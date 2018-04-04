Одну из важных ролей в жизни человека играют эмоции ― они отвечают за организацию целесообразного адаптивного поведения. Именно поэтому расстройства нормального функционирования эмоциональных механизмов ― аффективные расстройства или депрессия ― способны дезорганизовать приспособительное поведение и расцениваются как тяжелое заболевание, представляющее собой важную проблему медико-социального характера (Яковлева Е.Е., 2013). Тревожно-депрессивные расстройства влияют на качество жизни пациентов, работоспособность и способность к выполнению социальных функций. Подобные расстройства являются коморбидными, то есть их течение связано с течением соматических заболеваний, определяющихся эффективностью проводимой терапии. В условиях, предъявляемых современной жизнью, возникает потребность в анксиолитической терапии, причем препарат должен оказывать выраженное противотревожное и вегетостабилизирующее действие, минимально влиять на снижение концентрации внимания и координацию, а также не вызывать выраженного привыкания или зависимости (Юрьева Л.Н., 2012). Таким требованиям соответствует Гидазепам IC.

Как действует Гидазепам IC

Гидазепам является пролекарством, то есть неактивным веществом, метаболизирующимся в организме до активного метаболита дезалкилдиазепама (Zhuk O.V., 1999), который и отвечает за фармакологические эффекты препарата (Kolyvanov G.B., 1993). Препарат был синтезирован и внедрен в клиническую практику Институтом фармакологии АН СССР (Мосолов С.Н., 2014).

Гидазепам характеризуется селективностью действия — препарат имеет более высокую аффинность к митохондриальным бензодиазепиновым рецепторам ЦНС по сравнению с центральными бензодиазепиновыми рецепторами. Целевой молекулой для взаимодействия является 35S-терт-бутилбициклофосфоротионат (Blendov Iu.A., 1997). Широкий спектр эффектов гидазепама объясняется именно его связыванием с митохондриальными рецепторами, которые отвечают за множество физиологических процессов: регуляцию потока ионов кальция, митохондриальный стероидогенез, реакции стрессовой адаптации, а также респираторные и пролиферативные функции клеток (Korkhov V.M., 2002). Оригинальный спектр действия гидазепама объясняется диссоциацией анксиолитического и седативного эффектов в определенном диапазоне доз. Противотревожный эффект низких доз гидазепама обусловлен не связыванием с бензодиазепиновыми рецепторами, а интенсивным взаимодействием с эндогенными лигандами (Яковлева Е.Е., 2013). Кроме того, в спектре действия гидазепама также содержится и активирующий компонент (Середенин С.Б., 1999).

В исследованиях было установлено, что гидазепам оптимизирует параметры психофизиологического состояния у пациентов с невротическими реакциями, неврозами и неврозоподобными состояниями (Neznamov G.G., 1997).

Гидазепам характеризуется антиаритмическим действием, которое связывают с медикаментозно-индуцированными изменениями электрофизиологических характеристик проводящей системы сердца (Skibitskii V.V., 1992). При оценке функционального состояния пациентов с ИБС с аритмическим синдромом напряжения было установлено, что на фоне терапии гидазепамом возрастает гемодинамический ресурс и снижаются прессорные сосудистые реакции (Petrova T.R., 1994). Антиаритмический эффект препарата наблюдается у 81% пациентов с нейроциркуляторной дистонией (с такой кардиальной симптоматикой, как преждевременное сокращение желудочков и парокизмальная тахикардия (Skibitskii V.V., 1993)) и у 61% — с ИБС (Skibitskii V.V., 1992). В исследовании на животных установлено, что стимуляция гидазепамом ГАМК-ергических механизмов головного мозга способствует снижению вариабельности сердечного ритма в условиях стресса (Мельникова О.З., 2012), что может расцениваться, как оптимизация адаптивных механизмов.

При исследовании на здоровых волонтерах также было установлено, что прием 50 мг гидазепама перед началом рабочего дня способствует снижению пульсового давления и возрастанию ударного объема (характеристика сердечной функции) при работе в экстремальных условиях (высокая температура тела, гиперкапния, ограничение подвижности и т.д.) (Morozov I.S., 1998). Такой эффект связывают с тем, что препарат нормализует содержание гистамина и серотонина в крови, препятствуя таким образом стрессовой активации симпатоадреналовой системы (Morozov I.S., 1998).

Показания к применению Гидазепама ІС

Гидазепам ІС является дневным транквилизатором, который применяется в терапии (инструкция МЗ Украины):

невротических, неврозоподобных состояний;

психопатических астений (астенические, депрессивные, фобические и ипохондрические расстройства);

состояний, при которых отмечаются эмоциональная лабильность, повышенная раздражительность, нарушения сна, тревога, страх;

алкогольного абстинентного синдрома, хронического алкоголизма в период ремиссии;

логоневрозов;

мигрени;

однократно перед болезненными диагностическими манипуляциями или хирургическими вмешательствами.

Клинический опыт применения гидазепама

В исследовании на крысах было установлено (Mutuskina E.A., 1994), что гидазепам способствует скорейшему восстановлению после клинической смерти с успешной реанимацией. В первую неделю после критического состояния гидазепам оказывает седативный эффект, а через 6–8 нед оказывает анксиолитическое и активирующее действие аналогично влиянию на интактных животных. В целом гидазепам улучшает поведение, связанное с достижением целей, ускоряет обучаемость и снижает агрессивность в конфликтных ситуациях.

