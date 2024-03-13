КАРБОМЕР (CARBOMERUM) Действующее вещество
Форма выпуска: гель глазной.
высокомолекулярный гидрофильный полимер, рН и осмоляльность которого аналогичны таковым нормальной слезной жидкости. Применяется для восполнения дефицита последней. Взаимодействует со слоем муцина на эпителии роговицы: неионизированные остатки карболовой кислоты в полимере образуют водородные связи с молекулами муцина, более ионизированные участки карбомера удерживают воду вокруг молекулы за счет электростатических сил. Обладает выраженной адгезирующей способностью по отношению к мембранам эпителиальных клеток и муциновому слою в слезной пленке. Образует защитную увлажняющую пленку на роговице, утолщает муциновый и водный слои слезной пленки, увеличивает вязкость слезы. Длительный контакт с роговицей и выраженный увлажняющий эффект обусловливают эффективность при состояниях, сопровождающихся изменением свойств муцина, при травмах и эрозиях конъюнктивы и роговицы, при уменьшении секреции слезной жидкости. Не оказывает отрицательного местного или системного действия, не проникает в ткани глазного яблока и не накапливается в них, не подвергается системной абсорбции из слезных протоков. Максимальное время нахождения карбомера на поверхности глаза составляет 90 мин.
сухой кератоконъюнктивит, синдром сухого глаза (симптоматическое лечение).
по 1 капле 0,2% геля в конъюнктивальный мешок пораженного глаза 1–4 раза в сутки, а также при необходимости приблизительно за 30 мин перед сном. Лечение, как правило, продолжительное.
повышенная чувствительность к карбомеру.
преходящее нарушение зрения, кратковременное ощущение покалывания, раздражение глаз.
в период лечения не следует носить мягкие контактные линзы. Перед применением следует снять твердые контактные линзы и снова надеть их не ранее чем через 15 мин.
Гель может вызывать временное снижение остроты зрения. Перед началом работы водителям транспортных средств и лицам, чья профессия требует остроты зрения, следует дождаться полного ее восстановления.
пролонгирует всасывание лекарственных средств из одновременно применяемых офтальмологических форм. Если назначили более одного вида глазных капель, их следует применять с интервалом не менее 15 мин, и карбомер всегда закапывать последним.