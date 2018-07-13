Видисик (Vidisic®) (167580) - инструкция по применению ATC-классификация
Видисик инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Основу препарата составляет высокомолекулярный гидрофильный полимер, рН и осмоляльность которого аналогичны таковым нормальной слезной пленки. Благодаря своим физическим свойствам глазной гель удерживает воду и образует прозрачную и влажную пленку на поверхности глаза.
Фармакокинетика. В фармакокинетических исследованиях радиоактивный карбомер вводили крысам. Результаты исследований показали, что только незначительное количество карбомера абсорбируется. После однократного введения было установлено, что 0,75% дозы выделяется при дыхании в виде углекислого газа и 0,63% выделяются с мочой. Основная масса карбомера (92%) выделяется с калом в течение 24 ч после применения. Учитывая макромолекулярную природу карбомера, можно предположить, что он выделяется из организма, не проходя метаболические превращения, то есть не проходит печеночный цикл.
Максимальное время пребывания карбомера на поверхности глаза составляет около 90 мин.
Показания Видисик
заместительная терапия при сниженной секреции слезной жидкости, лечение синдрома сухого глаза, симптоматическая терапия сухого кератоконъюнктивита.
Применение Видисик
лечение синдрома сухого глаза требует индивидуального режима дозирования. В зависимости от тяжести и выраженности симптомов рекомендуется закапывать в конъюнктивальный мешок глаза по 1 капле геля 3–5 раз в сутки или чаще, а также приблизительно за 30 мин перед сном.
При применении Видисика для лечения сухого кератоконъюнктивита следует проконсультироваться с офтальмологом, поскольку обычно это заболевание требует длительного или постоянного лечения.
Дети. Данные о применении препарата для лечения детей отсутствуют, поэтому Видисик не рекомендуют применять в педиатрической практике.
Противопоказания
повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.
Побочные эффекты
сразу после введения препарата возможно возникновение временной нечеткости зрения.
В редких случаях могут отмечать реакции повышенной чувствительности к некоторым компонентам препарата, боль в глазах.
Видисик содержит консервант цетримид, который может вызывать раздражение глаз, особенно при частом или длительном применении (жжение, покраснение, ощущение инородного тела в глазу, ощущение покалывания) и повреждения эпителия роговицы. Поэтому для лечения хронической формы сухого кератоконъюнктивита следует применять препараты, не содержащие консервантов.
Особые указания
период беременности и кормления грудью. Клинические данные о безопасности применения Видисика в период беременности и кормления грудью отсутствуют. При доклиническом изучении установлено, что риск при применении Видисика в этот период очень низок.
Применение в период беременности и кормления грудью возможно только по рекомендации врача, если ожидаемая польза лечения препаратом превышает потенциальный риск.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с механизмами. На протяжении нескольких минут после закапывания Видисика в конъюнктивальный мешок могут отмечать нечеткость зрения, поэтому рекомендуется воздержаться от управления транспортными средствами и работы с механизмами до восстановления четкости зрения.
Взаимодействия
неизвестны. Видисик может удлинять время контакта других офтальмологических препаратов со слизистой оболочкой глаз. При одновременном использовании Видисика с другими офтальмологическими каплями препараты следует применять с интервалом не менее 5 мин, мазями — 15 мин. В любом случае Видисик следует закапывать в последнюю очередь.
Передозировка
неизвестна.
Условия хранения
при температуре до 25 °С. После первого вскрытия тубы ее содержание пригодно для применения 6 нед.