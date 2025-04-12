Таргоцид® (Targocid®)
Таргоцид инструкция по применению
Состав
Тейкопланин - 400 мг
Фармакологические свойства
гликопептидный антибиотик для системного применения, продукт ферментации Acinoplanes teichomyceticus. Обладает бактерицидной активностью в отношении аэробных и анаэробных грамположительных бактерий. Тейкопланин ингибирует рост чувствительных микроорганизмов за счет вмешательства в биосинтез мембран клеток в местах, отличных от мест действия бета-лактамных антибиотиков. In vitro установлено, что тейкопланин активен в отношении стафилококков (включая резистентные к метициллину и другим бета-лактамным антибиотикам штаммы), стрептококков, энтерококков, дифтероидов и клостридий, включая Clostridium difficile. Тейкопланин не вызывает развития бактериальной резистентности и перекрестной резистентности in vitro с пенициллинами, цефалоспоринами, макролидами, тетрациклинами, хлорамфениколом, аминогликозидами и рифампицином. Некоторая перекрестная резистентность энтерококков наблюдалась между тейкопланином и ванкомицином.
Таргоцид активен в отношении таких грамположительных аэробов: палочкоподобных бактерий, листерий, родококков/эритрококков, стафилококков — золотистого и незолотистого (в 5–15%), стрептококков, в том числе St. pneumoniae; анаэробов: клостридий, пептострептококков, эубактерий, Propionibacterium acnes.
К устойчивым к тейкопланину микроорганизмам относятся грамположительные аэробы, такие как актиномицеты, эризипелотрикс, гетероферментативные лактобациллы, Leuconostoc, Nocardia asteroides, Рediococcus; а также грамотрицательные аэробы, такие как кокки; бациллы и прочие микроорганизмы — хламидии, микобактерии, микоплазмы, риккетсии, трепонемы.
Тейкопланин может применяться только парентерально, поскольку не всасывается после приема внутрь. После в/м введения препарата в разовой дозе 3–6 мг/кг биодоступность составляет 90–94%. Профиль концентрации препарата в сыворотке крови после в/в введения характеризуется двухфазным распределением с быстрой и продолжительной фазами и составляет приблизительно 0,3–3 ч; период полувыведения — от 70 до 100 ч. Такой продолжительный период полувыведения позволяет применять препарат 1 раз в сутки.
Концентрация препарата в сыворотке крови через 5 мин после разовой в/в инъекции в дозе 3 или 6 мг/кг у здоровых лиц составляет соответственно 53,4 и 111,8 мг/л. Тейкопланин легко проникает в кожу, миокард, легочную ткань; плевральную, синовиальную и перитонеальную жидкость, кости и достигает в них максимальной концентрации, которая сопоставима с таковой в сыворотке крови после в/м инъекции. Тейкопланин проникает в лейкоциты и повышает их антибактериальную активность. В СМЖ, эритроциты и жировую ткань тейкопланин практически не поступает.
Приблизительно 90–95% тейкопланина связывается с белками плазмы крови. При парентеральном применении активное вещество метаболизируется лишь на 3% (в настоящее время не идентифицирован ни один метаболит тейкопланина); приблизительно 80% принятой дозы выводится с мочой в неизмененном виде за 16 дней. У лиц с нормальной функцией почек тейкопланин практически полностью выводится в неизмененном виде с мочой. При почечной недостаточности тейкопланин выводится медленнее, наблюдается нарушение соотношения между периодом полувыведения и клиренсом креатинина. У лиц пожилого возраста вследствие ухудшения функции почек тейкопланин выводится медленнее.
Показания Таргоцид
тяжелые инфекции, вызванные чувствительными к препарату грамположительными бактериями, в особенности — Staphylococcus aureus, включая штаммы, резистентные к метициллину и цефалоспоринам: дыхательных путей; мочевых путей (верхних и нижних отделов); кожи и мягких тканей; костей и суставов; сепсис/септицемия; эндокардит; перитонит, связанный с непрерывным амбулаторным перитонеальным диализом. Тейкопланин показан для лечения инфекций у лиц с аллергическими реакциями на бета-лактамные антибиотики; для профилактики инфекций, вызванных грамположительными микроорганизмами: в стоматологии; при манипуляциях/оперативных вмешательствах на верхних дыхательных путях (в том числе при общей анестезии), урологических, гинекологических вмешательствах или операциях на ЖКТ, а также для интраперитонеального введения у пациентов, находящихся на хроническом амбулаторном перитонеальном диализе.