Рекомендуется применять гидазепам однократно в качестве фармакологического метода контроля страха в стоматологической практике у пациентов, которые испытывают неконтролируемый страх перед стоматологическими манипуляциями (Шувалов С.М., 2013).

В неврологической практике гидазепам применяется в качестве вспомогательного средства при спондилогенной дорсалгии ― длительно существующем болевом синдроме, вызывающем возрастание частоты депрессивных и тревожных расстройств (Иванова М.Ф., 2012).

Гидазепам «приходит на помощь» и в комплексной терапии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (Ягупов П.Р., 2004). Течение язвенной болезни часто ассоциировано с развитием астенического синдрома, который проявляется снижением работоспособности, нарушением сенсомоторной координации и снижением порога общей физиологической адаптации организма. Причем патологические изменения носят характер порочного круга, поскольку при астеническом синдроме с тревожным компонентом формируется хроническая стрессовая среда, в которой усугубляется течение язвенной болезни, что в конечном итоге обеспечивает предпосылки для хронизации и рецидивов соматического заболевания. Именно поэтому анксиолитическая терапия позволяет корректировать психоастенические расстройства (способствует восстановлению объема, устойчивости и распределения внимания (Ягупов П.Р., 2012)), что улучшает комплаенс и в дальнейшем оказывает профилактический противорецидивный эффект на язвенную болезнь.

Однако в гастроэнтерологической практике не только язвенная болезнь, но и другие заболевания (хронические воспалительные заболевания толстой кишки, цирроз печени, активный гепатит) часто сопровождаются психоэмоциональными нарушениями. Гидазепам является одним из небольшого арсенала препаратов выбора, поскольку большинство пациентов получают терапию в амбулаторном режиме (Косинская С.В., 2013).

В литературе описан (Новиков В.М., 2012) опыт комплексного лечения парафункции языка (непроизвольные движения языка, которые мешают разговору и приему пищи, появившиеся после перенесенной черепно-мозговой травмы) с включением в схему гидазепама. Парафункция языка ― это патология из группы оральных гиперкинезов. Это группа дискомфортных состояний, в которую также входят беспищевое жевание, синдром «галопирующего» языка, синдром «кролика», бруксизм. Патогенез этих состояний может быть связан с центральными или периферическими нарушениями иннервации мышц лица, медикаментозной провокацией или развиваться спонтанно на фоне сосудистых нарушений у лиц пожилого возраста.

Гидазепам применяется также в онкологической практике, особенно при онкопатологии челюстно-лицевой зоны (Гуменюк Л.Н., 2016). Как известно, у пациентов с дефектом челюстно-лицевой зоны вследствие развития и радикального лечения злокачественного новообразования развиваются психические расстройства с преобладанием дезадаптации с депрессивным компонентом.

Гидазепам IC как представитель группы бензодиазепиновых анксиолитиков применяется для лечения больных с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Более того, этот препарат является единственным анксиолитиком, который упомянут в отечественных методических рекомендациях по лечению ПТСР. ПТСР представляет собой патологию, патогенетическую основу которой составляют психологическая дисфункция и универсальная биологическая дисрегуляция, связанные с гиперактивацией возбуждающих (глутамат, катехоламины) и ослаблением активности тормозящих (ГАМК) медиаторов. В результате развиваются системные нарушения корково-подкорковых связей, в которые вовлекаются лобная и затылочная доли головного мозга, гиппокамп, миндалина и гипоталамо-гипофизарная система. Фармакотерапия ПТСР обычно включает комплекс препаратов, которые позволяют корректировать психастению, когнитивные нарушения, поведенческие расстройства, обсессивно-фобические и ипохондрические проявления (Бурчинский С.Г., 2018). В исследованиях на животных установлен механизм действия гидазепама: препарат способствует снижению условного рефлекса активного избегания, сформированного в условиях угрозы жизни (Гарибова Т.Л., 2005).

Экспериментально доказано, что при сочетании гидазепама с ГАМК-эфирами монотерпенов (L-ментол, тимол и карвакрол) наблюдается синергизм в противосудорожном действии, причем эффект достигается не путем воздействия на бензодиазепиновые рецепторы (Nesterkina M., 2016).

Слабое миорелаксирующее действие гидазепама (инструкция МЗ Украины) используется в ревматологической практике: описан случай терапии гидазепамом малой хореи при острой ревматической лихорадке (Боярчук О.Р., 2013).

Гидазепам также применяется в дерматологической практике, в частности, в терапии витилиго ― приобретенной дисхромии кожи. Патогенез витилиго включает аутоиммунный компонент, однако косметический дефект может накладываться на невротическое расстройство и требовать применения транквилизаторов (Ягофаров Ф.Ф., 2013).

В практике семейного врача гидазепам находит применение в комплексной терапии соматоформных расстройств ― психогенных заболеваний с выраженной, но размытой клинической картиной (одышка, озноб, боль различной локализации, сердцебиение и снижение толерантности к физическим нагрузкам) при отсутствии явной органической патологии. ГАМК-ергическое влияние гидазепама позволяет существенно снизить тревогу, напряжение и страх (Приходько В.Ю., 2013).

Заключение

Гидазепам IC является препаратом, в спектре действия которого сочетаются анксиолитический, антидепрессантный и активирующий эффекты. С первых дней применения препарат оказывает мягкое транквилизирующее и анксиолитическое действие, способствует снижению раздражительности, тревожности и психомоторного возбуждения. Препарат характеризуется низкой токсичностью и незначительной выраженностью побочных эффектов, благодаря чему находит применение не только в психиатрической и наркологической практике, но и в разных сферах соматической медицины.

