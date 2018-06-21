комбинированный антибактериальный препарат. Содержит триметоприм и сульфаметоксазол в соотношении 1:5. Синергическое действие компонентов направлено на торможение синтеза пуриновых соединений в бактериальной клетке и нарушение различных этапов синтеза и обмена фолиевой кислоты (сульфаметоксазол тормозит включение ПАБК в метаболический цикл фолиевой кислоты, а триметоприм ингибирует редуктазу дигидрофолиевой кислоты). Тормозит рост грамположительных и грамотрицательных бактерий; не действует на вирусы и грибы.

При приеме внутрь активные компоненты препарата абсорбируются в верхних отделах тонкого кишечника и через 60 мин после приема определяются в сыворотке крови в терапевтических концентрациях, которые сохраняются в течение 12 ч в крови и тканях. Большая часть триметоприма и сульфаметоксазола выделяется почками в течение 14 ч как путем клубочковой фильтрации, так и канальцевой секреции, вследствие чего концентрация их в моче значительно выше, чем в крови; небольшая часть выводится с калом, а также выделяется с грудным молоком.