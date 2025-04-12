Церезим® (Cerezyme)
Церезим инструкция по применению
Состав
Имиглюцераза - 400 ЕД
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Фермент имиглюцераза (рекомбинантная макрофаг-нацеленная β-глюко-цереброзидаза) катализирует гидролиз гликолипида глюкоцереброзида на глюкозу и церамид в соответствии с нормальным путем деградации липидов клеточной мембраны. Глюкоцереброзид впервые был получен из гемопоэтических клеток. Болезнь Гоше характеризуется функциональной недостаточностью активности β-глюкоцереброзидазы, что приводит к накоплению липида глюкоцереброзида в макрофагах, которые становятся переполненными. Такие макрофаги носят название «клетки Гоше», они обычно определяются в печени, селезенке и костному мозгу, иногда в легких, почках и кишечнике. Вторичные гематологические проявления болезни Гоше включают тяжелую анемию и тромбоцитопению, которые сочетаются с характерной прогрессирующей гепатоспленомегалией. Изменения костей являются общими и наиболее часто инвалидизирующими последствиями болезни Гоше. К ним относятся: остеонекроз, остеопения со вторичными патологическими переломами, недостаточное ремоделирование, остеосклероз и костные кризы.
Специальные клинические исследования влияния Церезима на неврологические проявления болезни не проводились. Поэтому невозможно сделать никаких выводов относительно эффективности ферментозаместительной терапии при неврологических проявлениях.
Доклинические исследования безопасности. Доклинические исследования хронической токсичности и мутагенности одно- и многократных доз имиглюцеразы не выявили особой опасности препарата для человека.
Фармакокинетика. Стабильная ферментная активность имиглюцеразы в 4 дозах (7,5; 15; 30; 60 ЕД/кг массы тела) достигается через 30 мин после в/в введения Церезима на протяжении 1 ч. Прекращение инфузии приводит к быстрому снижению ферментной активности в плазме крови, при этом T½ имиглюцеразы колеблется в пределах 3,6–10,4 мин. Среднее значение показателя плазматического клиренса достигает 14,5±4,0 (9,8–20,3) мл/мин/кг. Объем распределения имиглюцеразы составляет 0,12±0,02 (0,09–0,15) л/кг.
Эти данные не рассматриваются как зависимые от дозы или продолжительности инфузии, поскольку только 1 или 2 больных были обследованы при применении каждой из доз и скорости инфузии.
Показания Церезим
Церезим (имиглюцераза) показан для продолжительной ферментозамиестительной терапии больных с подтвержденным диагнозом болезни Гоше не нейронопатического типа (тип 1) или хронического нейронопатического типа (тип 3), имеющих клинически значимые неневрологические проявления болезни.
К неневрологическим проявлениям болезни Гоше относятся:
• анемия (после исключения других ее причин, в частности дефицита железа);
• тромбоцитопения;
• болезни костей (после исключения других причин, в частности дефицита витамина D);
• гепато- или спленомегалия.
Применение Церезим
лечение Церезимом допускается только под наблюдением врача, хорошо осведомленного с особенностями течения болезни Гоше.
Дозирование для взрослых, детей и больных пожилого возраста.
В связи с гетерогенностью и мультисистемностью болезни Гоше доза Церезима определяется индивидуально для каждого больного с учетом клинических проявлений заболевания.
Доказана эффективность диапазона доз Церезима относительно некоторых или всех неневрологических проявлений болезни. Применение начальной дозы 60 ЕД/кг при однократном введении с интервалом 2 нед приводит к улучшению гематологических и висцеральных параметров через 6 мес от начала терапии, а дальнейшее лечение Церезимом останавливает прогрессирование или уменьшает тяжесть поражений костной системы.
Введение минимальной дозы 2,5 ЕД/кг 3 раза в неделю или 15 ЕД/кг 1 раз в 2 нед приводит к улучшению гематологических параметров и уменьшению проявлений органомегалии, однако не влияет на костную симптоматику.
Наиболее изучена и наиболее удобна для пациента стандартная схема лечения Церезимом: однократная в/в инфузия препарата каждые 2 нед.
На протяжении курса лечения доза Церезима должна корригироваться (снижаться или повышаться) согласно изменениям клинического состояния больного. Как правило, обследование пациентов проводят 1 раз в 6–12 мес.
