Все аптеки Украины
Активные вещества — “К”КАРБОМЕР (CARBOMERUM)

КАРБОМЕР (CARBOMERUM) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 2 препарата
Видисик гель глазной, 0,2 %, туба, 10 г, № 1; Др. Герхард Манн Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ
Видисик Гель глазной, 0,2 %, туба, 10 г, № 1 Др. Герхард Манн Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ
В 909 аптеках
от 185,90 грн
Цены в аптеках
Офтагель гель глазной, 2,5 мг/г, флакон, 10 г, № 1; Santen
Офтагель Гель глазной, 2,5 мг/г, флакон, 10 г, № 1 Santen
В 310 аптеках
от 122,26 грн
Цены в аптеках
Бесцветный или слегка опалесцирующий гель.
Форма выпуска: гель глазной.

высокомолекулярный гидрофильный полимер, рН и осмоляльность которого аналогичны таковым нормальной слезной жидкости. Применяется для восполнения дефицита последней. Взаимодействует со слоем муцина на эпителии роговицы: неионизированные остатки карболовой кислоты в полимере образуют водородные связи с молекулами муцина, более ионизированные участки карбомера удерживают воду вокруг молекулы за счет электростатических сил. Обладает выраженной адгезирующей способностью по отношению к мембранам эпителиальных клеток и муциновому слою в слезной пленке. Образует защитную увлажняющую пленку на роговице, утолщает муциновый и водный слои слезной пленки, увеличивает вязкость слезы. Длительный контакт с роговицей и выраженный увлажняющий эффект обусловливают эффективность при состояниях, сопровождающихся изменением свойств муцина, при травмах и эрозиях конъюнктивы и роговицы, при уменьшении секреции слезной жидкости. Не оказывает отрицательного местного или системного действия, не проникает в ткани глазного яблока и не накапливается в них, не подвергается системной абсорбции из слезных протоков. Максимальное время нахождения карбомера на поверхности глаза составляет 90 мин.

сухой кератоконъюнктивит, синдром сухого глаза (симптоматическое лечение).

по 1 капле 0,2% геля в конъюнктивальный мешок пораженного глаза 1–4 раза в сутки, а также при необходимости приблизительно за 30 мин перед сном. Лечение, как правило, продолжительное.

повышенная чувствительность к карбомеру.

преходящее нарушение зрения, кратковременное ощущение покалывания, раздражение глаз.

в период лечения не следует носить мягкие контактные линзы. Перед применением следует снять твердые контактные линзы и снова надеть их не ранее чем через 15 мин.
Гель может вызывать временное снижение остроты зрения. Перед началом работы водителям транспортных средств и лицам, чья профессия требует остроты зрения, следует дождаться полного ее восстановления.

пролонгирует всасывание лекарственных средств из одновременно применяемых офтальмологических форм. Если назначили более одного вида глазных капель, их следует применять с интервалом не менее 15 мин, и карбомер всегда закапывать последним.