Применение Таргоцид
вводится парентерально: в/в болюсно (путем быстрой — 3–5 мин — инъекции), или инфузионно (30 мин), в/м, или внутриперитонеально.
Для приготовления р-ра набирают все содержимое ампулы с растворителем в шприц и медленно вводят во флакон с активным компонентом. Осторожно покачивают флакон между ладонями, пока порошок полностью не растворится. Избегать образования пузырьков! Если р-р вспенивается, следует дать флакону отстояться в вертикальном положении до тех пор, пока пена полностью не исчезнет. Полученный таким образом готовый изотонический (рН 7,5) р-р может храниться не более 48 ч при комнатной температуре и 7 сут — при 4 °С. Готовый р-р можно вводить непосредственно или разводить 0,9% р-ром натрия хлорида, р-ром на основе лактата натрия (Рингер-лактат, р-р Хартмана). После разведения в таких р-рах препарат можно хранить не более 24 ч при комнатной температуре или 7 сут — при 4 °С. При разведении 5% р-ром глюкозы или р-ром 0,18% натрия хлорида и 4% глюкозы — р-р может сохраняться на протяжении 24 ч; р-ром для перитонеального диализа — 1,36 или 3,86% глюкозы — на протяжении 24 ч при 4 °С. Тейкопланин сохраняет свою стабильность на протяжении 48 ч при температуре 37 °С в составе р-ров для перитонеального диализа, содержащих инсулин или гепарин.
Дозу Таргоцида устанавливают с учетом тяжести заболевания. Обычно в первый день назначают в/в однократно в дозе 6 мг/кг (приблизительно 400 мг), в дальнейшем — 6 мг/кг в/в или в/м или 3 мг/кг (200 мг) в/в или в/м 1 раз в сутки. Более высокие дозы и в/в способ введения применяется при тяжелых инфекциях. Пациентам с массой тела, превышающей 85 кг, препарат назначают в дозе 6 мг/кг.
При очень тяжелых инфекциях, угрожающих жизни (сепсис, эндокардит, инфекции костей и суставов, тяжелая пневмония и др.) тейкопланин назначают в начальной дозе 6 мг/кг (приблизительно 400 мг) 2 раза в сутки на протяжении 1–4 дней с дальнейшим переходом на поддерживающую дозу 6 мг/кг в сутки в/в или в/м.
Для достижения максимального бактерицидного эффекта Таргоцид следует комбинировать с другими бактерицидными препаратами (например при стафилококковом эндокардите или состояниях, при которых невозможно исключить наличие грамотрицательного компонента (эмпирическое лечение лихорадки у больных с нейтропенией).
У большинства пациентов клинический эффект достигается через 48–72 ч с момента начала лечения. Общая продолжительность лечения зависит от типа, тяжести инфекции и индивидуальных особенностей организма пациента. В случае эндокардита или остеомиелита Таргоцид применяют не менее 3 нед.
У взрослых пациентов с почечной недостаточностью на протяжении первых трех дней препарат применяют по вышеуказанной терапевтической схеме; начиная с четвертого дня лечения, доза препарата должна обеспечивать концентрацию тейкопланина в сыворотке крови на уровне 10 мг/л. Для этого, начиная с четвертого дня лечения дозу препарата корректируют следующим образом: при средней степени почечной недостаточности (клиренс креатинина 40–60 мл/мин) дозу Таргоцида снижают вдвое (применяют начальную разовую дозу 1 раз в 2 дня или 1/2 начальной дозы ежедневно); при тяжелой почечной недостаточности (клиренс креатинина менее 40 мл/мин) и у пациентов, находящихся на гемодиализе, суточную дозу Таргоцида снижают втрое (назначается 1/3 начальной дозы ежедневно или разовая начальная доза 1 раз в 3 дня).
Пациентам с клиренсом креатинина менее 20 мл/мин Таргоцид назначают только лишь в том случае, если клиника обладает всем необходимым для контроля его концентрации в сыворотке крови, поскольку тейкопланин не выводится из крови при проведении гемодиализа.