Эффективность Церезима у пациентов с неврологическими симптомами хронической нейронопатической болезни Гоше, не исследована. Поэтому никакой специальный дозовый режим не может быть рекомендован при данных проявлениях болезни.
После растворения и разведения препарат назначается путем в/в инфузии продолжительностью 1–2 ч. Соответствующая доза Церезима может быть введена со скоростью не больше 1 единицы имиглюцеразы на 1 кг массы тела больного за 1 мин.
Приготовление инфузионного р-ра с использованием асептических методов.
Каждый флакон предназначен только для однократного применения.
Порошок для приготовления концентрата для р-ра для инфузий должен быть растворен водой для инъекций, и в дальнейшем разбавлен 0,9% р-ром натрия хлорида для в/в введений.
Растворение.
Церезим 200 ЕД. Растворить содержимое флакона путем добавления к порошку 5,1 мл воды для инъекций. Не вводить воду сильной струей; перемешивать содержимое флакона осторожно, не допуская образования пузырьков.
Вследствие растворения образуется 5,3 мл р-ра (рН≈6,1).
Церезим 400 ЕД.Растворить содержимое флакона путем добавления к порошку 10,2 мл воды для инъекций. Не вводить воду сильной струей; перемешивать содержимое флакона осторожно, не допуская образования пузырьков.
Вследствие растворения образуется 10,6 мл р-ра (рН≈6,1).
После растворения получен прозрачный бесцветный р-р без каких-либо включений. Дальше образованный р-р подвергается разведению. Перед дальнейшим разведением следует визуально убедиться в отсутствии в каждом из флаконов, предназначенном для инфузии, посторонних частиц, а также изменения цвета р-ра. Не применять инфузионный р-р при наличии в нем примесей, посторонних частиц или при изменении его цвета.
После растворения быстро развести содержимое флакона непосредственно перед инфузией.
Хранение р-ра для дальнейшего применения не допускается. Приготовленный р-р необходимо применять сразу.
Разведение. Раскрытый Церезим содержит 40 ЕД имиглюцеразы в 1 мл. Из каждого предназначенного для введения флакона отобрать по 5 мл р-ра (что соответствует 200 ЕД имиглюцеразы) или 10 мл р-ра, (что соответствует 400 ЕД имиглюцеразы) и перенести в отдельную стерильную емкость. Развести весь р-р препарата 0,9% р-ром натрия хлорида для в/в инъекций до общего объема 100–200 мл и осторожно перемешать приготовленный р-р.
Рекомендуется ввести больному розведенный р-р Церезима не позже 3 ч после приготовления. Разведенный р-р остается химически стабильным на протяжении 24 ч при условии его хранения при температуре 2–8 °С в защищенном от света месте. Степень микробного загрязнения препарата зависит от соблюдения условий асептики во время процедуры приготовления инфузионного р-ра.
Введение. Церезим вводят в/в путем инфузии на протяжении 1-2 ч. При определении скорости введения препарата следует учитывать основную рекомендацию: вводить не больше 1 ЕД имиглюцеразы на 1 кг массы тела больного за 1 мин.
Чтобы не уничтожать р-р, оставшийся во флаконе, его можно добавить к разовой дозе препарата, определенной для каждого больного, но следует учитывать, что общее количество имиглюцеразы, введенной за месяц, должно четко соответствовать дозе, рассчитанной индивидуально для каждого пациента.
Противопоказания
повышенная чувствительность к активному веществу препарата или любому его компоненту.
Побочные эффекты
побочные эффекты классифицированы по системам органов и частоте проявлений: часто (≥1/100 — <1/10) и иногда (≥1/1000 — <1/100)). В пределах каждой группы, побочные эффекты расположены в последовательности снижения частоты их возникновения.
Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: иногда — головокружение, головная боль, парестезии.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: иногда — тахикардия, цианоз, приливы, гипотензия.
Со стороны дыхательной системы: часто — респираторные симптомы.
Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота , абдоминальные спазмы, диарея.
Со стороны кожи и подкожных тканей: крапивница/ангиоэдема, зуд, жжение.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: иногда — артралгия.
