высокомолекулярный гидрофильный полимер, рН и осмоляльность которого аналогичны таковым нормальной слезной жидкости. Применяется для восполнения дефицита последней. Взаимодействует со слоем муцина на эпителии роговицы: неионизированные остатки карболовой кислоты в полимере образуют водородные связи с молекулами муцина, более ионизированные участки карбомера удерживают воду вокруг молекулы за счет электростатических сил. Обладает выраженной адгезирующей способностью по отношению к мембранам эпителиальных клеток и муциновому слою в слезной пленке. Образует защитную увлажняющую пленку на роговице, утолщает муциновый и водный слои слезной пленки, увеличивает вязкость слезы. Длительный контакт с роговицей и выраженный увлажняющий эффект обусловливают эффективность при состояниях, сопровождающихся изменением свойств муцина, при травмах и эрозиях конъюнктивы и роговицы, при уменьшении секреции слезной жидкости. Не оказывает отрицательного местного или системного действия, не проникает в ткани глазного яблока и не накапливается в них, не подвергается системной абсорбции из слезных протоков. Максимальное время нахождения карбомера на поверхности глаза составляет 90 мин.