необходимо взбалтывать.
Взаимодействия
при одновременном применении препарата с тиазидными диуретиками возможно повышение частоты развития тромбоцитопении у больных пожилого возраста. Может повышать концентрацию дигоксина в сыворотке крови, особенно у больных пожилого возраста. При одновременном приеме с варфарином может вызывать увеличение протромбинового времени. Бактисептол-Здоровье может угнетать печеночный метаболизм фенитоина, ослаблять эффекты трициклических антидепрессантов, потенцировать действие пероральных гипогликемизирующих препаратов.
Передозировка
симптомы острой передозировки: тошнота, рвота, диарея, головная боль, головокружение, нарушения зрения, в тяжелых случаях — кристаллурия, гематурия, анурия. Симптомы хронической передозировки: угнетение кроветворения (тромбоцитопения, лейкопения), а также другие патологические изменения состава крови вследствие дефицита фолиевой кислоты. Лечение — форсированный диурез (подщелачивание мочи способствует выведению сульфаметоксазола), гемодиализ. При выраженных патологических изменениях со стороны клеточного состава крови или желтухе назначают специфическое лечение. Для устранения действия триметоприма на кроветворение назначают кальция фолинат в дозе 3–6 мг в/м в течение 5–7 дней.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре 8–15 °С. После вскрытия флакона препарат хранят не более 28 сут.