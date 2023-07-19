внутрь, независимо от приема пищи. При остеоартрите начальная доза — 12,5 мг 1 раз в сутки; при необходимости дозу можно повысить до 25 мг 1 раз в сутки. Максимальная суточная доза — 25 мг.

При болевом синдроме и для лечения альгодисменореи начальная доза составляет 50 мг 1 раз в сутки, затем — 25–50 мг 1 раз в сутки. Максимальная суточная доза — 50 мг.

Р-р вводят только глубоко в/м (в/в введение запрещено). Применяют 1 раз в сутки (интервал — 24 ч).

Рекомендованная начальная доза рофекоксиба — 25 мг 1 раз в сутки, которая является максимальной рекомендованной суточной дозой, может быть снижена в зависимости от интенсивности болевого синдрома и активности воспалительного процесса до 12,5 мг 1 раз в сутки.