Организм в целом — общие расстройства и нарушения в месте введения: иногда — дискомфорт, жжение в месте введения, отек или стерильный абсцесс, ощущение дискомфорта в грудной клетке, лихорадка, тремор, повышенная утомляемость.
У незначительного количества больных, применявших Церезим, наблюдались побочные эффекты, связанные с процедурой в/в введения р-ра имиглюцеразы: дискомфорт, зуд, жжение, отек или стерильный абсцесс в месте венопункции.
К симптомам гиперчувствительности, выявленным приблизительно у 3% пациентов после начала введения препарата, относятся зуд, приливы крови, крапивница/ангиоеэдема, ощущение дискомфорта в грудной клетке, тахикардия, цианоз, нарушение функции дыхания, парастезии, в единичных случаях — гипотензия. При появлении указанных симптомов гиперчувствительности необходимо отменить прием препарата и обратиться к врачу.
Особые указания
Специальные предупреждения. Специальное примечание для пациентов, придерживающихся низконатриевой диеты — данное лекарственное средство содержит NaСl и назначается в 0,9% р-ре натрия хлорида. После растворения до концентрации 200 ЕД имиглицеразы в 5 мл, р-р будет содержать 0,62 ммоль натрия.
Гиперчувствительность. Установлено, что на протяжении 1-го года терапии IgG-антитела к имиглюцеразе образуются у приблизительно 15% пациентов. Обычно антитела к Церезиму образуются более редко на протяжении первых 6 мес, чем после 12 мес терапии. У таких больных с подозрением на снижение эффективности терапии отмечают повышенный риск относительно возникновения реакций гиперчувствительности, они нуждаются в тщательном наблюдении относительно образования IgG-антител к имиглюцеразе.
Пациенты с антителами к Церезиму (имиглюцеразе) имеют высокий риск возникновения реакций гиперчувствительности. Если у больного в анамнезе были реакции, вызванные гиперчувствительностью, следует определить наличие антител к имиглюцеразе. Как и любой другой белковый продукт, который вводится в/в, Церезим может вызвать очень серьезные аллергические реакции, такие как гиперчувствительность. Если у пациента возникла реакция гиперчувствительности, введение Церезима следует немедленно прекратить, рекомендуется проведения симптоматической терапии. Должна быть оказана неотложная медицинская помощь в соответствии с существующими медицинскими стандартами.
Пациенты, у которых определялись антитела или наблюдались признаки гиперчувствительности к цередазе (альглюцеразе), должны находиться под особенно строгим наблюдением при лечении Церезимом (имиглюцеразой).
Легочная гипертензия Легочная гипертензия относится к известным осложнениям при болезни Гоше. Она проявляется у пациентов, которые получают или не получают ферментозаместительную терапию. Причинно-следственная связь между этим осложнением и лечением имиглюцеразой не установлена.
Однако больных, в анамнезе которых есть сведения относительно легочной гипертензии, следует особенно тщательно наблюдать относительно наличия легочной гипертензии.
Применение в период беременности и кормления грудью. Влияние имиглюцеразы на беременность достоверно неизвестно.
Исследования на животных не могут достоверно продемонстрировать влияние препарата на течение беременности, развитие эмбриона/плода, период родов и развитие новорожденного. Потенциальный риск для человека неизвестен.
Церезим можно применять в период беременности лишь при его абсолютной необходимости (когда необходимость применения для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка).
Неизвестно, выделяется ли активное вещество в грудное молоком, поэтому врач должен взвешенно подходить к назначению Церезима женщинам в период кормления грудью.
Дети. Рекомендации такие же, как и для взрослых (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Церезим не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать со сложными механизмами.
Взаимодействия
исследования относительно взаимодействия с другими лекарственными средствами не проводились.
Несовместимость с другими препаратами.При отсутствии исследований несовместимости не следует смешивать Церезим с другими лекарственными средствами в одной инфузионной системе.
Передозировка
сообщений относительно передозировки препарата до настоящего времени не поступало.
Условия хранения
нативный препарат хранить в холодильнике при температуре 2–8 °С.
С микробиологической точки зрения вскрытый Церезим следует примить немедленно, в случае необходимости срок хранения не должен превышать 24 ч при температуре от 2–8 °С в защищенном от света месте.