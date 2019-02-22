Фармакодинамика. Денебол содержит рофекоксиб — НПВП — высокоселективный ингибитор ЦОГ-2. Обладает обезболивающим, жаропонижающим, противовоспалительным эффектом. Противовоспалительное действие рофекоксиба осуществляется за счет угнетения синтеза простагландинов путем ингибирования ЦОГ-2. В терапевтических концентрациях препарат не подавляет ЦОГ-1. Таким образом, он не оказывает влияния на простагландины, которые синтезируются за счет активации ЦОГ-1, и поэтому не препятствует нормальным физиологическим процессам, связанным с ЦОГ-1 в тканях, особенно в желудке, кишечнике и тромбоцитах.



Фармакокинетика. Всасывание. При применении внутрь хорошо всасывается, биодоступность рофекоксиба в среднем составляет 93%. При ежедневном приеме препарата 1 раз в сутки в дозе 25 мг C max в плазме крови взрослых определяется приблизительно через 2 ч и составляет 0,305 мкг/мл. Биодоступность после в/м введения — около 100%, время достижения C max рофекоксиба в плазме крови — 45 мин. Около 87% рофекоксиба связывается в организме с белками плазмы крови при концентрации 0,05–25 мкг/мл. Распределение и основные показатели приведены в таблице.



Путь введения С mах , мкг/л Т mах , ч AUC, мг/ч/мл T ½ , ч В/м инъекция 25 мг 326 0,5 2417,75 6,48 Пероральная доза 25 мг 244 2 1920,50 6,35



Рофекоксиб проникает через плацентарный и ГЭБ, в синовиальную жидкость.

Метаболизм. В организме рофекоксиб распадается на цис-дигидро и транс-дигидро производные рофекоксиба; около 56% этих производных выводится из организма с мочой. Дополнительно 88,8% препарата восстанавливается в виде производных гидрокси-глюкозамида, который является продуктом кислородного метаболизма. Основные метаболиты не ингибируют ЦОГ-2 или ЦОГ-1.

Выведение. Рофекоксиб метаболизируется преимущественно в печени и небольшое количество (<1%) почками. 72% препарата выводится с мочой в виде метаболитов, 14% — с калом.

Фармакокинетика в особых клинических случаях

Фармакокинетика рофекоксиба не зависит от пола. Фармакокинетика рофекоксиба у пациентов пожилого возраста (65 лет и старше) не отличается от таковой у молодых пациентов. Но терапию у пациентов пожилого возраста начинают с минимальной рекомендуемой дозы.

У пациентов с печеночной недостаточностью выявлена тенденция к незначительному повышению концентрации препарата. При этом следует соблюдать осторожность при введении максимальных доз рофекоксиба. Почечная недостаточность не оказывает влияния на фармакокинетику рофекоксиба, но его применение при выраженной почечной недостаточности не рекомендуется.