во время терапии следует периодически контролировать образование антител к имиглюцеразе. В первый год терапии антитела образуются у 15% пациентов (чаще появляются в первые 6 мес и редко — после 12 мес лечения). Пациентам, имеющим антитела к имиглуцеразе, рекомендуется проведение премедикации антигистаминными препаратами и/или ГКС, снижение частоты инфузий.

Применение в период беременности возможно только в том случае, если ожидаемый эффект терапии превышает потенциальный риск для плода. С осторожностью применяют в период кормления грудью.