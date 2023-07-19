РОФЕКОКСИБ (ROFECOXIBUM) Действующее вещество
рофекоксиб — НПВП, специфический ингибитор ЦОГ-2; оказывает противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее и антиагрегантное действие. Подавляет образование провоспалительных факторов, высвобождение медиаторов боли, воспаления и лихорадки. Практически не оказывает негативного влияния на пищеварительный тракт и не вызывает развития почечного папиллярного некроза, обусловленного применением НПВП.
остеоартрит, болевой синдром (слабой и средней интенсивности); артралгия, миалгия, невралгия, люмбаго, ишиалгия, мигрень, зубная и головная боль, альгодисменорея.
внутрь, независимо от приема пищи. При остеоартрите начальная доза — 12,5 мг 1 раз в сутки; при необходимости дозу можно повысить до 25 мг 1 раз в сутки. Максимальная суточная доза — 25 мг.
При болевом синдроме и для лечения альгодисменореи начальная доза составляет 50 мг 1 раз в сутки, затем — 25–50 мг 1 раз в сутки. Максимальная суточная доза — 50 мг.
Р-р вводят только глубоко в/м (в/в введение запрещено). Применяют 1 раз в сутки (интервал — 24 ч).
Рекомендованная начальная доза рофекоксиба — 25 мг 1 раз в сутки, которая является максимальной рекомендованной суточной дозой, может быть снижена в зависимости от интенсивности болевого синдрома и активности воспалительного процесса до 12,5 мг 1 раз в сутки.
повышенная чувствительность к рофекоксибу, III триместр беременности (риск преждевременного закрытия артериального протока у плода).
головокружение, спутанное сознание, сонливость, галлюцинации; нарушение функции почек; изжога, диспепсия, тошнота, диарея, рвота, редко — афтозный стоматит; снижение АД, усиление симптомов хронической сердечной недостаточности; повышение активности АлАТ, АсАТ; отеки нижних конечностей; аллергические реакции (ангионевротический отек, кожный зуд, сыпь, крапивница).
с осторожностью применяют в I и II триместр беременности, период кормления грудью, при почечной недостаточности, БА, аспириновой триаде в анамнезе.
У пациентов с повышенным риском нарушения почечной перфузии применение рофекоксиба может привести к уменьшению почечного кровотока и ухудшению функции почек. Наивысшая вероятность такого действия наблюдается у пациентов с указаниями в анамнезе на выраженные нарушения функции почек, декомпенсированную сердечную недостаточность, цирроз печени. У этой категории пациентов в период лечения необходим тщательный контроль функции почек. Пациентам со значительной дегидратацией до начала терапии рекомендуется проведение регидратации. Риск развития перфораций, язв или кровотечений в верхних отделах ЖКТ повышается у пациентов в возрасте старше 65 лет. В период лечения необходимо контролировать протромбиновое время (особенно при комбинированной терапии с антикоагулянтами).
повышает концентрацию метотрексата в плазме крови на 23%. Снижает эффективность гипотензивной терапии ингибиторами АПФ. При одновременном применении с антикоагулянтами возможно повышение протромбинового времени. Рифампицин, рифамицин снижают концентрацию рофекоксиба в плазме крови на 50%. Не оказывает клинически значимого действия на фармакокинетику преднизона, преднизолона, гормональных контрацептивов для приема внутрь (этинилэстрадиол, норэтиндрон), дигоксина. Антациды, циметидин и кетоконазол не оказывают клинически значимого действия на фармакокинетику рофекоксиба.