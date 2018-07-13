фармакодинамика. Основу препарата составляет высокомолекулярный гидрофильный полимер, рН и осмоляльность которого аналогичны таковым нормальной слезной пленки. Благодаря своим физическим свойствам глазной гель удерживает воду и образует прозрачную и влажную пленку на поверхности глаза.

Фармакокинетика. В фармакокинетических исследованиях радиоактивный карбомер вводили крысам. Результаты исследований показали, что только незначительное количество карбомера абсорбируется. После однократного введения было установлено, что 0,75% дозы выделяется при дыхании в виде углекислого газа и 0,63% выделяются с мочой. Основная масса карбомера (92%) выделяется с калом в течение 24 ч после применения. Учитывая макромолекулярную природу карбомера, можно предположить, что он выделяется из организма, не проходя метаболические превращения, то есть не проходит печеночный цикл.

Максимальное время пребывания карбомера на поверхности глаза составляет около 90 мин.