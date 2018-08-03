наиболее часто возникают побочные эффекты, связанные с применением сальбутамола. Они не отличаются от таковых для других агонистов β 2 -адренорецепторов и включают тремор мышц (преимущественно рук), мучительные спазмы мышц. Иногда может развиться умеренно выраженная тахикардия, тревожность, головная боль, расширение периферических сосудов. У больных, чувствительных к действию β 2 -адреномиметиков, на фоне снижения АД может развиться компенсаторное повышение ЧСС. Иногда при применении Аскорила Экспекторанта могут развиваться нарушения со стороны пищеварительного тракта (тошнота, рвота, диарея, боль в животе), которые связаны с эффектами гвайфенезина, бромгексина гидрохлорида и ментола.

У некоторых больных может развиться транзиторное повышение активности аминотрансфераз в крови, вызванное бромгексином.