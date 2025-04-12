с осторожностью назначают больным с выраженным аортальным стенозом, сердечной недостаточностью, нарушениями функции печени и почек.

Пациентам с сахарным диабетом и гипертиреозом препарат следует назначать с осторожностью, поскольку он может маскировать тахикардию, вызванную гипогликемией или тиреотоксикозом.

В случае появления у больных пожилого возраста нарастающей брадикардии (ЧСС <50 уд./мин), артериальной гипотензии (систолическое АД <100 мм рт. ст.), AV-блокады, бронхоспазма, желудочковой аритмии, тяжелых нарушений функции печени и почек необходимо снизить дозу или отменить препарат. Терапию следует отменять постепенно, снижая дозу в течение 10–14 дней. Пациенты с ИБС в период отмены препарата должны находиться под врачебным наблюдением.

Во время терапии не рекомендуется употребление алкоголя.

Особое внимание необходимо в случае проведения хирургического вмешательства с применением общего наркоза больным, принимающим препарат Теночек. С осторожностью назначают препарат пациентам с псориазом, феохромоцитомой, гипертиреозом и тяжелой миастенией, с болезнью Рейно и другими облитерирующими заболеваниями периферических артерий, пациентам с выраженными нарушениями выделительной функции почек. Во время приема препарата возможно уменьшение продукции слезной жидкости, что имеет значение для пациентов, пользующихся контактными линзами.

Особые меры безопасности. При лечении препаратом не следует применять в/в такие блокаторы кальциевых каналов, как верапамил и дилтиазем или другие антиаритмические препараты (например дизопирамид). Исключение составляют больные, которые находятся в отделениях интенсивной терапии.

Во всех перечисленных случаях врач должен тщательно взвесить соотношение риск/польза при назначении препарата.

Препарат противопоказан в период беременности и кормления грудью.

Дети. Препарат противопоказан детям в возрасте до 18 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. С осторожностью назначают при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.