вводится парентерально: в/в болюсно (путем быстрой — 3–5 мин — инъекции), или инфузионно (30 мин), в/м, или внутриперитонеально.

Для приготовления р-ра набирают все содержимое ампулы с растворителем в шприц и медленно вводят во флакон с активным компонентом. Осторожно покачивают флакон между ладонями, пока порошок полностью не растворится. Избегать образования пузырьков! Если р-р вспенивается, следует дать флакону отстояться в вертикальном положении до тех пор, пока пена полностью не исчезнет. Полученный таким образом готовый изотонический (рН 7,5) р-р может храниться не более 48 ч при комнатной температуре и 7 сут — при 4 °С. Готовый р-р можно вводить непосредственно или разводить 0,9% р-ром натрия хлорида, р-ром на основе лактата натрия (Рингер-лактат, р-р Хартмана). После разведения в таких р-рах препарат можно хранить не более 24 ч при комнатной температуре или 7 сут — при 4 °С. При разведении 5% р-ром глюкозы или р-ром 0,18% натрия хлорида и 4% глюкозы — р-р может сохраняться на протяжении 24 ч; р-ром для перитонеального диализа — 1,36 или 3,86% глюкозы — на протяжении 24 ч при 4 °С. Тейкопланин сохраняет свою стабильность на протяжении 48 ч при температуре 37 °С в составе р-ров для перитонеального диализа, содержащих инсулин или гепарин.

Дозу Таргоцида устанавливают с учетом тяжести заболевания. Обычно в первый день назначают в/в однократно в дозе 6 мг/кг (приблизительно 400 мг), в дальнейшем — 6 мг/кг в/в или в/м или 3 мг/кг (200 мг) в/в или в/м 1 раз в сутки. Более высокие дозы и в/в способ введения применяется при тяжелых инфекциях. Пациентам с массой тела, превышающей 85 кг, препарат назначают в дозе 6 мг/кг.

При очень тяжелых инфекциях, угрожающих жизни (сепсис, эндокардит, инфекции костей и суставов, тяжелая пневмония и др.) тейкопланин назначают в начальной дозе 6 мг/кг (приблизительно 400 мг) 2 раза в сутки на протяжении 1–4 дней с дальнейшим переходом на поддерживающую дозу 6 мг/кг в сутки в/в или в/м.

Для достижения максимального бактерицидного эффекта Таргоцид следует комбинировать с другими бактерицидными препаратами (например при стафилококковом эндокардите или состояниях, при которых невозможно исключить наличие грамотрицательного компонента (эмпирическое лечение лихорадки у больных с нейтропенией).

У большинства пациентов клинический эффект достигается через 48–72 ч с момента начала лечения. Общая продолжительность лечения зависит от типа, тяжести инфекции и индивидуальных особенностей организма пациента. В случае эндокардита или остеомиелита Таргоцид применяют не менее 3 нед.

У взрослых пациентов с почечной недостаточностью на протяжении первых трех дней препарат применяют по вышеуказанной терапевтической схеме; начиная с четвертого дня лечения, доза препарата должна обеспечивать концентрацию тейкопланина в сыворотке крови на уровне 10 мг/л. Для этого, начиная с четвертого дня лечения дозу препарата корректируют следующим образом: при средней степени почечной недостаточности (клиренс креатинина 40–60 мл/мин) дозу Таргоцида снижают вдвое (применяют начальную разовую дозу 1 раз в 2 дня или 1/ 2 начальной дозы ежедневно); при тяжелой почечной недостаточности (клиренс креатинина менее 40 мл/мин) и у пациентов, находящихся на гемодиализе, суточную дозу Таргоцида снижают втрое (назначается 1/ 3 начальной дозы ежедневно или разовая начальная доза 1 раз в 3 дня).

Пациентам с клиренсом креатинина менее 20 мл/мин Таргоцид назначают только лишь в том случае, если клиника обладает всем необходимым для контроля его концентрации в сыворотке крови, поскольку тейкопланин не выводится из крови при проведении гемодиализа.

Внутрибрюшинное введение: взрослым пациентам с почечной недостаточностью и вторичным перитонитом при амбулаторном перитонеальном диализе назначают дополнительно 20 мг тейкопланина на 1 л р-ра для диализа с предыдущим в/в введением 400 мг препарата (при наличии лихорадки). Определение концентрации тейкопланина в сыворотке крови позволяет определить оптимальную терапевтическую дозу. Для уточнения дозы используют микробиологический метод и жидкостную хроматографию под высоким давлением. Разрешается продолжать лечение более 7 дней, вводя половину эндоперитонеальной дозы на протяжении второй недели (20 мг/л каждой диализной упаковки) и снижая на 1/ 4 начальный уровень на протяжении третьей недели (20 мг/л ночной упаковки). Таргоцид устойчив в р-ре для перитонеального диализа (1,36 или 3,69% декстрозы) на протяжении 24 ч при температуре 4 °С. Р-р нельзя применять позже чем через 24 ч.

Для профилактики эндокардита у взрослых при стоматологических вмешательствах: тейкопланин в дозе 400 мг вводят в/в во время анестезии. Пациентам после протезирования пороков клапанов сердца Таргоцид необходимо назначать в комбинации с аминогликозидами.

Детям в возрасте от 2 мес до 16 лет с нормальной функцией почек дозу и продолжительность лечения определяют с учетом типа и тяжести инфекции. Лечение большинства инфекций, вызванных грамположительными возбудителями, начинают с назначения в дозе 10 мг/кг каждые 12 ч первые 3 инъекции, затем продолжают в дозе 6 мг/кг в сутки в/в или в/м. В более высоких дозах назначают при более тяжелых инфекциях или пациентам с нейтропенией (10 мг/кг каждые 12 ч первые 3 инъекции, в дальнейшем — в дозе 10 мг/кг в сутки).

Грудным детям в возрасте до 2 мес (за исключением новорожденных) назначают в начальной разовой дозе 16 мг/кг в/в в первый день, в дальнейшем — 8 мг/кг в сутки посредством в/в инфузии на протяжении 30 мин.