Внутрибрюшинное введение: взрослым пациентам с почечной недостаточностью и вторичным перитонитом при амбулаторном перитонеальном диализе назначают дополнительно 20 мг тейкопланина на 1 л р-ра для диализа с предыдущим в/в введением 400 мг препарата (при наличии лихорадки). Определение концентрации тейкопланина в сыворотке крови позволяет определить оптимальную терапевтическую дозу. Для уточнения дозы используют микробиологический метод и жидкостную хроматографию под высоким давлением. Разрешается продолжать лечение более 7 дней, вводя половину эндоперитонеальной дозы на протяжении второй недели (20 мг/л каждой диализной упаковки) и снижая на 1/4 начальный уровень на протяжении третьей недели (20 мг/л ночной упаковки). Таргоцид устойчив в р-ре для перитонеального диализа (1,36 или 3,69% декстрозы) на протяжении 24 ч при температуре 4 °С. Р-р нельзя применять позже чем через 24 ч.
Для профилактики эндокардита у взрослых при стоматологических вмешательствах: тейкопланин в дозе 400 мг вводят в/в во время анестезии. Пациентам после протезирования пороков клапанов сердца Таргоцид необходимо назначать в комбинации с аминогликозидами.
Детям в возрасте от 2 мес до 16 лет с нормальной функцией почек дозу и продолжительность лечения определяют с учетом типа и тяжести инфекции. Лечение большинства инфекций, вызванных грамположительными возбудителями, начинают с назначения в дозе 10 мг/кг каждые 12 ч первые 3 инъекции, затем продолжают в дозе 6 мг/кг в сутки в/в или в/м. В более высоких дозах назначают при более тяжелых инфекциях или пациентам с нейтропенией (10 мг/кг каждые 12 ч первые 3 инъекции, в дальнейшем — в дозе 10 мг/кг в сутки).
Грудным детям в возрасте до 2 мес (за исключением новорожденных) назначают в начальной разовой дозе 16 мг/кг в/в в первый день, в дальнейшем — 8 мг/кг в сутки посредством в/в инфузии на протяжении 30 мин.
Противопоказания
повышенная чувствительность к гликопептидным антибиотикам; период беременности и кормления грудью; новорожденные.
Побочные эффекты
обычно хорошо переносится, однако могут возникать местные реакции (боль, флебит, абсцессы), аллергические реакции (эритема, кожная сыпь, зуд, лихорадка, бронхоспазм или анафилаксия). Кроме того, могут отмечаться повышение активности ферментов (трансаминаз и/или ЩФ) в сыворотке крови, транзиторное повышение уровня креатинина, эозинофилия, тромбоцитопения, лейкопения, тошнота, рвота, диарея, головокружение, головная боль, астения, отеки, дискомфорт в грудной клетке, тахикардия, повышение уровня мочевой кислоты и активности амилазы в сыворотке крови. Аудиометрические тесты, которые проводились у нескольких пациентов до и после применения препарата, не выявили значимых изменений, имел место лишь единичный случай снижения остроты слуха у пациента с синдромом Дауна. Наблюдались отдельные случаи вестибулярных и слуховых нарушений у пациентов, которые одновременно получали гентамицин и фуросемид.
Особые указания
рекомендуется проводить мониторинг сывороточной концентрации тейкопланина и проверку слуха у пациентов с почечной недостаточностью, гипоакузией и при продолжительном применении препарата, при одновременном применении нейротоксических или нефротоксических препаратов (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Таргоцид назначают с осторожностью пациентам с аллергией на ванкомицин.
При продолжительном применении тейкопланина рекомендуется регулярно контролировать состав периферической крови, функциональное состояние почек и печени.
Таргоцид противопоказан в период беременности и кормления грудью.
Взаимодействия
рекомендуется контролировать концентрацию препарата в сыворотке крови у пациентов, одновременно получающих нейротоксические или нефротоксические препараты (аминогликозиды, цефалоспорины, полимиксин В, колистин, амфотерицин, циклоспорин, цисплатин, фуросемид, этакриновую кислоту).
Передозировка
Таргоцид не выводится из циркуляции при гемодиализе. При передозировке проводят симптоматическую терапию.
Условия хранения
при комнатной температуре (≤30 °С). Готовый р-р сохраняет активность на протяжении 24 ч при температуре 4 °С.