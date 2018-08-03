Аскорил экспекторант (Ascoril expectorant) (167560) - инструкция по применению ATC-классификация
Аскорил экспекторант инструкция по применению
Фармакологические свойства
Аскорил экспекторант — комбинированный препарат с бронходилатирующим, муколитическим и отхаркивающим действием. Благодаря рациональной комбинации в составе сальбутамола, бромгексина гидрохлорида, гвайфенезина и ментола эффективно и быстро уменьшает выраженность функциональных нарушений со стороны дыхательной системы.
Сальбутамол — селективный агонист β2-адренорецепторов, эффективно и на продолжительное время расширяет бронхи. В терапевтических дозах не вызывает стимуляции сердечной деятельности.
Бромгексина гидрохлорид снижает вязкость мокроты и способствует ее эвакуации из бронхов.
Гвайфенезин способствует отхаркиванию и выведению бронхиального секрета. Ментол уменьшает выраженность раздражения и воспаления слизистой оболочки дыхательных путей.
Показания Аскорил экспекторант
заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся образованием вязкого трудноотделяемого секрета — трахеобронхит, хронический обструктивный бронхит, БА, эмфизема легких, туберкулез легких, пневмония.
Применение Аскорил экспекторант
взрослым и детям в возрасте от 12 лет — по 10 мл (2 чайных ложки) сиропа 3 раза в сутки, детям в возрасте 6–12 лет — по 5–10 мл (1–2 чайные ложки) сиропа 3 раза в сутки, 2–6 лет — по 5 мл (1 чайная ложка) сиропа 3 раза в сутки. Продолжительность лечения определяется индивидуально.
Противопоказания
повышенная чувствительность к сальбутамолу и другим симпатомиметикам, бромгексину, гвайфенезину, ментолу или к другим компонентам препарата, возраст до 2 лет.
Побочные эффекты
наиболее часто возникают побочные эффекты, связанные с применением сальбутамола. Они не отличаются от таковых для других агонистов β2-адренорецепторов и включают тремор мышц (преимущественно рук), мучительные спазмы мышц. Иногда может развиться умеренно выраженная тахикардия, тревожность, головная боль, расширение периферических сосудов. У больных, чувствительных к действию β2-адреномиметиков, на фоне снижения АД может развиться компенсаторное повышение ЧСС. Иногда при применении Аскорила Экспекторанта могут развиваться нарушения со стороны пищеварительного тракта (тошнота, рвота, диарея, боль в животе), которые связаны с эффектами гвайфенезина, бромгексина гидрохлорида и ментола.
У некоторых больных может развиться транзиторное повышение активности аминотрансфераз в крови, вызванное бромгексином.
Особые указания
с осторожностью назначают при гипертиреоидизме, сахарном диабете, заболеваниях сердечно-сосудистой системы (ИБС, АГ, аритмия) и пептической язве желудка или двенадцатиперстной кишки.
Безопасность применения препарата в период беременности или кормления грудью не имеет достаточного количества документальных подтверждений, поэтому при назначении препарата этим категориям больных следует тщательно взвесить преимущества, получаемые при применении препарата, и потенциальный риск для плода или грудного ребенка. Кормление грудью на время применения препарата рекомендуется прекратить.
В период приема препарата лучше воздержаться от управления автотранспортом и иной деятельности, требующей точной координации, быстроты реакции и концентрации внимания.
Взаимодействия
гипокалиемия, которая развивается вследствие применения препаратов, содержащих сальбутамол, может усилиться при сочетанном назначении диуретиков. В результате этого повышается риск развития аритмий при применении на фоне такого лечения сердечных гликозидов.
Выраженность эффектов сальбутамола может быть уменьшена при одновременном использовании блокаторов β-адренорецепторов, особенно неселективных (пропранолол), а также может увеличиться при одновременном применении ксантинов (теофиллин).
Передозировка
при передозировке может развиться возбуждение, спутанность сознания и угнетение дыхания. Лечение — симптоматическое.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре до 25 °С.